‘Endişe’ varyantı Delta Plus

ABARTAN ‘BİZ’ DEĞİLİZ
NİŞANTAŞI’ndaki Must bu yıl Bodrum, Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda. Fine-dining restoran olarak hizmet veren mekânın ortağı ve işletmecisi Ercan Gümüşkaya her mekânın bahsedilen pahalılıkta olmadığını belirtiyor. Ancak geçen yıla oranla fiyatların arttığını da kabul ediyor. Nedenine gelince... Gümüşkaya “Tüketici fiyatlara bakıyor, haklı olarak ‘Çok pahalı’ diyor ama tedarikçinin ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor. Normalleşme ile fiyatlar inanılmaz arttı. Bak mesela personelin konaklaması, konakladıkları yerden mekâna transferleri, yemek, sigorta masrafları buna ek olarak kasabı, manavı... Kiralar desen ‘uçuyor...’ İstanbul’un bile yüzde 20 üzerinde. Geçen yıl aylık 30 bin liraya tuttuğum evin kirası bu yıl 90 bin TL. Anlayacağınız ‘abartan’ biz değiliz!” diyor.
O PARAYI VERENLERE SORMAK LAZIM
Bodrum Akyarlar’da Porto Bianco’yu işleten oyuncu Cem Özer mekânına giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası 50-150, loca kirası ise 3 bin 500 lira. Özer denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olan localarda 4-6 kişiye hizmet verildiğini belirterek, “Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. En öndeki şezlong 150, arkası 100 lira ama ‘pahalı’ diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatı 50 lira. Bodrum’da 10 bin liralık localar varmış. İsterse 20 bin liraya satsın. İşletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım, memnun mu?” diyor.
Bu devirde, hele de üniversitelerde tamamlayıcı-destekleyici tıp bölümleri varken ve devlet tarafından kabul edilip destekleniyorken nasıl olur da böyle bir skandal yaşanır, şaşıp kaldık! Zira, Elazığ’da ‘alternatif tıp’ adı altında çamaşır ipiyle yapılan tedavi değil resmen işkence... Gelin görün ki hele de sosyal medya ‘Ustamdan el aldım’ diyen şarlatanlarla dolu. Aralarında hacamat, dağlama, ip gibi yöntemlerle bel fıtığından kısırlığa kadar birçok hastalığı ‘garantili’ tedavi ettiklerini iddia edenler var.
TIPTA ALTERNATİF DEĞİL DESTEKLEYİCİ TEDAVİ OLUR
Yıllarını temel, tamamlayıcı ve destekleyici tıp çalışmalarına adayan, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy kamburluğu tedavi etmek için çamaşır ipi yöntemini bunca yıllık meslek yaşamında görmediğini belirterek, uyarıyor: “Tıp tıptır. Tıbbın alternatifi olmaz. Bütünleyici, tamamlayıcı ve destekleyici çalışmalar elbette olur ama bu mantık çerçevesinde olmayan her şey yanlıştır ve bu desteği sadece ve sadece doktorlar verebilir ki doktor olmakta yetmez bu konuda araştırmak, çalışmak ve belirli kurslara katılmak şarttır. Temel tıp mantığından uzak, yeterince eğitim almamış, ‘Hoca efendiden el aldım’, ‘Bin kişiye yaptım, iyileşti’ diyen kişiler tarafından bu tarz uygulamalar yapılması kandırmacadan, tuzaktan ibarettir! Ölümlere yol açabilir...”
TÜM TEDAVİLER DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI
Ünlü model Cansu Taşkın ‘makyajsız’ fotoğrafları nedeniyle sosyal medyada hakaretlere uğradı. Taşkın ile telefonda görüştüm, ‘Bu ilk değil ki...’ diyor ve özellikle de kadınların hakaretlerine anlam veremediğini belirterek, “Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. Elbette eleştiriye her zaman açığım ama yazılanlar eleştiri değil, şiddettir! Erkek şiddetine ‘dur’ derken kadınların bir hemcinsine böylesi psikolojik şiddet uygulaması akıl alır gibi değil. Kaldı ki ben modelim, Instagram’ı da ekseriyetle iş için kullanıyorum. Normal hayatta elbette oradaki gibi gezmiyorum. Kompleksli olsam gazeteci arkadaş bana ‘Maskenizi indirir misiniz?’ dediğinde indirmezdim. Önemli olan kalp güzelliğidir” diyor.
NORMALDE CESARET EDEMEZLER
VARYANTLARA YUNAN HARFLERİ VERİLDİ
1) Delta varyantı yeni mi bulundu? ‘Bir bu eksikti’ diyeceğim ama...
Yeni değil. Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık. Altında tabii ‘ırkçılık’ kaygıları yatıyor. Varyantların ilk tespit edildikleri ülkeleri ‘damgalayacak’ şekilde isimlendirilmesi o ülkelere zarar veriyordu. Bu nedenle düzenleme yapıldı.
YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
2) Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
3) Belirtileri neler? Farklılıklar söz konusu mu?
İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR
Kalp hastalıkları uzmanı-Prof. Dr. Bengi Başer: “Dünya genelinde ‘acil kullanım onayı’ ile uygulanan tüm aşıların faz-3 çalışmaları tamamlandı, sonuçları da dünyanın en saygın dergilerinde yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü zaten faz-3 çalışması bitmeyen hiçbir aşıya onay vermez, kullanıma sunmaz. Şu an Türkiye’de yapılan Sinovac, BioNTech ve gelecek olan Sputnik-V aşısı da DSÖ tarafından onaylanmış aşılardır.”
POPÜLİST YAKLAŞIM
ALTIN FİYATLARI 2 AY ÖNCEKİ SEVİYEYE DÖNDÜ
ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki bu düşüşü alım için bir ‘fırsat’ olarak değerlendiriyor. En son geçtiğimiz şubatta altın fiyatları böylesi bir düşüş yaşamış ve yatırımcısına alış imkânı vermişti. Peki ama altının fiyatı neden düşüyor? Memiş şöyle özetliyor: “Bunun birden fazla nedeni var. Sırayla gidelim. İlk neden; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) COVID-19 kaynaklı kriz sonrası ekonominin daha çabuk toparlayabileceği sinyalini vererek, ilk faiz artırımını 2024’ten 2023’e çekmesi ve 2023 sonuna kadar da 2 artış beklediklerinin sinyalini vermiş olması. Piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizi de yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutuldu. İkinci olarak ki bana göre en etkilisi, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları... Powell ‘şahin’ tonundan konuştu, ‘Faiz artırımı ekonominin güçlü olduğu anlamına gelecek. Faiz artırımından sonra da politika oldukça destekleyici olmaya devam edecek’ dedi ve uzun süredir salgın nedeniyle krizde olan piyasaları rahatladı. Buna bağlı olarak dolar arttı, endeksin 91 bandının üzerine yükselmesi enflasyon endişelerini öteledi. Böyle bir atmosferde, küresel piyasalarda, altının ons fiyatı da ‘terfi’ geri çekildi. Günlük bazda, 60 dolarlık, ciddi bir değer kaybı ile 8 Ocak’tan bu yana en kötü günlük performansını gerçekleştirdi.”
DÜĞÜN SEZONU BAŞLADI
Malum, düğün sezonu açıldı. Altın fiyatları kritik. Buna küçük yatırımcı, ‘Ayşe Teyze’nin beklentilerini de ekleyin. Bu noktada sorulması gereken en önemli soru ‘Düşüş sürer mi?’ Memiş düşüşün biraz daha sürebileceğini ama orta vadede yıl içerisindeki yükseliş trendinin de bitmediğini söylüyor, şöyle devam ediyor: “Ons tarafında 1780 dolar seviyesi, yıl sonuna kadar, alınabilecek bir seviye ancak bu yıl bitmeden yine 1960 dolar seviyelerine bir yükseliş görebiliriz. Bu sadece altın için değil gümüş için de geçerli. Gümüşün ons fiyatında da 26.50 dolar seviyesine kadar bir gerileme gördük. Ancak tahminim, yukarı yönlü hamlelerin yıl içerisinde devam edeceği yönünde...”
GÜVENLİ LİMAN
Memiş, dolar-TL kurunun çok gerilememesinin (küresel piyasalarda değer kazanmasının) altının gram fiyatındaki düşüşleri frenlediğini söylüyor. “Yine de gram altında 500 liranın altını, 498 lirayı gördük. Teknik olarak 495 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Dolar kurunda bir miktar daha çekilme olursa da 498 lirayı destek seviyesi alırız. Elinde TL bulunduran, altın alacak, düğün yapacak, altına yatırım yapacakların bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dolar-TL kurundaki bir yükseliş altın fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir. Altının gram fiyatının, şimdi değil ama bir süre sonra tekrar, 540-560 TL seviyelerine ve hatta yılın 3 ve 4. çeyreğinde doların uluslararası piyasalar ile gelişen ülkelerdeki değeri artmaya devam ettikçe gram altın-TL fiyatı 580-600 TL seviyesine kadar yükselebilir” diyen Memiş’in elinde altını olanlara ise uyarısı var: “Satış için fırsat kollayan yatırımcılar panik yapmamalı. Panikle satış hiç yapmamalı zira yükselişlerin devam etme olasılığı güçlü. Altın her zaman, enflasyonun olduğu tüm piyasalarda, güvenli limandır.”
Memorial Şişli Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Deniz Şener kalp ritim bozukluklarına bağlı kalp krizi riskinin sadece sporcular değil herkes için var olduğunu belirterek, “İnanın nasıl beslendiğinizin, ne kadar spor yaptığınızın önemi yok! Gençler dahil bu durum hepimizin başına gelebilir” diyor. Peki, neden? Dr. Şener genetik yani doğuştan gelen faktörler kadar yaşamsal faktörlerin de belirleyici olduğunu ifade ederek, “Mesela, enfeksiyonlara bağlı virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün gibi bazı hastalıklar kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durum gençlerde daha sık görülür. Öyle ki daha geçen gün bir hasta tedavi ettim; yeni anne olmuş, 25 yaşında genç bir kadın” diyor.
GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR
Kalp kasının boyutunu, şeklini, kalınlığını etkileyen ve kalıtımsal olabilen kardiyomiyopati hastalığının da ritim bozukluğuna bağlı krize sebep olabileceğini belirten Dr. Şener bu tarz sorunların ergenlerde ya da 20-30 yaş arasında her zaman kendisini göstermediğini, bazı basit tetkiklerin detayları görmekte yetersiz kalabileceğini söylüyor, şöyle de devam ediyor: “Yılda 1 kez muhakkak kontrole gidilmeli. Kan tahlilleri, efor testi, tansiyon kontrolü, kalp grafisi (EKG) yaptırılmalı. Şüpheli durumlarda bilgisayarlı tomografi ile kalp damarlarını bile görüntülemek mümkün.”
FAZLA SPORA DİKKAT
Gelelim sağlıklı kalmak için yediğimize, içtiğimize ve sporumuza hele de pandemi döneminde iyice dikkat etmeye başlayan bizlere... Bizler de risk altında mıyız? Bilinçsizce yapılan sporun, vücutta eklemleri, kasları zorlarken kalbi de büyük tehlikeye attığını söyleyen Şener uyarıyor: “Elbette sağlıklı beslenmek ve spor kalbi koruyor ancak her şey kararında güzel! Ağır spor yapmak kalbe fayda değil zarar veriyor! Hızlı yürüyüşçüler, koşucular, maraton koşucuları, halterciler, güreş, boks yapanlar... Dikkat! Spor yaparken kan basıncının artması, daha fazla kan pompalanması, kalbinde o güne kadar hiçbir sorunu olmayan insanlarda bile ani kalp durmasına neden olabilir.”
UYANIR UYANMAZ SPORA KOŞMAYIN!
BEZMİALEM
DİJİTAL Aşı Sertifikası ne demek? Aşı Pasaportu ile aynı şey mi?
Tam adı ‘AB CovId-19 Dijital Aşı Sertifikası’dır. Sertifika fikri ilk olarak ‘aşı pasaportu’ adı altında gündeme geldi. Ancak ‘pasaport’ tanımlaması kullanıcıların veri güvenliğinin tehlikeye atılması ve toplumda var olan eşitsizlikler ile ayrımcılığın daha da derinleşmesi riski nedeniyle yasal/etik yönden hayli eleştirilince değiştirildi/yumuşatıldı; ‘Dijital Aşı Sertifikası’na dönüştü. Yani aslında ikisi de aynı.
Dijital Aşı Sertifikası ne işe yarayacak?
AB vatandaşları, 1 Temmuz’dan itibaren, kâğıda basılı ya da dijital ortamda oluşturulan ‘QR kodu’ ile birlik üyesi ülkeler arasında, hiçbir kısıtlama olmadan, seyahat edebilecek. 12 ay geçerli olacak.
Hangi ülkelerde geçerli?
AB ülkeleri yanı sıra İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç’te de geçerli olacak ve ücretsiz verilecek. Sertifika, İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek.
Türk vatandaşları Dijital Aşı Sertifikası alabilecek mi? İş ya da turistik amaçlı yurtdışına seyahat edebilecek mi?
HAREKETLİLİĞİ FİYATLAR BELİRYECEK
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçilmesi ile büyük bir potansiyel oluştuğunu ve tatil yapma isteğinin arttığını söylüyor. Peki, neye göre söylüyor? Bağlıkaya “Haziran ayı rezervasyon oranlarına bakarak...” diyor ‘Ama’ diyerek bir parantez açıyor: “İç pazardaki bu hareketlilik temmuz, ağustosta da sürer mi? Hareketliliği fiyatlar belirleyecek! Fiyatlar neye bağlı? Rusya, 21 Haziran’da uçuş kararlarını yeniden masaya yatıracak. Ayrıca AB ülkeleri ile görüşmeler var. Almanya-İngiltere pazarı hareketlenebilir. Görüşmeler olumlu sonuçlanır, dış pazar yeniden denkleme girerse fiyatlar da yukarı gider. Yerli turistin yoğun bir talebi var ama fiyatlar tırmanışa geçerse durumlar değişebilir.”
HİÇ BU KADAR UYGUN OLMAMIŞTI
Haziranda yabancı turist beklentisi olmayan turizmci, yerli turist için fiyatları en avantajlı noktaya çekmiş durumda. Öyle ki fiyatlar neredeyse 2019-2020 listeleriyle aynı. Bağlıkaya “Şu an bir yoğunluk beklenmediği için uygun kampanyalar var. Hatta fiyatlar ‘Hiç bu kadar uygun olmamıştı’ diyebiliriz. Bunlar ‘aksiyon’-son dakika fiyatları. Temmuz-ağustosta dış pazar açılırsa bu fiyatlara tatil imkânı olmayacak gibi...” diyor.
KRİTERLER BELLİ
Dış pazarın açılması neye bağlı? Vaka sayıları ile aşılama oranlarının önemli kriterler olduğunu belirten Bağlıkaya şöyle devam ediyor: “Benim umudum var. Kriterleri sağlayabileceğimizi, temmuz itibarıyla yabancı akını olacağını düşünüyorum. Herkes Türkiye’yi özledi. Belki iç turizm, okulların da erken açılması ile yavaşlar, ama yabancı talebi ekime kadar sürer. Umarım oteller de tam kapasite açılır. Kazasız bir kış geçirir, aşılama oranlarını bir an önce yükseltirsek 2022 ise rekorlar yılımız olacak.”
HAFTALIK 100 BİNE DE BİN LİRAYA DA VAR
Bugün ise bir zamanlar Nâzım Hikmet kitabı taşıdığı için gözaltına alınanlar, tutuklananlar, onların çocukları, torunları, sol görüşlüler kadar sağ görüşten de birçok insan Nâzım’ı şiirlerini, sözlerini paylaşarak anıyor. Peki, 58 yıl sonra bile onu böylesi ‘ölümsüz’ kılan ne? Sordum.
TUTARLILIĞI ONU ÖLÜMSÜZ KILDI
2019 yılında ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filmi ile yolu Nâzım Hikmet ile kesişen Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Ümit’i arıyorum. Ümit “Nâzım çok büyük bir şair. 58 yıl... Öyle uzun ki... Pek çok şair unutulur, pek çok yazarın esamesi okunmaz bu kadar sürede. 58 yıl sonra, üstelik ona ‘Vatan haini’ diyen düşüncedekiler bile bugün ona sahip çıkıyorsa bu onun gücünü gösterir. Bunu sağlayan onun şiiridir” diyor. Peki, nedir bu ‘Büyük şair’ kriteri? Ümit şöyle devam ediyor: “Ölçü tam da bugündür. (Dünkü ölüm yıldönümünü kastediyor.) Sosyal medyaya bakın! 58 yıl sonra, sadece sol kesimden değil, sağdan ve bambaşka kesimlerden Nâzım Hikmet paylaşımları geliyor. Unutmayalım ki Nâzım Hikmet komünistti. Bugün ise sadece sol kesim değil Türkiye’deki tüm politik kesimlerin ve politika dışı kesimlerin sevgisi ile karşılanıyor. Herkes onun dizelerini paylaşmakta. Bunun anlamı çok büyük bir şair olmasında saklı. Zamana direnebilen bir şair ve bu bugün bir kez daha kanıtlanmıştır.”
ZAMANA DİRENEBİLEN ŞAİR
“Nâzım tutarlı bir insan, romantik bir komünistti. 1951’de Türkiye’den kaçmak zorunda kaldı yoksa onu da Sabahattin Ali’yi öldürdükleri gibi öldüreceklerdi. Sovyetler’e gitti, yanlış şeyler gördü, susmadı. Stalin’in ‘baskıcı’ döneminde ‘İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu?’ oyununu yazdı. Haksızlıkla mücadele için harekete geçebilen, düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi düşünen tutarlı bir insandı. Politik ve insani tutarlığını hep korudu. Bu tutarlılık Nâzım’ı ölümsüz kıldı.”
SADECE MÜZELİK USTA BİR ŞAİR DEĞİL
TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SÜRECE GİDİYORUZ
TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 1 Haziran’da okulları tamamen açmak gerektiğini belirterek, “Geldiğimiz nokta yarı açılma-uzaktan öğrenme ile telafi noktasını çoktan geçti. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu sistemden çok yoruldu. Verimlilik falan kalmadı” diyor. Öğrencilerin okulla tek bağı olan sınavın da kaldırılması ile öğrenci-okul arasındaki ipin koptuğunu belirten Pehlivanoğlu, şöyle devam ediyor: “Karne yeterlilik belgesi değil bir formalite kâğıdı haline geldi. Kırmızı koddaki Fransa’da bile okullar birkaç ay dışında kapanmandı. Türkiye, AB VE OECD ülkeleri içinde okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri. Onun için de telafiye tüm kademeleri, yüzde 100 açarak, hemen başlanmalı. Tamamen açamıyorsak açıyor-muş gibi de yapmayalım, okullar kapalı kalsın. Ama o zamanda telafiye erken başlayalım. Tavsiyemiz, hele de 10 yaş altı kritik grup için, okulların bir an önce açılması. Yoksa telafisi mümkün olmayan bir sürece gireceğiz.”
DÜĞÜNLERDEN ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, 2020 yılı Kuzey yarı küre verilerine göre Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde okulları kapatmada ‘şampiyon’ olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Avrupa ve Amerika Hastalık Önleme-Kontrol Dairesi, Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) gibi uluslararası otoritelerin, salgın kontrolünde okulların kapanmasına son çare olarak başvurulması gerektiği yönünde görüş verdiğini hatırlatan Dr. Cesuroğlu, şöyle devam ediyor: “Dünyada bu konuda uzlaşı var. Mümkün mertebe hele de ilkokullara dokunmuyorlar. Liseleri açıp kapıyorlar, az sayıda kişi ile devam ediyor ya da zaman zaman online’a dönüyorlar ama ilkokullara ancak kapanabilecek tüm kurumlar kapatılmış, vaka sayıları kontrol edilememiş, yoğun bakım yatakları dolmaya başlamış ve artık son çare ise sıra geliyor. Aralık ayında mutasyonlar ile Avrupa’da önemli bir pik yaşandı, biliyorsunuz. Bazı ülkeler; İngiltere, Hollanda gibi Noel tatilinden sonra bir süre okulları kapalı tuttu ama Fransa mesela onu bile yapmadı; ‘İlkokullar öncelikli’ dedi, kapatmadı. Türkiye’de 16 aydır, neredeyse aralıksız (salgının ilk yılında, ara tatiller hariç, 175 okul gününde, öğrenciler 15 gün yüz yüze eğitime devam etti) çocuklar yüz yüze eğitim yapamıyor. Bu akıl almaz bir durum! Dünyanın hiçbir yerinde ‘vaka sayısı’ diye bir kriter yok. Hadi diyelim bizde var. O zaman da vaka sayıları düşmeye başladığında diğer tüm sektörlerden; fabrika, restoran, AVM’lerden önce okullar açılmalı. 1 Haziran’da düğün dernek yapılabilecek, okullar (belki) kapalı kalacak. Anlamak mümkün değil.
TEHLİKELİ YA DA TEHLİKEDE DEĞİLLER
DÜNYADAKİ araştırmalar şunu gösteriyor: Okullar, özellikle de ilkokullar, Türkiye’deki genel kanının aksine, salgının toplumda yayılmasını tetikleyen ortamlar değiller. 20 yaş altı çocuk ve gençlerin COVID-19’a yakalanma riski, aynı şartlarda virüse maruz kalsalar da yetişkinlerin yarısı kadar. 12 yaş altındaki çocuklar ise yetişkinlerin yarısı kadar bulaştırıyor. Yani 12 yaş altı çocuklar tehlike altında olmadığı gibi COVID-19’un toplumda yayılması bakımından da tehlikeli değiller. Ayrıca, Türkiye’de ilkokul öğretmenlerinin en az yüzde 90’ı birinci doz aşılarını oldu. Hemen hemen hepsi de BionTech oldu ve bu aşının koruyuculuğu ilk dozda en az yüzde 70. Bu koşullarda daha ne bekleniyor? Bence, bunun sebebi pandemi değil organizasyonsuzluk ve isteksizlik.
HAYATLARINI ELLERİNDEN ALDIK
BU ŞİDDETİ ACİL DURDURUN
2015’te, Samsun’da görev yaptığı hastanede, hastası İsmail Koyun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Op. Dr. Kâmil Furtun’un dün 6. ölüm yıldönümüydü. Rahmetli Furtun’un doktor eşi, Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun’u eşinin mezarı başındayken aradım. Böylesi acı bir günde maalesef gündem yine bir doktorlara yönelik şiddetti. Hem bir doktor hem de geride kalan bir eş olarak yaşadıklarını ve ‘Bu şiddet nasıl bitecek?’ diye sordum. Tüm samimiyetiyle anlattı:
ŞİFA VEREN ELİ YOK ETMEYİN
BİR BİLGİHER İKİ AŞIDA GÜVENLİ
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz toplumdaki aşı tereddüdünün sanıldığı kadar yüksek olmadığını, söz verilen aşıların gelmesi/aşılamanın başlaması ile sürecin hızlanacağını ve tereddüdün de ortadan kalkacağını söylüyor. Prof. Dr. Yavuz, “Başta bir aşı diğerine göre daha iyi gibi bir yaklaşım oldu. Bu yaklaşımdan dolayı insanlar yanlış etkilendi. Oysa her zaman şunu söyledik; ‘Önemli olan aşı olmak, hangi aşıyı olduğunuzun önemi yok.’ Türkiye’de kullanılan her iki aşı da güvenlik (insan sağlığına etkileri) bakımından hiçbir eksisi olmayan ve hatta gebelere bile yapılabilen aşılar. Aşı içinde herhangi bir canlı virüs yok. O nedenle gebeler, alerjisi olanlara, organ nakli olanlara, kanser hastaları ile bağışıklığı baskı altındaki hastalara güvenle uygulanabilir. Aşının antikor geliştirme oranı çok yüksek. Şu an yeterli sayıda aşımız olmadığı için seferberlik başlamadı ama söz verilen aşılar söz verildiği tarihte geldiği an bilgilendirme toplantıları, kampanyalar, görseller, videolarla kişilerin büyük oranda ikna edileceğini, aşıya karşı ‘Acaba?’ sorusunun kafalardan silineceğini düşünüyorum. Unutmayın ki bu hastalığa dair elimizdeki veriler artık 1 yıllık. Ezberden konuşmuyoruz” diyor.
BİR ÖNERİ
AŞI OLANLAR ÖDÜLLENDİRİLSİN
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi - Enfeksiyon Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş’a birinci doz ile ikinci dozu yaptıranlar arasındaki farkın neden kaynaklandığını sordum. Prof. Dr. Dökmetaş kesin bir veriye sahip olmamakla birlikte, “Ufak tefek de olsa aşının istenmeyen etkileri, komşular arasında ‘Aşı oldum, hasta oldum’ gibi dedikoduların yanı sıra aşı tedarikinde zorlanmalar, gecikmelere bağlı olarak birinciden sonra ikinci dozların yapılmasının yavaşlaması gibi durumlar etken olabilir” diyor. Haziran ayı itibarıyla aşılar yolda. Peki, bundan sonra benzer süreçler yaşanmaması için neler yapılabilir? Prof. Dr. Dökmetaş şöyle anlatıyor: “Aşının önemi bıkmadan tekrar edilmeli. Öncelikli olarak isteyenlere aşı yapmak, istemeyenleri de bu sürede ikna etmek önemli. Aşı olanın ödüllendirildiği bir sistem şart. Mesela aşı olmayan; toplu taşımaya binemesin, sinema-tiyatroya gidemesin, kafe-restorana giremesin, plajda yer bulamasın gibi... Bugün bir işe/okula girmeden önce de benzer şeyler istenmiyor mu? Çocukluk aşıları tam olmayanı kim kabul eder? Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulama var bizde: ‘Aşı timleri.’ Eve kadar gidip yapıyoruz. Şanslıyız! Henüz aşı görmeyen ülkeler var. Bunlar unutulmamalı. Kulağa belki hoş gelmeyecek ama... Hele de aşı sırası gelen, tebliğ edilmesine rağmen aşı olmayanlar... Onlar ayrı kategoriye alınabilir. Hastalanmaları durumunda tedavi giderlerini devlet üstlenmesin mesela. Nasıl kasko yaptırmadığınız aracınızdan, DASK yaptırmadığınız evinizden siz sorumluysanız sağlığınızdan da sorumlu olmalısınız.”
BİR ÖZET
ZENGİNLİK SANILDIĞI KADAR GÜZEL OLMAYABİLİR
Klinik psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na arka arkaya iki soru sordum. Bir, ‘Para ile saadet olur mu?’ İki, ‘Parasız saadet olur mu?’ Her ikisine de yanıtı aynıydı. ‘Olmaz.’ Peki neden? Prof. Dr. Şalcıoğlu, “Çünkü para hiç şüphesiz hayatımızı sürdürebilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek, belirli bir konfor içerisinde yaşamak, daha da önemlisi hayatta kalmamızı sağlamak adına önemli bir araç. Ama mutluluğun anahtarı mı? Orası muamma. Yoksulluk bir mutsuzluk etkenidir ve o etkeni ortadan kaldırmanın ön şartı da paradır. Ancak para salt mutlu olmak için yetmeyebilir. Yani bu şu demek oluyor; size hizmet edilmesi, evleriniz, arabalarınız ve hatta hizmetçilerinizin olması, onların ev temizlemekten alışverişe, çocuk bakımına kadar her istediğinizi yapması elbette sizi mutlu edebilir. Ama bu kolaylık hayatınızın daha anlamlı olacağı anlamına da gelmiyor. Güç, para, zenginlik, şan, şöhret hayatımıza anlam katabilecek birçok değerden bizi uzaklaştırabilir. Mesela aile, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma gibi değerleri unutabilecek ya da yok sayacak pozisyona gelebiliriz. Para toplum ile bağlantısı olan bir birey olmanızın önüne geçebilir ki bu koşullar altında paranız olsa da başkalarının parasız ve mutsuz olduğu bir yerde mutlu olmanız ne kadar mümkün?” diye soruyor.
BİR ŞEYLERE ÖZLEM DUYMAK GEREK
ÜNLÜ sanatçı Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa konuk oldu. Merak edilen soruları yanıtlarken söz döndü dolandı Ayvalık’ta ada aldığı dedikodularına geldi. Avşar bir ada ile ilgilendiğini ama almadığını söylerken Işık’a döndü ve “Mutlu olur musun bu kadar zengin olmaktan?” diye sordu. Sonra da kendi yanıtladı: “Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey zenginlik. Her şeyi alabilmek... Hayatta her şeye şüpheli yaklaşırsın. Sevgilin ‘seni seviyorum’ dese inanamazsın. Gerçekten âşık olduğu için mi seninle yoksa? Bir şeylere özlem duymak gerek bu hayatta.”
KAÇINILMAZ DÖNGÜ
Dış
MUTASYONLAR BAĞIŞIKLIK ORANINI YÜKSELTTİ
Toplumsal bağışıklık neye denir?
Virüse karşı (hastalanarak/aşılanarak) bağışıklık kazanmış insanların sayısının artmasıyla, hastalığın bulaşmasının ve yayılmasının engellenmesine denir. Yani ne kadar çok kişi hastalığa karşı bağışıklık kazanırsa virüsün dirençli birine denk gelme ihtimali de o kadar artar, böylelikle hastalığın bir kişiden diğerine geçme ihtimali de düşer.
Peki toplumsal bağışıklık ne zaman oluşur? Bunu hesaplamak mümkün müdür?
Elbette mümkün. Toplumsal bağışıklığı R0 formülünü kullanarak buluyoruz. R değeri, bir kişinin hastalığı ortalama kaç kişiye bulaştırdığını gösterir ve her hastalığın bulaştırıcılığı farklıdır. Örneğin, grip için bu değer 1-2 kişiyken kızamık için 14- 15 kişi! Hastalığın kişiden kişiye bulaştırıcılığı ne kadar fazla ise toplumsal bağışıklık yüzdesi de o kadar yüksek olur. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl, COVID-19 ilk çıktığında, R değeri (kişiden kişiye bulaşma oranı) 2-3’tü. Hadi yüksekten alalım, 1 kişi 3 kişiye bulaştırıyor diyelim; toplumsal bağışıklığın yüzde 67 olması lazımdı. Peki, bugün tablo aynı mı? Hayır, değil. Mutasyonlara bağlı çeşitli varyantlar var ve bulaşıcılık oranları da artmış durumda. 1 kişi 4-5 kişiye virüs bulaştırıyor artık. Yani demem şu ki en başta belirlenen yüzde 67 oranı bugün gerçekçi değil. Bu oran çoktan yüzde 80-85’lere çıkmış durumda. O nedenle ‘Oh, kurtulduk’ diyebilmek için bu yeni rakamı göz önüne almalı ya da toplumsal bağışıklık peşinde koşmayı bırakmalı ve sadece aşılamaya odaklanmalıyız.
TARİH VERMEK YANLIŞ OLUR
Şu an Türkiye’de toplumsal bağışıklık oranı ne?
Bağışık olmanın 2 yolu var. Ya aşı olacaksınız ya da hastalığa yakalanıp, yeneceksiniz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 Mayıs itibarıyla 4 milyon 971 bin 245 kişi (yüzde 6-7) hastalığa yakalanıp, iyileşti. 2 doz aşısı yapılanlar 11 milyonu (yüzde 13-14), toplam yapılan aşı sayısı da 26 milyonu geçti. Bu da toplumsal bağışıklığın yüzde 20-25 arasında olduğunu gösterir ki biz varyantları da düşününce yüzde 80-85 olmalı dedik. O nedenle
- Pandemi sürecinden şüphesiz en çok etkilenenlerden biri de yeme-içme sektörü oldu. Bu sektörde çalışan emekçi bir şef olarak neler söylemek istersiniz?
30 yıldır bu işi yapıyorum, inan ki böyle bir dönem yaşamadık. ‘Bitti bitecek’ derken şimdi de varyantları geldi. Bu sektörde 2 milyon kişiyiz. Bunun yanına tedarikçilerimizi; kasap, manav, balıkçı onları da koy, hepimiz sıkıntıya düştük. Posta gazetesindeki köşemde bir çağrı yapmıştım. Bir daha yapayım. Vereceğiniz 5 liralık bir sipariş bu sektörün ayakta durması adına önemli. Bunu söyleyince ‘Senin tuzun kuru, milletin cebinde para yok’ diye eleştiriliyorum ama demek istediğim şu; paketli bir ürün ya da büyük marketlerden almak yerine mahallenizdeki çorbacıdan, dürümcüden vereceğiniz küçücük bir siparişin büyük yardımı olur. Bu zor zamanlar dayanışma ile aşılacak.
ERKEN HAVLU ATMAYIN
- Son yıllarda aşçılığa olan ilgi özellikle de gençler arasında tırmanışta. Gençlere tavsiyeleriniz neler?
Bu uzun ve meşakkatli bir yol. Sabırlı olmak şart! Zoru görüp havlu atmak yok! Bir; eğitim çok önemli. Aşçılık artık diplomalı bir meslek. Bundan sonra diploması olmayanın sektörde iş bulması zor. MYK Gastro Arena’yı kurma sebeplerimden biri de bu, kaliteli insan yetiştirmek. İki; iyi derecede bir hatta iki dil bilmek lazım. Dünya çapındaki makaleleri, mutfakları takip edebilmek önemli. Üçüncüsü; benim en önem verdiklerimden, saygılı bir usta-çırak ilişkisi. Adap ve usul, eğitim aldığınız yerde öğrenilecek şey değil. Bir yerde uzun çalışmak yerine farklı lokasyon ve şeflerle çalışarak kendilerini geliştirmeliler. Arı gibi, her çiçekten bal alacaksın. Özgün olmak da çok önemli. Kopyalamayın, tarzınız olsun.
- ‘Bugün-yarın biter’ dediğimiz salgın sürecinde neredeyse bir buçuk yılı devirdik. ‘Yerde mi gökte miyiz?’ bilemiyorum. Bize ne oldu böyle? Depresyonda mıyız?
Böyle bir durumla daha önce hiçbirimiz karşılaşmadık. Kaçabilen var mı? Yok. Kocaman bir ‘bilinmez’ içerisindeyiz ve bu bilinmez hayatlarımızı da kökünden değiştirdi. Kimimiz işsiz kaldık, kimimiz sevdiklerimizi kaybettik, isteğimiz dışında evlere kapandık, sosyalleşme damarımız kesildi. Bunca yaşanandan sonra korkmayacak, endişe duymayacak, depresyona girmeyecek de ne yapacaksınız?
KABUL EDİN, YÜZLEŞİN
- Ne yapalım, peki?
YAKLAŞIK 20 yıldır Güzin Abla köşesini siz hazırlıyorsunuz. Köşenin yaratıcısı Güzin Sayar ise anneniz. Güzin Sayar ve kızı Feyza Algan gerçekte kimdir?
Annem Güzin Sayar, kökeni Reşat Nuri Gültekin ve Refik Halit Karay’a uzanan, köklü bir ailenin kızı. İlginç bir hikâyesi var. Erenköy’de bir köşkte dünyaya geliyor. Dadılar, mürebbiyelerle büyüyor. Ne yazık ki babası o 3 yaşındayken vefat ediyor. Anneannem babasının yanına taşınıyor ve ailesine yük olmamak için çalışmaya başlıyor. Annem de anneannem de 3 dil bilirdi. 3 kuşak Dame De Sion Fransız Kız Lisesi mezunuyuz. Neyse, annem, liseye giderken, genç bir subay olan babama âşık oluyor ve anneannemin muhalefetine rağmen, 16 yaşında babamla evleniyor. Ben doğuyorum. 3 yaşıma bastığımda ise babam, evli ve çocuklu bir hanıma âşık oluyor ve bizi terk ediyor. Belki de tüm bunlar annemi aslında ‘Güzin Abla’ yapan nedenler. Ve biliyor musun? Babam beni terk ettikten sonra bir daha hiç aramadı. 19 yaşımda gidip buldum, tanışmak istedim ama o beni görmek dahi istemedi.
TERK EDİLİNCE KENDİNİ İŞİNE ADADI
Gerçekten mi? Yani o yaştaki genç bir kadın için çok zor zamanlar olmalı?
Evet öyle. Zordu ama geçti. Annem ben 8 yaşımdayken yeniden evlendi. Ben üvey babamdan çok şey öğrendim. Annem ile 5 sene evli kaldılar ama babamdır. Ama işte annemin kaderi mi diyeyim... Yine başka bir kadın girdi araya, ayrıldılar. Annem çok sevmişti üvey babamı. Böyle bir olaydan sonra da 35 yaşında, hayata küstü. Çalışmaya ve bana adadı kendini. Anneannemin muhasebe müdürlüğünü yaptığı Yeni İstanbul gazetesine makale yazıyor, çeviriler yapıyordu. ‘Güzin Abla Dertlerinizle Baş Başa’ köşesi de orada doğdu. Haftanın 1 günü okurlarıyla buluşur, gazete önünde kuyruk olurdu.
KÖŞESİ BOŞ KALSIN İSTEMEDİM
Sizin gibi bir dünya vatandaşı için evde kalmak zor olmalı. Neler yapıyorsunuz 1 yıldır?
Hayatımda seyahate çıkmadan, Anadolu topraklarında geçirdiğim en uzun süre bu. Geçen, yaptığım programlardan birini izliyorum. Diyorum ki ‘Şu an Tayland’dayım yarın Arjantin’e gideceğim.’ Bak, hayata bak! Şimdi? 20 metrekare salona sıkışıp kaldım. Romalılar gibi yan gelip yatıyorum aylardır. Allahtan çok yiyen biri değilim. Yoksa fena! Geçen sene ‘Aman ne olacak 2-3 ayda biter’ diyorduk. Şimdi üzerine bir de varyant kardeşler geldi. Şükür ki aşı oldum. İlk defa yaşlılığımıza şükrettik. Biliyor musun? Benim bir önerim var. ‘Askıda aşı’ kampanyası. Sağ olsun devlet verdi, aşımı oldum ya... Durumu uygun olanlar da istediği kadar aşı satın alsın. Mesela ben 3-4 adet alırım. Devlet de kime lazımsa yapsın. Faydalı olmaz mı?
Bu süreçte gezemedik ama çokça okuduk, öğrendik. Sizce çok okuyan mı çok gezen mi bilir?
Okuyarak gezen bilir. Okumadan, bilmeden gezersen hiçbir işe yaramaz. Sadece okursan da kafanda bir imaj oluşur ama onun da gerçeklikle alakası olmayabilir. Hem okuyup hem gezmek lazım. Mesela, 2-3 yıl önce Maldivlere gittik. Kartpostal gibi. Muhteşem. Sordum, ‘Çalışanlar da burada mı yaşıyor?’ Dediler ki ‘Yok. Onlar başka adada’. Gittim hemen o adaya. Kir, pas, yoksulluk, düzensizlik... Gerçek Maldivler orası işte. Belediye başkanı kocaman, parke bir yol yapmış. Süslü püslü lambalar falan. Ama hepsi kırık, bakımsız. Seçim yatırımı yani. Dışını boyamış, içi fos! Bak bunu kitapta okuyamazsın işte.
BU TOPRAKLARIN ‘HASTASIYIM’
Siz belediye başkanı olsaydınız ya da başkan ne yapardınız?
Bana göre yapılacak ilk iş göçü durdurmak. İstanbul’a değil 3, 10 köprü de yapsan yetmez. 20 milyon! Bu şehir bu kadar insanı kaldırmaz. Ne yapacaksın? Yatırımı sadece İstanbul değil, başka şehirlere de yapacaksın. Ben olsam Diyarbakır’a Guggenheim müzesi Urfa’ya Oxford açarım mesela. Buralar da kalkınacak. Ayrıca Türkiye tam bir otopark cenneti. İki teker kaldırıma sığsın yeter. Hadi gözün yiyorsa, yap bunu yurtdışında. Yapamazsın. İskân alınana kadar ‘otopark’ diyorsun, sonrasında dükkân oluyor. Bu olmaz. Ecnebiler nasıl başarmış? Gidip yerinde incelemek lazım. Buradan tüm belediye reislerine bir çağrım var. Para da istemiyorum, masrafımı karşılayın yeter. Gelin götüreyim sizi iş seyahatine. Araştırıp, bulup, gelip burada uygulayacağız. Karayipler’de mesela ‘En yüksek bina palmiyeden daha uzun olmayacak’ diye bir kural var. Dön bak İstanbul’un siluetine... İşte bu işin affı yok! Olmamalı.
‘Endişe’ varyantı Delta Plus
Delta varyantına karşı dünya genelinde daha yeni ‘alarm’ verilmişken bir de Delta Plus çıktı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 85 ülkede görüldü. Diğer varyantlara göre 2 kat hızlı yayılıyor. Avustralya’da Sydney kenti 2 hafta kapatıldı. Aşılamanın çoğunu tamamlayan İsrail, İngiltere ve Almanya da ise kısmi yasaklar geri döndü. Rusya en çok etkilenen ülkeler arasında. Delta Plus, nam-ı diğer ‘endişe’ varyantı korkutuyor. Zira, Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla pek çok kısıtlama kaldırılıyor. Endişelenmeli miyiz? Nasıl bir yaz bizi bekliyor? Aşılar Delta Plus’a etki etmiyor mu? Uzmanlara sordum...
DELTA PLUS NEDİR
Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Öyle ki Hindistan’da iki doz Covaxin aşısı olmuş bir kişide Delta Plus görüldüğü açıklandı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin’in de olduğu 85 ülkede görüldü. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.
ERKEN GEVŞEDİK AMAN DİKKAT
Kalp hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Yunanistan, İspanya, İtalya, Türkiye gibi ekonomisi turizme dayalı ülkelerde gereksiz iyimserlik ve gevşeme yaşandığını, Delta-Delta plus varyantlarının sanıldığından tehlikeli olabileceğini belirterek, “Kanada çift doz aşılamasının yüzde 85’ini, İngiltere yüzde 60’ını, İsrail yüzde 70’ini, Almanya yüzde 38’ini tamamladı. Buna rağmen bazı önlemlerden vazgeçmiyor. Ölümler tek haneli rakamlarda olmasına rağmen sınır kontrolleri sıkı tutuluyor. Aşılamada iyi gidiyoruz ancak henüz toplumsal bağışıklık oranlarına yaklaşamadık; tek doz yüzde 40, çift doz yüzde 20 civarında. Aşılama yüzde 70-80 olmalı ki bir toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. O nedenle, sınır kontrollerinin çok sıkı tutulması lazım. Sadece Afganistan ve Pakistan’dan gelenlere karantina uyguluyoruz. diğerlerine sadece PCR testi yapılıyor. Bu büyük risk” diyor.
AŞILAR EN BÜYÜK SİLAHIMIZ
Peki ya aşılar bizi tüm bu varyantlara karşı korumuyor mu? Aşıların Delta Plus varyantına etkisine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Başer İngiltere’den örnek vererek devam ediyor: “Baskın varyant Delta ve Delta Plus’ın etkin olduğu İngiltere aşıların ölümleri önlediğine dair en büyük kanıt. Ülkede; yüzde 80 tek doz aşı, yüzde 60 çift doz aşı uygulandı. Geçtiğimiz cumartesi 18 bin 270 vaka bildirildi. Böylesi yüksek bir rakama rağmen 23 ölüm yaşandı. Aşılansanız dahi Delta-Delta Plus’ta kaçış olabilir ancak aşılar ağır seyri ve ölümleri engeller.”
MASKELERİ ÇIKARMAYIN
“Özellikle de kapalı mekânlarda maskenizi çıkarmayın çünkü aşı tek başına korumuyor. Ayrıca hava güzel, iç mekânlarda ne işimiz var? Bol bol açık havaya çıkalım. El temizliğine önem verelim, sosyal mesafeye devam edelim, kalabalıklardan uzak duralım çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir. Bu kurallara dikkat edeceğiz ki yeni varyantlara maruz kalmayalım. Biraz daha sabır. Gevşeyeceğiz ama kendi önlemlerimizi de bırakmayacağız.”
AŞILAMAYA DEVAM ETMEK ŞART
ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, Delta Plus hakkında fazla veri olmadığını, çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Ama şunu biliyoruz ki diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı ve antikordan da kaçmakta. Daha önce COVID-19 geçirenlerin, tek doz aşı olanlar ile aşı olmayanların enfekte olma riski var. Alınabilecek en iyi önlem ise aşılamanın hızla devam etmesidir. Delta varyantı için Pfizer-BioNTech aşısı en etkili olanı. Koruyuculuğu bir dozdan sonra yüzde 36, iki dozdan sonra yüzde 88 etkili. O nedenle aşı olana, birinci dozu olanlar ise ikinci dozu olana kadar tedbirleri elden bırakmamalı” diyor.
AÇIK HAVADA RİSK DAHA AZ
Delta ve Delta Plus varyantlarının açık havada bulaşma riskinin daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Unutmaz özellikle kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmeli uyarısında bulunarak, şöyle devam ediyor: “Bir anda fazlaca bir rahatlama oldu, maskeler indi. Aşı olanların kendilerini daha güvende hissetmesi normal ancak risk düşük de olsa var. Şunu da söyleyelim vakalar hızla artıyor olabilir ama aşı olanlarda hastalığın hafif seyrettiği ve neredeyse kayıp yaşanmadığı da gerçek. İsrail’de mesela... 2 haftadır hiç ölüm yok. Aşı olmayanlar ile Sinovac olanların ise daha tedbirli olması lazım. Sinovac’ın koruyuculuğu BioNTech’e oranla daha düşük. Onlar içinse acil 3. doz BioNTech öneriyorum. Türkiye’de toplumsal bağışıklığa ulaşılana kadar, ki yaz sonu olacağını düşünüyorum, kapalı alanlarda maske takılmalı. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını ise doğru buluyorum. Zira açık havada bulaş riski daha az.”
DELTA PLUS BELİRTİLERİ NELER
Delta Plus varyantı Delta ile benzer belirtilere sahip. En sık görülen semptomları öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Diğer varyantlardan tek farkı ise tat ve doku kaybının nadiren görülmesi.