Filenin Sultanları Çin Seddi'ni yıktı

Bu yıl Kova burcunda gerçekleşecek iki dolunaydan ilki, 1 derecede dün sabah 06.00 sularında, uzak da olsa Satürn ile bir kontak kurarak gerçekleşti. Astrolojiye göre dolunay gökyüzünün bizi en çok etkileyen döngülerinden ve bulunduğu konum, etkileşime girdiği burç ile bambaşka etkiler sunuyor. Yani bu kez kovanın temsil ettiği konular; özgürleşme, devrimler, isyanlar, teknoloji, dostluklar gündemimizde olacak. Peki bireysel hayatlarımızda neler olacak? Türkiye’nin iki önemli astroloğu anlatıyor...

HER ŞEYİ NETLEŞTİRMEK GEREKLİ



Astrolog Aygül Aydın: “Son 6 aydır kariyer ve iş hayatımızda yaşadığımız esaretin çözüleceğini anlatan bir dolunay. ‘Ama’ tüm bu çözülmeler bir çırpıda olmayacak. 22 Ağustos’ta Kova burcunda, bunun devamı niteliğinde bir dolunay daha var. İşte o zaman her şey tam çözüme kavuşacak. Bu dolunay ile daha çok hayatlarımızla alakalı konularda farkındalıklar yaşayacağız. Mesela ‘Daha fazla bu şekilde çalışmak istemiyorum’, ‘Daha fazla bu kişi ile yaşamak istemiyorum’ ya da tam tersi; ‘Hayrıma olan buymuş, iyi ki böyle olmuş’ diyebiliriz. Ne yapmak, nerede, kiminle olmak istediğimiz konusunda bir uyanış! Kova için ‘özgürleşme’ diyoruz ama bir şey olur ve bu istek yarım da kalabilir. Yani karşı taraf da direnç gösterebilir. Tam istifa edip kendi işini kurmaya ya da daha fazla maaş ile iş değiştirmeye karar verdiniz diyelim, patronunuz ‘Bin lira fazla vereceğim, kal’ diyebilir ya da eşiniz ile ayrılmaya karar verdiniz, o der ki ‘Bir daha deneyelim’. Yani durumun sürdürülebilir olmadığını fark etmiş, bir uyanış yaşamış ama bir şekilde o esaretten kurtulamamışsınızdır. Bu dolunayda farkına varmanız gereken tam da bu, özgürleşmek ve kendi zincirlerinizi kırmaktan korkmamanız gerektiği.”









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