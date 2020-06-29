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Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

fsoybas@hurriyet.com.tr

Faizler düştü emlak piyasası uçtu

29 Haziran 2020

Kamu bankalarının haziran ayı başında kredi faizlerinde tarihi bir indirime gitmesiyle konut satışlarında patlama yaşandı. Sadece 26 günde 93 bin 704 konut satıldı ki bu rakam geçen yılın yaklaşık 13 katı. Pandemi ile ‘duraklama’ dönemine giren sektör yükselişe geçerken, Hazine’ye de satışlardan 1 milyar 966 milyon lira kaldı. Peki hareketlilik devam eder mi? Hangi bölge ve evler revaçta olur? İşte yanıtları...

Faizler düştü emlak piyasası uçtu

BAHÇELİ EVE TALEP PATLADI

DEKAR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu: “Ekonomik sıkıntılar ve faizlerin çok yüksek olması nedeniyle bekleyen bir talep vardı. Faizlerin düşmesi insanları da harekete geçirdi. Satışlar daha da artacaktır. Temmuza kadar yeni bir rekor ile karşılaşırsak şaşırmam. Yaşanan bu hareketlilik işsizlik ve yeni iş alanlarının yaratılması açısından da faydalı olacak. Konut alım-satımında uygulanan yüzde 4 tapu harcı direkt devletin kasasına gidiyor ki bu da ekonomiyi hayli canlandırır. Vatandaşın talebine gelince... Salgın ile ev talepleri de farklılaştı. Herkeste balkonu kapatıp eve dahil etme gibi bir yarış vardı, hatırlarsanız. Bahçeli ev ise talep edilen ama şehir merkezinde bulmak pek mümkün olmadığı için göz ardı edilen bir konut türüydü. Şimdi ikisine de talep 3-4 kat arttı.”

ÖZEL BANKALARIN DA KATILMASI LAZIM

EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gölgesindeki 3 ay boyunca bir talep biriktiğini ancak böyle bir patlama yaşamayı hayal etmediklerini belirterek, “Faizlerin bugüne kadar görülmemiş bir oranla aşağı çekilmesiyle eylül-ekim gibi yakalamayı öngördüğümüz ivmeyi bir anda yakaladık. Tüketici bu fırsatı kaçırmak istemedi. Yoğunluğumuz 10’a katlandı. Salgınla duraksayan ekonomi çarkları da bu adımla hızlı dönmeye başlayacak. Arzumuz özel bankaların da sürece katılım göstermesi ki böylelikle daha geniş kitlelere ulaşabilelim” diyor.

DIŞ PAZAR DA HAREKETLENECEK

İç pazarın yanı sıra uçuşların açılmasıyla dış pazarın da hareketleneceğini belirten Kabadayı, “Salgın ile mücadelede gösterilen başarı ve sağlık altyapımız özellikle Orta Asya, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’nın dikkatini çekmiş durumda. Avrupa ve Rusya’dan da ilgi var. Sadece Antalya gibi turizm bölgelerine değil İstanbul ve İzmir’e de yüzlerini dönmüş durumdalar. İç pazarda ise Emlak Konut ile yürütülen Fatih-Yedikule’deki projemize talep yoğun. Kağıthane ve Çekmeköy ise yükselen değer” diyor.

Faizler düştü emlak piyasası uçtu

ARZ FAZLASI HENÜZ ERİMEDİ

GAYRİMENKUL stratejisi firması Cube İstanbul’un kurucu başkanı Ceren Kumbasar piyasada ciddi bir hareketlenme yaşandığını ancak madalyonun iki yüzü olduğunu söylüyor. Emlak Konut’un 0.64’e varan faiz indirimine işaret eden Kumbasar, “Bir nevi kentsel dönüşüm kredi oranları geçerli oldu. Haliyle bu da satışlara yansıdı. Ciddi bir yoğunluk var. Alım iştahı kabardı. Bu işin iyi tarafı” diyor. Madalyonun diğer yüzüne gelince: “Piyasadaki ‘arz fazlası’ erimiş değil. Üst-orta segmente hitaben yapılan ve satılamayan birçok lüks konut var. Faiz oranları bu gruba yansımadı. Zira bazı firmalar ‘Piyasa zaten hareketlenecek’ diyerek ya fiyat yükseltti ya da fiyat listesine yansımayan ama masa başında verilen indirimleri geri çekti. Şu aşamada sektörel olarak tam bir rahatlamadan söz edemeyiz. Yıl sonuna kadar faiz oranları 1’in altında kalırsa o zaman belki tablo değişebilir” diyor.

6.7 milyon riskli yapı var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de, 400 bini İstanbul’da, yenilenmesi gereken 6.7 milyon riskli yapı var. İstanbul’un en yaşlı yapı stoku ise 30 yıl ile Beyoğlu, 28 yıl ile Fatih, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş’ta. Kumbasar, “Biz eski yapıları yıkıp yenilerini üretmiyoruz. Boş olan rezerv alanlarına çeşitli firmalar konut üretiyor ki bu üretimde bile şehircilik ilkelerine sadık kalınmıyor. Yani faiz indirimi ile iştah kabarmış olabilir ama eski yapı stoku problemi çözülmüş değil. Orta ve alt sınıfa yönelik yeni yapıların da üretilmesi lazım ki bir ferahtan söz edebilelim” diyor.

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