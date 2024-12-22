Bu kez bir fenomen masada kaldı... Her estetik güvenli mi

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EŞİM YETKİSİZ, BİLGİSİZ İNSANLAR VE EKİPMAN SEBEBİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

“Gelin Evi” programı ile tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, 18 Aralık’ta V. Estetik firması aracılığı ile ulaştığı Plastik Estetik Cerrah Operatör Doktor M.A. ile Gaziosmanpaşa’daki Özel B. Hastanesi’nde, 135 bin liraya, karın gerdirme ve meme küçültme operasyonu olmak için anlaşıyor. Ancak genç kadının ameliyat sırasında kalbi çok kez duruyor ve yaşamını yitiriyor. Önemli bir not eklemek isterim: Estetik operasyonu yapan cerrahın adını internette araştırdığınızca farklı kişiler tarafından yazılmış, onlarca şikâyet var.

GEREKLİ CEZAYI ALSINLAR

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Neşe Özkan’ın eşi İskender Özkan ise şu çağrıyı yaptı: “Eşim bu firmayı sosyal medyadan buldu. Yaklaşık 200-300 bin liralık bir ameliyatı 135 bin liraya yapabileceklerini söyleyince sevindi. Ben de destek oldum. Ameliyatın hangi hastanede olacağı bilgisi ameliyattan önceki gün söylendi. Ameliyat sabahı ise bazı tetkikleri yapıldı, EKG gibi bazı tetkikleri ise yapılmadı. Eşim; kalbinde delik olduğu, bu sebeple ameliyat olduğu bilgisini anestezi uzmanına verdi. ‘Ameliyatın üzerinden çok geçmiş’ gibi bir cevap aldı. Kendisine verilen, ‘Başıma bir şey gelirse hastane sorumlu değildir’ yazısını ise imzalamadı. Kasıtlı yapıldı demiyorum ama yanlış işlem, yetkisiz, bilgisiz insanlar, yetersiz ekipman sebebi ile öldürüldüğünü düşünüyorum. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum.”

KAPI ARASINDA DEĞİL HER HASTAYA DETAYLI MUAYENE YAPILMALI

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar’ı aradım. Bu ve benzeri estetik operasyonların hangi şartlarda, kimlere

yapılabileceğini ve estetik güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini sordum. Sosyal medyanın etkisi ile son yıllarda estetik operasyonlara müthiş bir ilgi olduğunu söylüyor, “Ama” ile devam ediyor: “Öte yandan sosyal medya, sağlık hizmetleri açısından, çok ciddi bir sıkıntı da. Ticari mecra olarak kullanılıyor.”

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SIKI DENETİM ŞART

“Yasak olmasına rağmen hastaların öncesi- sonrası fotoğrafları ve röportajları yayımlanıyor. Bunlar birçok insanı yanlış yönlendirmekte. Şöyle bir akım oluştu; insanlar, elinde beğendikleri kişilerin fotoğrafı, hiç tanımadıkları, hatta araştırmadıkları hekim, klinik, merkez ya da hastanelere gelip, o gördükleri kişiye benzemeye çalışıyor. Aklınız alıyor mu? Ne kadar çok takipçisi varsa ne kadar çok beğeni aldıysa o hekim ya da merkez, ‘İyidir’ gibi bir algı var. Ki o beğenilerin de takipçilerin de çoğu sahte. Burada ilk görev Sağlık Bakanlığı başta konuyla alakalı tüm devlet kurumlarına düşüyor. Sosyal medyayı sıkı denetleyecek, cezaları arttıracak bunun önüne geçecekler.”

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HASTANE KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ

“İkinci görev biz hekimlere düşüyor. Hastaların ameliyat öncesi değerlendirmesi, öyle kapı arasında değil, detaylıca yapılmalı. Hastalar bazen e-posta ya da mesaj atıyor tetkiklerini. Hekim, genelde ameliyat sabahında görüyor hastayı ve direkt ameliyata alıyor. Bu, çok yanlış bir uygulama. Hekimin hastasını; önceden bir sağlık sorunu, düzenli kullandığı ilaç, takviyeler var mı, önceden ameliyat olmuş mu gibi noktalarda ciddi şekilde dinlemesi, kan başta diğer tüm testleri yapması gerekir. Yaşanan bu acı örnekte olduğu gibi ve diyelim hastanın kalbi ile alakalı bazı sıkıntıları var. O zaman muhakkak ya bir kardiyolog görecek ya da takip eden doktoruna danışılacak, ‘Ameliyata girebilir’ izni alınacak. Ameliyatın yapılacağı hastane de çok önemli. Herhangi bir komplikasyona karşı yoğun bakım ünitesinin olması, ameliyathane koşullarının iyi olması gibi başlıklar hekimin kendini güvende hissetmesini sağlar.”

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ARAŞTIRIN SORUN SORGULAYIN

“Üçüncü ve en önemli görevse hastaların. İnsan, kendi bedeni ile alakalı yapılacak bir işleme 2-3 fotoğraf ya da video ile kolayca karar vermemeli. Ameliyatın küçüğü-büyüğü olmaz, her ameliyat risklidir. Hangi hastanede ameliyat olacağı, koşullarının neler olacağı, muhakkak araştırılmalıdır. Bu konuda bilinçli davranmıyoruz. İyi bir merkez/ hastanede ameliyat olursanız risk sıfıra yakın ama gelişigüzel bir yerde olursanız risk büyük olur. Sosyal medyaya bakınca, ‘sabah ameliyat ol, gece yemeğe git...’ Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum ama insanlar inanıyor maalesef. Her hekimin uzmanlık alanı da ayrıdır. Konu estetik ise plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı bulacaksınız. Şüpheniz varsa bizim derneğin sayfasından hekim ismini kontrol edebilir ya da bilgi almak için derneğe telefon edebilirsiniz. Ya da hekimin diplomasını görmek isteyin, yetkinliğini sorgulayın. Bu, hasta hakkıdır, ayıp değildir. Marketten bir ürün alırken nasıl etiketine bakıyorsunuz buna da bakacaksınız.”

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UCUZSA ŞÜPHE ET

“Bir ürün ya da işin emeğinin altında satılması ise her zaman şüphe uyandırmalı. Çünkü ödeyeceğiniz ücret sadece hekime gitmez! İçinde hastanenin alacağı, kullanılan malzemeler için alınacak para, diğer sağlık çalışanlarının ücretleri, vergiler gibi kalemler var. Bunları alt alta koyduğunuzda operasyonun piyasanın çok altında bir fiyata yapılamayacağını düşünmeniz gerekiyor. Nasıl bir tişört alırken 2-3 mağaza geziyorsunuz, yapılacak en ufak bir işlem için bile 2-3 hastane gezmeli, fiyat karşılaştırması yapmalı, en az 2-3 farklı uzmandan görüş almalısınız.