Doktora dava açmak 'kolay para' mı

Bakanlık verilerine göre doktorlara 5 yılda 6 bine yakın ‘tıbbi hata’ yani malpraktis davası açıldı ve davalar sonucunda 172 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. En çok dava edilen branşlar ise acil, kadın hastalıkları ve doğum ile genel cerrahi oldu. Diyeceksiniz ki bir hata varsa hatayı yapan bedelini ödesin. Sonuna kadar katılıyorum ancak Türkiye’de bu durum da maalesef suiistimal ediliyor. Bazı avukatlar aile ‘avına’ çıktı, ‘İyi para’ vaadi ile aileleri dava açmaya teşvik ediyorlar, ilan verenler bile var.
AVUKATLAR DAVA İÇİN TEŞVİK EDİYOR
Bu davaların 1084’ü kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına açıldı. Hürriyet’in başarılı sağlık muhabiri Buse Özel, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ikinci Başkanı, Prof. Dr. Mete İtil ile görüştü. Prof. Dr. Mete İtil bu tazminat konusunun bazı avukatlar tarafından suiistimal edildiğini doğruluyor ve “Bu avukatlar, özellikle bebeği down sendromu ile dünyaya gelen aileleri bularak dava konusunda teşvik ediyorlar. 2010’dan beri ‘Mesleki Sorumluluk Sigortası’ her hekime zorunlu. Sigortalar 800 bin liraya kadar olan tazminatı karşılıyor, 800 bin lirayı aşan kısmını doktorlar kendi ödüyor. Birçok doktor yüklü tazminatlar nedeniyle evini, arabasını satmak zorunda kaldı” diyor.
RİSK HEP VAR
Prof. Dr. İtil, şöyle devam ediyor: “Down sendromu riskini anlamak için ultrasonda ense kalınlığı ölçülür. Eğer riskli görülürse 2’li, 3’lü ya da 4’lü test yaptırılır. Ancak DNA testleri yapılsa dahi bunlar kesin olarak sonuç vermez. Bir tek anne karnından amniyosentez yapılması down sendromu riski konusunda kesin sonuç verir. Bunlar da her hamilelikte uygulanabilir yöntemler değildir. Dolayısıyla bebek tüm testlerde sağlıklı görünse dahi down sendromu ile doğma riski vardır. Hekimler üstlerine düşen her şeyi yapsa dahi, testlerin binde 1 bile olsa yanlış çıkabileceği konusunda yazılı bilgi verip imza almadığı için davalarda suçlu bulunabiliyorlar.”
ADETA KAZANÇ KAPISI
ÖZELLİKLE sosyal medyada ‘Doktorunuzun hekim sigortasından tazminat hakkınız var. Zaman aşımı 10 yıl’ yazılı hukuk bürosu ilan ve tanıtımlarına kolayca ulaşmak mümkün. O ilanlardan birini aradım. Avukat olduğunu söyleyen Ebru isimli kişi, daha önce benzer davaları, ‘kolaylıkla’ kazandıklarını ve dava sonucunda aileye ‘yüklü’ bir miktar kaldığını belirtiyor. Tüm masrafları dava sonuçlanana kadar üstleneceklerini ve davayı da Türkiye’nin kabul ettiği Avrupa Biyotıp Sözleşmesi’ndeki ‘yapılan tıbbi işlemlerde alınan onamlar yazılı olmalıdır’ maddesini gerekçe göstererek açacaklarını, hekimlerin anne adaylarına yaptığı sözlü bilgilendirmelerin, ‘yazılı olarak kayıt altına alınmadığını’ söylüyor. Yani anladığım hukuk büroları hekimleri ortada net bir yanlış olduğu için değil, ‘İleri tanı tetkikleri konusunda aileyi aydınlattıklarını ispat edemedikleri’ gerekçesiyle suçluyor ki işte bu fırsatçılıktır!
İŞKOLU HALİNE GELDİ
SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda sağlık çalışanlarına açılan dava sayısı 5093. Bu davaların 1831’i reddedildi. 178 dava kabul, 1011 dava da kısmen kabul edildi ve 172 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Söz konusu davalardan 4 bin 67’si hekim, 517’si hemşire, 147’si ebe, 391’i diğer personelin kusurlu olduğu iddiasıyla açıldı. TBMM’ye yenice sunulan teklife göre, tazminatları bir şartla; sağlık personeli görevini ‘kasten’ kötüye kullanmadığı sürece, devlet ödeyecek. Buna Bakanlık bünyesinde oluşturulacak ‘Mesleki Sorumluluk Kurulu’ karar verecek.
MALPRAKTİS DAVALARI
2022 yılı bütçe konuşmasında bu konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da gündemindeydi. Sağlık çalışanlarının ağır davalara maruz kaldığını aktaran Koca, “Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir işkolu haline gelmeye başladı. Malpraktisten bahsediyorum. Hekimlerin, astronomik tazminat rakamlarının korkusuyla, hastalarına müdahale etmeleri gereken noktada eli kolu bağlı kalıyorlar” demişti.
AMELİYAT YAPACAK HEKİM BULAMAYACAĞIZ
Avukat, Doktor Cengiz Bayram, görevlerini yaparken karşılaştıkları şiddet ve mobbing, malpraktis davaları başta, hekimlerin mali ve özlük haklarıyla ilgili konularda ücretsiz hukuksal destek vermesi için Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği’ni kurdu. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı idi bıraktı, aktif olarak avukatlık yapıyor. Hukuk bürolarının verdiği bu ilanların etik olmadığını belirten Bayram, “Bir avukatın böyle bir ilan vermesi yasaya göre suçtur, hukuka aykırıdır. Dernek olarak bu ilanı veren kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduk, davaları devam ediyor” diyor ve daha vahimi hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan hızla uzaklaştığına dikkat çekiyor. Avukat, Dr. Bayram şöyle devam ediyor: “Tıpta Uzmanlık Sınavına giren birçok meslektaşımız kalp, damar cerrahisi, kadın doğum, göğüs, beyin cerrahisi gibi dalları seçmiyor. Bu kadrolar boş kalıyor. Yakında ameliyat yapacak hekim bulamayacağız! Şiddet, mobbing ve malpraktis davaları, yanı sıra uzun çalışma süreleri, beş dakikada bir hasta bakma zorunluluğu ve düşük maaş nedeni ile birçok genç beşinci sınıfta Almanca kurslarına başlayıp bitirir bitirmez de Almanya’da işe başlıyor.”
EVİNE HACİZ GELDİ
Dr. Tuncay Yılmazer’e 2009 yılında bir özel hastanede solunum yetersizliği, kafa içi kanama tanılarıyla yatan prematüre hastayı genel durumunun bozukluğu nedeniyle; o yıllarda sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uygulanabilen retinopati muayenesine gönderemediği için hakkında tıbbi kötü uygulama iddiasıyla açılan davada 4 milyon 750 bin liralık tazminata mahkûm edildi. Tazminatın 600 bin lirası kısmı mesleki sorumluluk sigortasından karşılandı, geri kalan 4 milyon 150 bin lira için Yılmazer’in maaşının dörtte birine ve evine haciz konuldu.
Doktora dava açmak 'kolay para' mı
Bakanlık verilerine göre doktorlara 5 yılda 6 bine yakın ‘tıbbi hata’ yani malpraktis davası açıldı ve davalar sonucunda 172 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. En çok dava edilen branşlar ise acil, kadın hastalıkları ve doğum ile genel cerrahi oldu. Diyeceksiniz ki bir hata varsa hatayı yapan bedelini ödesin. Sonuna kadar katılıyorum ancak Türkiye’de bu durum da maalesef suiistimal ediliyor. Bazı avukatlar aile ‘avına’ çıktı, ‘İyi para’ vaadi ile aileleri dava açmaya teşvik ediyorlar, ilan verenler bile var.
AVUKATLAR DAVA İÇİN TEŞVİK EDİYOR
Bu davaların 1084’ü kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına açıldı. Hürriyet’in başarılı sağlık muhabiri Buse Özel, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ikinci Başkanı, Prof. Dr. Mete İtil ile görüştü. Prof. Dr. Mete İtil bu tazminat konusunun bazı avukatlar tarafından suiistimal edildiğini doğruluyor ve “Bu avukatlar, özellikle bebeği down sendromu ile dünyaya gelen aileleri bularak dava konusunda teşvik ediyorlar. 2010’dan beri ‘Mesleki Sorumluluk Sigortası’ her hekime zorunlu. Sigortalar 800 bin liraya kadar olan tazminatı karşılıyor, 800 bin lirayı aşan kısmını doktorlar kendi ödüyor. Birçok doktor yüklü tazminatlar nedeniyle evini, arabasını satmak zorunda kaldı” diyor.
RİSK HEP VAR
Prof. Dr. İtil, şöyle devam ediyor: “Down sendromu riskini anlamak için ultrasonda ense kalınlığı ölçülür. Eğer riskli görülürse 2’li, 3’lü ya da 4’lü test yaptırılır. Ancak DNA testleri yapılsa dahi bunlar kesin olarak sonuç vermez. Bir tek anne karnından amniyosentez yapılması down sendromu riski konusunda kesin sonuç verir. Bunlar da her hamilelikte uygulanabilir yöntemler değildir. Dolayısıyla bebek tüm testlerde sağlıklı görünse dahi down sendromu ile doğma riski vardır. Hekimler üstlerine düşen her şeyi yapsa dahi, testlerin binde 1 bile olsa yanlış çıkabileceği konusunda yazılı bilgi verip imza almadığı için davalarda suçlu bulunabiliyorlar.”
ADETA KAZANÇ KAPISI
ÖZELLİKLE sosyal medyada ‘Doktorunuzun hekim sigortasından tazminat hakkınız var. Zaman aşımı 10 yıl’ yazılı hukuk bürosu ilan ve tanıtımlarına kolayca ulaşmak mümkün. O ilanlardan birini aradım. Avukat olduğunu söyleyen Ebru isimli kişi, daha önce benzer davaları, ‘kolaylıkla’ kazandıklarını ve dava sonucunda aileye ‘yüklü’ bir miktar kaldığını belirtiyor. Tüm masrafları dava sonuçlanana kadar üstleneceklerini ve davayı da Türkiye’nin kabul ettiği Avrupa Biyotıp Sözleşmesi’ndeki ‘yapılan tıbbi işlemlerde alınan onamlar yazılı olmalıdır’ maddesini gerekçe göstererek açacaklarını, hekimlerin anne adaylarına yaptığı sözlü bilgilendirmelerin, ‘yazılı olarak kayıt altına alınmadığını’ söylüyor. Yani anladığım hukuk büroları hekimleri ortada net bir yanlış olduğu için değil, ‘İleri tanı tetkikleri konusunda aileyi aydınlattıklarını ispat edemedikleri’ gerekçesiyle suçluyor ki işte bu fırsatçılıktır!
İŞKOLU HALİNE GELDİ
SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda sağlık çalışanlarına açılan dava sayısı 5093. Bu davaların 1831’i reddedildi. 178 dava kabul, 1011 dava da kısmen kabul edildi ve 172 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Söz konusu davalardan 4 bin 67’si hekim, 517’si hemşire, 147’si ebe, 391’i diğer personelin kusurlu olduğu iddiasıyla açıldı. TBMM’ye yenice sunulan teklife göre, tazminatları bir şartla; sağlık personeli görevini ‘kasten’ kötüye kullanmadığı sürece, devlet ödeyecek. Buna Bakanlık bünyesinde oluşturulacak ‘Mesleki Sorumluluk Kurulu’ karar verecek.
MALPRAKTİS DAVALARI
2022 yılı bütçe konuşmasında bu konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da gündemindeydi. Sağlık çalışanlarının ağır davalara maruz kaldığını aktaran Koca, “Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir işkolu haline gelmeye başladı. Malpraktisten bahsediyorum. Hekimlerin, astronomik tazminat rakamlarının korkusuyla, hastalarına müdahale etmeleri gereken noktada eli kolu bağlı kalıyorlar” demişti.
AMELİYAT YAPACAK HEKİM BULAMAYACAĞIZ
Avukat, Doktor Cengiz Bayram, görevlerini yaparken karşılaştıkları şiddet ve mobbing, malpraktis davaları başta, hekimlerin mali ve özlük haklarıyla ilgili konularda ücretsiz hukuksal destek vermesi için Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği’ni kurdu. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı idi bıraktı, aktif olarak avukatlık yapıyor. Hukuk bürolarının verdiği bu ilanların etik olmadığını belirten Bayram, “Bir avukatın böyle bir ilan vermesi yasaya göre suçtur, hukuka aykırıdır. Dernek olarak bu ilanı veren kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduk, davaları devam ediyor” diyor ve daha vahimi hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan hızla uzaklaştığına dikkat çekiyor. Avukat, Dr. Bayram şöyle devam ediyor: “Tıpta Uzmanlık Sınavına giren birçok meslektaşımız kalp, damar cerrahisi, kadın doğum, göğüs, beyin cerrahisi gibi dalları seçmiyor. Bu kadrolar boş kalıyor. Yakında ameliyat yapacak hekim bulamayacağız! Şiddet, mobbing ve malpraktis davaları, yanı sıra uzun çalışma süreleri, beş dakikada bir hasta bakma zorunluluğu ve düşük maaş nedeni ile birçok genç beşinci sınıfta Almanca kurslarına başlayıp bitirir bitirmez de Almanya’da işe başlıyor.”
EVİNE HACİZ GELDİ
Dr. Tuncay Yılmazer’e 2009 yılında bir özel hastanede solunum yetersizliği, kafa içi kanama tanılarıyla yatan prematüre hastayı genel durumunun bozukluğu nedeniyle; o yıllarda sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uygulanabilen retinopati muayenesine gönderemediği için hakkında tıbbi kötü uygulama iddiasıyla açılan davada 4 milyon 750 bin liralık tazminata mahkûm edildi. Tazminatın 600 bin lirası kısmı mesleki sorumluluk sigortasından karşılandı, geri kalan 4 milyon 150 bin lira için Yılmazer’in maaşının dörtte birine ve evine haciz konuldu.