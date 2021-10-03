Geleneksel medyanın kralı fenomenlere karşı

JLO, Rihanna, Beyonce ve Madonna ile dünya sahnelerinde başlayan mayo-kostüm akımının Türkiye’deki en sıkı takip-çileri Hadise, Gülşen ve Hande Yener hiç şüphesiz. Ancak bir farkla. Yabancı şarkıcıların kostümleri alkış alıyor, bizimki-lerin kostümleriyse pek beğenilmiyor. Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, ‘Onların giydiği kostüm, bizimkiler ise iç çamaşırına benziyor’ diyerek o farkı gündeme taşıdı. Bundan kastı ne? Yoksa biz çekememezlik mi yapıyoruz? Nerede o eski şaşa-alı sahne kostümleri? Sordum.

BİZİMKİLERİN KOSTÜMLERİ KALİTESİZ

PARİS Hilton, Doutzen Kroes, Petra Nemcova, Yolanthe Cabau gibi ünlü isimlere tasarımlarını giydiren ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, kimin ne giydiğinden ziyade giyilen kostümün kalitesi özelinde yorum yaptığını belirterek, “Önüme 2-3 kostüm fotoğrafı geldi. İç çamaşırı benzetmesini de o fotoğraflara bakarak yaptım çünkü bakınca ortada bir kostüm göremedim. Daha çok fantezi iç çamaşırına benziyordu. Beyonce, JLO gibi starların giydikleri daha ağır. Kaliteli kumaş-materyallerden yapılmış. Bizimkilerinki ise daha hafif. Aradaki en büyük fark bu. Belki de bütçe sıkıntısı yaşıyorlardır, bilemem ama giydikleri kostümler kalite algısını aşağı çekiyor. Buna saç, kıyafet uyumsuzluklarını da ekleyin. Benim sahne kostümü tasarlamak gibi bir iddiam yok, bu iş beni pek heyecanlandırmıyor ama olsa inan en kaliteli kumaşlar, materyaller kullanırdım. Hakkını verirdim. Bahsettiğimiz sanatçılarımız da sahneden iyi para kazanıyorlar. Yurtdışındaki bu trendleri uygulamak istiyorlarsa o sanatçıların modacıları ile çalışmalarını tavsiye ederim, tek başlarına değil” diyor.

İŞLEMEYE DOYDUK

Gönül Yazar, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy gibi ünlülerin kostümleri düşünüldüğünde bugünkü sahne modasının bambaşka bir noktaya vardığı aşikâr. Bağzıbağlı bunun dünyada yeni bir akım olduğunu söylüyor ‘ama’ diyerek şöyle de bir parantez açıyor: “Yurtdışında çok fazla işleme giyiliyor. Kendall Jenner ve Jennifer Lopez daha yeni ful işlemeli kostüm giydiler. Tabii bizim sahneler yıllardır işlemeli kıyafetlere doydu! O nedenle bizim sanatçılar sahnede sadeleşmeye çalışıyor. Ama ABD’de durum tam tersi. Hem kırmızı halıda hem de sahnede işlemeler hâkim. Kullanılan kumaşlar ise çok kaliteli.”

ADRIANA LIMA İLE PİŞTİ

