Bu millet darbeye karşı ne yapacağını iyi biliyor

Bir süredir ‘yeni bir darbe’ ihtimalinden söz ediliyor. ABD’nin manipülasyon yapmakla ün kazanmış bir düşünce kuruluşunun başlattığı bu tartışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili soruya verdiği yanıt çok netti: “Böyle bir şey olursa milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür.” Konunun uzmanları da Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN GÜZEL CEVAP 15 TEMMUZ’DA VERİLDİ
“Bunlar özellikle 15 Temmuz’da zaten gerekli cevabı aldılar. Ve milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz’da verdik. Bundan sonra da ben milletimin aynı şekilde karşılık vereceğine olan imanım kesinlikle tamdır. Kaldı ki biz, Marmaris’ten Hande Hanım’ın bizimle telefon bağlantısına verdiğimiz cevapla beraber herkesi meydanlara davet ettik. Milletimizi meydanlara davetimize hakikaten milletimiz aynı kararlılıkla cevap verdi ve meydanlara döküldü. Bana göre bu millet artık bu darbelere ve bu tür gelişmelere karşı çok daha kararlıdır. İnanıyorum ki darbe heveslilerine milletimiz gereken cevabı da meydanlarda farklı bir şekilde verebilecek bir güce, bir potansiyele, bir imana sahiptir.”
CESARET EDEMEZLER
ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: “Ben darbeye asla ihtimal vermiyorum. Hangi dış siyasi güç ya da aktörle olursa olsun kimse buna cesaret edemez. 15 Temmuz’da Türk halkının ortaya koyduğu irade nettir! ‘Olabilir’ diyenlerin neye dayandırdığını bilemem ama mantıklı da değil makul de değil. Devlette halen FETÖ mensubu var mı? İllaki. Böyle devasa bir örgütün devlet yapılanmasından yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz ancak etkin oranda olduklarını sanmıyorum.”
Suikastları incelemek gerekir
15 Temmuz gazisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü eski Disiplin İşleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz: “Rus Büyükelçisi suikastı, Rize Emniyet Müdürü’nün öldürülmesi gibi olaylara dikkatlice bakın. Bu suikastlar bize ne anlatıyor? FETÖ, kendi adamlarına bir mesaj veriyor. Mesajı alması gerekenler de alıyor. Bu nedenle, klasik bir askeri darbeden ziyade ‘kısıtlı’ bir şey olabilir. Kapsamlı bir darbeden ziyade ‘suikast’ veya ‘kaza’ tarzı eylemlere yönelebilirler. Darbeye girişemezler. Çünkü halkı yönetemeyeceklerini, yenemeyeceklerini öğrendiler.”
SUİKASTLARI İNCELEMEK GEREKİR
15 Temmuz gazisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü eski Disiplin İşleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz: “Rus Büyükelçisi suikastı, Rize Emniyet Müdürü’nün öldürülmesi gibi olaylara dikkatlice bakın. Bu suikastlar bize ne anlatıyor? FETÖ, kendi adamlarına bir mesaj veriyor. Mesajı alması gerekenler de alıyor. Bu nedenle, klasik bir askeri darbeden ziyade ‘kısıtlı’ bir şey olabilir. Kapsamlı bir darbeden ziyade ‘suikast’ veya ‘kaza’ tarzı eylemlere yönelebilirler. Darbeye girişemezler. Çünkü halkı yönetemeyeceklerini, yenemeyeceklerini öğrendiler.”
UYANIK OLMAK ŞART
15 Temmuz darbe girişimine 5 bin 600 subay/astsubay kalkıştı. Ardından başlayan soruşturmalarda sadece TSK’dan FETÖ ile iltisaklı 18 bin asker ihraç edildi. 6-7 bin kadarı hakkında da işlemler sürüyor.
Gazeteci yazar Nedim Şener, Emniyet Müdürlüğü’nün ‘ankesör soruşturması’na atıf yaparak, “TSK’da mahrem imamlarla görüştüğü tespit edilen subay-astsubaylar, HSK’da ise hâkim ve savcılar var” diyor.
Asıl soru ise şu: “Bunlar bir darbe girişimine kalkışacak cüreti gösterebilirler mi?”
Nedim Şener, belli bir kapasitelerinin olabileceğini ama niteliksel olarak bu işe kalkışamayacakları kanaatinde.
Uluslararası güçlerin olası rollerinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Nedim Şener, FETÖ’cülerin Türkiye’yi kaosa sürükleme amaçlı suikastlara imza atabileceklerini öne sürüyor.
HALKTAN KORKARLAR
SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, “15 Temmuz darbe girişiminden önce ‘Türkiye’de darbe ihtimali var mıdır?’ denilseydi, ‘Kesinlikle yoktur’ derdim. Ancak 15 Temmuz şunu gösterdi ki, en olgunlaşmış toplumlarda dahi darbe ihtimali, hele ki yurtdışı destekliyse her zaman olası. Asla ‘asla’ dememeyi öğrendik” diyor. Yalçın’a göre herhangi bir şekilde darbeye kalkışanların bilmesi gereken bir şey var. O da bu saatten sonra halkı evlerine hapsedemeyecekleri. “Bir kere Pandora’nın kutusu açıldı. Halk sokağa döküldü ve darbenin engellenebileceğini gördü. Dolayısıyla darbeyi ‘bir ihtimal’ dahilinde görenler bu durumu göz ardı etmeyeceklerdir. Bu nedenle darbeye teşebbüs etmek kolay değil” diyor. “Devlet yapılanmasında hâlâ FETÖ mensupları var mı” sorusuna ise yanıtı net: “Orduda da yargıda da halen temizlenmeyen FETÖ’cüler olduğunu biliyoruz. Ama örgütlü bir şekilde ‘darbe’ tezgâhlayabilecek bürokratik kapasiteye sahip gözükmüyorlar. En azından şu an için.”
Bu millet darbeye karşı ne yapacağını iyi biliyor
Bir süredir ‘yeni bir darbe’ ihtimalinden söz ediliyor. ABD’nin manipülasyon yapmakla ün kazanmış bir düşünce kuruluşunun başlattığı bu tartışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili soruya verdiği yanıt çok netti: “Böyle bir şey olursa milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür.” Konunun uzmanları da Cumhurbaşkanı ile aynı görüşte...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN GÜZEL CEVAP 15 TEMMUZ’DA VERİLDİ
“Bunlar özellikle 15 Temmuz’da zaten gerekli cevabı aldılar. Ve milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz’da verdik. Bundan sonra da ben milletimin aynı şekilde karşılık vereceğine olan imanım kesinlikle tamdır. Kaldı ki biz, Marmaris’ten Hande Hanım’ın bizimle telefon bağlantısına verdiğimiz cevapla beraber herkesi meydanlara davet ettik. Milletimizi meydanlara davetimize hakikaten milletimiz aynı kararlılıkla cevap verdi ve meydanlara döküldü. Bana göre bu millet artık bu darbelere ve bu tür gelişmelere karşı çok daha kararlıdır. İnanıyorum ki darbe heveslilerine milletimiz gereken cevabı da meydanlarda farklı bir şekilde verebilecek bir güce, bir potansiyele, bir imana sahiptir.”
CESARET EDEMEZLER
ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: “Ben darbeye asla ihtimal vermiyorum. Hangi dış siyasi güç ya da aktörle olursa olsun kimse buna cesaret edemez. 15 Temmuz’da Türk halkının ortaya koyduğu irade nettir! ‘Olabilir’ diyenlerin neye dayandırdığını bilemem ama mantıklı da değil makul de değil. Devlette halen FETÖ mensubu var mı? İllaki. Böyle devasa bir örgütün devlet yapılanmasından yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz ancak etkin oranda olduklarını sanmıyorum.”
Suikastları incelemek gerekir
15 Temmuz gazisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü eski Disiplin İşleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz: “Rus Büyükelçisi suikastı, Rize Emniyet Müdürü’nün öldürülmesi gibi olaylara dikkatlice bakın. Bu suikastlar bize ne anlatıyor? FETÖ, kendi adamlarına bir mesaj veriyor. Mesajı alması gerekenler de alıyor. Bu nedenle, klasik bir askeri darbeden ziyade ‘kısıtlı’ bir şey olabilir. Kapsamlı bir darbeden ziyade ‘suikast’ veya ‘kaza’ tarzı eylemlere yönelebilirler. Darbeye girişemezler. Çünkü halkı yönetemeyeceklerini, yenemeyeceklerini öğrendiler.”
SUİKASTLARI İNCELEMEK GEREKİR
15 Temmuz gazisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü eski Disiplin İşleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz: “Rus Büyükelçisi suikastı, Rize Emniyet Müdürü’nün öldürülmesi gibi olaylara dikkatlice bakın. Bu suikastlar bize ne anlatıyor? FETÖ, kendi adamlarına bir mesaj veriyor. Mesajı alması gerekenler de alıyor. Bu nedenle, klasik bir askeri darbeden ziyade ‘kısıtlı’ bir şey olabilir. Kapsamlı bir darbeden ziyade ‘suikast’ veya ‘kaza’ tarzı eylemlere yönelebilirler. Darbeye girişemezler. Çünkü halkı yönetemeyeceklerini, yenemeyeceklerini öğrendiler.”
UYANIK OLMAK ŞART
15 Temmuz darbe girişimine 5 bin 600 subay/astsubay kalkıştı. Ardından başlayan soruşturmalarda sadece TSK’dan FETÖ ile iltisaklı 18 bin asker ihraç edildi. 6-7 bin kadarı hakkında da işlemler sürüyor.
Gazeteci yazar Nedim Şener, Emniyet Müdürlüğü’nün ‘ankesör soruşturması’na atıf yaparak, “TSK’da mahrem imamlarla görüştüğü tespit edilen subay-astsubaylar, HSK’da ise hâkim ve savcılar var” diyor.
Asıl soru ise şu: “Bunlar bir darbe girişimine kalkışacak cüreti gösterebilirler mi?”
Nedim Şener, belli bir kapasitelerinin olabileceğini ama niteliksel olarak bu işe kalkışamayacakları kanaatinde.
Uluslararası güçlerin olası rollerinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Nedim Şener, FETÖ’cülerin Türkiye’yi kaosa sürükleme amaçlı suikastlara imza atabileceklerini öne sürüyor.
HALKTAN KORKARLAR
SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, “15 Temmuz darbe girişiminden önce ‘Türkiye’de darbe ihtimali var mıdır?’ denilseydi, ‘Kesinlikle yoktur’ derdim. Ancak 15 Temmuz şunu gösterdi ki, en olgunlaşmış toplumlarda dahi darbe ihtimali, hele ki yurtdışı destekliyse her zaman olası. Asla ‘asla’ dememeyi öğrendik” diyor. Yalçın’a göre herhangi bir şekilde darbeye kalkışanların bilmesi gereken bir şey var. O da bu saatten sonra halkı evlerine hapsedemeyecekleri. “Bir kere Pandora’nın kutusu açıldı. Halk sokağa döküldü ve darbenin engellenebileceğini gördü. Dolayısıyla darbeyi ‘bir ihtimal’ dahilinde görenler bu durumu göz ardı etmeyeceklerdir. Bu nedenle darbeye teşebbüs etmek kolay değil” diyor. “Devlet yapılanmasında hâlâ FETÖ mensupları var mı” sorusuna ise yanıtı net: “Orduda da yargıda da halen temizlenmeyen FETÖ’cüler olduğunu biliyoruz. Ama örgütlü bir şekilde ‘darbe’ tezgâhlayabilecek bürokratik kapasiteye sahip gözükmüyorlar. En azından şu an için.”