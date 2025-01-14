Hekimler hekimlere karşı... Medikal estetik tıp dünyasını böldü

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AMAÇ MERDİVEN ALTINI ENGELLEMEK



Önceki yönetmeliğe göre sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekân ve asgari tıbbi donanım sağlanması şartıyla estetik işlemleri dermatologlar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları, medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu. (2003-2008 yılları arası Sağlık Bakanlığı’ndan medikal estetik sertifikası alan hekim sayısı yaklaşık 560.)

Şimdi yeni yönetmelikle tüm hekimlere -eğitim müfredatlarında olması ya da yine sertifika almak şartıyla- medikal estetik işlem yapma yetkisi verildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün NTV yayınında amaçlarının botoks, dolgu, mezoterapi, kök hücre gibi basit, iğneli işlemleri yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemek olduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu “Plastik cerrahi ve dermatoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir. Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Sertifikasyon eğitimleri de bakanlık bünyesinde verilecek. Ayrıca plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı uzmanlık eğitimi gerektiren, özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili de zaten bir kısıtlamamız yok” dedi.









DAMAR YOLU AÇIYORSAM BOTOKS DA YAPARIM



“Bir de bizi dinle” diyerek aradı, Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) Başkan Yardımcısı Dr. Dağıstan Ayan. Kendisi anesteziyoloji ve yoğun bakım uzmanı aslında. Ancak uzun zamandır İzmir’de, kendi kliniğinde mezoterapi, ozon terapi gibi Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası ile geleneksek ve tamamlayıcı tıp alanında çalışıyor. Diyor ki: “Dolgu, botoks, kök hücre gibi medikal estetik işlemler basit iğneli işlemlerdir. Hastanede damar yolu açmak, katater takmak gibi tüm iğneli işlemleri yapabiliyorken, iş medikal estetiğe gelince ‘Dur bakalım’ diyorlardı. Yasal bir zeminde yapamıyor, sınırları zorluyorduk. Yönetmeliğin değişmesi için açtığımız dava devam ederken, bakanlıktan güzel haber geldi. Ve istediğimizi aldık.”

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TALEP FAZLA ARZ İSE AZDI

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Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, röportajımızda şu soruyu sormuştu; “Uzmanlık dışı hekimlere ancak olağanüstü durumlarda yetki verilir. Mesela bir salgın veya savaş sırasında acil ihtiyaçları karşılamak üzere... Şu anda salgın mı var savaş mı? Kimin estetiği geri kalmış, neyi yapamamışız, nasıl bir yetersizlik olduğu düşünülmüş ki böyle bir karar alınmış?”

Soruya yanıtı şu Dr. Ayan’ın: “Bir savaş ya da aciliyet olduğundan değil, doğrusu bu olduğu için bu karar alındı. ABD ve Avrupa’da 6 yıllık temel tıp eğitimini tamamlayan hekimler, sertifikasyon programları ya da yüksek lisans yaparak, ‘basit tıbbi enjeksiyon’ denilen tüm bu estetik işlemleri yapabiliyor. Oysa Türkiye’de 20 yıldır, diğer hekimlerin medikal estetik yapabilmesinin önü davalarla tıkalı. 85 milyonluk bir ülke, 10 milyon hastanın da sağlık turizmi için geldiğini düşünürsek, yaklaşık 100 milyonluk hasta payı, bin 200 dermatoloji uzmanı ile 2 bin 500 plastik cerrah, 4 bin hekimin elinde. Talep fazla. Ancak arz az. Böyle olunca sektör, merdiven altına kaydı ve kendine estetisyen, güzellik uzmanı, kuaför diyen ve çoğu sahte hekim olan yabancı kozmetologlara kaldı. Bakanlığın amacı da bu merdiven altı ile mücadele etmek. Biz de aynı yerdeyiz.”

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HEKİMLERİN KAÇIŞI AZALACAK

Tabirimi maruz görün ama hekimler “pasta büyükmüş, bir pay da ben alayım” derse ve branş hekimi sıkıntısı yaşanırsa... “Yanlış. Çünkü şu an zaten tam tersi yaşanıyor” diyor Dr. Ayan, şu örneği veriyor: “Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de ne kamu ne de üniversite hastanelerinde yanıkla ilgilenen plastik cerrah var. Yeni açılan şehir hastanesinde yanık birimi var ama orada da plastik değil genel cerrahlar ilgileniyor. Kamuda dermatolojiden randevu almak çok zor. Uyuz, ürtiker, dermatit gibi hastalıklara bakan hekim sayısında sıkıntı yaşıyoruz. Çoğu özel kliniklerinde estetik operasyonlarla ilgileniyorlar. Bu düzenleme ile bu işler biraz olsun cazibesini yitirecek. Dışarıda işlem yapamayan, kamuya geri dönecek. Hekimlerin kaçışı azalacak.”



YANLIŞ UYGULAMALAR ENGELLENİR

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Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nden (TJOD) de yönetmeliğe destek geldi. Açıklamada, genital estetik ve bu alanda yapılan medikal uygulamaların sağlık turizmi açısından önemli olduğu, Türkiye’de de geniş talep gördüğü belirtilerek, “Tüm dünyada bu uygulamalar yoğunlukla jinekoloji uzmanları tarafından yapılmakta. Medikal uygulamalar dışında, yaşam kalitesini artırmak ve tedavi amaçlı yapılan genital lazer uygulamaları da bu kapsamdadır. Ülkemizde de jinekoloji hekimlerince güvenli ve en doğru şekilde yapılan bu uygulamaların, hekim olmayanların yanlış uygulamalarını da önleyeceğini düşünüyoruz” denildi.