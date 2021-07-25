Dolunayla zincirleri kırma zamanı

Termometre rekor kırıp Şırnak Cizre’de 49.1 dereceyi gördü. Akdeniz ve Ege’de de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Gün içinde havuz, deniz serinlemek için bir çözüm olsa da asıl çare klima. Ama dikkat! Serinleyeyim derken hastalığa davetiye çıkartmayın. Gün boyu, 16-17 derecede kullanılan klimalar, hele de bakımı yapılmamışsa virüs yayılımından, kalp-akciğer rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığı tetikleyebilir. İşte uzmanların uyarıları ve doğru klima kullanma kılavuzu.

KLİMA TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

ACIBADEM Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, sıcaklar ve koronavirüs salgını ile başa çıkmaya çalıştığımız bugünlerde doğru klima kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı alamayan ve klima hastalığı nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalarımız oldu. O nedenle ‘Ne olacak ki?’ deyip geçmemek, dikkatli olmak şart. Benim önem verdiğim konuların başında klima filtrelerinin temizliği geliyor. Gerekli bakım ve dezenfekte uygulanmayan klima sistemlerinde lejyonella ürer. Bu bakteri nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, havuz gibi sulu ve nemli ortamlarda ve klimalarda bulunur, solunum yoluyla bulaşır. Klimaların yılda en az 1 kez özel solüsyonlarla, periyodik bakımı yapılması lazım ki bakteri üretmesin” diyor.

BU bakterinin sigara içenler, kronik rahatsızlıkları olanlar ile organ nakli hastaları gibi özellikle bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Okur, şöyle devam ediyor:

LEJYONER HASTALIĞI

“Yaz zatürresi, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen hastalık ilk olarak üst solunum yolunda kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabiliyor. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek süreçlere de yol açabilir. Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi bulgular var ise hemen hekime başvurmalısınız.”

SICAKTAN bunaldınız, eve kendinizi zor attınız. Klimayı açıp, dereceyi bir anda 16-17’lere getirmeyin. Vücut ısısını 50 dereceden bir anda düşürmek kalp krizlerine bile neden olabilir. Dışarıdaki hava ile içerideki havayı dengelemelisiniz. Önce pencereyi açın! Havayı sirküle edin. Sonra camı kapayıp, ortamı klimanın etkisine bırakın. Normal vücut ısısı 22-24 derecedir. Dereceyi bunun altına düşürmeyin.”

YÜZ FELCİNE DİKKAT