Çocuk ‘içerik’ de çocuk istismarıdır

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA KULLANIMI DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

1. Türkiye’de aktif 303 milyon sosyal medya hesabı var.

2. 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanımı, geçen yıla göre 2.1 puanlık bir artışla, bu yıl yüzde 90.9’a ulaşmış durumda.

3. En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları; yüzde 72.9 ile YouTube, yüzde 68.1 Instagram, yüzde 49.6 ile Facebook, yüzde 24.3 ile TikTok, yüzde 21.7 ile X.

4. 2024 yılında dünya genelinde en fazla zaman geçirilen uygulama 34 saat 15 dakikayla TikTok, bu süre Türkiye’de ise 30 saat 39 dakika.

5. Sosyal medyada geçirilen ortalama süre dünyada 2 saat 19, Türkiye’de ise 2 saat 37 dakika.









SORUNUN ASIL KAYNAĞI YOKSULLUK VE YASAL BOŞLUKLAR



Bir babanın küçük kızını canlı yayında oynatıp, üstüne bir de bunu “normal” diyerek savunmasını, “Toplumsal değerlerdeki erozyonunun çarpıcı bir örneği” olarak yorumluyor Sosyolog, Prof. Dr. Barış Erdoğan ve diyor ki: “Çünkü bu ‘normal’ sadece bir adamın cüreti değil, bir kitlenin, toplumun değerlerinden kopuşunun, norm erozyonunun bir ifadesi. Doğru, bireysel ahlaksızlar artıyor. Ama asıl mesele daha derin. Yoksulluk, ataerkil kontrol, algoritmik ödüllendirme ve yasalardaki boşluklar birleştiğinde, çocuk ailelerinin ya da başkalarının para, güç ya da görünürlük uğruna tükettiği bir ‘içerik’ haline geliyor.”

HER İZLENME DÜZENİ BESLİYOR

“Aşırı fakirlik kadar aşırı zenginlik de aynı sonucu doğuruyor. Toplumun ahlak terazisini bozuyor. Yoksulluk içindeki aile, ‘kolay para’ umuduyla çocuğunu ‘sahne’ye sürerken, şatafatın sarhoşluğuna kapılan zengin ise kendi sınır tanımazlığını, ‘yaşam tarzı’ diye dayatıyor. Her iki uç da bizleri ortak değerlerimizden uzaklaştırıyor. Ortada kalan geniş kitle yani bizlerse izliyoruz. Ve her izlenme de bu düzeni besliyor. Unutulmamalı ki bir içerik, ancak alıcısı varsa yaşar. Kimileri merakla kimileri tepki için kimileri gizli bir hazla bağlanıyor o yayına. Fakat algoritma niyeti değil sayıyı görüyor. Ve maalesef sayılar da bu çarpıklığı ödüllendiriyor. Baba gözaltında. Çocuk devlet korumasında. Bu, doğru bir adım. Ama bu tekil olayın ötesine geçemezsek yarın başka bir evde, başka bir çocukla aynı tabloyu görmeyeceğimizin garantisi yok.”

BUNUN ADI ÇOCUK İSTİSMARIDIR



İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi, avukat Süreyya Kardelen Yarlı, babanın kızını sosyal medyada oynatıp, para toplamasının hukuken çocuk istismarı olduğunu söylüyor: “Çocuk istismarı deyince illa bir cinsel taciz/istismar olması gerekmiyor. Babanın reşit olmayan kızını (ki kızın kendi rızası olması sonucu değiştirmez) çocuk için oluşabilecek tehlikeleri hesaplamadan bu şekilde ortaya atması, bunun üzerinden para kazanması, insanlar eleştirdiği ve yaptığının yanlış olduğunu söylediklerinde küfürle karşılık vermesi, bunun ‘normal’ olduğunu savunması, ebeveynlik sorumluluğunda olmadığı ve çocuğu psikolojik olarak istismar ettiğini göstermektedir. Muhtemeldir baba, ‘Benim çocuğum değil mi? İstediğimi yaparım. O da benim istediğimi yapmak zorunda. Kimse de bana karışamaz” bakış açısına sahip. Yani çocuğu ‘mal’ gibi görmekte ve para kazanma amacıyla öne sürmekte. Bunun adı istismardır. Suçun niteliğiyse; fuhuşa yönlendirme mi yoksa sadece ebeveynlik görevinin ihmali mi olduğu, elbette soruşturma neticesinde netleşecektir. Bu noktada hangisi ise verilecek ceza da ona göre, savcılık ve ceza hakimliğinin takdirinde olacaktır” diyor.

TİKTOK’U GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETMEK İŞE YARAMAZ, YASA ŞART









Laz Kızı’ndan tutun donsuz Kelly’e, yatak odasından canlı yayın açan çifte, Mükremin’den pelüş ayı isteyen dayıya... Her gün başka bir rezalet! Peki tek çare TikTok’un kapatılması mı? Psikolog Irmak Kerimoğlu, “Hayır değil” diyor ve ekliyor: “Bu noktaya maalesef bir günde gelmedik. Tek bir platformun kapatılmasını istemek ya da sadece bir vaka, bir baba üzerinden konuşmak maalesef bu sorunu çözmez. Önce Facebook’tu, sonra Instagram, şimdi de TikTok. Bunlardan birinin kapatılması seyri değiştirmeyecektir. Çünkü ya yerine başka bir paylaşım mecrası gelecek ya da var olanlardan biri o açığı kapatmak için şekil değiştirir ve daha çok kullanılacaktır. Asıl mesele küçük yaşta çocukların hesap açmasının ve ‘izinli-izinsiz’ fark etmez, çocukların ebeveynleri tarafından paylaşılmasının, bundan maddi kazanç edilmesinin önüne geçebilmek. Bunun içinde yasal bir düzenleme şart. Yoksa babayı ya da TikTok’u günah keçisi ilan etmek kolay. Altını özellikle çizmek isterim, ‘Instagram ebeveynliği’ yapan yani çocuğunun her anını; banyoda, giyinirken, şarkı söylerken, ders yaparken vs., paylaşan ebeveynler de en az bu baba kadar çocuk istismarı içindedir.”

