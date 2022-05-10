Dahi mi yoksa safi kötü mü

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RUSYA’NIN TEHDİDİNE İMALI PAYLAŞIM

Rusya’nın uzay dairesi Roscosmos’un başkanı Dmitri Rogosin, Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağladığı için Elon Musk’ı tehdit etti. Rogosin, Telegram’dan yaptığı bir paylaşımda, Musk’ın “Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını” iddia etti. Rogosin mesajının devamında, “Elon, bunun için bir yetişkin gibi sorumlu tutulacaksın. Ne kadar aptalı oynarsan oyna” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Musk, Twitter hesabından “Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi” diye yazdı.

İLAH OLMAK GİBİ BİR DERDİ VAR

Bilişim hukukçusu, CryptoFemale kurucusu Sima Baktaş bir yatırımcı ve hukukçu olarak Elon Musk’ın arka arkaya attığı tweet’leri endişe verici bulduğunu belirterek, geçmişte Musk’a attığı tweet’ler nedeniyle yatırımcıları yanıltmaktan, SEC (ABD Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından dava açıldığını hatırlatıyor. Bektaş, “Twitter’da 90 milyon takipçisi var. Öyle ki bu takipçiler bir mesajı ile ilgisiz şirketlerin hisse değerlerini uçurabiliyor. Daha 3 gün önce profil fotoğrafını değiştirmesiyle ApeCoin isimli kripto parada büyük dalgalanma yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto paraların fiyatlarında da attığı tweet’ler nedeniyle büyük değişiklikler olmuştu. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu yapılan suçtur. Bir manipülatör olarak cezalandırılmalı” diyor.

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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ

Elon Musk’ın Twitter’ı alması ile yeniden büyük bir popülerliğe kavuştuğunu ve sürekli ‘gündemde’ kalmayı başardığını anlatan Bektaş, bunun şirketler kadar devletlere de büyük zarar verdiğini ifade ederek şöyle devam ediyor: “Twitter’ın her şeyin özgürce konuşulabildiği bir yer olacağını vaat eden Elon Musk, kendisiyle ilgili eleştirilere sert tepkiler veriyor. İfade özgürlüğü diyor ama bazı kişileri engelliyor. Üstelik bu sosyal platformu, kendi kişisel vizyonunu dayatmak için kullanma olasılığı da yüksek. Attığı tweet’lerin bazıları şiddet, nefret, hakaret, ırkçı ve yanlış bilgilendirmeler içeriyor. ‘Evin yaramaz çocuğu’ gibi davranıp ‘cool’ olmaya çalışıyor ama tam bir ilgi manyağı. Twitter’ı özellikle de ifade özgürlüğü açısından daha kötü bir noktaya götürme olasılığı yüksek.”

DRAMA EDİYOR

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“Öldürüleceğinden endişe ettiğini yazdığı son tweet’i tam bir fiyasko çünkü kadınların, çocukların öldüğü böylesi ciddi bir savaşın içinde bile tek derdi ‘PR’, halkla ilişkiler yapmak ve popüler olmaktı. Putin’i düelloya davet eden kendisi. Rus işgali sırasında Kiev’i çevrimiçi tutmak için Starlink’i kullandı. ‘İlah’ olmak gibi bir derdi var, sanırım. Bugün siz bir tehdit alsanız ilk ne yaparsınız? Tweet mi atarsınız yoksa gerekli önlemleri alır ya da yetkili mercileri mi ararsınız? Durumları ‘drama’ ediyor. Dolayısıyla bir şekilde artık durdurulmalı. Öyle ufak cezalarla da ‘yırtmamalı.”

TARİKAT LİDERİ GİBİ

Verse İstanbul’un kurucusu Mehmet Acar, 2010’dan bu yana sanal gerçeklik evrenleri tasarlıyor ve Elon Musk’ı da bir tarikat liderine benzetiyor: “Her dediğine körü körüne inanan milyonlarca insan var. Elinizde böyle bir güç olduğunu düşünsenize. Bu da haliyle bir ‘ego’ yaratıyor. O ego size Putin’i de düelloya davet ettirir, bir savaşı kontrol etme gücü de verir, istediği konu üzerinde kamuoyu baskısı da oluşturur, siyaseti de yönlendirir, yeni Amerikan başkanını seçmek ya da halihazırdakini görevden almanın yolunu da açar. Yani kendine bir ‘tanrı’ rolü biçmiş, oynuyor. Dolayısıyla düşmanı da tehdit edeni de her zaman çok olacaktır. Bundan korktuğunu da sanmıyorum ama durumu artıya çevirmeyi biliyor ve iyi bir ‘sahne’ performansı sergiliyor” diyor.

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ONU MANŞETE TAŞIYAN 5 TWEET

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ı devam eden Rus işgali sırasında Ukrayna’yı çevrimiçi tutmakla suçlamış, tehdit etmişti. Musk’ın ‘veda’ sayılabilecek son tweet’i neden attı bilinmiyor ama net olan bir şey var ki o da Elon Musk’ın Twitter’ı aldığı günden bu yana gündemde oluşu. Musk’ı ‘Dünyaya kötülük tohumları ekecek kişi’ olarak gören de ‘İnsanlığı yıldızlara taşıyacak kararlı bir vizyoner’ olarak gören de var. Delilik ile dahilik arasındaki ince çizgiden söz edenlerin sayısı da fazla. Son günlerde onu ‘TT’ye taşıyan 5 tweet’i şöyleydi:

Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslendi: “Vladimir Putin’i teke teke dövüşe çıkması için düelloya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için.”

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Koka yaprağından üretilen asitli içeceğin geçmişte reçetesinde kokain kullanıldığı iddiasına gönderme yaparak: “Şimdi de Coca-Cola’yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım.”

Eski eşi Amber Heard’le birlikte olduğunu iddia ederek kendisinin cinsel organını keseceğini söyleyen Johnny Deep’i kozlarını paylaşmak için kafes dövüşüne davet etti.

Twitter’ın ‘standart’ kullanıcılar için ücretsiz, şirket ve hükümetler için ‘ücretli’ olabileceğini açıkladı.

GM’nin elektrikli araç üretimine yaptığı yatırımı iklim değişikliğine bir katkı olarak öven ABD Başkanı Joe Biden’a, “İnsan formunda rutubetli bir kukla” dedi.