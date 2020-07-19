Huysuz Virjin 'son' kantosunu yaptı

1988’in ağustos ayında, sıcak bir İzmir akşamında Fuar Göl Gazinosu’nda pembe tüllü bir kıyafet ile sahneye çıkmış, 2 kardeş ilk defa ünlü birini görmenin şaşkınlığı, söylediği kantoların coşkusuyla havalara uçmuştuk. Sadece bir kuşağın değil milyonların sevgisini kazanan Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin 87 yaşında ‘elinde makası’ ile ebediyete gitti. Her zaman kalplerde yaşayacak...
GİDİŞİYLE BİR DEVİR KAPANDI
Ünlü şarkıcı Deniz Seki Seyfi Dursunoğlu ile bir döneme damgasını vuran pop star yarışmasında dirsek dirseğe çalıştı. Bu acı kayıp onu da derinden sarsmış. Öyle ki geçmişe dönüyor ve onu sahnede ilk izlediği anı şöyle tasvir ediyor: “7 yaşında, babamın kucağında, Çakıl Gazinosu’nda ilk defa izledim onu. Hayran kalmıştım. Hele ki sahnesi bitip, peruğunu çıkardığı ve ‘Eski dostlar’ şarkısını söylediği o an... 7 yaşında çocuk ‘Ne anlar?’ diyeceksiniz ama gözyaşlarına boğulmuştum. Huysuz Virjin Seyfi’yi de aldı, gitti. Türkiye çok kıymetli bir duayeni, inanılmaz bir yeteneği ve müthiş bir zekâyı kaybetti. Gidişiyle bir devir kapandı.”
Kimsenin kalbini kırmazdı
Seki’nin aynı sahne ve jüri koltuğunu paylaştığı Dursunoğlu ile ‘gülümsetecek’ çok anısı var. Ama hepsini tek tek anlatmak yerine Huysuz Virjin’i şöyle özetliyor: “Öyle bir yetenekti ki diline geleni söylediği halde kimse darılmazdı. Bana neler neler söyledi de bir kez alınmadım. Her esprisinin her lafının dozunu bilir kalp kırmazdı. Hatta seyirciyi de kahkahaya boğardı. Böylesi bir daha gelmez.”
O HALKIN SANATÇISIYDI
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, Dursunoğlu’nu yakından tanıyan bir isim. Onun kaybı ile üzüntüye boğulan ünlü sanatçı “Tabii ki ölümlerin hepsi üzücüdür ama o benim can dostumdu” diyerek giriyor söze. Böylesi kıymetli bir isimle hayatının bir noktada kesişmiş olmasından mutlu, dahası şanslı hissediyor. Belgün “Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin son derece yetenekli, akıllı bir mizah ustasıydı. Hazırcevap olup, anında espri üretmek zekâ işidir. Açık ve net söyleyeyim. Zekâsı kıt olanlar komedyen olamaz. Komedi bir matematik işidir. Seyfi bunu çok iyi başardı” diyor.
Unutulmayacak ve yeri dolmayacak
Ünlü sanatçı Belgün, Dursunoğlu’nun kendi yarattığı karakterle kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği şeyler söylediğine göndermek yaparak “Belki kendi olsaydı yapamazdı. Yarattığı karakterle çok daha rahat ve özgür oldu. O bu ülkenin önemli bir sanatçısı ve komedyenidir. Hepimizin örnek alması gereken bir ustadır. Türkiye için büyük bir kayıp! Artık benim de yaşım ilerliyor ve fark ediyorum ki halkın içine yer etmiş önemli sanatçıların asla yerleri dolmuyor unutulmuyorlar. Bir sanatçı için en önemlisi halkın sevgisidir. Gerçek ödül halkın alkışlarıdır. Gerisi teferruattır” diyor.
HAFIZAMIZDA UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul: “Seyfi Dursunoğlu’nu gerçek bir halk sanatçısı olarak görmek gerek; halkın içinden gelen ve sıradan hayat hikâyesini sıra dışı bir hayata evirebilen bir kişilik. Sahne performansını müzik, dans, ritim ve hicivle besleyen bir sanatçı. Sanatını icrasında gelenekten yararlanan ve dahası bugünle temas ettiren, sanat dünyasını, kadın erkek ilişkilerini, yeri geldiğinde de siyaseti üslubuyla eleştiren bir kabaretist. Dursunoğlu’nu bir ‘kabaretist’ olarak tanımlamamın temelinde; muhalif duruşunu hiçbir zaman değiştirmemesi, gösterilerini zekâsı ve gözlemciliği ile harmanlayarak akıcı bir içerik yaratması ve eleştirel yaklaşımını sergilerken eğlendirmesini de bilmesi yatıyor. Huysuz Virjin toplum yaşamı içinde dile getiremediğimiz ahlaki meseleler üzerine üslubu ile farkındalık yaratarak hafızamızda unutulmaz izler bırakmıştır.”
BÜYÜK USTAYA SON VEDA
İLLÜSTRATOR İdil Keysan 1993 doğumlu bir genç. Huysuz Virgin TV ekranlarından 2012’de son kantosunu yaptığında henüz 19 yaşında olan genç illüstratör büyük ustaya son vedasını @ahhsocute sayfasında yayımladığı illüstrasyonla yaptı ve binlerce ‘like’ aldı. Keysan: “Ona son anda denk gelen bir nesle dahil olduğum için şanslıyım. Çünkü onun kadar ‘huysuz’ ve ‘tatlı’ birinin daha geleceğini sanmıyorum.”
Huysuz Virjin 'son' kantosunu yaptı
1988’in ağustos ayında, sıcak bir İzmir akşamında Fuar Göl Gazinosu’nda pembe tüllü bir kıyafet ile sahneye çıkmış, 2 kardeş ilk defa ünlü birini görmenin şaşkınlığı, söylediği kantoların coşkusuyla havalara uçmuştuk. Sadece bir kuşağın değil milyonların sevgisini kazanan Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin 87 yaşında ‘elinde makası’ ile ebediyete gitti. Her zaman kalplerde yaşayacak...
GİDİŞİYLE BİR DEVİR KAPANDI
Ünlü şarkıcı Deniz Seki Seyfi Dursunoğlu ile bir döneme damgasını vuran pop star yarışmasında dirsek dirseğe çalıştı. Bu acı kayıp onu da derinden sarsmış. Öyle ki geçmişe dönüyor ve onu sahnede ilk izlediği anı şöyle tasvir ediyor: “7 yaşında, babamın kucağında, Çakıl Gazinosu’nda ilk defa izledim onu. Hayran kalmıştım. Hele ki sahnesi bitip, peruğunu çıkardığı ve ‘Eski dostlar’ şarkısını söylediği o an... 7 yaşında çocuk ‘Ne anlar?’ diyeceksiniz ama gözyaşlarına boğulmuştum. Huysuz Virjin Seyfi’yi de aldı, gitti. Türkiye çok kıymetli bir duayeni, inanılmaz bir yeteneği ve müthiş bir zekâyı kaybetti. Gidişiyle bir devir kapandı.”
Kimsenin kalbini kırmazdı
Seki’nin aynı sahne ve jüri koltuğunu paylaştığı Dursunoğlu ile ‘gülümsetecek’ çok anısı var. Ama hepsini tek tek anlatmak yerine Huysuz Virjin’i şöyle özetliyor: “Öyle bir yetenekti ki diline geleni söylediği halde kimse darılmazdı. Bana neler neler söyledi de bir kez alınmadım. Her esprisinin her lafının dozunu bilir kalp kırmazdı. Hatta seyirciyi de kahkahaya boğardı. Böylesi bir daha gelmez.”
O HALKIN SANATÇISIYDI
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, Dursunoğlu’nu yakından tanıyan bir isim. Onun kaybı ile üzüntüye boğulan ünlü sanatçı “Tabii ki ölümlerin hepsi üzücüdür ama o benim can dostumdu” diyerek giriyor söze. Böylesi kıymetli bir isimle hayatının bir noktada kesişmiş olmasından mutlu, dahası şanslı hissediyor. Belgün “Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin son derece yetenekli, akıllı bir mizah ustasıydı. Hazırcevap olup, anında espri üretmek zekâ işidir. Açık ve net söyleyeyim. Zekâsı kıt olanlar komedyen olamaz. Komedi bir matematik işidir. Seyfi bunu çok iyi başardı” diyor.
Unutulmayacak ve yeri dolmayacak
Ünlü sanatçı Belgün, Dursunoğlu’nun kendi yarattığı karakterle kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği şeyler söylediğine göndermek yaparak “Belki kendi olsaydı yapamazdı. Yarattığı karakterle çok daha rahat ve özgür oldu. O bu ülkenin önemli bir sanatçısı ve komedyenidir. Hepimizin örnek alması gereken bir ustadır. Türkiye için büyük bir kayıp! Artık benim de yaşım ilerliyor ve fark ediyorum ki halkın içine yer etmiş önemli sanatçıların asla yerleri dolmuyor unutulmuyorlar. Bir sanatçı için en önemlisi halkın sevgisidir. Gerçek ödül halkın alkışlarıdır. Gerisi teferruattır” diyor.
HAFIZAMIZDA UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul: “Seyfi Dursunoğlu’nu gerçek bir halk sanatçısı olarak görmek gerek; halkın içinden gelen ve sıradan hayat hikâyesini sıra dışı bir hayata evirebilen bir kişilik. Sahne performansını müzik, dans, ritim ve hicivle besleyen bir sanatçı. Sanatını icrasında gelenekten yararlanan ve dahası bugünle temas ettiren, sanat dünyasını, kadın erkek ilişkilerini, yeri geldiğinde de siyaseti üslubuyla eleştiren bir kabaretist. Dursunoğlu’nu bir ‘kabaretist’ olarak tanımlamamın temelinde; muhalif duruşunu hiçbir zaman değiştirmemesi, gösterilerini zekâsı ve gözlemciliği ile harmanlayarak akıcı bir içerik yaratması ve eleştirel yaklaşımını sergilerken eğlendirmesini de bilmesi yatıyor. Huysuz Virjin toplum yaşamı içinde dile getiremediğimiz ahlaki meseleler üzerine üslubu ile farkındalık yaratarak hafızamızda unutulmaz izler bırakmıştır.”
BÜYÜK USTAYA SON VEDA
İLLÜSTRATOR İdil Keysan 1993 doğumlu bir genç. Huysuz Virgin TV ekranlarından 2012’de son kantosunu yaptığında henüz 19 yaşında olan genç illüstratör büyük ustaya son vedasını @ahhsocute sayfasında yayımladığı illüstrasyonla yaptı ve binlerce ‘like’ aldı. Keysan: “Ona son anda denk gelen bir nesle dahil olduğum için şanslıyım. Çünkü onun kadar ‘huysuz’ ve ‘tatlı’ birinin daha geleceğini sanmıyorum.”