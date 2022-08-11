Gençler için büyük tehdit dijital çağın striptiz kulübü

Haberin Devamı

GENÇLER EKMEK KAPISI OLARAK GÖRÜYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 2019’da COVID-19 salgını ile insanların evlerine kapanması ve daha sonrasında da yaşanan ekonomik kriz sebebi ile OnlyFans’in çok daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekerek, “Platformdaki abone sayısı pandemi sürecinde 20’den 120 milyona fırlayarak, rekor kırdı. Amerika’da birçok kişi tarafından ‘ekmek kapısı’ olarak görülüyor” diyor. Bazı gençler yüzlerini göstermeden yayın yapıyor? Bu şekilde ‘güvende’ olduklarını iddia ediyorlar. Doğru mu? Demircan, diyor ki:

“Külliyen kandırmaca. Bugün en güvenli olduğu iddia edilen internet sitelerinin bile açığı var. Her güvenlik duvarı ‘yıkılabilir.’ Her ‘güvenli’ denen site ‘hacklenebilir.’ O nedenle kimsenin bilgisi; ev, banka adresleri, telefon numaraları, kimlik bilgileri güvende değil. Bu siteye ücretsiz üye oluyorsunuz. Yetişkin içerikli paylaşımları izlemek için de para kazanmak için de banka hesap ve kredi kartı numaralarınızı vermek zorundasınız. Site içerik üreticilerden; kullanıcı adınız ile eşleşen, üzerinde fotoğrafınız ve doğum tarihinizin göründüğü onaylı bir kimlik ve adres bilgisi de istiyor. Platformdaki en ufak bir güvenlik açığı tüm bilgilerinizin ve fotoğraflarınızın sızması demek.”

Haberin Devamı

KİMLİK ALDATMACASI

‘Eğer bu platform sizden kimlik istiyorsa nasıl oluyor da 18 yaş altı genç kadınlar abone olabiliyor?’ Demircan, “Fotoşop ile doğum tarihini tek tık ile değiştirebilirsin. Ve sistem de bunu sorgulamadan kabul ediyor çünkü yapay zekâ ile çalışmıyor. Avrupa’da da kimlik aldatmacası yapan birçok hesap bulundu ve bloke edildi” yorumunu yapıyor. Demircan ailelerin çocukları adına açtıkları hesaplara gönderilen para ile ve harcamalarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, uyarıyor:

“Hesaba sürekli para girişi var mı? Varsa ne kadar? Telefonuna/bilgisayarına hangi uygulamaları indirmiş? Kontrol edin. ‘Bir saatte şu kadar para kazandım’ minvalinde o kadar çok özendirici tweet var ki! Çoğu reklam amaçlı. Çocuğunuzun kimleri takip ettiğinden kimlerle ‘etkileşim’ halinde olduğuna kadar herkesi mercek altına alın.”

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLERİNİZ TEHDİT MALZEMESİ OLABİLİR

Mart 2020 yani salgının başından bu yana OnlyFans kayıtlarında yüzde 75’lik bir artış gerçekleştiğine vurgu yapan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü ve EŞİK üyesi Avukat Selin Nakıpoğlu, bu dijital mecranın başlangıçta toplumun gözü önünde olan kişilerin kendi hayranlarına özel ürettikleri; örneğin ev yaşamı-set arkası gibi içerikleri paylaşıp para kazanmaları amacıyla kurulduğunu ancak bugün gelinen noktada pornografik içerik üretilen bir mecraya dönüştüğünü söylüyor, şöyle devam ediyor:

“‘Yüzümü paylaşmıyorum, sorun yok!’ diyerek bir kenara konulacak kadar basit bir konu değil bu. Her ne kadar gizli bir platform olsa ve profilinizin görüntülemesi için abonelik ödenmesi gerekse de geride silinmeyecek bir ayak izi bırakıyorsunuz.”

Haberin Devamı

DİJİTAL ŞİDDET

“Tehlikenin büyüklüğüne dair farkındalığı oluşmamış olan genç bireyleri ileride maruz kalabilecekleri şiddet türlerine ilişkin uyarmak isterim. Çevrimiçi her aktivitemizle, kişisel bilgilerimize dair arkamızda birçok dijital iz bırakırız. Bilinmeyen/bilinemeyecek dijital izler bunlar. Birilerinin bu görüntüleri kaydedip kaydetmediği, ileride şantaj-tehdit malzemesi olarak kullanıp kullanmayacağını bilmek mümkün değildir. Zaten hali hazırdaki gönüllü paylaşımlarımız ile nerede yaşayıp nerede çalıştığımız, o an hangi kafeye/bara gittiğimiz gibi rutine ilişkin fazlasıyla bilgi veriyoruz sosyal medyada. OnlyFans yoluyla kötü niyetli kişilerin harici olarak bu bilgileri toplaması, tüm bilgileri bileştirmesi ile verecekleri zarar daha da büyük olabilir.”

Haberin Devamı

SİLİNEMEYECEK BİR AYAK İZİ BIRAKIYORSUNUZ

İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, gönüllü seks işçiliğinin rızadan kaynaklı olması sebebi ile tartışmaya çok açık olduğunu belirterek, “O sebeple konuyu ahlaki normlar üzerinden değil de güvenlik, bireysellik ve dahası bu işi yapanların böyle bir işin ileride ne gibi büyük tehlikeler doğurabileceğini bilip bilmediği üzerinden konuşmak gerekli. OnlyFans için cinsel sömürü olgusu denilebilir. Kazanılan para belki başta çok tatlı gelebilir ama para kazandıkça karşı tarafın taleplerinin fütursuzca artabileceği, o talepleri karşılamak ve daha da çok kazanmak için daha fazla kişisel bilgi paylaşımı yapılabileceği ve günün sonunda da durumun cinsel taciz, istismar ya da saldırıya dönüşebileceğini de hesaplamak gerekir. Hele de kimliğinizin ortaya çıkması gibi bir durumda ifşa, tehdit, şantaj gibi suçlara muhatap kalabilirsiniz. İnternette hiçbir şey silinmiyor. Gün gelip bir yerlerden çıkıyor. Unutmamak gerekir ki ataerkil toplumlarda sistem ya da bunu talep edenler değil her zaman ‘mağdur’ yargılanır. ‘Gitmeseydi’, ‘Yapmasaydı’, ‘Su testisi su yolunda...’ denir, konu kapatılır. Ayrıca burada en tehlikeli noktalardan biri de yapılan işin özendiriliyor olması. ‘Bak! Ne kadar çok para kazanıyoruz’ minvalindeki yaklaşımlar gençler ve çocuklar için bir tuzak! Özendirme noktasında yapılan tüm bu paylaşımlar TCK’ya göre suçtur” diyor.