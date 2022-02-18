'Geççek' diye şarkı ismi olur mu

Dünya Cimnastik Aerobik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, artistik cimnastik paralel barda bronz ile Olimpiyat tarihinde madalya alan ilk Türk cimnastikçi Ferhat Arıcan, halka aletinde dünya şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak, paralel bar aletinde dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve dün Bakü’de trampolin dalında Türkiye’ye bu dalda ilk altın madalyasını kazandıran Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş... Türkiye denilince akla ilk olarak her ne kadar futbol gelse de cimnastikte arka arkaya gelen başarılar göğsümüzü kabartıyor, ‘Bu yarışta biz de varız!’ dedirtiyor. Peki, Türkiye bir cimnastik ülkesi olma yolunda mı? Başarıların sürmesi ve çoğalması için ne yapılmalı? Sordum.

AMACIMIZ CİMNASTİĞİ ZORUNLU YAPMAK

KENDİSİ de başarılı bir eski cimnastikçi olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, ‘Başarılı bir cimnastik ülkesi olma yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz’ diyerek cevaplıyor sorumu. 2021 yılında Türkiye, 2’si dünya ve Avrupa şampiyonalarında 16 altın, biri Olimpiyat ve Avrupa şampiyonasında 10 gümüş, 2’si Avrupa şampiyonasında 14 bronz, toplam 40 madalya elde etti. Çelen, arka arkaya aldığımız bu başarıları işaret ederek soruyor: “Aldığımız bunca madalya cimnastik ülkesi olma yolunda olduğumuzun ispatı değil mi?” Çok haklı. Peki, bu noktaya nasıl geldik?

EMİN ADIMLARLA

Şöyle anlatıyor: “Mütevazılık yapmayacağım. Ben ve arkadaşlarımız bu işe dertlendik ve çok çalıştık. Göreve geldiğimizden bu yana Cimnastik Federasyonu 12 ilden 81 ile yayıldı. Lisanslı sporcu sayımız bin 200’den 120 binlere çıktı. Spor Bakanlığımızın büyük desteği ile Türkiye’nin 25 ilinde olimpik, 81 ilinde irili ufaklı cimnastik salonunun yapıldığı, olimpiyatlarda madalya alan 7 sporcu ile final çıkaran bir spor dalı, bir federasyondan bahsediyoruz. Cimnastik ülkesi olma yolunda sağlam, emin adımlarla yürüyoruz. Bu yoldaki en büyük gayemizse cimnastiği kreş, anaokulu ve ilkokullarda zorunlu hale getirmek. Ne zaman bu olacak, işte o gün ‘Artık cimnastik ülkesiyiz’ diyebileceğiz gönül rahatlığıyla.”

MEB DEVREDE

“Bu gaye için Milli Eğitim’le görüşme halindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle 12 ilde, ‘Genel Cimnastik ve Hareket Eğitimi’ adı altında bir proje gerçekleştirdik. Çünkü biz cimnastik belirli bir seviyeye gelmezse diğer branşların da ilerleyemeyeceğini düşünüyoruz. Sporun gelişmişliğinin cimnastiğin gelişmesi ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Cimnastik tüm sporların atası. Erken yaşta başlanabilen bir yüzme, bir cimnastik var. Bu bağlamda biz kendimizi sadece ‘şampiyon’ yetiştiren değil de diğer spor branşlarına destek veren, spora katkı sağlayan bir sporcu fabrikası gibi görüyoruz. Altını çizmek isterim ki yaptığımız her proje de Spor Bakanlığımızda karşılığını buluyor. Peş peşe gelen madalyalar, dereceler bu işi tesadüfen yapmadığımızın, planlama, programlama ve çalışmanın ürünü olarak gördüğümüzün de göstergesi.”

TRAMPOLİNDE İLK ALTIN