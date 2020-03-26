Evdeki hayat 'online' akıyor

Sosyal izolasyon tüm dünyayı çevrimiçi uygulama ve aktivitelere yönlendirdi. Online yoga, pilates bale, astroloji ve hatta psikolojik terapi revaçta!
Korona tehlikesi nedeniyle günlerini evde geçirenler rutinlerini devam ettirebilmek için internet üzerinden faaliyetlere katılırken, bakın o dersleri verenler ve alanlar neler söylüyor:
ONLINE SPAGAT
TÜTÜYÜ GİYEN EKRAN BAŞINA
Ritmika Jimnastik Kulübü eğitmenlerinden Nihan Süzen, 10 gündür eğitime online devam ettiklerini söylüyor ve “Bu şartlarda en mantıklı çözüm bu oldu” diyor. Süzen’in 90 online öğrencisi var. Bir kısmı profesyonel. Yarışmalara hazırlanıyorlar. Süzen, “Çocukların teknolojiye ilgisi malum. Bizden daha çabuk uyum sağladılar. Her gün 06.00 ile 08.00 arasında 2 saat online ders yapıyoruz. Herkes aynı saatte ip, lastik gibi gerekli malzemeleri ve kıyafetiyle tıpkı derse gelir gibi bilgisayar karşısında hazır oluyor” diyor. Süzen’in öğrencisi Ela Esen de memnuniyetini, “Nerede olduğunun önemi yok, bale yaptığım sürece mutluyum” sözleriyle anlatıyor.
ONLINE YOGA
DERİN NEFES AL VE İNTERNETE ODAKLAN
Mavi Yoga ve Holistik Yaşam Merkezi’nden Aysu Akçalı, stüdyodaki aktif yoga ve bireysel koçluk, nefes ve şifa çalışmalarını online platforma taşıdı. Akçalı, “Yurtdışındaki hocalarımın online derslerine katıldığım için deneyimlerim olmuştu. Madem dünya düzeni değişiyor, bizler de hiç vakit kaybetmeden yeni düzenle ‘dans etmeyi’ öğrenmeliydik” diyor ve ekliyor: Sabah ve akşam 2 seansta online dersler veriyoruz. Öğrencilerimizle bir arada hareket etmek, birlikte nefes alıp meditasyon yapmak, birlik bilincine varmak iyi geldi. Bu süreç bizlere bir olmanın değerini de yeniden hatırlattı. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal beden dengesini bulmak isteyen herkes ‘evde’ yoga yapabilir.”
ONLINE ASTROLOG
DOĞUM TARİHİNİ 'CEP'TEN YOLLA
Daha 2020 gelmeden birçok astrolog uyardı. “Değişim-dönüşüm yılı olacak” denildi, öyle de oluyor. Depremler, felaketler derken şimdi de salgın... Astrolog Almina Ebru Gençay da online danışmanlık veriyor: “Danışanlar hem kendi doğum haritası hem de beni ekranda görerek hizmet almaya devam ediyor. Teknoloji sayesinde bilgiye erişmek artık daha kolay. Astrolojik açıdan ‘online’ eğitimler kalıcı olabilir.”
ONLINE EĞİTİMCİ
HEM ZEVKLİ HEM İŞLEVSEL
Eğitimci ve öğrenci koçu Umut Esen: “Krizler değişimleri hızlandırır. Bu virüsün bize kazandıracağı en büyük değişimlerden biri de ‘uzaktan çalışma ve eğitim’ konusunda insanların önyargısının kırılması olacak. Bu konuda engel sanıldığı gibi teknolojik yetersizlik değil, insanların tutucu tavrıydı aslında. Bu bir haftada aşıldı. Teknolojik olanaklar sayesinde, fiziksel yakınlık dışında hiçbir eksiği olmayan, ders/seans ve görüşmeler yapıyoruz. Aslında bu dersler hem daha zevkli hem çok daha işlevsel. Bir eğitimci olarak şuna inanıyorum: Bugünün gençlerine dünün yöntemleriyle yaklaşırsak yarınlarından çalarız. O nedenle hızla değişen dünyaya ayak uydurmak şart!”
ONLINE TERAPİ
RUH SAĞLIĞINA ÇOK İYİ GELİYOR
Uzman psikolog Nigâr Çiçek: “İnternette profesyonel ruh sağlığı hizmeti vermeye başladık. ‘Size ulaşamayacak olmanın çaresizliğiyle kara kara düşünüyordum’ diyen çok hastamız oldu. O niyetle başladık, iyi de gidiyor. Ayrıca utangaçlık ya da fiziksel engeli yüzünden merkeze gelemeyen birçok kişiye de ulaştık. Mesela çok çocuklu anneler, terapiye zaman ayıramıyorlardı. Yine sosyal içe dönüklük, cinsel işlev bozukluğu gibi konularda bazı danışanlar mekân rahatsızlığı yaşıyordu. Onlar da artık ‘evde’ kalarak daha konforlu bir süreçteler.”
ONLINE AVUKAT
MÜVEKKİLLERLE KONFERANS
Avukat Ceren Şarman: “Müvekkillerimizle iletişimi e-posta ve telefon yoluyla sağlıyoruz. Toplantı yapmak isteyen şirketlerle ise görüntülü konuşma yöntemini tercih ediyoruz. Adliyelerde ise nöbet sistemine geçildi. Acil değilse adliyeye gitmiyoruz. Zaten icra takipleri (nafaka dosyaları hariç) 30 Nisan’a kadar durduruldu. UYAP’tan da hiçbir işlem yapılmıyor. Gözaltına alınan ve/veya tutuklamaya sevk edilen müvekkiller için karakola ve adliyeye gidilebiliyor. Ama kamu sağlığı her şeyden üstündür.”
Evdeki hayat 'online' akıyor
Sosyal izolasyon tüm dünyayı çevrimiçi uygulama ve aktivitelere yönlendirdi. Online yoga, pilates bale, astroloji ve hatta psikolojik terapi revaçta!
Korona tehlikesi nedeniyle günlerini evde geçirenler rutinlerini devam ettirebilmek için internet üzerinden faaliyetlere katılırken, bakın o dersleri verenler ve alanlar neler söylüyor:
ONLINE SPAGAT
TÜTÜYÜ GİYEN EKRAN BAŞINA
Ritmika Jimnastik Kulübü eğitmenlerinden Nihan Süzen, 10 gündür eğitime online devam ettiklerini söylüyor ve “Bu şartlarda en mantıklı çözüm bu oldu” diyor. Süzen’in 90 online öğrencisi var. Bir kısmı profesyonel. Yarışmalara hazırlanıyorlar. Süzen, “Çocukların teknolojiye ilgisi malum. Bizden daha çabuk uyum sağladılar. Her gün 06.00 ile 08.00 arasında 2 saat online ders yapıyoruz. Herkes aynı saatte ip, lastik gibi gerekli malzemeleri ve kıyafetiyle tıpkı derse gelir gibi bilgisayar karşısında hazır oluyor” diyor. Süzen’in öğrencisi Ela Esen de memnuniyetini, “Nerede olduğunun önemi yok, bale yaptığım sürece mutluyum” sözleriyle anlatıyor.
ONLINE YOGA
DERİN NEFES AL VE İNTERNETE ODAKLAN
Mavi Yoga ve Holistik Yaşam Merkezi’nden Aysu Akçalı, stüdyodaki aktif yoga ve bireysel koçluk, nefes ve şifa çalışmalarını online platforma taşıdı. Akçalı, “Yurtdışındaki hocalarımın online derslerine katıldığım için deneyimlerim olmuştu. Madem dünya düzeni değişiyor, bizler de hiç vakit kaybetmeden yeni düzenle ‘dans etmeyi’ öğrenmeliydik” diyor ve ekliyor: Sabah ve akşam 2 seansta online dersler veriyoruz. Öğrencilerimizle bir arada hareket etmek, birlikte nefes alıp meditasyon yapmak, birlik bilincine varmak iyi geldi. Bu süreç bizlere bir olmanın değerini de yeniden hatırlattı. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal beden dengesini bulmak isteyen herkes ‘evde’ yoga yapabilir.”
ONLINE ASTROLOG
DOĞUM TARİHİNİ 'CEP'TEN YOLLA
Daha 2020 gelmeden birçok astrolog uyardı. “Değişim-dönüşüm yılı olacak” denildi, öyle de oluyor. Depremler, felaketler derken şimdi de salgın... Astrolog Almina Ebru Gençay da online danışmanlık veriyor: “Danışanlar hem kendi doğum haritası hem de beni ekranda görerek hizmet almaya devam ediyor. Teknoloji sayesinde bilgiye erişmek artık daha kolay. Astrolojik açıdan ‘online’ eğitimler kalıcı olabilir.”
ONLINE EĞİTİMCİ
HEM ZEVKLİ HEM İŞLEVSEL
Eğitimci ve öğrenci koçu Umut Esen: “Krizler değişimleri hızlandırır. Bu virüsün bize kazandıracağı en büyük değişimlerden biri de ‘uzaktan çalışma ve eğitim’ konusunda insanların önyargısının kırılması olacak. Bu konuda engel sanıldığı gibi teknolojik yetersizlik değil, insanların tutucu tavrıydı aslında. Bu bir haftada aşıldı. Teknolojik olanaklar sayesinde, fiziksel yakınlık dışında hiçbir eksiği olmayan, ders/seans ve görüşmeler yapıyoruz. Aslında bu dersler hem daha zevkli hem çok daha işlevsel. Bir eğitimci olarak şuna inanıyorum: Bugünün gençlerine dünün yöntemleriyle yaklaşırsak yarınlarından çalarız. O nedenle hızla değişen dünyaya ayak uydurmak şart!”
ONLINE TERAPİ
RUH SAĞLIĞINA ÇOK İYİ GELİYOR
Uzman psikolog Nigâr Çiçek: “İnternette profesyonel ruh sağlığı hizmeti vermeye başladık. ‘Size ulaşamayacak olmanın çaresizliğiyle kara kara düşünüyordum’ diyen çok hastamız oldu. O niyetle başladık, iyi de gidiyor. Ayrıca utangaçlık ya da fiziksel engeli yüzünden merkeze gelemeyen birçok kişiye de ulaştık. Mesela çok çocuklu anneler, terapiye zaman ayıramıyorlardı. Yine sosyal içe dönüklük, cinsel işlev bozukluğu gibi konularda bazı danışanlar mekân rahatsızlığı yaşıyordu. Onlar da artık ‘evde’ kalarak daha konforlu bir süreçteler.”
ONLINE AVUKAT
MÜVEKKİLLERLE KONFERANS
Avukat Ceren Şarman: “Müvekkillerimizle iletişimi e-posta ve telefon yoluyla sağlıyoruz. Toplantı yapmak isteyen şirketlerle ise görüntülü konuşma yöntemini tercih ediyoruz. Adliyelerde ise nöbet sistemine geçildi. Acil değilse adliyeye gitmiyoruz. Zaten icra takipleri (nafaka dosyaları hariç) 30 Nisan’a kadar durduruldu. UYAP’tan da hiçbir işlem yapılmıyor. Gözaltına alınan ve/veya tutuklamaya sevk edilen müvekkiller için karakola ve adliyeye gidilebiliyor. Ama kamu sağlığı her şeyden üstündür.”