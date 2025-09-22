Esenboğa’ya 3. İstanbul Havalimanı’na ise 4. pist açılıyor

Haberin Devamı



THY, ENDÜLÜS’ÜN KALBİNE SEVİLLA’YA UÇUŞ BAŞLATTI



YAKLAŞIK 3,5 saat süren uçuşun ardından, 3 semavi dini harmanlamış, kültürel zenginliği ile öne çıkan, flamenkonun anavatanı, Endülüs’ün tarihî başkenti Sevilla’dayız. 38 derecelik boğucu bir sıcak ile karşılıyor bizi kendi gibi insanları da sıcak olan Sevilla. TK 1297 nolu ilk uçuşa özel bir hazırlık yapmış Hispalisler. Dikkat edin İspanyol demedim, çünkü değiller. Burası Endülüs (Andalucía) özerk bölgesinin merkezi.

Hispalis yetkililer ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve İspanya Büyükelçisi Nüket Ezberci ilk uçuşa özel, önce gövde altında kurdele kestiler. Akşamında ise yaklaşık bin davetlinin katıldığı ‘Connect to Türkiye’ etkinliğinde buluştuk.









Önce, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile bir araya geldik. Türkiye’nin tanıtımına katkı koymak için 18 şehirde benzer etkinlikler yaptıklarını söylüyor ve diyor ki: “10. kez “Avrupa’nın en iyi havayolu” seçilen THY’nin tanıtılması için artık özel bir çaba gerekmiyor. Ancak bazı kültürel ve tarihi değerlerimiz maalesef o kadar iyi tanınmıyor. Mesela Taştepeler... Oysa tüm dünyayı kardeş yapan bir coğrafya burası. Kapadokya iyi biliniyor ama Frigya Vadisi bilinmiyor... Bu buluşmalarla amacımız nasıl Kapadokya’ya 5 milyon turist geliyor-

sa diğer bölgelere de o kadar turist taşımak.”



AİR EUROPA’NIN KISMİ SATIŞINDA THY RAKİPLERİNİ SOLLADI

THY 6 kıtada, 131 ülkede, 355 destinasyona uçuyor. İstanbul Havalimanı’ndan İspanya’ya haftalık 91 tarifeli sefer var. Diğer havayollarını da ekleyince sefer sayısı 123’e çıkıyor. Geçen yıl Türkiye’ye İspanya’dan gelen turist sayısı ise 380 bin civarı olmuş.

Şu an bu rakamın yüzde 15 üzerinde olduğumuzu söylüyor Bolat ve THY’nin İspanyol hava yolu şirketi Air Europa’da hisse alımı için Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı ve çoğu ekonomistin ‘beklenmedik’ bulduğu o anlaşmaya atıf yapıyor:

“Bilet fiyatlarına bakınca, şirketlerin büyük kârlar elde ettiği düşünülebilir. Fakat bugün ortalama bir yolcudan elde edilen kâr 7 dolar civarı. Dolayısıyla havacılık beslemeniz gereken bir sektör. Air Europa ile iş birliğimiz bu noktada önemli. THY, 300 milyon Euro, hisseye çevrilebilir tahvil yatırımı yaptı ve bu yatırım ile Air Europa’nın sermayesinde yüzde 25-27 arasında bir paya sahip olacak. Teklif veren diğer şirketlerin aksine biz, Air Europa’ya sahip olmakla değil, birlikte çalışmakla ilgileniyoruz.”

2025 YILI İÇİN HAVADA HEDEF 240 MİLYON YOLCU



Gecede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya geldik. 2002’de 26 olan havalimanı sayısını 23 yılda 58, 34 milyon olan yolcu sayısını 230 milyon üstüne çıkardıklarının altını çiziyor, “Bu sene bu rakamı 240 milyon üzerinde bekliyoruz. Sadece İstanbul havalimanından geçen sene 80 milyon yolcu taşıdık, bu sene buradaki hedefimizse 84 milyon üstüne çıkmak” diyor.

İspanya’nın Gazze’deki insani kriz karşısında bir vicdanın ortak sesi olarak Türkiye ile yan yana durduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Böylesi ortak noktaları yakalayabildiğimiz Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirme gayretindeyiz” yorumu da yapıyor.

Türkiye, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefinde. Bu konudaki yorumunu sordum Bakan Uraloğlu’na: “Türkiye savunma sanayisinin tetiklemesi ile önemli bir noktaya geldi. Milli Muharip Uçağımız KAAN ve Hürjet uçakları ilk testi başarıyla tamamladı. İnsansız Savaş Uçağı Anka-3’ün bu yıl içinde ilk uçuşu yapması planlanıyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Neredeyse yapamadığımız bir şey yok şu an. Ancak istediğimiz kapasitede değil. Şimdi bunun üzerine çalışmak lazım gelir. Kim bilir belki bir gün yolcu uçağı yapımı içinde konuşuruz, neden olmasın!” diyor.



ESENBOĞA VE İHL’DE YENİ DÖNEM

Peki, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona çıkarması planlanan, 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğunda, hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında durum ne? Yanıtı şu: “Bitti. Her şey hazır. Rüzgâr şeklinde tasarlanan ana giriş kapısı ve kulenin elektronik işleri kaldı bir tek. Hepsi bitsin öyle açalım istiyoruz. Muhtemelen ekim ayı sonuna doğru açılışını yaparız.” “Nisan ayından beri de İstanbul Havalimanı’nda (İHL) 3 uçak, birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapıyor. İHL, Avrupa’da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk, dünyada ise ABD’den sonra 2. meydan. Doğu- Batı aksında da- sadece kalkış için kullanılmak üzere- 4. pist inşaatımız devam etmekte. 120 milyon yolcu kapasiteli 4. pisti ise 2026 mayıs ayı gibi açmayı planlıyoruz. 10,5 milyar Euroluk bir yatırım, 25 yıllık işletme döneminde devlete kira ödemesi olarak kârı ise 22 milyar Euro olacak.”