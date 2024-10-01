Cinsel istismardan şantaja... İşte Fuff Diddy gerçekleri

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Dünya, Puff Diddy ismi ile tanınan ünlü rapçi Sean Combs’un uyuşturucu ve şiddetin yüceltildiği “freak off” Türkçesi ile “sapkın” partileri ve bu partilere katılan kadın- erkek ve çocukları müzik endüstrisindeki güçlü konumunu kullanarak cinsel ilişkiye zorladığı, bu anların da tehdit amaçlı kaydedildiği kirli ağı konuşuyor. Ki o dönem 15 yaşında olan ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın da Diddy’nin kurbanlardan olduğu neredeyse kesinleşti. Rapçi Sean “Diddy” Combs, Amerikan medyasına göre “siyahi Epstein...” Hollywood Yüzleri Instagram hesabı editörü Berk Yılmaz ile konuştuk.

Justin Bieber

Leonardo DiCaprio

Sean Combs

Barack Obama

HOLLYWOOD RÜYASININ YALDIZI DÖKÜLÜYOR

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“Last Night” ve “Coming Home” gibi parçalarla tanınan “Diddy” lakaplı rapçi Sean Combs, 16 Eylül’de seks ticareti, alıkoyma, fiziksel şiddet, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı. 50 milyon dolarlık kefalet talebi de reddedildi. Bu arada Diddy, Chris Brown, Usher, Pink, Rihanna gibi sanatçıların kariyerlerini başlatan Bad Boy Records’un da kurucusu... Burası önemli zira ünlü rapçinin bu repütasyonunu kullanarak “ünlü” olmak ve müzik sektörüne girmek isteyen kadın- erkek ya da çocuk fark etmez birçok kişiyi ağına böyle düşürdüğü, çılgın partilere katılmaya, uyuşturucu ve fuhuşa zorladığı da FBI kayıtlarına yansımış durumda. Peki ne oldu da “Diddy olayı” bir anda patladı?

Berk Yılmaz

DAVAYI ESKİ KIZ ARKADAŞI AÇTI

“Aslında bir anda değil” diyor Berk Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Herkes her şeyi biliyordu, iddiaların dillendirilmesi 16 yıl öncesine dayanıyor ama sustular. Ta ki ünlü rapçinin eski kız arkadaşı Cassie asıl adı ile Casandra Ventura’yı bir otelin koridorunda yerden yere vurduğu, dakikalarca tekmelediği görüntüler yayınlana kadar... Ventura, o görüntülerle Diddy’e 2023 Kasım ayında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla dava açtı. Ancak Ventura daha sonra ‘tehdit ediliyorum’ diyerek davayı geri çekti. Başka bir iddiaya göre de Diddy, Ventura’ya davayı geri çekmesi için 40 milyon dolar ödedi.”

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YÜZLERCE MAĞDUR OLABİLİR

“Fakat bu süreçte birçok kadın ve erkeğin- ki şu an sayı 11’den fazla- Diddy’in “sapkın” partilerinde istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olması davayı kamu davasına dönüştürdü. FBI, Mart 2024’te Diddy’nin Los Angeles ve Miami’deki evlerini bastı, litrelerce bebek yağı, seks oyuncakları, videolar, silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Bu arada yeni bir iddiaya göre de ele geçirilen bebek yağlarının aslında likit hale dönüştürülen uyuşturucu madde olduğu söyleniyor. Bu arada Diddy zehirlenerek öldürüleceği endişe ile haftalardır yemek yemiyormuş. Mahkeme kararıyla kendisine sıvı takviyesi yapılmış

bugün. Bir sonraki davası ise 9 Ekim’de.”

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KARA BİR SEKTÖR

“Bir de dip not: Epstein’ın 712 sayfalık dava dosyasında Diddy’nin adı tam 114 kez geçiyor. En çok ikinci kez adı geçen ise ‘can dostum’ dediği manken Naomi Campell. Yani artık şunu kabul edelim ki bize ‘ışıltılı Hollywood’ rüyası olarak pazarlanan sinema ve müzik sektörü aslında suç, kan ve gözyaşı ile bezenmiş kara bir sektör. Özellikle de çocuklar için... Ailelerin para ve şöhret uğruna çocuklarından nasıl vazgeçtiklerini, bazen ajans bazen de kişilerin ellerine çocuklarını bırakıverdiklerini gördük. Ve o çocuklar maalesef cinsel istismar dışında kim bilir daha bilmediğimiz ne iğrençlikler yaşadı. Justin Bieber da o kurbanlardan biri.”

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JUSTIN BIEBER DA MAĞDUR

30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın ismi bu davada “mağdur” sıfatı ile geçiyor. Bieber’ın, Diddy tarafından kurulan bu iğrenç ağda henüz 15’inde seks trafiği için kullanıldığı iddiası var. “Aslında bu iddiadan öte, kesin gibi” diyor Berk Yılmaz, ekliyor: “Bieber’ın yasal velayeti Diddy’in ‘yardımı’ ile ünlü olan Usher’da. Bieber’ı Diddy ile tanıştıran o. FBI, Diddy’nin esrarengiz şekilde hayatını kaybeden eski eşi Kim Porter’ın günlüğüne ulaştı. Porter, isim vermemiş ancak Bieber’a atıfla şu satırları yazmış: ‘Mor şapkalı, mor ayakkabılı çocuk onu bu kadar zenginleştiren son kişiydi. Londra ve Kaliforniya’da yaşayan gizli milyarderler için düzenlediği partilerde mor şapkalı çocuğu günlerce onlara servis etti. O anları ise videoya kaydetmiş. Evindeki gizli bir odada o video ile 7 farklı kopyasını buldum. Dehşete düştüm. Ben bu sırrı psikoloğuma bile anlatamadım.’ Yani aslında açık ki Justin Bieber da bu kirli ağa düşen mağdurlardan. Ama henüz bir açıklaması yok kendisinin.”

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LİSTEDE KİMLER YOK Kİ

Diddy’nin “sapkın” partileriyle bağlantılı A sınıfı ünlüler listesinde kimler yok ki: Epstein dosyasında da adı geçen Leonardo DiCaprio, Jay-Z ve Beyonce, Naomi Campell, ayrıca Jennifer Lopez, Ben Affleck, Ashton Kutcher, Drake, Tommy Lee

Jones, Pamela Anderson, French Montana, Kardashian kızları...

Kim Kardashian - Khloe Kardashian - Kylie Jenner

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle’in de Diddy ile 15 yıllık büyük bir dostlukları var. FBI raporlarına Obama ismi geçmiş değil ama yakınlıkları tartışma konusu. Diddy’nin başkan adayı Trump’la da fotoğrafları var. Dolayısıyla dünya siyasetine yön veren isimlerin bu dava ile ilişkili çıkması ve ilerleyen süreçte seçimlerin etkilenmesi de olası.