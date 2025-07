Coldplay konserinde dev ekrana yansıyan ihanetin öyküsü... ‘Büyük birader bizi gözetliyor’

Haberin Devamı

‘KISS-CAM’ SKANDALI İSTİFA GETİRDİ TARAFLAR SUSKUN

2025 yılında yeni müzikler yapmayı bırakacaklarını açıklayan dünyaca ünlü Coldplay grubu, bir süredir dünya turnesinde. Grubun ışık, ses ve dans performansları öylesine iyi ki... “Ölmeden önce mutlaka yapılacaklar” listesindeler bir süredir.

‘ÖPÜCÜK’ KAMERASINA YAKALANDILAR

Skandalımızın kahramanları 2 milyar dolar değerindeki bir teknoloji şirketinin evli CEO’su Andy Byron ile şirketin evli İnsan Kaynakları (İK) Müdürü Kristin Cabot da benzer düşüncede olacak ki 16 Temmuz gecesi Boston’da, Coldplay konserindeydiler. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı: Kiss- Cam’ler. Konser ya da bir maç sırasında seyirciler arasındaki çiftleri gösteren ve romantik anlara tanıklık etmek isteyen kameralar. O kameralardan biri yasak aşkın kahramanlarını sarılırken yakaladı ve dev ekranlardan da milyonlara izletti.

100 MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Olay, Byron’ın çömelerek kaçmaya çalışması ve Cabot’ın elleriyle yüzünü kapatmasıyla daha da trajik bir boyuta taşındı. Öyle ki grubun solisti Chris Martin, bu çift için “Ya utangaçlar ya da büyük ihanet içindeler” yorumu yaptı sahneden. İkinci dediği doğruydu. Utangaç değil, ihanet içindeydiler. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. “Meraklı” kalabalık boş durmadı! Coldplay konserindeki çiftin kim oldukları, nerede çalışıp, yaşadıkları, kimlerle evli oldukları ve ne kadar kazandıklarına kadar... Tüm detaylar ortaya saçıldı. Aldatmanın kameraya yansıdığı “o” anlar TikTok başta, sosyal mecralarda 100 milyona yakın izlenme aldı. Şakalar, espriler, komik videolar, memeler, grafikler elden ele yayıldı. Bir anda dünyanın en konuşulan çifti oldular.

YAŞANANLARA ÖZEL HAYAT DEYİP GEÇEBİLİR MİYİZ

56 yaşındaki Kristin Cabot, 8 ay önce, yasak aşkı Byron’ın tavsiyesiyle, İK Müdürü olarak yıllık 670 bin dolara maaşla işe başlamıştı. 50 yaşındaki CEO Andy Byron’ın da 2023’ten beri çalıştığı şirkette hissedardı. Olay sonrası Astronomer, her 2 üst düzey yöneticisini de açığa aldığını açıkladı. Ama dün, Byron’ın istifa ettiği de duyuruldu. İhanetin tarafları ise sessizliğini koruyor. Tabloid gazetelere göre Byron’a boşanmanın maliyeti 80 milyon dolarlık bir servete malolabilir. Eğer dava açılırsa tabii. Eğer diyorum zira karı- koca arasında, “dev” ekranlara yansımayan, başka dinamikler de pekâlâ olabilir. Göreceğiz!

Peki bu yaşananlara iş hayatından bakınca özel hayat deyip geçebilir miyiz? “Etik” değerler, hesap verilebilirlik, şeffaflık... LinkedIn’de uzayıp giden şirket içi kurallar... Bir “sarılma” ile çökecek mi o büyük şirketlerin anayasaları yoksa lider kontenjanından ayakta mı kalacak dersiniz?

1 SANİYELİK BİR GÖRÜNTÜ İLE REZİL DE VEZİR DE OLABİLİRSİNİZ

Bu “aldatma” hikâyesinin bana hatırlattığı bir şey daha var. İzleniyor ve kaydediliyoruz! Ya da George Orwell’in 1984 romanında da dediği gibi; “Büyük birader bizi izliyor.” Bu olay tarafların evli olmalarından kaynaklı büyük ses getirmiş olsa da kameraların hayatlarımıza, özelimize medya ve sosyal medya eliyle bu kadar çevrilmiş olmasını da bir konuşmak gerekmez mi?

ÖZEL HAYATLARIMIZ ARTIK BİR META

Psikolog, Dr. Serap Duygulu, günümüzde birçok insanın medya ve sanal medyaya verdiği izinlerle “gözlemlenebilir” olduğuna vurgu yaparak, diyor ki: “Hepimizin hayatı izlenebilir, satılabilir, takas edilebilir, değer biçilebilir bir meta haline geldi. Öyle ki gittiğiniz bir konserde, bir anda size dönen bir kamera ile bile hayatınız hakkında her detay ortaya dökülebiliyor ve geleceğiniz üzerinde bir tahakküm kurulabiliyor. Dolayısıyla sanal teknoloji ile kurulan her bağın; isteyerek paylaştığımız tüm bilgiler, fotoğraflar da dahil, sınırsız ve sonsuz bir ağa bağlı olduğu ve kendi halindeki, bireysel, küçük dünyamızı bir anda kamu malı haline dönüştürebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu olay son 20 yılda yaşanan dijital sıçramanın bir özeti gibi. ‘Bakın! Sadece 1 saniyelik bir görüntü ile bir ömür hayatınızı nasıl değiştirebiliriz!’ diyor sistem. Bir anda ünlü, kariyer sahibi ya da zengin biri olabilir ya da sistem sizi, bir anda geldiğiniz noktadan tepetaklak aşağı da indirebilir. Bu, sadece özel hayatın gizliliği değil her açıdan rahatsız edici bir durum.”

ALDATMA, AÇIKÇA BİR SAYGISIZLIKTIR

“Öte yandan evlilik, birbirine bağlılık sözü vermiş, taahhütte bulunmuş iki kişi arasındadır. Ve aldatma da sadece bedensel değil aynı zamanda zihinseldir. Üstelik bu olayda da olduğu gibi, hayatın bir de ‘eğlenceli’ tarafını bir başkası ile yaşıyorsanız... Bu insanların afişe olmasından daha üzücü olanı, ‘eş’lerini düşürdükleri durumdur. Sebebi her ne olursa olsun aldatma, kişinin kendisi, yaşadığı ilişki ve karşısındakine yaptığı açık bir saygısızlıktır. Bir şeyler yürümüyorsa ve düzeltmek de mümkün görünmüyorsa incinmeden ve incitmeden bitirmek en doğrusudur.