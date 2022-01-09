Düğünlerde altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyor

Kripto para piyasaları yine çakıldı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8’e yakın değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine indi. Ethereum’da ise değer kaybı yüzde 9’un üzerinde. Binance Coin, Cardano, Chiliz, Solana, Polkadot gibi diğer büyük coinlerde de kayıp yüzde 10’u aştı. Peki, bu düşüşün sebebi ne? Yeniden yükselişe geçer mi? Geçerse, ne zaman? Uzmanlara sordum. Uyardılar: “Piyasa aşırı duyarlı. Kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun!”

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para piyasalarında yaşanan bu sert düşüşten yaklaşık 10 gün önce, ‘Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm’ uyarısı yapmıştı. Bugün tam da o noktadayız. İslam Memiş’i aradım. Tahminini neye dayanarak yaptığını sordum. Memiş, “Bu tahmini kaldıraç işlemi yapanları düşünerek yapmıştım. Türkiye’de kripto para daha çok kumar gibi, yatırım amaçlı düşünülmüyor. Uyarmak istemiştim. Nitekim de dediğim gibi oldu” diyor. Peki, ne oldu da piyasa bir anda toz duman oldu? Memiş, bu düşüşte FED etkisi olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

“ABD Merkez Bankası (FED) 14-15 Aralık’ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi. Bu da yatırımcıyı dolara itti, satışlar başladı. Ben şimdi bir tepki yükselişi bekliyorum, 47 bin dolar civarına çıkabilir. Ama kalıcı olmayacak. Gözümüz, bugün ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verilerinde. 25 Ocak’ta da FED’in faiz kararı var ve muhtemelen de mart ayında faiz artırımına gidilecek. O nedenle satışların devam edeceğini, Bitcoin’in 40 bin dolar altına ineceğini düşünüyorum. Yatırımcılar dikkatli olmalı!”

YAZA KADAR BEKLEYİN

Peki, bu düşüşler kalıcı mı? Memiş, ‘Hayır’ diyor, yaz aylarını işaret ederek, “Haziran-Temmuz gibi kripto para piyasalarında yine-yeni rekorlar bekliyorum. Bitcoin’de 70-80 bin dolar seviyesine yükseliş görebiliriz. Ama bundan önce bir beklenti olmasın. 25 Ocak’tan sonra yaza kadar ikinci düşüş dalgası devam eder. Kısa vadede zengin olma hedefleri olanlar eldekinden de olabilir. Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemler yapanlar dikkatli olsun.”

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