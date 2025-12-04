Bu kez öğrenciden öğretmene zorbalık... Eğitimde disiplini nasıl sağlayacağız

Haberin Devamı

Çocuktur, ergendir... Kabul. Ülkece ‘Hababam Sınıfı’ kültüründen geliyoruz. Buna da kabul... Fakat artık ‘şaka’ sınırı çoktan aşıldı, bu resmen ‘zorbalık’. Bir öğretmen, öğrencisine zorbalık yaptığında ya da şiddet uyguladığında ciddi cezalar alıyor peki ya öğrenciler? Bu olay, ‘eğitimde disiplin’ tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Beraber bakalım.





SADECE ÇOCUKLARA DEĞİL, ÖNCE KENDİMİZE ‘AİLE’ YAPIMIZA BAKALIM

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal da benimle benzer fikirde. Diyor ki: “Bu ve benzeri olayların artık neredeyse her gün haber olması çocuk ve ergenlerde sınırsızlık ve saldırganlık sorunlarının giderek arttığını ayan beyan ortaya koymakta. İllaki münferit olaylar olur. ‘Sorunlu’ bireyler olduğu gibi ‘sorunlu’ çocuklar da olabilir. Bu başka. Fakat çocuklar ve ergenlerde sınır tanımama, saldırganlık gibi problemler her gün daha çok haber oluyor, olanlardan da bir ders çıkarılmıyorsa o zaman dönüp bir kendimize; toplumun en önemli tuğlası, ‘aile’ye bir bakmak gerek.”

SAĞLIKLI TOPLUMUN ANAHTARI SAĞLIKLI AİLEDE

Katılıyorum. Ben büyürken en ufak bir saygısızlıkta “Ailenden hiç mi terbiye almadın?” diye sorulurdu, ki bunun sorulmuş olması dahi büyük bir utançtı. Bugünse bırakın ebeveynlere böyle bir soru sormayı -karşılığında fiziksel şiddet görme olasılığınız da yüksek- 4-5 yaşındaki çocuklara bile soramazsınız. Zira modern toplumların yeni anahtarı “bireycilik”. Bireyin çıkarlarının kolektifin çıkarlarından üstün olduğu yeni bir toplum düzeni içindeyiz. Yani “biz” değil, “ben” var.





“Oysaki” diyor Prof. Dr. İnal, “Sağlıklı bir toplumun anahtarı sağlıklı birey de onun anahtarı da sağlıklı aile yapısında saklıdır.” Şöyle devam ediyor: “Eğer evde, okulda, sokakta... Yaşamın her alanında şiddet artıyor, kural tanımazlık daha sık baş gösteriyorsa, aile içindeki ebeveyn-çocuk ya da eşlerin birbiri ile olan ilişkilerine bakmamız gerekir. Eşler arasında çocuğa örnek teşkil edebilecek sözlü-fiziki kavgalar, zorbalıklar yaşanıyor mu? Ya da aile çocuklarına; mesela büyüklerine saygı duymak, küçüklerine yardım etmek gibi, geleneksel-toplumsal-kültürel-manevi değerleri ve sınırlarını öğretmiş mi? Kendi çocukluğumuzdan biliyoruz ki bunlar, birçoğumuza anne- babamız tarafından öğretilirdi. Peki ya şimdi? Artarak gördüğümüz şiddet olaylarının asıl kaynağı bence bu.”

TOPLUMSAL DEĞERLER KONUSUNDA EĞİTİM ŞART

Peki bunu düzeltmek için ne yapılabilir? Yanıtı şu: “Aile odaklı çalışılmalar yapılmalı. Ancak okullar da buna dahil edilmeli. Çocuğun aileden alamadığının okul tarafından tamamlanması şart. Örneğin, sosyal yardımlaşma, merhamet, empati yapma gibi insani-toplumsal değerler konusunda çocuklara özel eğitimler verilebilir, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dahil olduğu ortak projeler yapılabilir. Ve en önemlisi de bu konunun bir devlet politikası haline getirilmesidir.”

SADECE CEZA VERMEK YETMEZ REHABİLİTE DE EDİLMELİLER

Birkaç gün önce Mısır’ın İskenderiye kentinde okul psikoloğunu Ankara’dakine benzer şekilde zorbalayan öğrencilerin videosuna denk geldim. Mısır Millî Eğitim Bakanlığı, “Öğretmenlerin onuru kırmızı çizgimizdir” başlığı ile bir duyuru yayınlayarak, 7 öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığını ve 2026-2027 eğitim yılında da başka bir okula devam edemeyeceklerini duyurdu.

Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği’ne göre bizde de başkalarına fiili şiddet uygulamak, her tür zorbalık, iftira, tehdit, şantaj vb. hareketler disiplin cezası gerektiriyor. Buna göre öğrencilere,

- Kınama,

- Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

- Okul değiştirme,

- Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri veriliyor.

Ancak basına yansımayan birçok olay, aileler ve öğrencilerin vereceği tepkiden çekinildiği için ya da okulun/öğretmenin adı çıkmasın diye genelde kapatılıyor, unutuluyor. Ceza almayan öğrenci ise okulda ‘kahraman’ ilan ediliyor. İşine devam etmek zorunda kalan öğretmenin ise psikolojisi bozuluyor ve verimliliği düşüyor.





SOSYAL MEDYA TETİKLİYOR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ı aradım, “Evet, bizde de disiplin cezaları elbette uygulanıyor. Ancak bu cezalar, çocukları ne kadar disipline edebilecek cezalar, çocukların ne kadarı cezayı içselleştirip aynı davranışları tekrarlamayacakları bir eğitimden geçiyorlar? Burası muamma. Ki bu konuda bir çalışma yapıldığını da düşünmüyorum” yorumunu yapıyor.

Sosyal medyadaki ‘absürt’ videoların çok izlenmesinin de durumu tetiklediğini belirten Ünsal, şöyle devam ediyor: “Çocuklar da kendi içlerindeki absürtlükleri, sırf popüler olmak, çok izlenmek uğruna okul ortamına taşıyor. Ve maalesef bunu ‘başarı’ kabul eden

çocuklar var.”

YA O ÖĞRETMEN KENDİ ADALETİNİ SAĞLAMAK İSTESEYDİ

Peki eğer o öğretmen kendi adaletini sağlamak istese ve sinirine yenilip fiziki bir hamle yapsaydı o zaman ne olurdu? Cevabı şu: “O zaman da o öğretmen, ‘nasıl olur da bir çocuğa böyle davranırsın’ üzerinden sosyal linçe maruz kalırdı, muhtemelen işinden olurdu. Bu sebeple öğretmenlerin birçoğu maalesef benzer zorbalıkları ‘sindirmek’ zorunda kalıyor. Ergenler, gençler... Elbette hata yapacaklar. ‘Ağır şekilde cezalandırılmalılar’ demiyorum ama yaptıklarının cezası olduğunu bilmeliler. Yapılanın ‘cezasız’ kalması çocuklarda ‘kahramanlık’ algısına da neden olmakta. Bu arada tek başına ceza da yetmez, önemli olan bu çocukların aileden başlayarak rehabilite edilmeleridir.”