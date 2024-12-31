Dünyada neler olacak

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Yazılarımı karıştırırken yaptığımız röportaja denk geldim.

O da ne! “Yerel seçimlerde Türkiye’yi büyük bir değişiklik bekliyor” demişler. Bu bir! “Esad kesinlikle gidecek” demişler bu iki! “ABD eski Başkanı Biden seçime bile giremeyecek” demişler.

Bu da üç. Ekonomi ve teknoloji alanında söyledikleri pek çok şey de tam isabet! Haliyle bu kez koşturarak gittim yanlarına. 2025’te Türkiye ve dünyayı astrolojik açıdan neler bekliyor diye sordum. Bugün ilk bölüm...

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YENİ YIL KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERLE GELİYOR

- 2024 için yaptığınız nokta öngörülerden sonra 2025 için genel anlamda ne söylersiniz?

Aygül Aydın: Öncelikle sağlıkla gelsin. ‘Ama’... Bu yıl, önemli gezegen geçişleri var. Kolektifi temsil eden gezegenler; Neptün ve Uranüs ile kısa dönemli de olsa Satürn, burç değiştirecek. Yılın son günü oğlak burcunda bir yeni ay var. Plüton, Mart 2023’te ilk kez Kova burcuna geçti ve 2024’te ileri-geri hareketlerle devam etti. Kasımda ise tamamen Kova burcuna yerleşti ve neredeyse 20 yıl da burada. Bu da köklü değişikliklerin olacağı, insan bilinci ve teknolojinin birlikte hareket ettiği, her bireyin kendi gerçekliğini yaratma gücüne eriştiği bir yıl olacak demek. İnsanlığın hem bireysel hem de toplumsal olarak potansiyelini keşfedeceği büyük bir sıçrama yılı... Bu sıçrama ise dibe vurarak, hatta köklü değişikliklerle olur. Dolayısıyla ancak kalıplarından ve eskiye bağlılıklarından kurtulup, yeni dünyaya uyum sağlayanlar 2025’in sınırsız olasılıklarını kucaklayabilecekler.

Hande Kazanova: 12 Ocak itibarı ile tutulmaları Başak ve Balık burcu aksında almaya başlayacağız. Başak burcunun güney ay düğümünde olması çalışan kesim, işverenler, sendika ve belediyelerde ciddi sıkıntılar demek. Yeni düzenlemeler, grevler söz konusu olabilir. Sağlık sektörü de baskı altında. 18 Eylül’de Balık burcunda bir ay tutulması yaşadık. Yenidoğan çetesi işte böyle bir tutulmada patlamıştı. Önümüzdeki dönem buna benzer sağlık skandallarını konuşmaya devam edebiliriz. Özellikle 14 Mart’taki tutulma sonrası... Yanı sıra bu dönem maddi yönden zorlanacağımız bir dönemi de işaret ediyor. Belki bir vergi yükü... Ya da bulunduğumuz coğrafyada çıkabilecek bir savaş... Hatta yeni bir pandemi, virüs ya da doğal afetlerle alakalı (illa deprem demek değil bu) da olabilir bu sıkıntı. Hızlı kitlesel hareketler de devrede olacak.

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ROBOTLARLA YAŞAMA FİKRİNE ALIŞIN

- Bu yıl yapay zekâ her alanda kendini hayli hissettirdi. Ya 2025?

Aygül Aydın: Plüton’un Kova burcuna yerleşmesiyle bundan sonra 20 yıl boyunca teknoloji devrimini yaşayacağız. Hem de öyle robotların hayatımıza ‘pat’ diye girdiği bir süreç. Robotlarla yaşamaya, robot fikrine alışın. İnsanlar buna pek inanmıyor. ‘Olur mu öyle şey’ diyorlar. 90’larda internete de kimse inanmıyordu. Hatta başta, ‘aman uzak duralım’ deniyordu. 20-25 yılda geldiğimiz bu dünya inanılmaz değil mi? Olmayacak denilen olacak. Hatta şu an olmakta. Dolayısıyla yapay zekânın ucunu yakalayan, teknolojiye yatırım yapan kazanır. Bu her meslek için geçerli. İstiyorsan limon sat. Ama sanal pazarını da kurmak zorundasın gibi... İddia ediyorum bu dünyada savaş da çıksa, yine bir pandemi ya da deprem de olsa ancak teknoloji ile sistemini ayakta tutan hayatına devam edebilecek. Özellikle 2026 Temmuz sonrası zihinsel anlamda düşündüğünü birinin anlaması gibi sadece ‘Black Mirror’ gibi distopik dizilerde gördüğümüz durumlar hayal değil artık.

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SURİYE’DE DURUM GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

- Hande peki 2025’te Ortadoğu’da bizi ne bekliyor?

Hande Kazanova: Gidişi aralık ayında; Mars ve Merkür gerilemesi ve Jüpiter karşıtlığında oldu. Bu etki devam ediyor. Yani Suriye ile alakalı konular henüz bitmedi. Hiçbir şey göründüğü gibi de değil! Oradaki yapıların farklı hesapları olabilir. Verilen sözlerin tutulmaması olası. Özellikle nisan sonrası çok ciddi olaylar göreceğiz.

ŞİMDİ SIRA İRAN’DA

İran için de Suriye’ninkine benzer bir etki var. Zira Balık burcu Ortadoğu ile alakalıdır. Bölge

yeniden şekillenecek diyebilirim. Sıra İran’da. Özellikle 29 Mart sonrası ve 24 Nisan civarı çok büyük olaylar olabilir.

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KOMŞULARIMIZA DİKKAT

Doğu bloku ülkeleri- Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan- komşularımızı önemli sınavlar bekliyor. Hazar Denizi ve çevresinde tansiyon yüksek olacak. Gürcistan’da halk ayaklanmaları çok daha büyüyecek.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Trump’ın haritası ilginç. 11 Haziran ve sonrası özellikle Türkiye ile ciddi bağlantıları var. Bu bağlantı ekonomik olabileceği gibi Ortadoğu’daki süreçlerle ilgili de olabilir. Bu arada hükümeti devralırken ya da nisan sonu (3 ay etkili) bir suikasta uğraması veyahut aldığı kararlar sebebi ile hedefe konulması gibi bir dönem yaşayabilir.

NETANYAHU VE PUTİN DÜŞÜŞTE

İsrail Başbakanı Netanyahu açısından da kısıtlamalar devam edebilir, halkla karşı karşıya kalacak. Düşüşte. Putin için de bir benzer etki var. Rusya’da 2026 Şubat sonrası büyük halk ayaklanmaları öngörüyorum.