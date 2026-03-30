Haftanın 2 günü ‘çevrimiçi’yiz... Dünya ortalamasını katladık

41 SAAT 31 DAKİKA İLE ‘MOBİL ÖNCELİKLİ’ BİR TOPLUM OLDUK



Bakan Uraloğlu’nun açıkladığı veriler; We Are Social ve Meltwater’in hazırladığı Dijital 2025 Kasım Global İstatistik Raporu’ndan. Bazı

önemli başlıkları şöyle:

1. 8 milyarlık dünyamızda internet kullananların sayısı 6 milyar civarı, nüfusun yüzde 73,2’si. Sosyal medya kullanımı ise 5,5 milyar civarı, bu da nüfusun yüzde 68,7’sine denk düşüyor.

2. 87,7 milyonluk Türkiye’de ise her iki rakamda küresel ortalamaların çok üzerinde. 2025’te internet kullanıcı sayımız 77,5 milyon (nüfusun yüzde 88,3’ü) oldu. Sosyal medya kullanıcı sayımız ise 62,3 milyon. Yani nüfusun yüzde 70,9’unun en az bir sosyal

3. İnternette harcadığımız günlük saat 7 saat 13 dakika, haftalık süre ise 41 saat 37 dakika. Ki bu rakam 2024’te günlük 6 saat 51 dakika, haftalık 40 saat civarıydı.

4. Sosyal medyada geçirilen günlük saat yaklaşık 2 saat 55 dakika. Haftalık süre ise 25 saat 4 dakika. 2024’te bu rakamlar, günlük 2 saat 37 dakika, haftalıkta ise 22 saat civarıydı.

5. ‘Nereden bağlanıyoruz?’ Nüfusun yüzde 93,3›ü mobil hat sahibi. Web trafiğinin yüzde 76,6’sı ‘mobil’ gerçekleşiyor. Yani “mekândan bağımsız” bir iletişim ağımız var.

EN POPÜLER INSTAGRAM

Gelelim en popüler sosyal medya platformlarına...

* Bir numarada Instagram var. 2024’te 56,5 milyon olan kullanıcı sayısı, 2025’te 62,3 milyona çıktı. Günlük kullanım, 1 saat 53 dakika. En yoğun kitlesi 18-34 yaş arası kadın ve erkekler.

* Instagram’ı günlük 1 saat 28 dakika ile YouTube takip ediyor. 57,5 milyon olan kullanıcı sayısı 2025’te 57,9 milyon çıktı. Kitlesi ise genellikle 25-54 yaş arası kadın ve erkekler. ‘Şarkılar’ en çok aranan. İzlemelerde ise başı dizi tekrarları çekiyor, Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ilk 3’te.

TIKTOK YÜKSELİŞTE

* Üçüncü sırada TikTok var. Ama dikkat! Diğer tüm platformlara kıyasla yıllar içinde kullanıcı sayısı hızla artıyor. 2025’te kullanıcı sayısı yüzde 14,1 artarak, 39’dan 45 milyona çıktı. 18-34 yaş arasında popüler. 25-34 yaş arası kadınlarda kullanım oranı yüzde 17,2 iken, aynı yaş grubundaki erkeklerde kullanım oranı yüzde 28,4 ile zirvede. Günlük kullanım süresi ise 1 saat 25 dakika.

İÇ SESİMİZİ SUSTURMAK İÇİN EN ETKİLİ ARAÇ: ‘SANAL MEDYA’



Dünya artık eski dünya değil. Artık dijital bir çağdayız ve elbette bu çağa uyumlanacağız. Ancak internet ve sosyal medya kullanımının dünya ortalamasının kat be kat üzerinde olması, hiç şüphesiz Türk toplumu üzerine de bir şeyler anlatıyor olmalı. Kafamda bu soru ile Uzman Psikolog, Dr. Serap Duygulu’yu aradım. Diyor ki:

SESSİZLİKTEN KORKAR OLDUK

“Bugün, modern insanın en büyük paradokslarından biridir ‘sessizlik.’ Kimse kendi ile kalamıyor artık; kafede tek başına oturan, hemen telefona bakıyor, evde yalnızken TV açık, yolculukta kulaklıklar takılı. Hayatımızın her anında bir ses olmak zorunda gibi... Çünkü psikolojide ‘sessizlik’ insanın kendi ile baş başa kalması demektir. Bu da hele bu çağda, sanıldığından daha zordur. Dolayısıyla insanlar, dışardaki değil kendi iç seslerini bastırma eğilimindeler.”

GELECEĞE DAİR KAYGILIYIZ

“Gelelim bize... Coğrafik olarak yanı başımızda uzun süredir devam eden savaşlar var. Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki kadar yoğun- sürekli değişen bir gündem yok! Geleceğe dair kaygılıyız. Zira kafamızı dağıtacak, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak imkânlar dar. Kültürel, sanatsal ve spor aktiviteleri ve mekanlar ile ayağımızın toprağa değeceği park, bahçe sınırlı. Dışarı çıktık diyelim. Toplumun hızla yükselen ‘öfke’ barometresi malum; trafikte, sokakta vs. güvenlik endişelerimiz var. Aile ve komşuluk bağları zayıflamakta. Maddi olarak zor zamanlardan geçiyoruz, bütçemiz sınırlı. Bu ve benzeri sebeplerle ebeveynler, kariyer- sınav odaklı, ‘Çocuğum okusun kendini kurtarsın’ derdinde. Büyük şehirlerde AVM ya da evlere tıkılmış durumdayız. Çağın da etkisiyle ‘bireysellik’ ön planda. E, hal böyle iken kafamızın içindeki sesleri durdurmak, bir nebze de olsa yatışmak için ne var elimizde? Sanal dünya!”



‘SUNUM KÜLTÜRÜ’ ÇAĞINDAYIZ

“Hızla akan, dikkat dağıtacak, bol gürültülü uyaranlara sığınıyoruz, ki alamadığımız kararların sorumluluğunu erteleyelim, başarısızlıklarımızı unutalım, kendi gerçekliğimizle yüzleşmeyelim. Gri havayı biraz renklendirip, iç motivasyonumuzu yeniden sağlayalım, yatışalım. Yani hastalığı tedavi etmek yerine üstüne bandaj yapıştırıyoruz. Bize sunulan ‘sahte’ dünyalarda, ‘sahte’ mutluluklar arıyoruz. Çünkü bir tuşa basıyoruz ve ödül- haz mekanizması devreye giriyor hemen. Emek yok ama görsellik zengin. Zaten gördüğümüzü sorgulamadan inanan ya da konu üstüne analiz veya araştırma- okuma yapma eğiliminde olmayan da bir toplumuz. Bize sunulanı almaya hazırız. Dijital mecraların hızla büyümesiyle sevgi, aşk dahil her şeyin satılabilir ya da sergilenebilir bir meta haline geldiği, ‘sunum kültürü’ diye bir gerçeğimiz var. İşte bu sebeplerle dünya ortalamasının üzerindeyiz. Bunu tersine çevirmek içinse ciddi, uygulanabilir sosyal politikalara ihtiyaçlar var.”