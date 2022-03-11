Güzellik nasıl göründüğünde değil nasıl hissettiğinde gizli

Bir zamanlar Hollywood’un ‘tatlı’ kızı olarak stili, duruşu, makyajı ile genç kadınlara parmak ile gösterilen, Charlie’nin meleklerinden Cameron Diaz gösterişli, şık ve pırıltılı hayatını 4 yıl önce oyunculukla birlikte bıraktı. Diaz’ın son röportajı ise olay oldu. Evde tonlarca güzellik malzemesi olmasına rağmen sabahları yüzünü dahi yıkamadığını açıklayan Diaz, “Hemen hemen her kadının düştüğü ‘güzel görünme’ tuzağına ben de düştüm” diyerek günümüzde birçok genç kadının da tıpkı kendisi gibi onlara dayatılan standart güzellik kalıplarının kurbanı olduğunu söyledi. Daha zayıf bir beden, daha uzun bacaklar, daha pürüzsüz bir cilt, hokka gibi bir burun, dolgun dudaklar ya da kalçalar mıdır bir kadını mükemmel yapan? Bu kalıpları kırmanın bir yolu yok mu?
Hollywood’un yakın tarihine damgasını vuran Cameron Diaz, mesleğinden uzaklaştıktan sonra hem hayatının hem de kendi bedenine bakışının nasıldeğiştiğini anlattı. Bir podcast yayınına konuk olarak katılan 49 yaşındaki Diaz “yüzünü bile yıkamadığını” söyledi.
STANDARTLARI SOSYAL MEDYA DEĞİL SEN BELİRLE
Kültürlerden kültürlere değişkenlik gösterse de günümüz toplumunda yer edinmiş bir güzellik algısı var. Mesela, bir kadının boy ve kilosundan bağımsız selülitlerinin olması, bacaklarının çarpık ya da ince olması, kulaklarının kepçe ya da büyük olması, ayaklarının büyük, dizlerinin kemikli olması, fazla uzun ya da fazla kısa, fazla kilolu ya da fazla zayıf olması gibi fiziki özellikleri dayatılan standart güzellik kalıplarına uymuyor. O nedenledir ki 20-30 ya da 40’larında fark etmez birçok kadın bıçak altına yatmaktan, zayıflamak, güzelleşmek için içeriğinin ne olduğuna emin olmadığı hap ya da bitki çayları içmekten geri durmuyor. ‘Çirkin’ birinin (Buradaki çirkin yakıştırması benim değil, video altına yazılan yorumlardan alınma) nasıl bir prensese dönüştüğünü gösteren ‘Makyaj hileleri’ videoları milyonlarca ‘tık’ alıyor. Psikiyatrist Arif Verimli, standart güzellik anlayışının eskiden de var olduğunu ancak son 10 yıldır sosyal medya eli ile iyice cilalandığını belirterek, “Başarının tek sırrı güzellikmiş gibi bir algı var. Ne kadar güzel, mutlu görünürseniz takipçi-beğeni sayınız o kadar artar, insanlar başarılı olduğunuzu düşünür gibi bir inanış hâkim. Dolayısıyla da çoğumuz ‘mükemmel’ olmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak o zaman kabul göreceğimize inanıyor aksi halde dışlanacağımızı düşünüyoruz. Sevilmenin tek şartının dış görünüşe bağlı olduğu düşünülüyor ama bu çok büyük bir hata” diyor.
BEN DEĞERLİYİM
‘Ne yapmak lazım?’ Prof. Dr. Verimli diyor ki: “Ruh güzelliği, kişilik, eğitim, insani değerler... Göz ardı ediliyor. Bu çok tehlikeli. Elbette güzelleşmek isteği iyidir ve kendinizde gördüğünüz kusurları düzeltmek istemeniz de hakkınız. Ancak herkesin giderek birbirine benzemesi de anlaşılır gibi değil. Herkes suyun akışına kapılmış gidiyor ama hatırlamak lazım ki asıl olan insanlıktır, fikirdir. Tıpkı Cameron Diaz gibi Bergüzar Hanım da (Korel) hamilelik sonrası ‘filtresiz’ muhteşem bir poz vermişti hatırlarsan. Toplumu etkileyen, göz önünde olan ünlülerimizin daha çok böyle paylaşımlar yapması, örnek olması, ‘Biz her halimizle güzeliz’ hatırlatması yapması lazım. Ayrıca dergiler, gazeteler, dizi-filmler ve hatta çizgi filmler... Hepsinin dili değişmeli. Kişi güzel ise dürüst ve iyidir algısı yıkılmalı. Sizi siz yapan değer ne? Sadece güzelliğiniz mi? Bu farkındalık içsel bir yolculuğa çıkmaya ve bu da başkalarının dikte ettiği değil de ‘Ben kendimi nasıl beğeniyorum?’ ile yüzleşmeye kadar götürür kişiyi. Kendiniz ile ilgili değeri yine kendiniz belirliyorsanız size söylenen kötü söz umurunuzda bile olmaz.”
EN ÇOK KADINLAR KADINLARA DAYATIYOR
2019 yılında yaşadığı kanser tedavi sürecinden sonra kendisi gibi kanserli kadınlara sahip çıkan, bana da yaşadığım meme kanseri sürecimde destek veren canım arkadaşım Demet Işıl İlhan’ı arıyorum. Kendisi ünlü bir youtuber, influencer ve yazar. 2021 anketlerinde ‘en güvenilir’ influencer seçildi. Gelin görün ki işi sosyal medya olmasına rağmen toplumun dayattığı güzellik standartlarından o da yorgun ve bıkkın. Şöyle diyor: “Benim burnum kemerlidir. Bundan da gocunmam. Geçen yine bir fotoğraf paylaştım, bir kadın hemen, ‘Burnunu yaptırman şart!’ yazmış. Ben bunu anlayamıyorum. Kimse mükemmel gözükmek zorunda değil, bu işi yapıyorum diye ben de mükemmel olmak zorunda değilim. Ama öyle bir baskı var ki insana kendini ‘çirkin’, ‘yetersiz’ hissettiriyor.”
KENDİNİZ İÇİN YAPIN
“Bu anlamsız baskı yüzünden nice güzel kadının, gram ihtiyacı yokken bıçak altına yattığını gördüm. Mesela, ben. Zayıflamak istiyorum çünkü hastalığım sebebiyle (kemoterapi, hormon ilaçları vs.) çok kilo aldım. Ancak bu kararı doktoruma da danışarak ‘ben’ aldım. Sağlıklı olmak için... Ama kaşımın, gözümün herkes gibi görünmesini, burnumun hokka gibi olmasını istemiyorum. Bunu söylememe rağmen büyük dayatma var ve bunu en çok da kadınlar yapıyor. Erkekler bizim cildimizin, saçımızın parlamasını beklemiyor ve bundan da anlamıyor... Erkek bakıyor, ‘Güzel kadın’ ya da ‘Değil’ deyip geçiyor. Yani Cameron Diaz’a çok hak veriyorum (yüzümüzü yıkamalıyız ama) ve hatta kendimize çok iyi bakmalıyız, bunu da sadece kendimiz için yapmalıyız, başkaları için değil.”
Güzellik nasıl göründüğünde değil nasıl hissettiğinde gizli
Bir zamanlar Hollywood’un ‘tatlı’ kızı olarak stili, duruşu, makyajı ile genç kadınlara parmak ile gösterilen, Charlie’nin meleklerinden Cameron Diaz gösterişli, şık ve pırıltılı hayatını 4 yıl önce oyunculukla birlikte bıraktı. Diaz’ın son röportajı ise olay oldu. Evde tonlarca güzellik malzemesi olmasına rağmen sabahları yüzünü dahi yıkamadığını açıklayan Diaz, “Hemen hemen her kadının düştüğü ‘güzel görünme’ tuzağına ben de düştüm” diyerek günümüzde birçok genç kadının da tıpkı kendisi gibi onlara dayatılan standart güzellik kalıplarının kurbanı olduğunu söyledi. Daha zayıf bir beden, daha uzun bacaklar, daha pürüzsüz bir cilt, hokka gibi bir burun, dolgun dudaklar ya da kalçalar mıdır bir kadını mükemmel yapan? Bu kalıpları kırmanın bir yolu yok mu?
Hollywood’un yakın tarihine damgasını vuran Cameron Diaz, mesleğinden uzaklaştıktan sonra hem hayatının hem de kendi bedenine bakışının nasıldeğiştiğini anlattı. Bir podcast yayınına konuk olarak katılan 49 yaşındaki Diaz “yüzünü bile yıkamadığını” söyledi.
STANDARTLARI SOSYAL MEDYA DEĞİL SEN BELİRLE
Kültürlerden kültürlere değişkenlik gösterse de günümüz toplumunda yer edinmiş bir güzellik algısı var. Mesela, bir kadının boy ve kilosundan bağımsız selülitlerinin olması, bacaklarının çarpık ya da ince olması, kulaklarının kepçe ya da büyük olması, ayaklarının büyük, dizlerinin kemikli olması, fazla uzun ya da fazla kısa, fazla kilolu ya da fazla zayıf olması gibi fiziki özellikleri dayatılan standart güzellik kalıplarına uymuyor. O nedenledir ki 20-30 ya da 40’larında fark etmez birçok kadın bıçak altına yatmaktan, zayıflamak, güzelleşmek için içeriğinin ne olduğuna emin olmadığı hap ya da bitki çayları içmekten geri durmuyor. ‘Çirkin’ birinin (Buradaki çirkin yakıştırması benim değil, video altına yazılan yorumlardan alınma) nasıl bir prensese dönüştüğünü gösteren ‘Makyaj hileleri’ videoları milyonlarca ‘tık’ alıyor. Psikiyatrist Arif Verimli, standart güzellik anlayışının eskiden de var olduğunu ancak son 10 yıldır sosyal medya eli ile iyice cilalandığını belirterek, “Başarının tek sırrı güzellikmiş gibi bir algı var. Ne kadar güzel, mutlu görünürseniz takipçi-beğeni sayınız o kadar artar, insanlar başarılı olduğunuzu düşünür gibi bir inanış hâkim. Dolayısıyla da çoğumuz ‘mükemmel’ olmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak o zaman kabul göreceğimize inanıyor aksi halde dışlanacağımızı düşünüyoruz. Sevilmenin tek şartının dış görünüşe bağlı olduğu düşünülüyor ama bu çok büyük bir hata” diyor.
BEN DEĞERLİYİM
‘Ne yapmak lazım?’ Prof. Dr. Verimli diyor ki: “Ruh güzelliği, kişilik, eğitim, insani değerler... Göz ardı ediliyor. Bu çok tehlikeli. Elbette güzelleşmek isteği iyidir ve kendinizde gördüğünüz kusurları düzeltmek istemeniz de hakkınız. Ancak herkesin giderek birbirine benzemesi de anlaşılır gibi değil. Herkes suyun akışına kapılmış gidiyor ama hatırlamak lazım ki asıl olan insanlıktır, fikirdir. Tıpkı Cameron Diaz gibi Bergüzar Hanım da (Korel) hamilelik sonrası ‘filtresiz’ muhteşem bir poz vermişti hatırlarsan. Toplumu etkileyen, göz önünde olan ünlülerimizin daha çok böyle paylaşımlar yapması, örnek olması, ‘Biz her halimizle güzeliz’ hatırlatması yapması lazım. Ayrıca dergiler, gazeteler, dizi-filmler ve hatta çizgi filmler... Hepsinin dili değişmeli. Kişi güzel ise dürüst ve iyidir algısı yıkılmalı. Sizi siz yapan değer ne? Sadece güzelliğiniz mi? Bu farkındalık içsel bir yolculuğa çıkmaya ve bu da başkalarının dikte ettiği değil de ‘Ben kendimi nasıl beğeniyorum?’ ile yüzleşmeye kadar götürür kişiyi. Kendiniz ile ilgili değeri yine kendiniz belirliyorsanız size söylenen kötü söz umurunuzda bile olmaz.”
EN ÇOK KADINLAR KADINLARA DAYATIYOR
2019 yılında yaşadığı kanser tedavi sürecinden sonra kendisi gibi kanserli kadınlara sahip çıkan, bana da yaşadığım meme kanseri sürecimde destek veren canım arkadaşım Demet Işıl İlhan’ı arıyorum. Kendisi ünlü bir youtuber, influencer ve yazar. 2021 anketlerinde ‘en güvenilir’ influencer seçildi. Gelin görün ki işi sosyal medya olmasına rağmen toplumun dayattığı güzellik standartlarından o da yorgun ve bıkkın. Şöyle diyor: “Benim burnum kemerlidir. Bundan da gocunmam. Geçen yine bir fotoğraf paylaştım, bir kadın hemen, ‘Burnunu yaptırman şart!’ yazmış. Ben bunu anlayamıyorum. Kimse mükemmel gözükmek zorunda değil, bu işi yapıyorum diye ben de mükemmel olmak zorunda değilim. Ama öyle bir baskı var ki insana kendini ‘çirkin’, ‘yetersiz’ hissettiriyor.”
KENDİNİZ İÇİN YAPIN
“Bu anlamsız baskı yüzünden nice güzel kadının, gram ihtiyacı yokken bıçak altına yattığını gördüm. Mesela, ben. Zayıflamak istiyorum çünkü hastalığım sebebiyle (kemoterapi, hormon ilaçları vs.) çok kilo aldım. Ancak bu kararı doktoruma da danışarak ‘ben’ aldım. Sağlıklı olmak için... Ama kaşımın, gözümün herkes gibi görünmesini, burnumun hokka gibi olmasını istemiyorum. Bunu söylememe rağmen büyük dayatma var ve bunu en çok da kadınlar yapıyor. Erkekler bizim cildimizin, saçımızın parlamasını beklemiyor ve bundan da anlamıyor... Erkek bakıyor, ‘Güzel kadın’ ya da ‘Değil’ deyip geçiyor. Yani Cameron Diaz’a çok hak veriyorum (yüzümüzü yıkamalıyız ama) ve hatta kendimize çok iyi bakmalıyız, bunu da sadece kendimiz için yapmalıyız, başkaları için değil.”