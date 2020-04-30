Güzel havalarda evde kalmak zor

Özellikle büyükşehirlerde karşı evin soğuk duvarıyla göz göze gelen bizler 6 haftadır evde, sosyal karantinadayız. Hele ki dışarıda bahar kendi hükmünü sürerken evde kalmak da zorlaşıyor. Bu havada 1 ay daha nasıl evde kalacağız? Var mı bu işin bir sırrı? Uzmanlar yanıtladı.
EVDE KALMAK İNSANIN DOĞASINA AYKIRI
PSİKİYATRİST İlker Küçükparlak: “Aslında insan kendi doğasıyla hiç uyumlu olmayan bir ortamda yaşıyor. İnsanoğlu yaratılışı gereği denizi görme, doğayla iç içe olma özlemi duyar. Her ne kadar şehirde doğup büyümüş olsak da şehir yaşamı bizi zorlayan, sıkıştıran bir durumdur. Şimdi bu zorlanmayı daha ekstrem yaşıyoruz. Önceden koşuşturmadan, yoğun iş temposundan sıyrıldığımız, nefes alabildiğimiz hafta sonları vardı. Artık o da yok. Zorlanma daha da yoğun hissedilmeye başlandı. Tüm doğa uyanıp yeniden canlanırken bize ‘Kıpırdamak yok’ deniyor. O nedenle dışarıya çıkma özlemini daha baskın hissediyoruz.”
BU DA GELİR BU DA GEÇER
Psikiyatrist Küçükparlak şöyle devam ediyor: “Tatlı yemeyi çok seviyorsunuz ve diyelim ki bir sebepten diyet yapmak zorundasınız. Eğer tüm gün TV’de oturur tatlı tarifi seyrederseniz, bunun diyetinize pek faydası olmaz. Yani, şartlar zaten bu kadar zor ve sabır gerektirirken kendinizi baharı hatırlatan uyaranlardan uzak tutmanız gerekli. Mesela sürekli balkon ya da pencerede oturmak yerine ışık ve perdeleme düzenini ayarlayarak içeriye bahar havası dolmasını engelleyebilirsiniz. Dikkatinizi olabildiğince başka şeylere yöneltin. Ve unutmayın. Elbet bu da gelip bu da geçecek.”
YOGA VE MEDİTASYON DESTEĞİ ALIN
MAVİ Yoga ve Holistik Yaşam Merkezi’nden yoga eğitmeni Aysu Akçalı: “Bir süre eve ve doğaya kendini kapatarak, insanlardan uzak geçirilen zamanlar, bir mahkûmiyet gibi gözükse de aslında bizlere hakiki bir arınma fırsatı veriyor. Yeter ki farkına varın. Aslında sessizliğin ne olduğunu öğrendiğimiz an ‘gerçekten’ dinlemeye ve duymaya başlarız. Aydınlanma, içeriden dışarıya doğru başlar derler. O nedenle evde kaldığımız bu süreç neden bir inzivaya dönüşmesin? Bütünsel şifaya ulaşmak ve kendi ruhumuzu keşfetmek amacıyla dışarıda olup bitenlerden uzaklaşarak ve dikkati içeri alarak, yani sessizleşerek, kendi potansiyellerimizi açığa çıkartıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç, bu anlamda gerçekten de çok kıymetli. Mevcut olan durumun meyvelerini toplayabilmek için ‘Ama dışarıda hava güzel’ diye sürekli şikâyet eden zihni susturmak şart. Yoga, nefes ve meditasyon çalışmalarından destek almak, içindeki ilahi sesi duymana da yardım edecektir.”
SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN
ANTALYA Bilim Üniversitesi’nden uzman psikolojik danışman Ayça Terzioğlu: “Yaşadığımız duygunun farkında olmak, psikolojimizi korumak için ihtiyacımız olan temel yollardan biridir. Balkona çıkıp, ‘Ah şimdi dışarıda olsaydım’ hayıflanması yerine ‘Şu an içinde bulunduğum ana odaklanıp keyfini sürmeliyim’ diyerek kendimize telkin verebilir, bunun ‘geçici’ olduğunu hatırlatabiliriz. Kuşların cıvıldadığı, doğanın yeşile döndüğü böylesi güneşli günlerde evde kalmayı başarmanın sırrı öz kontrolü sağlamaktan geçer. Öz kontrol ise öğrenilebilen bir yetenektir. Kaslarımız gibi düşünün. Egzersiz yaparak nasıl kaslarımızı geliştiriyorsak öz kontrolümüzü de geliştirmek mümkün. Peki nasıl?
KARANTİNADAYIZ, EĞİTİM KAMPINDA DEĞİL!
Yapılması gereken ilk ve en önemli şey kendinizi tanımaktır. Alışkanlıklarınız ve rutinlerinizi gözden geçirin. Günlük bir planlamanız olsun.
Zihin genellikle ‘huysuzdur’. Belirli bir düşünceden ne kadar kaçınırsanız hayal gücünüzde o kadar yer bulur. O nedenle sizi endişelendiren şeyleri düşünmeyi bir kenara bırakın.
Unutmayın! Karantinadasınız. Eğitim kampında değil. Yalnız kalmanın, hiçbir şey yapmadan sırtüstü uzanıp hayal kurmanın zevkine varın. Kendinizi keşfetmeye, tanımaya odaklanın.
Zihin-beden bağlantısını gevşeme ve meditasyon teknikleri ile güçlendirin. Örneğin gözlerinizi kapatın. Derin nefeslerle 10’a kadar sayıp kendinizi sakinleştirin.
Sanatı yok saymayın. Sanatla ilgilenmek ve sanattan beslenmek ruh sağlığımıza iyi gelir.
Aile ve arkadaşlarla iletişimi artırın. Bu sayede empati becerinizi de arttırabilirsiniz.”
Güzel havalarda evde kalmak zor
Özellikle büyükşehirlerde karşı evin soğuk duvarıyla göz göze gelen bizler 6 haftadır evde, sosyal karantinadayız. Hele ki dışarıda bahar kendi hükmünü sürerken evde kalmak da zorlaşıyor. Bu havada 1 ay daha nasıl evde kalacağız? Var mı bu işin bir sırrı? Uzmanlar yanıtladı.
EVDE KALMAK İNSANIN DOĞASINA AYKIRI
PSİKİYATRİST İlker Küçükparlak: “Aslında insan kendi doğasıyla hiç uyumlu olmayan bir ortamda yaşıyor. İnsanoğlu yaratılışı gereği denizi görme, doğayla iç içe olma özlemi duyar. Her ne kadar şehirde doğup büyümüş olsak da şehir yaşamı bizi zorlayan, sıkıştıran bir durumdur. Şimdi bu zorlanmayı daha ekstrem yaşıyoruz. Önceden koşuşturmadan, yoğun iş temposundan sıyrıldığımız, nefes alabildiğimiz hafta sonları vardı. Artık o da yok. Zorlanma daha da yoğun hissedilmeye başlandı. Tüm doğa uyanıp yeniden canlanırken bize ‘Kıpırdamak yok’ deniyor. O nedenle dışarıya çıkma özlemini daha baskın hissediyoruz.”
BU DA GELİR BU DA GEÇER
Psikiyatrist Küçükparlak şöyle devam ediyor: “Tatlı yemeyi çok seviyorsunuz ve diyelim ki bir sebepten diyet yapmak zorundasınız. Eğer tüm gün TV’de oturur tatlı tarifi seyrederseniz, bunun diyetinize pek faydası olmaz. Yani, şartlar zaten bu kadar zor ve sabır gerektirirken kendinizi baharı hatırlatan uyaranlardan uzak tutmanız gerekli. Mesela sürekli balkon ya da pencerede oturmak yerine ışık ve perdeleme düzenini ayarlayarak içeriye bahar havası dolmasını engelleyebilirsiniz. Dikkatinizi olabildiğince başka şeylere yöneltin. Ve unutmayın. Elbet bu da gelip bu da geçecek.”
YOGA VE MEDİTASYON DESTEĞİ ALIN
MAVİ Yoga ve Holistik Yaşam Merkezi’nden yoga eğitmeni Aysu Akçalı: “Bir süre eve ve doğaya kendini kapatarak, insanlardan uzak geçirilen zamanlar, bir mahkûmiyet gibi gözükse de aslında bizlere hakiki bir arınma fırsatı veriyor. Yeter ki farkına varın. Aslında sessizliğin ne olduğunu öğrendiğimiz an ‘gerçekten’ dinlemeye ve duymaya başlarız. Aydınlanma, içeriden dışarıya doğru başlar derler. O nedenle evde kaldığımız bu süreç neden bir inzivaya dönüşmesin? Bütünsel şifaya ulaşmak ve kendi ruhumuzu keşfetmek amacıyla dışarıda olup bitenlerden uzaklaşarak ve dikkati içeri alarak, yani sessizleşerek, kendi potansiyellerimizi açığa çıkartıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç, bu anlamda gerçekten de çok kıymetli. Mevcut olan durumun meyvelerini toplayabilmek için ‘Ama dışarıda hava güzel’ diye sürekli şikâyet eden zihni susturmak şart. Yoga, nefes ve meditasyon çalışmalarından destek almak, içindeki ilahi sesi duymana da yardım edecektir.”
SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN
ANTALYA Bilim Üniversitesi’nden uzman psikolojik danışman Ayça Terzioğlu: “Yaşadığımız duygunun farkında olmak, psikolojimizi korumak için ihtiyacımız olan temel yollardan biridir. Balkona çıkıp, ‘Ah şimdi dışarıda olsaydım’ hayıflanması yerine ‘Şu an içinde bulunduğum ana odaklanıp keyfini sürmeliyim’ diyerek kendimize telkin verebilir, bunun ‘geçici’ olduğunu hatırlatabiliriz. Kuşların cıvıldadığı, doğanın yeşile döndüğü böylesi güneşli günlerde evde kalmayı başarmanın sırrı öz kontrolü sağlamaktan geçer. Öz kontrol ise öğrenilebilen bir yetenektir. Kaslarımız gibi düşünün. Egzersiz yaparak nasıl kaslarımızı geliştiriyorsak öz kontrolümüzü de geliştirmek mümkün. Peki nasıl?
KARANTİNADAYIZ, EĞİTİM KAMPINDA DEĞİL!
Yapılması gereken ilk ve en önemli şey kendinizi tanımaktır. Alışkanlıklarınız ve rutinlerinizi gözden geçirin. Günlük bir planlamanız olsun.
Zihin genellikle ‘huysuzdur’. Belirli bir düşünceden ne kadar kaçınırsanız hayal gücünüzde o kadar yer bulur. O nedenle sizi endişelendiren şeyleri düşünmeyi bir kenara bırakın.
Unutmayın! Karantinadasınız. Eğitim kampında değil. Yalnız kalmanın, hiçbir şey yapmadan sırtüstü uzanıp hayal kurmanın zevkine varın. Kendinizi keşfetmeye, tanımaya odaklanın.
Zihin-beden bağlantısını gevşeme ve meditasyon teknikleri ile güçlendirin. Örneğin gözlerinizi kapatın. Derin nefeslerle 10’a kadar sayıp kendinizi sakinleştirin.
Sanatı yok saymayın. Sanatla ilgilenmek ve sanattan beslenmek ruh sağlığımıza iyi gelir.
Aile ve arkadaşlarla iletişimi artırın. Bu sayede empati becerinizi de arttırabilirsiniz.”