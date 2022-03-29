Dönüşü muhteşem oldu

“Bir süredir yoktum, demişler ‘Öldü’ şimdi yazsınlar bakalım ‘efsane’ geri döndü!” İlk kim tarafından kullanıldı bu tabir çok araştırdım ama bulamadım ancak kim demişse ispatlayamam ama Adana Portakal Çiçeği Festivali için söylediğine yemin edebilirim. Pandemi sebebi ile 2 yıldır sokakta yapılamayan karnaval 10. yılında yeniden ait olduğu yerde, sokaktaydı ve öylesine coşkuluydu ki dünyaca ünlü sokak karnavalı Rio sönük kaldı. Sadece Türkiye değil dünyanın dört yanından gelen turistler dahil iki milyon kişi sokaklardaydı. 3 günde 40 ton et tüketilen kent gastronomi ve eğlencenin başkenti olarak uluslararası arenaya çıkmak istiyor. Nasıl mı? Yerinde inceledim.
Salgın ile boğuştuğumuz 2 yıl sonunda ve üstüne bir de kanser atlatmışken, bir karnaval ile yeniden insan içine karışacağım için heyecanlıydım ama şans işte! Uçak hava muhalefeti nedeniyle pisti, hem de 100 metre kala, pas geçtiğinde o coşkum yerini bir an korkuya bıraktı. Kanserden ‘yırttım’ uçak kazasında ölmeyeyim! Ağlayanlar, bayılanlar derken neyse ki kaptan ikinci denemede uçağı başarı ile indirdi de kendimizi Adana’nın portakal kokan sokaklarına atabildik. Adana, Çukurova’nın gözbebeği, Adanalılar ise cıvıl cıvıl insanlar, methiyeye gerek yok. Karnavalın bu kadar popüler olmasına gelince... Bana kalırsa en büyük sebebi Adanalıların şehirlerine gelen herkesi henüz doğallığı bozulmamış hayatlarına canı gönülden dahil etmesi. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz.
‘BİZE HER GÜN KARNAVAL’
Karnaval aslında nisan ayının ilk haftası yapılıyordu ancak bu yıl ramazana denk geldi. Dolayısıyla da bir hafta erkene çekildi. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim; bu demek değil ki ramazanda Adana’ya gidilmez. Geçit töreni bitti ama asıl eğlence şimdi. Adanalılar ‘Denemeden ölme’ dedirten ramazan özel menüleri ile sizi bekliyor. Sloganları ise: ‘Bize her gün karnaval.’
DENEMEDEN ÖLME
Analı kızlı
Kebap
Ciğer
Şırdan dolması
Kırkkat
Kibbe (İçli köfte)
Fellah Köftesi
Bici bici
Taş kadayıf
Kerebiç
ADANA’YA GEL, CİĞERİMİ YE
ADANA denilince akla her ne kadar önce kebap gelse de ciğer de en az kebap kadar rağbet görüyor. Ciğer denilince de akla Ciğerci Mehmet geliyor. Tarihi Büyük Saat’in hemen altında. Önündeki sıranın sonu gözükmüyor. Sokağa uzaktan bakan ise yangın var sanır. Buram buram tütüyor. Mehmet Usta sadece bir günde bir buçuk ton et satmış. Farkı ne? “Taze koyun ciğeri. Köy köy dolanıp en tazesi, en iyisini topluyorum. Zaten bizim buralarda kötü et bulamazsın! Hayvanlar tertemiz doğada yaşıyor” diyor.
ÇEEEEK Bİ’ ADANA KEBAP
KAZANCILAR Çarşısı’na doğru yürürken sıra sıra uzanan kebap tezgâhlarını göreceksiniz. ‘Nerede yemek lazım?’ diye kafa yormaya gerek yok çünkü Adana’da kötüsü yok. Restoran mı, salaş bir dükkân mı yoksa ayaküstü kocaman bir dürüm mü? Sadece karar verin. Benim favorim ise Tayyar Zaimoğlu’nun Adana’da geçmişe ait değerlerin ortaya çıkarılması amacıyla yeniden hizmete açtığı, Seyhan baraj gölü manzaralı Onbaşılar Kebap. Zaimoğlu, “Gerçek Adana kebap erkek koyun etinden hazırlanan zırh kıymasının içine sadece kuyruk yağı, pul biber ve tuz katılarak hazırlanır. Karabiber, iç yağ, soğan, salça harçta kullanılmaz” notunu düşüyor.
TURİZM BAKANLIĞI DESTEĞİ GELİYOR
2 yıl aradan sonra tekrar Adana sokaklarına taşınan karnavala Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy ile kahvaltıda bir araya geldik. Karnavalın geliştirilmesine önümüzdeki yıl itibarı ile bakanlık himayesinde destek sözü veren Ersoy, “Çeşitlilik arttırılır, uluslararası etkinliklerle desteklenebilirse yabancı turist ve Adana‘nın markalaşması açısından çok faydalı olur” diyor.
ULUSLARARASI ÇAPTA GENİŞLİYOR
‘Nereden çıktı bu karnaval?’ İşin fikir babası Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt. Hayatı boyunca hayalini kurduğu ‘çocuğu’ bugün 10 yaşında ve üstüne üstlük 2 yıl sonra ait olduğu yere, sokağa dönmüş durumda. Ne hissediyor? “Dönüşümüz muhteşem oldu. Beklenenin üzerinde bir katılım var. Şehir dışından olduğu kadar yurtdışından katılım da çok yüksek. ABD, Filipinler, Fransa, Hollanda, Japonya, Letonya, Macaristan, Malezya, Pakistan, Panama, Sri Lanka ve Vietnam elçilik ve konsolosluk düzeyinde temsilciler ile kendi istekleriyle katıldı. Yani bu iş artık uluslararası bir boyuta taşınmış görünüyor, bu da bizi çok heyecanlandırıyor. 23 Nisanlarda dünyanın her yerinden çocuklar gelir, beraber kutlardık ya! Bu dostluk ve kardeşliğin Adana’ya taşınması hayali kuruyorum. Belki yarın bizler olmayacağız ama bu gelenek belki de yıllarca yaşayacak.”
PAYDAMIZ İYİ İNSAN OLMAK
Bu yıl sanattan spora, bilimsel söyleşiden,Haluk Levent konseri ve Seyhan Nehri’nde düzenlenen su kortejine kadar kentin hemen hemen her noktasında 80’den fazla etkinlik düzenlendi. Adana’nın bu enerjisini görmek paha biçilemez! Ama Bozkurt’un asıl öne çıkarmak istediği karnavaldan daha öte! Nisanda portakal kokulu Adana’da olmak! Bozkurt, “3 gün değil Adana hep güzel, Adanalılar hep kucaklayıcı, kebabımız, ciğerimiz hep lezzetlidir” diyor ve sadece 3 günlük karnavalın Türk turizmine en az 500 milyon TL katkısı olduğunu söylüyor. Peki, bu başarının sırrı ne? Diyor ki: “Siyasetten uzak, birlikte gülüp eğlenebildiğimiz, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde bir buluşma bizimki. Paydamız iyi insan olmak.”
MASTERCHEF’LERE BÜYÜK İLGİ
VE birbirinden renkli görüntülere sahne olan kortej... Kostümleri ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarları ile katılımcı-lar birbirinden renkli görüntülere imza attı. Altan Gördüm, Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Levent Özdilek, Erkan Bek-taş gibi ünlü oyuncuların da katıldığı korteje bu yılki Masterchef yarışmasının üç ismi, Tahsin Küçük, Sergen Özen ve Araz Aknam damga vurdu. 3 genç şef ilgiden biraz mahcup, biraz şaşkın karnavala katılanları selamladı.
Dönüşü muhteşem oldu
“Bir süredir yoktum, demişler ‘Öldü’ şimdi yazsınlar bakalım ‘efsane’ geri döndü!” İlk kim tarafından kullanıldı bu tabir çok araştırdım ama bulamadım ancak kim demişse ispatlayamam ama Adana Portakal Çiçeği Festivali için söylediğine yemin edebilirim. Pandemi sebebi ile 2 yıldır sokakta yapılamayan karnaval 10. yılında yeniden ait olduğu yerde, sokaktaydı ve öylesine coşkuluydu ki dünyaca ünlü sokak karnavalı Rio sönük kaldı. Sadece Türkiye değil dünyanın dört yanından gelen turistler dahil iki milyon kişi sokaklardaydı. 3 günde 40 ton et tüketilen kent gastronomi ve eğlencenin başkenti olarak uluslararası arenaya çıkmak istiyor. Nasıl mı? Yerinde inceledim.
Salgın ile boğuştuğumuz 2 yıl sonunda ve üstüne bir de kanser atlatmışken, bir karnaval ile yeniden insan içine karışacağım için heyecanlıydım ama şans işte! Uçak hava muhalefeti nedeniyle pisti, hem de 100 metre kala, pas geçtiğinde o coşkum yerini bir an korkuya bıraktı. Kanserden ‘yırttım’ uçak kazasında ölmeyeyim! Ağlayanlar, bayılanlar derken neyse ki kaptan ikinci denemede uçağı başarı ile indirdi de kendimizi Adana’nın portakal kokan sokaklarına atabildik. Adana, Çukurova’nın gözbebeği, Adanalılar ise cıvıl cıvıl insanlar, methiyeye gerek yok. Karnavalın bu kadar popüler olmasına gelince... Bana kalırsa en büyük sebebi Adanalıların şehirlerine gelen herkesi henüz doğallığı bozulmamış hayatlarına canı gönülden dahil etmesi. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz.
‘BİZE HER GÜN KARNAVAL’
Karnaval aslında nisan ayının ilk haftası yapılıyordu ancak bu yıl ramazana denk geldi. Dolayısıyla da bir hafta erkene çekildi. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim; bu demek değil ki ramazanda Adana’ya gidilmez. Geçit töreni bitti ama asıl eğlence şimdi. Adanalılar ‘Denemeden ölme’ dedirten ramazan özel menüleri ile sizi bekliyor. Sloganları ise: ‘Bize her gün karnaval.’
DENEMEDEN ÖLME
Analı kızlı
Kebap
Ciğer
Şırdan dolması
Kırkkat
Kibbe (İçli köfte)
Fellah Köftesi
Bici bici
Taş kadayıf
Kerebiç
ADANA’YA GEL, CİĞERİMİ YE
ADANA denilince akla her ne kadar önce kebap gelse de ciğer de en az kebap kadar rağbet görüyor. Ciğer denilince de akla Ciğerci Mehmet geliyor. Tarihi Büyük Saat’in hemen altında. Önündeki sıranın sonu gözükmüyor. Sokağa uzaktan bakan ise yangın var sanır. Buram buram tütüyor. Mehmet Usta sadece bir günde bir buçuk ton et satmış. Farkı ne? “Taze koyun ciğeri. Köy köy dolanıp en tazesi, en iyisini topluyorum. Zaten bizim buralarda kötü et bulamazsın! Hayvanlar tertemiz doğada yaşıyor” diyor.
ÇEEEEK Bİ’ ADANA KEBAP
KAZANCILAR Çarşısı’na doğru yürürken sıra sıra uzanan kebap tezgâhlarını göreceksiniz. ‘Nerede yemek lazım?’ diye kafa yormaya gerek yok çünkü Adana’da kötüsü yok. Restoran mı, salaş bir dükkân mı yoksa ayaküstü kocaman bir dürüm mü? Sadece karar verin. Benim favorim ise Tayyar Zaimoğlu’nun Adana’da geçmişe ait değerlerin ortaya çıkarılması amacıyla yeniden hizmete açtığı, Seyhan baraj gölü manzaralı Onbaşılar Kebap. Zaimoğlu, “Gerçek Adana kebap erkek koyun etinden hazırlanan zırh kıymasının içine sadece kuyruk yağı, pul biber ve tuz katılarak hazırlanır. Karabiber, iç yağ, soğan, salça harçta kullanılmaz” notunu düşüyor.
TURİZM BAKANLIĞI DESTEĞİ GELİYOR
2 yıl aradan sonra tekrar Adana sokaklarına taşınan karnavala Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy ile kahvaltıda bir araya geldik. Karnavalın geliştirilmesine önümüzdeki yıl itibarı ile bakanlık himayesinde destek sözü veren Ersoy, “Çeşitlilik arttırılır, uluslararası etkinliklerle desteklenebilirse yabancı turist ve Adana‘nın markalaşması açısından çok faydalı olur” diyor.
ULUSLARARASI ÇAPTA GENİŞLİYOR
‘Nereden çıktı bu karnaval?’ İşin fikir babası Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt. Hayatı boyunca hayalini kurduğu ‘çocuğu’ bugün 10 yaşında ve üstüne üstlük 2 yıl sonra ait olduğu yere, sokağa dönmüş durumda. Ne hissediyor? “Dönüşümüz muhteşem oldu. Beklenenin üzerinde bir katılım var. Şehir dışından olduğu kadar yurtdışından katılım da çok yüksek. ABD, Filipinler, Fransa, Hollanda, Japonya, Letonya, Macaristan, Malezya, Pakistan, Panama, Sri Lanka ve Vietnam elçilik ve konsolosluk düzeyinde temsilciler ile kendi istekleriyle katıldı. Yani bu iş artık uluslararası bir boyuta taşınmış görünüyor, bu da bizi çok heyecanlandırıyor. 23 Nisanlarda dünyanın her yerinden çocuklar gelir, beraber kutlardık ya! Bu dostluk ve kardeşliğin Adana’ya taşınması hayali kuruyorum. Belki yarın bizler olmayacağız ama bu gelenek belki de yıllarca yaşayacak.”
PAYDAMIZ İYİ İNSAN OLMAK
Bu yıl sanattan spora, bilimsel söyleşiden,Haluk Levent konseri ve Seyhan Nehri’nde düzenlenen su kortejine kadar kentin hemen hemen her noktasında 80’den fazla etkinlik düzenlendi. Adana’nın bu enerjisini görmek paha biçilemez! Ama Bozkurt’un asıl öne çıkarmak istediği karnavaldan daha öte! Nisanda portakal kokulu Adana’da olmak! Bozkurt, “3 gün değil Adana hep güzel, Adanalılar hep kucaklayıcı, kebabımız, ciğerimiz hep lezzetlidir” diyor ve sadece 3 günlük karnavalın Türk turizmine en az 500 milyon TL katkısı olduğunu söylüyor. Peki, bu başarının sırrı ne? Diyor ki: “Siyasetten uzak, birlikte gülüp eğlenebildiğimiz, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde bir buluşma bizimki. Paydamız iyi insan olmak.”
MASTERCHEF’LERE BÜYÜK İLGİ
VE birbirinden renkli görüntülere sahne olan kortej... Kostümleri ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarları ile katılımcı-lar birbirinden renkli görüntülere imza attı. Altan Gördüm, Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Levent Özdilek, Erkan Bek-taş gibi ünlü oyuncuların da katıldığı korteje bu yılki Masterchef yarışmasının üç ismi, Tahsin Küçük, Sergen Özen ve Araz Aknam damga vurdu. 3 genç şef ilgiden biraz mahcup, biraz şaşkın karnavala katılanları selamladı.