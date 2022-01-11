Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği

Hakan Gence Hürriyet Pazar için oyuncu Hazal Kaya ile harika bir röportaj yaptı. Kaya, daha önce de değindiği ‘body shaming’, -Türkçeye ‘Vücudundan utandırma’ olarak çevirebiliriz- konusunu es geçmedi. Kadın oyuncuların özellikle de sosyal medyada fizikleri üzerinden psikolojik baskıya maruz kaldıklarını hatırlatarak, “Şok diyetler yaptım, bedenimle ilişkim bozuldu” dedi. Sayın Kaya sadece sizin değil, hangimizin ilişkisi bozulmadı ki!.. Daha zayıf, daha güzel, daha genç görünmek için çoğumuzun yapmayacağı diyet, olmayacağı ameliyat, almayacağı hap yok! Ama dikkat! Takipçilerinize güzel görüneyim derken beden ve ruh sağlığınızdan olabilirsiniz.

TEK TİP BESLENME HASTALIKLARI TETİKLİYOR

BİYOLOG, diyetisyen Burçak Çubukçu, genellikle ergenlik dönemi ile 20 yaş grubundaki genç kadınların fenomenlere ya da büyüklerine benzeme, onlar gibi ‘güzel’ olma kaygısı ile şok diyetlere kalkıştığını söylüyor. Şok diyetlerle kilo vermenin kolay olduğunun ancak sağlıktan gittiğinin altını çizen Çubukçu, “Tehlike sanıldığından büyük çünkü kiloyu yağdan değil su ve kastan kaybediyorsunuz. O an tartıda kilo veriyorsunuz ama diyeti bırakıp normal beslenmeye geçtiğiniz an vücut sanki kıtlıktan çıkmış gibi strese giriyor ve hemen yeniden kilo almaya başlıyor. Bu da metabolizmayı mahvediyor. Ver- al, ver- al... Bu bir kısır döngü. Bir hastam var, tek tip beslenmeden kaynaklı kansızlık sorunu yaşıyor, saçları dökülüyor. Regl döngüsünün bozulması, böbrek hasarları, B12 eksikliğinden kaynaklı hafıza kayıpları, stres, agresiflik, odaklanma bozuklukları da cabası. Ruhsal olarak da kişi kendini sevmeyen birine dönüşüveriyor” diyor.

ANOREKSİYA’YA DİKKAT

Normalde bir kişinin günlük 1000-1500 kalori alması gerektiğine değinen Çubukçu, tek tip diyetlerin vücudun alması gerektiği vitamin ve mineralleri yok ettiğini de belirterek, örneklendiriyor: “Zayıf olan ‘mutlak sağlıklıdır’ diye bir şey yok. Kişi ancak uzman eşliğinde, kendine özgü beslenme programına uyarak daha sağlıklı olabilir. Mesela, bir kişinin normalde alması gereken C vitamini 70 gramdır. Sigara içiyorsa bu miktar 120 grama kadar çıkabilir. Yani beslenme kişiye özgüdür. Çok yaşadığımız bir başka sorun da anoreksiya. Çok sayıda genç, kilo almamak için, yemek sonrası kendini kusturuyor, ki bunun sonu ölüm olabilir.”

NORVEÇ FİLTREYİ YASAKLADI

NORVEÇ’te beden algısı sorunlarını tetiklediği, ‘idealize insan’ algısı oluşturulduğu için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları rötuşlu, filtreli, oynanmış ya da bir başka şekilde manipüle edilmiş görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlemiş sayılacaklar. Yeni yasa gençler arasındaki dış görünüş baskısını azaltmayı hedefliyor.