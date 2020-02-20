Hiçlikten gelen güç mü yoksa sahtekârlık mı

Tuğçe Işınsu, çıkardığı son kitabı ‘Hiç’likten Gelen Güç’ün tılsımlı olduğu iddiasında. İçinde Kuran-ı Kerim’den alıntılar var. Zenginlik, aşkı bulma vaadi ile ‘bir kahve parası’na pazarlanıyor. Kitap, iddiaya göre kişiyle özel bir enerji bağı kuruyor. Işınsu bu yolla ‘para kırarken’, yaptığının sahtekârlık olup olmadığını uzmanlara sorduk.
HER ŞEYİ KİTAPTA BİZ KONUŞMAYACAĞIZ
Spritüel danışman olarak kendini tanıtan Tuğçe Işınsu’yu kitabını ve iddia ettiği tılsımı sormak için arıyorum. Danışmanı “Her şey kitapta. Haber falan istemiyoruz” diyerek telefonu suratıma kapatıyor. Bu arada hanımefendinin bir de bloğu var. En az kitabı kadar ilginç. Her soruna bir tılsım, bir reçete bulmak mümkün. Stresli misiniz? “Sirkeli suda ışık ritüeli”, Muradınız olsun mu istiyorsunuz? “3 mum ve dilek suyu”, Cüzdanınızda para mı yok? “Mucize cüzdan ritüeli” size göre. Ritüel varsa çözülemeyecek dert yok!
ORTADA RESMİ BİR DOLANDIRICILIK YOK
Sosyal medyada Tuğçe Işınsu’nun insanları boş hayal ve umutlarla kandırdığı, dahası ‘modern bir dolandırıcı’ olduğu iddiası var. Tüketici Başvuru Merkezi avukatlarından Murat Emergen, “Ortada bir kitap satışı var. Bu nedenle buna dolandırıcılık denmez. İsteyen alır, istemeyen almaz” diyor. Emergen yazarların kitaplarını istediği sloganla satabileceğine dikkat çekiyor. Ancak ortada vicdani bir sorun olduğunun da farkında. Bu nedenle şikâyet etmek isteyen tüketicilerin Kültür Bakanlığı ilgili birimleri ile Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma birimlerine ‘vaat edileni alamadım’ diyerek başvurabileceğini söylüyor.
SONU DAHA BÜYÜK TRAVMA
Psikolog Özge Yıldız sonunda yaşanabilecek travmalara dikkat çekiyor: “Bu tür danışmanlık hizmetleri almak falcı- üfürükçü hocalara gitmekten farksız. Maddiyat, sağlık ve aşk üçgeni ile alakalı her türlü sorunuza bu tür seans ya da kitaplar aracılığıyla doğrudan yanıt veriliyor. Kişiliğiniz hakkında analizler yapılıyor; ne yapmanız ya da yapmamanız gerektiği söyleniyor. Duymak istediklerinizi duyuyorsunuz. Bu nedenle ‘Beni çok iyi anladı’, ‘Gördün mü bak tüm istediklerim oldu” sanrısı hızla gelişiyor. Oysa bunlar bizim psikoterapi sürecinde çok dikkatli olduğumuz, zamana yaydığımız ciddi değerlendirmeler. Zira, sonrasında olmasını beklediğiniz her neyse ve olmaz ise daha büyük bir travma yaşamanız söz konusu. İnancınızı kaybedebilir, bunalıma düşebilirsiniz. ”
UMUT TACİRLERİ İŞ BAŞINDA
Yaşam Koçu ve Spritüel Danışman Tuğbay Domaç’a göre Işınsu’nun yaptığı umut tacirliği. Domaç, “Yaşam koşulları nedeniyle; ekonomik ve ruhsal anlamda, kendilerini boşlukta ve umutsuz hisseden binler var. Bir çıkış noktası arıyorlar. Ve olabilecek her güzel gelişmenin ‘hemen, şimdi, en kısa zaman ve yoldan’ olması arzusundalar. Bu nedenle de reçetelerle mutlu olma peşindeler. Umut tacirleri de işte bu duyguları sömürüyor” diyor. Yaşamda kadersel döngüler, enerjiler olduğuna sonuna kadar inanan Domaç bir de ‘muallak kader’ olduğunu söylüyor: “Endişe etmeyin! Olacak olan, vakti ve yeri geldiğinde olur. Kaderiniz çabanıza ve emeğinize bağlı, inancınızdan başka bu tarz kitaplara ihtiyacınız yok.”
DİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR
İslamcı yazar Mustafa Sabri Beşer, Tuğçe Işınsu’nun yazdığı kitapların isimlerine dikkat çekerek, “‘El-Vedud’, ‘El Cami’, ‘Ol Der ve olur.’ Kelimelere baktığınızda karşınızda dini hassasiyeti olan bir insan bekliyorsunuz. Sanki karşınızda bir şeyh veya evliya var sanıyorsunuz. Ama burada asıl yapılmak istenen, din istismarı” diye konuşuyor. Beşer söyle devam ediyor: “Zengin mi olmak istiyorsun, al sana El-Gani esması. Güzel mi olmak istiyorsun, al sana El Cemil esması. Âşık olmak mı istiyorsun, al sana El Vedud esması. Her şey ama her şey maddiyata indirgenmiş. Sanki Kur’an-ı Kerim zenginleşme, para, mal, mülk sahibi olma aracı.”
NE BAŞARIŞMIŞLAR Kİ SİZE DOKUNSUN
Davranış Bilimleri Enstitüsü Başkan Yrd. ve Nefes Koçu Nevşah Fidan Karamehmet ise kitabı şöyle yorumluyor: “Para birikimi, işte başarı, ilişkiler, evlilik, aile kurma, kişisel gelişim konularında bir kişinin fikir beyan edebilmesi, insanlara yardımcı olabilmesi için önce kendi hayatında bir şeyleri halletmiş olması, eğitim almış olması, bir yere varmış olması gerekir. Örneğin. Fitness eğitmeni mi? Bir bakın, kendi fit mi. Para eğitimi mi veriyor? Başarısı ne, sorgulayın. Koçluk ise bambaşka. Doğru ve güçlü soruları sormak önemli. Ama dikkat! Temel problem işte bu noktada. Hep pozitif, hep saygılı, hep iyi olmak yani ‘hep’ diyerek asla gerçekleşmeyecek hedefler konulması insanları daha çok bunalıma sokar.”
Hiçlikten gelen güç mü yoksa sahtekârlık mı
Tuğçe Işınsu, çıkardığı son kitabı ‘Hiç’likten Gelen Güç’ün tılsımlı olduğu iddiasında. İçinde Kuran-ı Kerim’den alıntılar var. Zenginlik, aşkı bulma vaadi ile ‘bir kahve parası’na pazarlanıyor. Kitap, iddiaya göre kişiyle özel bir enerji bağı kuruyor. Işınsu bu yolla ‘para kırarken’, yaptığının sahtekârlık olup olmadığını uzmanlara sorduk.
HER ŞEYİ KİTAPTA BİZ KONUŞMAYACAĞIZ
Spritüel danışman olarak kendini tanıtan Tuğçe Işınsu’yu kitabını ve iddia ettiği tılsımı sormak için arıyorum. Danışmanı “Her şey kitapta. Haber falan istemiyoruz” diyerek telefonu suratıma kapatıyor. Bu arada hanımefendinin bir de bloğu var. En az kitabı kadar ilginç. Her soruna bir tılsım, bir reçete bulmak mümkün. Stresli misiniz? “Sirkeli suda ışık ritüeli”, Muradınız olsun mu istiyorsunuz? “3 mum ve dilek suyu”, Cüzdanınızda para mı yok? “Mucize cüzdan ritüeli” size göre. Ritüel varsa çözülemeyecek dert yok!
ORTADA RESMİ BİR DOLANDIRICILIK YOK
Sosyal medyada Tuğçe Işınsu’nun insanları boş hayal ve umutlarla kandırdığı, dahası ‘modern bir dolandırıcı’ olduğu iddiası var. Tüketici Başvuru Merkezi avukatlarından Murat Emergen, “Ortada bir kitap satışı var. Bu nedenle buna dolandırıcılık denmez. İsteyen alır, istemeyen almaz” diyor. Emergen yazarların kitaplarını istediği sloganla satabileceğine dikkat çekiyor. Ancak ortada vicdani bir sorun olduğunun da farkında. Bu nedenle şikâyet etmek isteyen tüketicilerin Kültür Bakanlığı ilgili birimleri ile Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma birimlerine ‘vaat edileni alamadım’ diyerek başvurabileceğini söylüyor.
SONU DAHA BÜYÜK TRAVMA
Psikolog Özge Yıldız sonunda yaşanabilecek travmalara dikkat çekiyor: “Bu tür danışmanlık hizmetleri almak falcı- üfürükçü hocalara gitmekten farksız. Maddiyat, sağlık ve aşk üçgeni ile alakalı her türlü sorunuza bu tür seans ya da kitaplar aracılığıyla doğrudan yanıt veriliyor. Kişiliğiniz hakkında analizler yapılıyor; ne yapmanız ya da yapmamanız gerektiği söyleniyor. Duymak istediklerinizi duyuyorsunuz. Bu nedenle ‘Beni çok iyi anladı’, ‘Gördün mü bak tüm istediklerim oldu” sanrısı hızla gelişiyor. Oysa bunlar bizim psikoterapi sürecinde çok dikkatli olduğumuz, zamana yaydığımız ciddi değerlendirmeler. Zira, sonrasında olmasını beklediğiniz her neyse ve olmaz ise daha büyük bir travma yaşamanız söz konusu. İnancınızı kaybedebilir, bunalıma düşebilirsiniz. ”
UMUT TACİRLERİ İŞ BAŞINDA
Yaşam Koçu ve Spritüel Danışman Tuğbay Domaç’a göre Işınsu’nun yaptığı umut tacirliği. Domaç, “Yaşam koşulları nedeniyle; ekonomik ve ruhsal anlamda, kendilerini boşlukta ve umutsuz hisseden binler var. Bir çıkış noktası arıyorlar. Ve olabilecek her güzel gelişmenin ‘hemen, şimdi, en kısa zaman ve yoldan’ olması arzusundalar. Bu nedenle de reçetelerle mutlu olma peşindeler. Umut tacirleri de işte bu duyguları sömürüyor” diyor. Yaşamda kadersel döngüler, enerjiler olduğuna sonuna kadar inanan Domaç bir de ‘muallak kader’ olduğunu söylüyor: “Endişe etmeyin! Olacak olan, vakti ve yeri geldiğinde olur. Kaderiniz çabanıza ve emeğinize bağlı, inancınızdan başka bu tarz kitaplara ihtiyacınız yok.”
DİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR
İslamcı yazar Mustafa Sabri Beşer, Tuğçe Işınsu’nun yazdığı kitapların isimlerine dikkat çekerek, “‘El-Vedud’, ‘El Cami’, ‘Ol Der ve olur.’ Kelimelere baktığınızda karşınızda dini hassasiyeti olan bir insan bekliyorsunuz. Sanki karşınızda bir şeyh veya evliya var sanıyorsunuz. Ama burada asıl yapılmak istenen, din istismarı” diye konuşuyor. Beşer söyle devam ediyor: “Zengin mi olmak istiyorsun, al sana El-Gani esması. Güzel mi olmak istiyorsun, al sana El Cemil esması. Âşık olmak mı istiyorsun, al sana El Vedud esması. Her şey ama her şey maddiyata indirgenmiş. Sanki Kur’an-ı Kerim zenginleşme, para, mal, mülk sahibi olma aracı.”
NE BAŞARIŞMIŞLAR Kİ SİZE DOKUNSUN
Davranış Bilimleri Enstitüsü Başkan Yrd. ve Nefes Koçu Nevşah Fidan Karamehmet ise kitabı şöyle yorumluyor: “Para birikimi, işte başarı, ilişkiler, evlilik, aile kurma, kişisel gelişim konularında bir kişinin fikir beyan edebilmesi, insanlara yardımcı olabilmesi için önce kendi hayatında bir şeyleri halletmiş olması, eğitim almış olması, bir yere varmış olması gerekir. Örneğin. Fitness eğitmeni mi? Bir bakın, kendi fit mi. Para eğitimi mi veriyor? Başarısı ne, sorgulayın. Koçluk ise bambaşka. Doğru ve güçlü soruları sormak önemli. Ama dikkat! Temel problem işte bu noktada. Hep pozitif, hep saygılı, hep iyi olmak yani ‘hep’ diyerek asla gerçekleşmeyecek hedefler konulması insanları daha çok bunalıma sokar.”