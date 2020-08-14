Grip ile koronayı karıştırmamamk için aşı şart

Mevsimsel grip dönemi kapıda. Uzmanlar endişeli. Zira, koronavirüs ile influenza belirtileri; ateş, öksürük, nefes darlığı gibi, hemen hemen aynı. Dolayısıyla her iki hastalık karıştırılabilir. Grip olan kişiler ‘Korona oldum’ diye hastanelere başvurabilir. Aynı şekilde grip olan hastaya da koronavirüs tedavisi uygulanması olası. O nedenle uzmanlar bu kış 6 aylıktan büyük herkese grip aşısı öneriyor. İşte görüşler...
AŞI İKİ HASTALIĞIN KARIŞMASINI ÖNLER
Her yıl binlerce kişide ekimin ilk haftası influenza görülmeye başlandığını belirten Yeditepe Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya “Her kış başında hastalarıma grip aşısı olmalarını öneriyordum. Bu yıl durum farklı. 6 aydan büyük herkesin aşılanması şart” diyor. ‘Peki ama neden?’ Cevabı net: “Koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ve biz ‘Bu hastalığı iyi tanıyoruz’ desek de DSÖ her gün hastalığa dair farklı tanılar ve bulaşma şekilleri açıklamaya devam ediyor. Öte yandan Influenza A yani domuz gribinin klinik tanıları ile COVID-19’unki aynı. Akciğer filminden dahi korona mı yoksa influenza mı olduğunu ayırt etmeniz mümkün değil!”
TANI KOYMAK KOLAYLAŞACAK
Sonbaharda influenza başladığında bu işin çığırından çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Topkaya şöyle devam ediyor: “Hastalara tanı koymak zorlaşacak. COVID olmadığı halde COVID tedavisi alan veya gereksiz yere domuz gribi tedavisi uygulanan hastalar olacak. Bu karışıklığı önlemek ve hastaneler ile doktorlar üzerindeki yükü hafifletmek adına 6 aylıktan itibaren herkesin aşı yaptırması hayati önem taşıyor. Bu seneye kadar ben de hiç grip aşısı olmamıştım ama bu sene muhakkak olacağım. Altını çizmek isterim ki grip aşısı sizi koronadan korumaz. Olası bir karışıklığı önlemek ve koronaya yakalanmanız halinde iyi bir mücadele vermeniz için gereklidir.”
AŞI KARŞITLARINA ‘DUR’ DEYİN
Prof. Dr. Topkaya tüm dünyanın benzer kaygılarla grip aşısı peşine düştüğünü Türkiye’ye ise aşının ekim gibi gelmesinin beklendiğini söylüyor. Bu noktada bir de parantez açıyor: “Aşı karşıtı söylemlere kesinlikle katılmıyorum. Hele ki ortada böylesi öldürücü bir virüs varken aşının koruyuculuğunu tartışmayacağım bile. Bazı bilim insanlarının yanlış yönlendirmeleri olacaktır. Bu tarz karalamalara lütfen kulaklarınızı tıkayın. Akciğerde hasar bırakabilecek; her türlü bakteri, enfeksiyon, virüsleri minimalize etmeliyiz. Çünkü zaten başımızda COVID gibi bir bela var.”
AŞI BULMAKTA SIKINTI ÇEKEBİLİRİZ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman grip aşısına dünya genelinde bu yıl her zamankinden fazla talep olacağını hatırlatarak “Yaklaşık 1-1.5 ay önce bakanlığa bir çağrı yaptık. ‘Bir an önce anlaşmaları imzalansın ve bir an önce Türkiye’ye gelsin’ dedik. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ne durumdayız bilemiyorum. Aşılar yurtdışından geliyor, şu an üretimi başlamamış olabilir. Eylül-ekimi bulabilir süreç ama şimdiden pazarlıkların yapılması gerek. Çünkü geçen sene ihtiyacın yüzde 10’u kadar grip aşısı getirilmişti. O nedenle bazı endişelerimiz var” diyor.
KAMU PERSONELİNE ÜCRETSİZ OLMALI
COVID-19 ve influenza bulgularının birbirine benzediğini söyleyen Prof. Dr. Adıyaman “Kişinin COVID-19 mu yoksa mevsimsel grip mi olduğunu ayırt etmek zor. İkisi birbirine karışan bulgulara sahip hastalık olduğu için ayırıcı tanıya şiddetle gereksinimimiz var. Bunun için aşı şart. Ayrıca kamu personeli ile risk grubundakilere ücretsiz yapılmalı” diyor.
BİZİ ZOR BİR KIŞ BEKLİYOR
Yeditepe Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu ‘Grip ve zatürre aşısını istisnasız herkese öneriyorum’ diyerek giriyor söze. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Hem grip hem zatürre özellikle riskli gruplarda önemli bir ölüm nedeni. Kimler risk altında? Altta yatan hiçbir başka hastalığı olmasa bile 50 yaşın üstündeki herkes. Kalp, akciğer, böbrek gibi kronik hastalıkları bulunanlar, dalağı alınan kişiler, organ nakli olanlar, kortizon ya da uzun süreli bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar. Olası bir kaybın önüne geçebilmek için her kış bu risk gruplarına grip ve zatürre aşısı muhakkak öneriyorduk. Ama bu sene bizi çok zor bir kış bekliyor! Neden? Çünkü zaten 5 aydır bir salgın var ve alevi de sönmüş değil. Bunun üzerine gelebilecek mevsimsel grip ya da zatürre tabloyu felakete sürükleyebilir. COVID’in kanadını kırabilmemiz için grip ve zatürreyi engellememiz lazım. Peki nasıl? Elimizde silah var. Nedir o silah? Grip aşısı ve zatürre aşısı. Herkes aşı olsun ki üzerine bir de COVID eklenirse tedavi kolay ve başarılı olabilsin. Yolun başından önlem almak lazım.”
İKİ ENFEKSİYON AYNI ANDA DAHA AĞIR
Prof. Dr. Sönmezoğlu şöyle devam ediyor: “Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, CDC ve ABD’deki en büyük alerji ve immünoloji kurumu başkanı Antony Fauci geçtiğimiz günlerde önemli bir duyuru yaptı ve ‘Grip bu sene geçen senelere göre farklılaşabilir. Gripli kişi bize boğaz ağrısı, burun akıntısı, yüksek ateş değil de sırt ağrısı ile başvurabilir’ diyerek tanı koymakta zorlanacağımızı söyledi. Bu da demek oluyor ki COVID’e yakalanan bir hastanın üzerine bir de grip olması tabloyu daha karmaşık ve vahim bir hale getirecek. Normalde ayaktan tedavi ve takip yapabileceğimiz birçok hastanın hastanede yatışı gerekebilecek ki bu da bizi yatak kapasitesi bakımından zora sokacak!”
O MASKE TAKILACAK
“TV’de sürekli olarak maske-mesafe-hijyen diyoruz ama artık bunlar duyulmayan bir hale geldi. O nedenle son olarak şunu söyleyeyim: “Maskesiz gezemezsin, mesafe koymak zorundasın, hijyene dikkat! Bu kadar. Kendinizi umursamıyor olabilirsiniz ama başkasının yaşam hakkını çalamazsınız.”
Grip ile koronayı karıştırmamamk için aşı şart
Mevsimsel grip dönemi kapıda. Uzmanlar endişeli. Zira, koronavirüs ile influenza belirtileri; ateş, öksürük, nefes darlığı gibi, hemen hemen aynı. Dolayısıyla her iki hastalık karıştırılabilir. Grip olan kişiler ‘Korona oldum’ diye hastanelere başvurabilir. Aynı şekilde grip olan hastaya da koronavirüs tedavisi uygulanması olası. O nedenle uzmanlar bu kış 6 aylıktan büyük herkese grip aşısı öneriyor. İşte görüşler...
AŞI İKİ HASTALIĞIN KARIŞMASINI ÖNLER
Her yıl binlerce kişide ekimin ilk haftası influenza görülmeye başlandığını belirten Yeditepe Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya “Her kış başında hastalarıma grip aşısı olmalarını öneriyordum. Bu yıl durum farklı. 6 aydan büyük herkesin aşılanması şart” diyor. ‘Peki ama neden?’ Cevabı net: “Koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ve biz ‘Bu hastalığı iyi tanıyoruz’ desek de DSÖ her gün hastalığa dair farklı tanılar ve bulaşma şekilleri açıklamaya devam ediyor. Öte yandan Influenza A yani domuz gribinin klinik tanıları ile COVID-19’unki aynı. Akciğer filminden dahi korona mı yoksa influenza mı olduğunu ayırt etmeniz mümkün değil!”
TANI KOYMAK KOLAYLAŞACAK
Sonbaharda influenza başladığında bu işin çığırından çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Topkaya şöyle devam ediyor: “Hastalara tanı koymak zorlaşacak. COVID olmadığı halde COVID tedavisi alan veya gereksiz yere domuz gribi tedavisi uygulanan hastalar olacak. Bu karışıklığı önlemek ve hastaneler ile doktorlar üzerindeki yükü hafifletmek adına 6 aylıktan itibaren herkesin aşı yaptırması hayati önem taşıyor. Bu seneye kadar ben de hiç grip aşısı olmamıştım ama bu sene muhakkak olacağım. Altını çizmek isterim ki grip aşısı sizi koronadan korumaz. Olası bir karışıklığı önlemek ve koronaya yakalanmanız halinde iyi bir mücadele vermeniz için gereklidir.”
AŞI KARŞITLARINA ‘DUR’ DEYİN
Prof. Dr. Topkaya tüm dünyanın benzer kaygılarla grip aşısı peşine düştüğünü Türkiye’ye ise aşının ekim gibi gelmesinin beklendiğini söylüyor. Bu noktada bir de parantez açıyor: “Aşı karşıtı söylemlere kesinlikle katılmıyorum. Hele ki ortada böylesi öldürücü bir virüs varken aşının koruyuculuğunu tartışmayacağım bile. Bazı bilim insanlarının yanlış yönlendirmeleri olacaktır. Bu tarz karalamalara lütfen kulaklarınızı tıkayın. Akciğerde hasar bırakabilecek; her türlü bakteri, enfeksiyon, virüsleri minimalize etmeliyiz. Çünkü zaten başımızda COVID gibi bir bela var.”
AŞI BULMAKTA SIKINTI ÇEKEBİLİRİZ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman grip aşısına dünya genelinde bu yıl her zamankinden fazla talep olacağını hatırlatarak “Yaklaşık 1-1.5 ay önce bakanlığa bir çağrı yaptık. ‘Bir an önce anlaşmaları imzalansın ve bir an önce Türkiye’ye gelsin’ dedik. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ne durumdayız bilemiyorum. Aşılar yurtdışından geliyor, şu an üretimi başlamamış olabilir. Eylül-ekimi bulabilir süreç ama şimdiden pazarlıkların yapılması gerek. Çünkü geçen sene ihtiyacın yüzde 10’u kadar grip aşısı getirilmişti. O nedenle bazı endişelerimiz var” diyor.
KAMU PERSONELİNE ÜCRETSİZ OLMALI
COVID-19 ve influenza bulgularının birbirine benzediğini söyleyen Prof. Dr. Adıyaman “Kişinin COVID-19 mu yoksa mevsimsel grip mi olduğunu ayırt etmek zor. İkisi birbirine karışan bulgulara sahip hastalık olduğu için ayırıcı tanıya şiddetle gereksinimimiz var. Bunun için aşı şart. Ayrıca kamu personeli ile risk grubundakilere ücretsiz yapılmalı” diyor.
BİZİ ZOR BİR KIŞ BEKLİYOR
Yeditepe Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu ‘Grip ve zatürre aşısını istisnasız herkese öneriyorum’ diyerek giriyor söze. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Hem grip hem zatürre özellikle riskli gruplarda önemli bir ölüm nedeni. Kimler risk altında? Altta yatan hiçbir başka hastalığı olmasa bile 50 yaşın üstündeki herkes. Kalp, akciğer, böbrek gibi kronik hastalıkları bulunanlar, dalağı alınan kişiler, organ nakli olanlar, kortizon ya da uzun süreli bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar. Olası bir kaybın önüne geçebilmek için her kış bu risk gruplarına grip ve zatürre aşısı muhakkak öneriyorduk. Ama bu sene bizi çok zor bir kış bekliyor! Neden? Çünkü zaten 5 aydır bir salgın var ve alevi de sönmüş değil. Bunun üzerine gelebilecek mevsimsel grip ya da zatürre tabloyu felakete sürükleyebilir. COVID’in kanadını kırabilmemiz için grip ve zatürreyi engellememiz lazım. Peki nasıl? Elimizde silah var. Nedir o silah? Grip aşısı ve zatürre aşısı. Herkes aşı olsun ki üzerine bir de COVID eklenirse tedavi kolay ve başarılı olabilsin. Yolun başından önlem almak lazım.”
İKİ ENFEKSİYON AYNI ANDA DAHA AĞIR
Prof. Dr. Sönmezoğlu şöyle devam ediyor: “Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, CDC ve ABD’deki en büyük alerji ve immünoloji kurumu başkanı Antony Fauci geçtiğimiz günlerde önemli bir duyuru yaptı ve ‘Grip bu sene geçen senelere göre farklılaşabilir. Gripli kişi bize boğaz ağrısı, burun akıntısı, yüksek ateş değil de sırt ağrısı ile başvurabilir’ diyerek tanı koymakta zorlanacağımızı söyledi. Bu da demek oluyor ki COVID’e yakalanan bir hastanın üzerine bir de grip olması tabloyu daha karmaşık ve vahim bir hale getirecek. Normalde ayaktan tedavi ve takip yapabileceğimiz birçok hastanın hastanede yatışı gerekebilecek ki bu da bizi yatak kapasitesi bakımından zora sokacak!”
O MASKE TAKILACAK
“TV’de sürekli olarak maske-mesafe-hijyen diyoruz ama artık bunlar duyulmayan bir hale geldi. O nedenle son olarak şunu söyleyeyim: “Maskesiz gezemezsin, mesafe koymak zorundasın, hijyene dikkat! Bu kadar. Kendinizi umursamıyor olabilirsiniz ama başkasının yaşam hakkını çalamazsınız.”