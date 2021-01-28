Eğitimde kayıp nesil olmasın

Büyücüler, medyumlar artık teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladı! Sosyal medyada, deyim yerindeyse cirit atıyorlar. 48 saat içerisinde, hem de ‘garantili’ online büyü bozma, eski sevgiliyi döndürme hizmeti veren onlarca sahtekâr, insanların manevi duygularından faydalanarak dolandırıcılık peşinde. İşin ilginç yanı ise adres, telefon paylaşarak bu kadar kolayca reklam yapabilmeleri! Peki biz niye kanıyoruz?

HERKESİN BİR KURTARICI BEKLENTİSİ VAR

PSİKİYATRİST, Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çözemediğimiz olayları doğaüstü, paranormal, mistik güçlerle bağlantılandırarak açıklamaya çalışıyoruz. Pozitif bilim ile büyücülere inanç zayıflasa da hâlâ talep var ve dolandırıcılar da bu talebi çok iyi kullanıyorlar. Bir kere büyü ve falla uğraşanlar, bana göre, kendilerine başvuranlardan daha zeki! Karşı tarafın ihtiyaçlarını iyi biliyorlar. Yüz ve zihin okuma becerileri de çok yüksek. Tahminlerini kişinin eşik altı konuşmalarına, vurgularına, mimiklerine bakarak yapıyor ve ‘Şunun için gelmiştir’ demeleri zor olmuyor. Bunu duyan kişi de ‘Ah bak bildi’ diyor. Niye? Çünkü insanlar inanılmayacak kadar güzel bir yalana inanmaya hazırlar! Herkesin bir kurtarıcı beklentisi var. Kültürümüzde özellikle büyü konusuna, Şamanist gelenekten kaynaklanan bir inanma eğilimi var.”

ZAAFLARI KULLANIYORLAR

“Çoğumuzun zaafları var. Mesela çocuğuma ya da aileme, yakınlarıma bir şey olacak korkusu! Bu korkular karşısında aciz ve zayıf hissederiz. Dolandırıcılar da bu duyguyu sömürürler. İnsanların istekleri, korkuları sınırsız ama gücü sınırlıdır. İnsanoğlu bu aradaki boşluğu büyü, falla kapatmaya çalışır. Oysa yaptıkları dolandırıcılıktır. İnanmayın! Bir bilene danışın. Bize cinciden, büyücüden geçmeden gelmeyen hasta sayısı o kadar az ki... Hep aynı şeyi söylüyorum: Dur, düşün, sonra inan!” SANKİ ÜRÜN PAZARLIYORLARO dolandırıcılardan biriyle Instagram, sonrasında da WhatsApp üzerinden yazıştım. 1000 lira karşılığı sözde görümcemin bana yaptığı büyüyü bozabileceğini söyleyerek benden isim, anne ismi, doğum tarihi, yaşadığım şehir gibi özel bilgilerim ile bir fotoğraf talep etti. İşlemlerin ‘garantili’ olduğunu söyleyen dolandırıcının bunu sanki ürün pazarlar gibi pazarlaması da dikkat çekici.



EN ÇİRKİN ALDATMA DİN ADINA YAPILANDIR

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