Çok hızlı yayılıyor risk grupları dikkat… ‘Mutasyonlu’ grip Türkiye’de

ŞİDDETLİ KURU ÖKSÜRÜK YÜKSEK ATEŞ VE TİTREME İLE GELİYOR

H3N2 virüsünün alt kolu olan K tipi, ‘mutasyonlu’ virüs, Avrupa’da bu yıl erken başlayan grip dalgasının da baş aktörü aslında. İngiltere ve Almanya’da 2-3 haftadır hayli etkili, bazı bölgelerde okullar erken Noel tatiline girdi. Öyle ki Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi bu yıl, önceki yıllara göre influenza sezonunun daha erken başladığını ve hızlı yükselişin H3N2 kaynaklı olduğunu duyurdu. Avrupa’ya ise hastalık Avustralya’dan sıçradı.

“Bize de gelmesi kaçınılmazdı, bekliyorduk. Şimdilik tehlike arz edecek bir boyutta değil” diyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr. Pelin Uysal ve ekliyor: “Ancak şu an test sonucu pozitif çıkanların sayısına bakarak ‘mutasyonlu’ gribin hızla yayıldığını söylemem mümkün. Türkiye’de influenza A testi zorunlu değil ve hatta ücretli. Bu sebeple pek test yapılmıyor. Yani bir tarama yapsak görünenden daha yoğun bir tablo ile karşılaşmamız olası. Çünkü bu yeni tipin, bulaştırıcılık hızı diğer türlere kıyasla son derece yüksek. Sonuçta 7-8 mutasyon geçirmiş bir virüs var artık.”

HAPŞIRMA VE ÖKSÜRME İLE YAYILIYOR

Peki nedir H3N2? Yanıtı şu: “Şu an gördüğümüz H3N2 varyantının K alt tipi aslında. Toplum arasında ‘domuz gribi’ olarak da bilinen İnfluenza A virüs grubuna ait, yüzey proteinlere sahip ve bu sebeple hızlı değişim potansiyeli olan, hızlı değiştiği için de bağışıklığa karşı daha dirençli olabilen, akut bir solunum yolu enfeksiyonu. Yani alışık olduğumuz, bildiğimiz ‘eski’ virüslerin ‘yeni’ kuzeni. Dolayısıyla bulaş yolu da aynı. Diğer varyantlarda da olduğu gibi sıvı teması; hapşırma, öksürme yolu ile etrafa yayılan damlacıklarla bulaşır. El hijyenine dikkat etmek, kalabalık ortamlarda, işyerinde ya da toplu taşımada mendil ya da maske kullanmak, mesafe kuralına uymak ekstra önemli. Zira ilk 3-4 gün bulaşıcılık hayli yüksek. Bu sebeple halsiz, yorgun hissediyorsanız, ateşiniz varsa ya da kuru öksürük başladıysa evde dinlenin, işe gitmeyin, dışarı çıkmayın.”

ÇOCUKLARINIZ HASTA İSE OKULA GÖNDERMEYİN

“Çocuklar da farklı değil. Benzer semptomlar gösteren çocukları lütfen okula göndermeyin, okullar ‘kreş’ ya da ‘bakım evi’ değil. Zira, ilk ara tatilden sonra (17 Kasım) okulların açılmasıyla görülme sıklığının arttığı ve erişkin yaş gurubuna sıçradığını söyleyebiliriz.”

COVID Mİ YOKSA GRİP Mİ

Test yaptırmadan grip mi Covid mi nasıl ayırt edeceğiz soruma ise Prof. Dr. Uysal şu cevabı veriyor: “Grip aniden başlar, eklem ve kas ağrısı, halsizlik daha belirgin olur. 39-40’a varan dirençli ateş ve titreme ile keskin ve uzun süren bir öksürük de görülüyor. Covid belirtileri de hemen hemen benzer. Fakat koku veya tat kaybı ile ishal bu noktada ayırt edici bir işaret olabiliyor.”

GRİP AŞISI EN BÜYÜK KORUMA

Virüsün son yıllarda önemli bir şekilde evrim geçirmesi, “Grip aşısı işe yarar mı?” sorusunu da gündeme getirdi.

“Aslında Türkiye’de uygulanan mevcut grip aşısı H3N2’den de koruyor” yanıtını veriyor Prof. Dr. Uysal ve diyor ki: “Biz, her sene grip aşısı olunması yönünde zaten tavsiye veriyoruz. Mevsim biraz kaydı, hala şansınız var, yaptırılması yerinde olur. H3N2 hızlı bir yayılım gösterdiği için özellikle çocuklar ve yaşlılar ile gebeler, astım dâhil kronik akciğer hastalığı, diyabet, kalp- böbrek gibi kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılanmış hastalar, kanser hastaları vb. ekstra dikkatli olmalı. Hastalık özellikle bu gruplarda daha ağır seyredebiliyor. Bazen akciğere inerek, pnömoni (zatürre) de yapabiliyor. Dolayısıyla risk grupları grip aşısını kesinlikle ihmal etmemeli. Bazı hastalarımız, ‘Aşı oldum ama yine de hasta oldum, neden?’ diye soruyor. Bu noktada aşı, hastalığı daha kötü geçirmenizi, Allah korusun ama yoğun bakımlık olmanızı engelliyor.

Hastalığın iyileşme süresi aşağı yukarı 1 hafta- 10 gün. Bu sürede bol sıvı alınmalı, sigaradan uzak durulmalı, dengeli beslenilmeli. Ayrıca düşük D vitamini değerleri bağışıklığı olumsuz etkilediği için takviye olarak D vitamini de alınabilir.”

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN: VİRÜS SAVAR ÇAY TARİFİ

“Geçmiş olsun” için arayan gazeteci arkadaşım Erman Yapan, bu hafta programına konuk olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Uzmanı Ayhan Ercan’a takviye kullanmadan, bağışıklığı bu ve benzeri virüslere karşı güçlendirmenin bir yolu var mı diye sordu. Yeri gelmişken, verdiği “virüs savar çay tarifi”ni bırakayım.

İyi bir antimikrobiyal olarak bir miktar adaçayı ve yine bir miktar kekik ile C vitamini açısından zenginleşmesi için havanda dövdüğümüz kuşburnu çekirdeklerine, küçük parçalar halinde zencefil+ havlıcan+ meyan kökünü de ekleyip, demleyeceğiz. Bir miktar bal ile tatlandırıp, günde 2 bardağa kadar içebilirsiniz.

