Dünyanın sonu mu geldi?

Avustralya’da yangınlar, dünyayı etkisini altına alan koronavirüs, ABD-İran gerilimi, Elazığ depremi, basketbol devi Kobe’nin feci ölümü ile sarsılan yüreklerimiz, Van’daki felaketle çığ altında kaldı. Tam bitti derken uçak pistten çıktı. Şubat, ocak ayını bile aratacak gibi! Sosyal medyada ise ‘felaket’ tellallığı başladı! 2020’de kıyamet mi kopacak yoksa ‘insanoğlu ektiğini mi biçiyor?’ İşte senaryolar!
BU DAHA FRAGMAN
ŞÖYLE bir bakınca, tüm bu felaketler birbirinden farklı coğrafyalarda ama büyük bir eşzamanlılık içinde meydana geldi. Çünkü astrolojinin en ağır hareket eden 2 kötücül gezegeni artık yan yana! Astrolog Dinçer Güner şöyle anlatıyor: “Plüton toplu ölümler, yıkım, değişim-dönüşüm, kriz demek. Satürn ise karmanın lordu. Yani kısıtlayan, sorumluluk getiren, sert derslerin ve acılı hikâyelerin sahibi. Bu ikili, birbirlerini 30 yıl sonra yan yana yakaladılar.” Yani, 2020 zor geçecek!
BU İKİ AYA DİKKAT!
10 Ocak’ta meydana gelen Yengeç burcundaki Ay tutulması bu iki kötücül gezegeni tetikledi. Satürn-Plüton etkisi sene boyunca zaman zaman artarak hissedilmeye devam edecek. Ağustos ve aralık aylarına ise dikkat! Güner “Mars bu 2 gezegeni bu tarihlerde yeniden tetikleyecek. Doğal afetlerde artış ve özellikle deprem ve yangın gibi durumlar söz konusu olabilir” diyor.
“2020 Mart-Temmuz ayında, Satürn bir süreliğine Kova burcunda seyahat edecek. Temmuz’da yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Dünya üzerinde baskıcı rejimlere karşı isyan hareketleri başlayabilir” diyor Astrolog Güner. Öngörüleri bununla da sınırlı değil. “Özgürlüklerin kısıtlandığı, farklı düşünenlerin baskılandığı bir süreç başlayacak. Grevler ve isyanlar dünyada yankı uyandıracak.”
SAVAŞLAR KAPIDA
5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım 2020. Bu tarihleri not edin! Zira, Jüpiter Oğlak burcunda Plüton ile bir araya gelerek, 13 senelik yeni bir döngü başlatacak. Peki ne olacak? Güner “Petrol ve su krizleri patlak verebilir. Ülkeler arası intikam oyunları, değişen yasalar, büyüyen krizler yolda!” diyor. Güner’e göre bir diğer önemli gezegen etkisi Mars’ın 6 ay Koç burcuna geçmesi. “Suriye meselesi yeniden gündeme gelebilir ve yeni bir harekât yapılabilir.”
ÖNLEM AL, ALLAH’A BIRAK
MARMARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Ortada bir tedbirsizlik varsa, yapılacak ilk iş ‘o’ tedbirsizliği sona erdirmektir” diyor. Elazığ depremine atıfta bulunuyor. “Aynı mahalledeki binalardan sadece biri yıkılmışsa buna ‘mukadderat’ denmez. Problemin kaynağı beşeridir. İstanbul’da yarın bir gün deprem olur ve sayısız insanımız canını kaybederse, bu hadiseyi ‘Allah bizi gözden çıkardı, bu yüzden de helak etti’ diye yorumlamak yerine gereken tedbirler alındı mı buna bakmak gerekli” diyor.
Öztürk, “Başımıza ciddi bir sıkıntı geldiğinde veya bir felaketle yüzleşildiğinde, meseleyi doğrudan ilahi gazap, azap ve cezaya bağlamak, ilkel kabile dinlerindeki mitolojik ve animistik tanrı tasavvurlarını anımsatır. Burası kevn ve fesat, yani oluşlar ve bozuluşlar âlemidir. Kimi zaman birbiri ardınca terslikler vaki olabilir. Üst üste yaşanan tersliklerden hareketle, kıyamet senaryosu yazmak yahut ‘Biz yoldan çıktık, bunlar başımıza geldi’ gibi yorumlar yapmak patolojik zihnin yansımalarıdır.”
DEĞİŞİM HER ZAMAN SANCILIDIR
ASTROLOG Almina Ebru Gençay sadece dünyanın değil kişilerin de değişip dönüşeceğini söylüyor. Parantez açmakta fayda var. “Unutmayın! Değişim ve dönüşüm her zaman sancılı olur.” Değişime direnmeden, isyan etmeden, umudu yitirmeden, en önemlisi de ‘takkeyi önümüze koyup’ yüzleşme zamanı.
İŞTE YOL HARİTASI
1) 9 yıldır ‘mış’ gibi yaptıklarını gözden geçir.
2) Bütüne hizmet et. Başkalarının haklarını önemse.
3) 17 Şubat-10 Mart arası Merkür retrosu. İçine yönel. Yüzleş ve kabul et.
4) 11 Mayıs-29 Eylül Satürn retrosu. Karmanı olumla.
5) 13 Mayıs-25 Haziran Venüs Retro’su. Tüm ilişkilerini, evliliğini olumla.
6) 15 Mayıs-13 Eylül arası Jüpiter retrosu. Bolluk ve bereket blokajlarını temizle.
7) Geçmişte yaşanılanların ya da korkularının yaşam enerjini elinden almasına izin verme.
8) Hayatında bir şeyler oluşmakta ve şekillenmekte, değişime direnme.
9) Fazla beklentiden uzak dur. Çalış, çabala, sorumluluklardan kaçma.
10) Kendinin kıymetini bil. Unutma, sen iyi olursan, herkes ve her şey iyi olur.
Dünyanın sonu mu geldi?
Avustralya’da yangınlar, dünyayı etkisini altına alan koronavirüs, ABD-İran gerilimi, Elazığ depremi, basketbol devi Kobe’nin feci ölümü ile sarsılan yüreklerimiz, Van’daki felaketle çığ altında kaldı. Tam bitti derken uçak pistten çıktı. Şubat, ocak ayını bile aratacak gibi! Sosyal medyada ise ‘felaket’ tellallığı başladı! 2020’de kıyamet mi kopacak yoksa ‘insanoğlu ektiğini mi biçiyor?’ İşte senaryolar!
BU DAHA FRAGMAN
ŞÖYLE bir bakınca, tüm bu felaketler birbirinden farklı coğrafyalarda ama büyük bir eşzamanlılık içinde meydana geldi. Çünkü astrolojinin en ağır hareket eden 2 kötücül gezegeni artık yan yana! Astrolog Dinçer Güner şöyle anlatıyor: “Plüton toplu ölümler, yıkım, değişim-dönüşüm, kriz demek. Satürn ise karmanın lordu. Yani kısıtlayan, sorumluluk getiren, sert derslerin ve acılı hikâyelerin sahibi. Bu ikili, birbirlerini 30 yıl sonra yan yana yakaladılar.” Yani, 2020 zor geçecek!
BU İKİ AYA DİKKAT!
10 Ocak’ta meydana gelen Yengeç burcundaki Ay tutulması bu iki kötücül gezegeni tetikledi. Satürn-Plüton etkisi sene boyunca zaman zaman artarak hissedilmeye devam edecek. Ağustos ve aralık aylarına ise dikkat! Güner “Mars bu 2 gezegeni bu tarihlerde yeniden tetikleyecek. Doğal afetlerde artış ve özellikle deprem ve yangın gibi durumlar söz konusu olabilir” diyor.
“2020 Mart-Temmuz ayında, Satürn bir süreliğine Kova burcunda seyahat edecek. Temmuz’da yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Dünya üzerinde baskıcı rejimlere karşı isyan hareketleri başlayabilir” diyor Astrolog Güner. Öngörüleri bununla da sınırlı değil. “Özgürlüklerin kısıtlandığı, farklı düşünenlerin baskılandığı bir süreç başlayacak. Grevler ve isyanlar dünyada yankı uyandıracak.”
SAVAŞLAR KAPIDA
5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım 2020. Bu tarihleri not edin! Zira, Jüpiter Oğlak burcunda Plüton ile bir araya gelerek, 13 senelik yeni bir döngü başlatacak. Peki ne olacak? Güner “Petrol ve su krizleri patlak verebilir. Ülkeler arası intikam oyunları, değişen yasalar, büyüyen krizler yolda!” diyor. Güner’e göre bir diğer önemli gezegen etkisi Mars’ın 6 ay Koç burcuna geçmesi. “Suriye meselesi yeniden gündeme gelebilir ve yeni bir harekât yapılabilir.”
ÖNLEM AL, ALLAH’A BIRAK
MARMARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Ortada bir tedbirsizlik varsa, yapılacak ilk iş ‘o’ tedbirsizliği sona erdirmektir” diyor. Elazığ depremine atıfta bulunuyor. “Aynı mahalledeki binalardan sadece biri yıkılmışsa buna ‘mukadderat’ denmez. Problemin kaynağı beşeridir. İstanbul’da yarın bir gün deprem olur ve sayısız insanımız canını kaybederse, bu hadiseyi ‘Allah bizi gözden çıkardı, bu yüzden de helak etti’ diye yorumlamak yerine gereken tedbirler alındı mı buna bakmak gerekli” diyor.
Öztürk, “Başımıza ciddi bir sıkıntı geldiğinde veya bir felaketle yüzleşildiğinde, meseleyi doğrudan ilahi gazap, azap ve cezaya bağlamak, ilkel kabile dinlerindeki mitolojik ve animistik tanrı tasavvurlarını anımsatır. Burası kevn ve fesat, yani oluşlar ve bozuluşlar âlemidir. Kimi zaman birbiri ardınca terslikler vaki olabilir. Üst üste yaşanan tersliklerden hareketle, kıyamet senaryosu yazmak yahut ‘Biz yoldan çıktık, bunlar başımıza geldi’ gibi yorumlar yapmak patolojik zihnin yansımalarıdır.”
DEĞİŞİM HER ZAMAN SANCILIDIR
ASTROLOG Almina Ebru Gençay sadece dünyanın değil kişilerin de değişip dönüşeceğini söylüyor. Parantez açmakta fayda var. “Unutmayın! Değişim ve dönüşüm her zaman sancılı olur.” Değişime direnmeden, isyan etmeden, umudu yitirmeden, en önemlisi de ‘takkeyi önümüze koyup’ yüzleşme zamanı.
İŞTE YOL HARİTASI
1) 9 yıldır ‘mış’ gibi yaptıklarını gözden geçir.
2) Bütüne hizmet et. Başkalarının haklarını önemse.
3) 17 Şubat-10 Mart arası Merkür retrosu. İçine yönel. Yüzleş ve kabul et.
4) 11 Mayıs-29 Eylül Satürn retrosu. Karmanı olumla.
5) 13 Mayıs-25 Haziran Venüs Retro’su. Tüm ilişkilerini, evliliğini olumla.
6) 15 Mayıs-13 Eylül arası Jüpiter retrosu. Bolluk ve bereket blokajlarını temizle.
7) Geçmişte yaşanılanların ya da korkularının yaşam enerjini elinden almasına izin verme.
8) Hayatında bir şeyler oluşmakta ve şekillenmekte, değişime direnme.
9) Fazla beklentiden uzak dur. Çalış, çabala, sorumluluklardan kaçma.
10) Kendinin kıymetini bil. Unutma, sen iyi olursan, herkes ve her şey iyi olur.