En gözde meslekler: Astroloji ve şeflik

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın ilk kez regl olduğunu sosyal medya üzerinden, “Kutlama yapacağım” diyerek duyurdu, ortalık ayağa kalktı. Paylaşım kimileri tarafından coşkuyla, kimileri tarafından “Edep yahu” diyerek karşılanırken, kimileri de sonsuza dek internette kazılı kalacak kişiye özel bu bilginin paylaşılmasını yanlış buldu. Belli ki yine ortada tek doğru yok! Bana kalırsa, konuşulması ‘tabu’ olarak görülen bir meselenin gündemde ve tartışılıyor olması bile önemli bir artı. İşte görüşler...

ONORE ETMİYORSUNUZ NESNELEŞTİRİYORSUNUZ

YAZAR Nihan Kaya “Beni aslında rahatsız eden şey ritüellerin kendisi” diyor. Ne demek bu? Şöyle anlatıyor: “Kızının regl olduğunu duyurmak da oğluna sünnet töreni yapmak da davullu zurnalı düğün yapmakta bir ritüel. Regl ile sünnet tabii ki kıyaslanamaz ancak reglin başlangıcının kutlanması fikri aslında ‘sünnet törenine karşı’ olma fikri ile ortaya çıktı. ‘Sünnet davul-zurna ile kutlanıyor, kızların regl olması neden saklanıyor? Onu da kutlayalım’ dendi. Unutulmamalı ki aslında her tören, bir kurban törenidir ve patriyarkaya hizmet eder. Tören ne kadar büyükse, adına tören düzenlenen kişi de o törenin o kadar edilgen nesnesi haline gelir. Sünnet töreninin amacı cinsel kimliğin pekiştirilmesidir ancak bu da çocuğu onore değil kurban ettiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Regl kutlaması da aynı. Bir şeye karşı çıkarken onu yeniden üretme tehlikesi aklımızda olmalı.”

“Yine regl ritüellerinden birinde, tanımadığım çocukların fotoğrafı ‘Birazdan ona regl anlatacağız!’, ‘Regl oldu!’ gibi ifadelerle paylaşılıyor. Bir kız çocuğu eğer isterse dünyaya regl olduğunu ilan edebilir, o zaman inisiyatifin çocukta olduğunu hissederiz. Ancak bu gücü çocuktan almamak önemli.

İNİSİYATİF ÇOCUKTA OLMALI

Çocuk törenin nesnesi mi, yoksa yöneticisi mi? Ortada rıza mı var? Yoksa rıza inşası mı? Diyelim önce rıza verdi, ya sonra? Vazgeçebilir, utanabilir, pişman olabilir. Cevap her zaman çocukta. Bir örnekle ifade edeyim: Diyelim bir çocuk YouTube videosu çekmek istedi, çekti ve paylaştı. Bunu hür iradesiyle yaptı. Burada çocuk nesne değildir. Bunu onun adına siz yaparsanız nesnedir. O zaman çocuğu tanımadığınız insanlarla sürdürdüğünüz iletişimin nesnesi, malzemesi, öznesi, içeriği haline getirmiş oluyorsunuz. Burada mesele regl değil.”

HER ÇOCUĞUN ERGENLİĞE GİRİŞİ KUTLANMALI

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