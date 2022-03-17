‘Ofsayt nedir?’ bilirim, zamanlama uyuyorsa maçları da takip ederim ama bir futbol uzmanı değilim. Bu yazıyı da uzman değil, son bir-iki haftadır hop oturup hop kalkan, yeri gelince saç baş yolan bir Galatasaray taraftarı olarak yazıyorum çünkü sağ olsun sarı kırmızılılar biz taraftarlarını ligde küme düşmek ile Avrupa’nın en başarılı ve köklü kulüplerinden biri, Barcelona’yı yenip Avrupa Ligi çeyrek final biletini almak arasındaki ince çizgide tutuyor. Neye üzülüp neye sevineceğimizi şaşırdık! Peki, hangisi gerçek Galatasaray? Barcelona’yı yenip Avrupa hayaline devam eder miyiz? Sordum.
AVRUPA DENİNCE GENLERİ ORTAYA ÇIKIYOR
Türk spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka da benimle aynı görüşte. Galatasaray’ın bu yıl tıpkı bir madalyon gibi iki yüzü olduğunu belirterek, “Süper ligde kötü ama Avrupa Kupası deplasmanında gol bile yemeyen bir Galatasaray var ki o Galatasaray bu alışkanlığını Barcelona maçında da sürdürdü ve tur için büyük şans elde etti. Bu maç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın karşımızda Barcelona gibi tecrübeli bir takım olduğu unutulmamalı. Galatasaray maça mutlaka sakin başlamalı, sakin devam etmeli ama hücuma hızlı kalkmalı. Galatasaray’a sabır, taraftarına da anlayış lazım” diyor. Büyüka söz konusu Avrupa olduğu zaman Galatasaray’ın genlerinin ortaya çıktığını söylüyor ve diyor ki: “Tek korkum var o da bu yıl transfer edilen oyuncular... Galatasaray takımı Avrupa Kupası’na alışıktır ama dilerim bu genç arkadaşlar bir paniğe kapılmazlar. Sakin kalan bir Galatasaray’ın turu geçme ihtimali en az Barcelona kadar. Gelelim Kerem’e. Maçın kaderini değiştirebilir, kilidini açabilir. Galatasaray’a tur atlatırken, kendi kariyeri için de altın bir sayfa açabilir. Umarım bu maç Kerem için iyi bir kariyer adımı Galatasaray için de yeni bir tur kapısı olur.”
FUTBOL DA HAYAT GİBİ FAZLA DEĞİŞKENLİ
Spor yazarlarımızdan Uğur Meleke’ye ‘Süper Lig’deki mi Avrupa kupalarındaki Galatasaray mı gerçek?’ diye soruyorum. Diyor ki: “Futbol bazen 22 kişinin bir top peşinde koştuğu, sadece gollerin sayıldığı bir spor olarak küçümsenir oysa son derece karmaşık ve fazla değişkeni olan bir oyundur. İktisat problemlerini bir, iki değişkene bakarak çözmek kolay değildir. Senin sorunun cevabı da iktisat problemi gibi, fazla değişkenli. Futbol tarihinde ligde başarılı olup Avrupa’da olamayan ya da tam tersini yaşayan takımlar vardır. Galatasaray özelinde ise şunu söylemek mümkün: Baskın ve resesif olmak üzere 2 tip oyunu var. Süper Lig’de baskın oynamak zorunda çünkü Türkiye’nin konvansiyonel büyüğü. Tarih boyunca da büyüktü. Dolayısıyla her maça baskın oynamak üzere çıktı ama pek başarılı olamadı. Topa sahiplik yüzdesi fazla olduğunda puan kaybetti. Resesif oynadığında yani topu rakibe bıraktığında ise başarılı oldu. Avrupa liginde yüzde 44, Süper Lig’de yüzde 57 top ile oynamış. Birinci sebep bu, teknik. İkinci sebep ise mental. Galatasaray’ın Avrupa Fatihi olarak anıldığı bir tarihi ve genetiği var. Galatasaray 1986 sezonunda Ali Sami Yen’e geçtiğinden bu yana İngiliz, İspanyol, Alman birçok rakibine karşı tarihi başarılar elde etti ki bu da hayli önemli bir faktör” diyor.
KEREM ‘HEP’ HAZIRDI
Ve gelelim Galatasaray’ın hücumdaki en önemli kozu, Kerem’e. Meleke, genç ve başarılı oyuncu için, “Futbolda da hayatta da fırsat ne zaman ayağınıza gelir bilemezsiniz! Siz hazır olmalısınız. Kerem de ‘hep’ hazırmış. 3. lig oyuncusuydu ama demek kafasının bir köşesinde bir gün ‘o’ sahaya çıkacağı hep varmış. İçinde bir yıldız saklıymış, zamanı gelince ortaya çıkarmış. Kerem, bugün ister iyi ister kötü oynasın onun hikâyesi değişmeyecektir. Onun hikâyesinde uluslararası arena muhakkak var.”
BAZEN EN İYİ DERS MAĞLUBİYETLERDE SAKLIDIR
Futbol yazarı Banu Yelkovan tıklım tıklım dolu tribünler önünde sahaya çıkacak Galatasaray’dan tam bir Avrupa performansı geleceğini düşünüyor ve: “Zaten Galatasaray bu sezon, en başından bu yana kendini Avrupa’da buldu. Ligdeki durum ne olursa olsun, Avrupa’da iyi oynadı. Bu sezona geri dönüp baktığında, akılda kalacak kısım da bu olacak. Tabii ligde küme düşme potasına bu kadar yakın olmak, daha önce pek yaşanılan bir şey değildi. Büyük takımlar daha önce küme düşme hattına fazla yakın zamanlar yaşadı ama ligin bu haftalarında bu durumu hiç görmedik. Galatasaray için de sebebi ne olursa olsun, yanlış transfer, yanlış yapılanma, yanlış kararlar, suçun kimde olduğunu arama ve bulma noktası çoktan geride kaldı, artık çare bulma noktasındayız. Galatasaray, Barcelona’yı elese de elense de bir şey değişmeyecek. Bu sezondan alınması gereken çok ders var. Bazen en iyi dersler galibiyette değil, mağlubiyette saklıdır” diyor, Kerem Aktürkoğlu için de: “Hem Fatih Terim’le hem de Torrent’le aynı performansı sergilemeyi başardı. Bu kendisi ve geleceği için çok değerli” hatırlatması yapıyor.
BARCELONA’YI YENMEK SORUNLARIN HAFİFLEMESİ DEMEK
Futbol yazarı Serkan Akkoyun sarı kırmızılı taraftarın daha önce hiç yaşamadığı bir sezon yaşadığına vurgu yaparak, “Bir nesil Xamax maçları ile Avrupa zaferleri gördü. Sonraki nesil UEFA Kupası sevinci yaşadı. Oysa şimdiki nesil Türkiye’de hiç görmedikleri gibi bir takım izliyor, bir yandan da Avrupa’da Barcelona’yı eleme hayali kuruyor. Barcelona’yı elemek, Galatasaray’ın bu sezon ligde yaşadığı tüm sorunları hafifletmesi anlamına gelecek. Sıradan bir takım değil, bir devi saf dışı bırakacaksınız. Avrupa’nın gözü üzerinizde olacak. Futbolcularınızın değeri artacak” diyor.
HARRY POTTER ‘KEREM’
Akkoyun da Kerem Aktürkoğlu’na özel bir başlık açarak diyor ki: “Birkaç sene önce 3. Lig’de oynayan Kerem şimdi Avrupa’nın en gözde yetenekleri arasında. Mesut Özil’in menajerlik şirketi ile çalışıyor ki Harry Potter imajı da onların eseri. İlk maç öncesi Xavi, ‘Kerem çok iyi oyuncu’ demişti. Bundan iyi piyasa yapamazsınız oyuncunuz için. Sadece bu bile Barcelona maçını, bu seneki Süper Lig’den daha önemli kılıyor bence.”
Hangisi gerçek Galatasaray
‘Ofsayt nedir?’ bilirim, zamanlama uyuyorsa maçları da takip ederim ama bir futbol uzmanı değilim. Bu yazıyı da uzman değil, son bir-iki haftadır hop oturup hop kalkan, yeri gelince saç baş yolan bir Galatasaray taraftarı olarak yazıyorum çünkü sağ olsun sarı kırmızılılar biz taraftarlarını ligde küme düşmek ile Avrupa’nın en başarılı ve köklü kulüplerinden biri, Barcelona’yı yenip Avrupa Ligi çeyrek final biletini almak arasındaki ince çizgide tutuyor. Neye üzülüp neye sevineceğimizi şaşırdık! Peki, hangisi gerçek Galatasaray? Barcelona’yı yenip Avrupa hayaline devam eder miyiz? Sordum.
AVRUPA DENİNCE GENLERİ ORTAYA ÇIKIYOR
Türk spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka da benimle aynı görüşte. Galatasaray’ın bu yıl tıpkı bir madalyon gibi iki yüzü olduğunu belirterek, “Süper ligde kötü ama Avrupa Kupası deplasmanında gol bile yemeyen bir Galatasaray var ki o Galatasaray bu alışkanlığını Barcelona maçında da sürdürdü ve tur için büyük şans elde etti. Bu maç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın karşımızda Barcelona gibi tecrübeli bir takım olduğu unutulmamalı. Galatasaray maça mutlaka sakin başlamalı, sakin devam etmeli ama hücuma hızlı kalkmalı. Galatasaray’a sabır, taraftarına da anlayış lazım” diyor. Büyüka söz konusu Avrupa olduğu zaman Galatasaray’ın genlerinin ortaya çıktığını söylüyor ve diyor ki: “Tek korkum var o da bu yıl transfer edilen oyuncular... Galatasaray takımı Avrupa Kupası’na alışıktır ama dilerim bu genç arkadaşlar bir paniğe kapılmazlar. Sakin kalan bir Galatasaray’ın turu geçme ihtimali en az Barcelona kadar. Gelelim Kerem’e. Maçın kaderini değiştirebilir, kilidini açabilir. Galatasaray’a tur atlatırken, kendi kariyeri için de altın bir sayfa açabilir. Umarım bu maç Kerem için iyi bir kariyer adımı Galatasaray için de yeni bir tur kapısı olur.”
FUTBOL DA HAYAT GİBİ FAZLA DEĞİŞKENLİ
Spor yazarlarımızdan Uğur Meleke’ye ‘Süper Lig’deki mi Avrupa kupalarındaki Galatasaray mı gerçek?’ diye soruyorum. Diyor ki: “Futbol bazen 22 kişinin bir top peşinde koştuğu, sadece gollerin sayıldığı bir spor olarak küçümsenir oysa son derece karmaşık ve fazla değişkeni olan bir oyundur. İktisat problemlerini bir, iki değişkene bakarak çözmek kolay değildir. Senin sorunun cevabı da iktisat problemi gibi, fazla değişkenli. Futbol tarihinde ligde başarılı olup Avrupa’da olamayan ya da tam tersini yaşayan takımlar vardır. Galatasaray özelinde ise şunu söylemek mümkün: Baskın ve resesif olmak üzere 2 tip oyunu var. Süper Lig’de baskın oynamak zorunda çünkü Türkiye’nin konvansiyonel büyüğü. Tarih boyunca da büyüktü. Dolayısıyla her maça baskın oynamak üzere çıktı ama pek başarılı olamadı. Topa sahiplik yüzdesi fazla olduğunda puan kaybetti. Resesif oynadığında yani topu rakibe bıraktığında ise başarılı oldu. Avrupa liginde yüzde 44, Süper Lig’de yüzde 57 top ile oynamış. Birinci sebep bu, teknik. İkinci sebep ise mental. Galatasaray’ın Avrupa Fatihi olarak anıldığı bir tarihi ve genetiği var. Galatasaray 1986 sezonunda Ali Sami Yen’e geçtiğinden bu yana İngiliz, İspanyol, Alman birçok rakibine karşı tarihi başarılar elde etti ki bu da hayli önemli bir faktör” diyor.
KEREM ‘HEP’ HAZIRDI
Ve gelelim Galatasaray’ın hücumdaki en önemli kozu, Kerem’e. Meleke, genç ve başarılı oyuncu için, “Futbolda da hayatta da fırsat ne zaman ayağınıza gelir bilemezsiniz! Siz hazır olmalısınız. Kerem de ‘hep’ hazırmış. 3. lig oyuncusuydu ama demek kafasının bir köşesinde bir gün ‘o’ sahaya çıkacağı hep varmış. İçinde bir yıldız saklıymış, zamanı gelince ortaya çıkarmış. Kerem, bugün ister iyi ister kötü oynasın onun hikâyesi değişmeyecektir. Onun hikâyesinde uluslararası arena muhakkak var.”
BAZEN EN İYİ DERS MAĞLUBİYETLERDE SAKLIDIR
Futbol yazarı Banu Yelkovan tıklım tıklım dolu tribünler önünde sahaya çıkacak Galatasaray’dan tam bir Avrupa performansı geleceğini düşünüyor ve: “Zaten Galatasaray bu sezon, en başından bu yana kendini Avrupa’da buldu. Ligdeki durum ne olursa olsun, Avrupa’da iyi oynadı. Bu sezona geri dönüp baktığında, akılda kalacak kısım da bu olacak. Tabii ligde küme düşme potasına bu kadar yakın olmak, daha önce pek yaşanılan bir şey değildi. Büyük takımlar daha önce küme düşme hattına fazla yakın zamanlar yaşadı ama ligin bu haftalarında bu durumu hiç görmedik. Galatasaray için de sebebi ne olursa olsun, yanlış transfer, yanlış yapılanma, yanlış kararlar, suçun kimde olduğunu arama ve bulma noktası çoktan geride kaldı, artık çare bulma noktasındayız. Galatasaray, Barcelona’yı elese de elense de bir şey değişmeyecek. Bu sezondan alınması gereken çok ders var. Bazen en iyi dersler galibiyette değil, mağlubiyette saklıdır” diyor, Kerem Aktürkoğlu için de: “Hem Fatih Terim’le hem de Torrent’le aynı performansı sergilemeyi başardı. Bu kendisi ve geleceği için çok değerli” hatırlatması yapıyor.
BARCELONA’YI YENMEK SORUNLARIN HAFİFLEMESİ DEMEK
Futbol yazarı Serkan Akkoyun sarı kırmızılı taraftarın daha önce hiç yaşamadığı bir sezon yaşadığına vurgu yaparak, “Bir nesil Xamax maçları ile Avrupa zaferleri gördü. Sonraki nesil UEFA Kupası sevinci yaşadı. Oysa şimdiki nesil Türkiye’de hiç görmedikleri gibi bir takım izliyor, bir yandan da Avrupa’da Barcelona’yı eleme hayali kuruyor. Barcelona’yı elemek, Galatasaray’ın bu sezon ligde yaşadığı tüm sorunları hafifletmesi anlamına gelecek. Sıradan bir takım değil, bir devi saf dışı bırakacaksınız. Avrupa’nın gözü üzerinizde olacak. Futbolcularınızın değeri artacak” diyor.
HARRY POTTER ‘KEREM’
Akkoyun da Kerem Aktürkoğlu’na özel bir başlık açarak diyor ki: “Birkaç sene önce 3. Lig’de oynayan Kerem şimdi Avrupa’nın en gözde yetenekleri arasında. Mesut Özil’in menajerlik şirketi ile çalışıyor ki Harry Potter imajı da onların eseri. İlk maç öncesi Xavi, ‘Kerem çok iyi oyuncu’ demişti. Bundan iyi piyasa yapamazsınız oyuncunuz için. Sadece bu bile Barcelona maçını, bu seneki Süper Lig’den daha önemli kılıyor bence.”