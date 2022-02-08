Bu kadarına pes! Astrolojik kürtaj

KEŞKE BANA DA FİKRİMİ SORSALARDI
Ben de hakkında uzun bir yazı yazmıştım, hatırlayacaksınız, Aksaray’da 5’inci sınıf öğrenicisini tekme ve yumruk ile döven ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin öğretmenlik mesleğine son verilmiş ancak dayakçı öğretmen Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başlamıştı. Bu öğretmenimize ‘ödül’ gibi bir ceza verilince, öğrencisine gösterdiği yakınlık ve ilgi nedeniyle gerçek bir ödülü hak eden genç öğretmen Dilara Kuş’un madalya alacağını düşünmüştüm. Fazla naifmişim. Dilara öğretmen kendi sosyal medyasından, ay başı itibarı ile çalıştığı anaokulu ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu, sosyal medyadaki veda yazısında yayınladığı videodan bahsediyordu. Gerçekten de videoyu paylaştığı için mi kovuldu? Perde arkasında neler yaşandı? Kendisine sordum. Diyor ki: “İşten çıkartıldığım doğru. İşsiz kaldığım tarafıma son dakika -ayın birinde, telefonla arayarak- haber verildi, bu da doğru. Oysa e-devlet üzerinden baktığımda 31 Ocak’ta okul ile ilişiğim kesilmiş. Yani beni işten çıkarıp bana sonra haber vermişler. İşten çıkarılma sebebim ise başka bir öğretmenin çalıştığım okula atanması. 2 yıldır, 2 bin 500 lira maaş ile ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ücretli öğretmenin kaderi budur, birinin ataması yapılır, birinin ilişiği kesilir. Buraya kadar sorun yok. Ancak biz okulda 3 ücretli öğretmendik. Diğer arkadaşlarımızı arayıp, ‘Devam edecek misiniz?’ diye sorulması, bana ise hiçbir şey sorulmaması, fikrimin dahi alınmaması beni çok kırdı.”
SORGULAMAK HAKKIM
Burada araya giriyorum, ‘Madem bir atama yapılmış, sen gitmesen o zaman diğer 2 öğretmenden biri gidecekti’ diyorum. ‘Doğru’ diyor ve ama ile bağlayıp şöyle devam ediyor: “Neden ben? Niye? Neye göre? Sadece soruyorum... Bu durum bana neden son dakika haber verildi? Sorgulamak en doğal hakkım. Video 9 Ocak’ta yayınlandı, akabinde de viral oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de izni ile videonun haberleri yapıldı, canlı yayınlara çıktım. Video benim kontrolüm dışında bu kadar çok yayıldıktan sonra okuldaki üstlerim, müdür ve müdür yardımcısı bana videoyu silmemi söyledi. Ben de silmeyeceğimi söyledim çünkü videoda kötü bir şey yok. Siyasi bir içerik değil. Sayfa benim kişisel sayfam. Ayrıca İbrahim’in videosu ile unuttuğumuz ‘minnet’ başta birçok duyguyu hatırladık. Bu olaydan hemen 20 gün sonra iş akdimin, ‘Atama yapıldı’ denilerek feshedilmesini sorgulamak benim hakkım. Yapılan bir haksızlık varsa ortaya çıksın istedim. Susmak istemedim. Bak ne okul adı verdim ne müdür ne de öğretmen adı. Kimseyi kötülediğim, ekmeğinden ettiğim, linç ettirdiğim yok ama bana yapılanın da haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunu sorgulasın istedim.”
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI
TÜM bunlar yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de açıklama geldi. Açıklamada “31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500’i İstanbul’a atanmıştır. ‘Ek Ders Karşılığı Görevlendirme’ kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır” denildi. Dilara Öğretmen de Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün kendisini aradığını, başka bir okulda görevlendirmek istediklerini doğruluyor ve “Benim bu paylaşımımı kötüye kullanmak isteyenler oldu. Devletimin karşısındayım falan sandılar herhalde. Asla. Hem Milli Eğitim hem de bazı özel okullardan teklif geldi. ‘Hemen başlayın hocam’ dediler. Kabul etmedim” diyor.
MÜNASEBETSİZ BİR TAVIR
Önce o fotoğrafın ve tweet’in sahibi siyasetçi, akademisyen Ufuk Uras’ı aradım. ‘Vallahi ne bileyim ben, alışık değilim modern kafelere. Daha çok Sait Faik kahvehanelerine alışık olduğum için bu yazı bana münasebetsiz geldi sanki işgalciymişim gibi... O nedenle fotoğrafını çektim, böyle bir şey de ilk kez Nişantaşı’nda gördüm’ diyerek giriyor söze.
‘Bir benzerini Yeniköy’de ben yaşadım’ diyerek araya giriyorum. Geçtiğimiz aydı sanırım. İtalyan bir arkadaşımızı Boğaz’ı gezdirmeye çıkarmıştık. Doyamadı. ‘Şu ünlü ve tarihi mekânda kahve ısmarlayalım’ dedik. Kapıdaki görevli, ‘Şu an en yoğun saatlerimiz, kahve için oturamazsınız’ dedi. Bunlar yaşandığında saat 15.00’ti ve ‘En iyisi brunch alın’ denilerek kişi başı 500 liralık menüye yönlendirildik. İnsan bir garip oluyor haliyle. Uras, ‘Benimki de o hesap’ diyor, şöyle devam ediyor: “Kapitalizmin münasebetsizliklerine alışığız ama ‘Şu kadarlık sipariş vereceksin, şu kadar oturma hakkın’ var gibi bir durum fazlaca münasebetsiz. Ölçüyü kaçırmamak lazım sanki. Bu arada olay eleştiriden çıktı, sosyal medya lincine dönüştü. O nedenle tweet’i sildim.”
MÜŞTERİ DEĞİL, MİSAFİRİMİZSİNİZ
Cihangir’de kedileri ve entelektüelleri ile tarih yazan bir kafe olan Kaktüs’ün işletmecisi Tahir Bulca tartışmayı ilk kez benden duymuş, “Olur mu yahu öyle şey? Adam 2 saat oturmuş, ‘Kalk, başkası otursun’ mu diyeceğiz? Bir bardak çay da içse oturacak istediği kadar. ‘Niye çok oturuyorsun?’ diye sorma hakkımız yok. Bütçesi o kadar yetişmiştir, o kadar içmiştir. Olmaz öyle şey” diyor.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE KADINLARIN YANINDA NEDENSE HEP ERKEKLER VAR
29 Mayıs 2018’de üniversite öğrencisi olan Şule Çet’in bir plazanın 20. katından atlayarak intihar ettiği öne sürülmüş ancak Çet ailesinin talebi doğrultusunda Mersin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz yeni bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunmuştu. Bu rapor doğrultusunda mahkeme Çet’in intihar etmediği, cinsel saldırı sonrası balkondan atıldığına karar vermişti. Son 2 yılda en az 28 kadın yüksekten düşerek(!) hayatını kaybetti. Sadece geçtiğimiz ay 6 kadın yüksekten düşerek, 5’i ateşli silah, 3’ü kimyasal madde ve 14’ü de tespit edilemeyen nedenlerle öldü. Kısacası ‘şüpheli’ kadın ölümlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Verdikleri rapor ile Çet davasının seyrini değiştiren Adli Tıp uzmanı, Prof. Dr. Halis Dokgöz’ü aradım. “Fark ettin mi?” diye soruyor: “İstisnai durumlar haricinde, mesela yüksekten düşme vakalarının neredeyse çoğunda kadınların yanında ya erkekler var ya da olay erkeklerin evinde vuku buluyor.”
AYRINTILI RAPOR ŞART
Peki, tüm bu şüpheli ölümler intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı? Prof. Dr. Dokgöz, ‘Maalesef birçok vakada ölüm sebebini net ortaya koyamıyoruz, her zaman ayrıntılı araştırmalar yapılmıyor’ diyor. Neden? Diyor ki: “Daha genel raporlar yazılıyor, genel eğilim bu yönde. Oysa, hele de böyle şüpheli ölümlerde, olay yeri inceleme çok önemli. Eksik bir delil davanın seyrini başka bir yere götürebilir. Ayrıca otopsi raporları mühim. İç kanama, dış kanama gibi genel bulgular yazılıyor rapora. Hâkimin ne anlaması lazım bu rapordan? Mesela iç kanama yazdınız. Neden var kanama? Neye bağlı oluşmuş? Otopside en ince detayına kadar bakacak, adli tıp raporuna da yazacaksın ki hâkim anlasın. Yoksa kaza mı değil mi? Kim, nereden anlayacak? Ayrıca kişinin ölümüne etki eden faktörlerin de ortaya konulması gerek. Zehirlenme ya da alkol var mı? Uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımı var mı? Tüm bunların kimyasal analizleri gerekli. Ya da kişinin vücudunda saplanılan lezyonlar (yaralar) ölmeden önce mi öldükten sonra mı oldu? Bunlar ifade edilmediği zaman her şey yarım. Biz buzdağının sadece görünen kısmını konuşuyoruz. O zaman da, kaza ya da intihar denilip kapatılıyor dosya.”
HER VAKA KENDİNE ÖZGÜDÜR
PROF. Dr. Dokgöz, Şule Çet davasından bir örnek vererek, söze devam ediyor: “Mahkemeye adli tıp raporu sunulmuş ama raporun yorumlaması yapılmamış. Biz onu yaptık. Mahkeme boyundaki kırığı sormuş: ‘Düşme mi yoksa boğma ile mi oluşmuş?’ Biz ne yaptık? Literatürü taradık, boyundaki kırıkların yüzde 95 oranında boğma ile oluşacağını ortaya koyduk. İşte bunu yorumladığın zaman olayın seyri değişiyor. Bu vesile ile hatırlatmış olayım 2005’te taraf bilirkişiliği sistemi geldi. Ne demek bu? Eskiden mahkemeler sadece tek bilirkişiden görüş istiyordu şimdi karşı tarafın da kendi bilirkişisini belirleme hakkı var. Avukatlar bu haklarını mutlaka talep etsinler. Özellikle de şüpheli ölümlerde. Ayrıntılı analiz ve yorumlamalar davanın seyrini değiştirebilir. Kadınların bu kadar çok kazaya kurban gitmesi pek gerçekçi gelmiyor bana. Üzerine düşünülmesi lazım. Katil zanlıları da ‘Mahkeme nasıl olsa çözemez’ gibi bir düşünce içinde olabilirler. Bu büyük bir yanılgı! Er ya da geç çözülür. Burada hassas olunması gereken iki kriter var: Bir, raporlar doğru yazılıp yorumlanmalı. İki, dosyalar alelacele kapatılmamalı. Unutulmamalı ki her dosya/vaka kendine özgüdür, genelleme yapılamaz.”
İNFİAL YAŞANMASIN DİYE CİNAYETİ SAKLAMA EĞİLİMİNE GİRDİLER
AŞILAR UZUN COVID’DE DE ETKİLİ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal ‘Uzamış COVID’ İngilizcesi ile ‘Long COVID’in hastalığı semptomatik geçiren vakalarda ortaya çıktığını belirterek, “COVID-19 -varyant ve mutasyonlardan bağımsız olarak- koku, tat alma hissinin değişmesi veya kaybolmasından, yaygın kas ve eklem ağrısı, felç edici yorgunluk ve hatta bazı nadir durumlarda ciddi psikiyatrik semptomlara kadar farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu belirtiler hastalığı atlattıktan sonra da -12 haftadan daha uzun- devam ediyorsa buna ‘Uzun COVID’ diyoruz. Mesela, 3 ay önce taburcu ettiğimiz hastamız geçtiğimiz günlerde yeniden geldi. Diyor ki: ‘Aşırı derece yorgunum.’ Yanı sıra depresiflik, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, gece uykudan nefes darlığı ve çarpıntı ile uyanma, unutkanlık, göğüs ağrısı, sıkışma... Tüm bunlar COVID-19 ile başlayıp hastalık negatife dönse de bir türlü iyileşmek bilmeyen Uzun COVID etkileri. Yani hasta kan değerleri ve radyolojik olarak iyileşmesine rağmen bu tarz şikâyetler ile geri gelebiliyor” diyor.
NE SEBEP OLUYOR?
Peki, ne sebep oluyor? Bu konuda yürütülen yeni araştırmalar ne söylüyor? Prof. Dr. Köksal diyor ki: “Hâlâ kesin sebebi doğrulanabilmiş değil. Ancak COVID-19, vücutta AC2 reseptörü olan her yere bağlanabiliyor. Ancak araştırmalar, Uzun COVID’e neden olan en önemli etmenin, virüse karşı vücudun geliştirdiği bağışıklık tepkisinin bir yansıması olabileceğini doğrular nitelikte. Şöyle ki; virüs vücuda girdiği anda -ilk fazda- çoğalmaya başlıyor. İkinci haftadan itibaren stokin fırtınası dediğimiz hadise yaşanıyor. Yani savunma hücreleri virüsü yok etmek için ciddi bir tepki veriyor. Bu aşırı stokin salınımı ise konak hücreye zarar verebiliyor. Yani vücut kendi antikorunu yabancı gibi algılayıp ters reaksiyon veriyor. Bu sendrom genç ve sağlıklı, önceden tıbbi sorunları olmayan genellikle enfeksiyonu daha hafif geçiren kişilerde de kaydedilebiliyor. Ama en çok kadın hastalarda, gençlerde de daha çok çarpıntı olarak görülebiliyor.”
OMİKRON BAĞLANTISI BELLİ DEĞİL
COVID-19 tanısı olan hastaların yaklaşık yüzde 15-20’sine yakınının Uzun COVID kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirten Prof. Dr. Köksal, “Türkiye genelinde net bir araştırma olmadığı için bir oran vermek de pek mümkün değil. Omikron’a yakalanan kişilerin Uzun COVID geliştirme olasılığı daha mı yüksek yoksa daha mı düşük? Onun için de devam eden çalışmalar var. Durumun yeni varyantla enfekte olan hastalarda farklı tezahür edip etmediğini söylemek için henüz çok erken” diyor.
100 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
HEM TECRÜBELİ HEM UYGUN FİYATLIYIZ
Türkiye saç ekiminde neden bu kadar popüler? İlk sorum bu. Medikal Estetik uzmanı Dr. Cem Çıtlak, ‘Çünkü diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslanınca hem daha deneyimli hem de çok daha ucuzuz da ondan’ diyerek yanıt veriyor soruma, şöyle de devam ediyor: “Saç ekimi dediğiniz olay saç kökünün bir yerden alınıp bir başka bölgeye nakledilmesidir. Amerika’da bir greftin (saç kökü dokusu) ekimi 6-7 dolar. Bir saç ekiminde ortalama 3500-5000 arası greft nakli yapıldığını düşünürsek maliyet 30-35 bin dolara çıkıyor. Türkiye’de ise rakam aşağı yukarı -merdiven altı olmayan- en iyi kliniklerde 20 bin-40 bin lira arasında.”
HER ŞEY PARA DEĞİL
“Yalnız burada bir parantez açayım. Her şey para değil. Bizim doktorlarımız iş yoğunluğu sebebiyle bu konuda hayli tecrübeli, ki yıllar içinde kendilerini ispatladılar. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir nedeni de bu. Halı-kilim işlemek gibi... El emeği çok fazla. Türkiye’nin saç ekim kalitesi gerçekten çok yüksek! Bunun altından başarı ile kalkan tecrübeli ekiplere sahibiz. Mesela, İsveç’te sıradan bir klinikte bu işlem 5 bin Euro diyelim. Siz tecrübe artı uçak, beş yıldızlı otelde konaklama da dahil 3 bin Euro deyince cazip hale geliyor. ‘Hem tatil de yaparım’ mantığı ile tercih ediyorlar. Bir de mesela İngiltere’de belli bir grefte kadar ekime izin var. Bir seferde 1500-2000 greft üzerine çıkamıyorsunuz. Bu da işin haftalarca sürmesi demek. Türkiye’de ise kısıtlama yok. Örneğin beş bin greft, iki seansta ekiliyor.”
TAKSİCİ, MÜŞTERİMİZİ ÇALDI
KONUYU araştırırken sadece doktor değil bazı uzmanların bu işi yaptıklarına, bazılarının ise 3-5 bin lira gibi rakamlara yaptıklarına da denk geldim. Dr. Çıtlak diyor ki: ‘Maalesef doğru! Saç ekim cennetiyiz ama aman saç ekim çöplüğü olmayalım.’ Ne demek bu? Şöyle özetliyor: “Sanırım geçtiğimiz yıldı. İsveç’ten bir hastamız geldi. Havalimanından taksiye biniyor. Taksici ile sohbet ediyorlar. Sonra taksici, ‘Benim arkadaşım bu işi bin liraya yapıyor’ diyerek, müşterimizi çalıyor ve merdiven altı tabir ettiğimiz bir yere götürüyor. Burada hastanın kaçması inan ki hiç sorun değil. Ama yurtdışından gelen her hastanın sorumluluğu hekime ait ve saç ekimi riskli bir iş. Sonuçta kanamalı, enfeksiyona açık bir işlem. Ya hastanın başına bir şey gelse? Saç ekiminde en önemli kriter kişinin enfeksiyon kapmaması. Hastaya saç ekimi yapıyorsunuz, 3 gün sokağa çıkmaması lazım, dimdik bir pozisyonda oturması lazım. Bir bakıyorsun Nişantaşı’na alışverişe çıkmış. Bu olmaz. Ayrıca kan testi yapmadan, Hepatit- AIDS testleri- PCR test ve COVID-19 aşısı bilgisi almadan, kronik bir başka rahatsızlık var mı bakmadan hastayı karşımıza dahi almıyoruz biz. Ancak tüm bunların aksini yapan var mı? Var.”
ISRARLI TAKİP SUÇ KABUL EDİLSİN
‘Stalking’ konusunda araştırmalar yapan, makaleler yazan Avukat Selin Nakıpoğlu’nu aradım. Türkçe’ye de artık iyice yerleşen ‘stalking’, ‘ısrarlı takip’ ne demek? Nakıpoğlu kelimenin özünün bir avcılık tabirinden geldiğini belirterek, “Bir hayvanı yakından sessizce, dikkatlice, gizlice takip etmek-sezdirmeden avına yaklaşmak, ölçülü, azimli adımlarla ilerlemek, sinsice takip etmek demek. Şimdi bu kavramı gerçekliğe uyarla. ‘Takıntılı’ denilen hayranların ya da boşandığın eş, ayrıldığın erkeğin de tam olarak yaptığı bu. Israrlı takibin temel karakteristikleri; kasıtlılık, tekrarlama ve maruz kalanda yaratılan sürekli korkudur. Peki, nasıl? Tıpkı bir avcının avını sürdüğü gibi; takip ederek ya da mağdur ile herhangi bir şekilde iletişim kurmaya çalışarak (fiziksel ya da sosyal medya üzerinden) mağdurun bulunduğu herhangi bir kamusal veya özel alana gizlice sızarak, mağdura ait herhangi bir mülkün masuniyetini ihlal ederek, mağduru gözetleyerek... Tüm bunlar ısrarlı takip davranışları. Israrlı takip, Amerikalı aktris Rebecca Schaeffer’ın aylarca kendini takip eden bir hayranı tarafından öldürülmesinin ardından Amerika’da suç olarak kabul edildi. Ancak ısrarlı takip TCK’de kavram olarak geçse de tanımlı bir suç değil. O nedenle de ayrı bir yargılama biçimi olarak görülmemektedir” diyor.
SİSTEMATİK ŞİDDET
Nasıl yani? Israrlı takibin Türkiye’de bir cezası yok mu, doğru mu anladım? Nakıpoğlu, ‘Evet, doğru anladın’ diyerek, durumu şöyle özetliyor: “Israrlı takip; tehdit, şantaj, takip, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi davranışların toplamı ve İstanbul Sözleşmesi›ne göre de şiddetin bir türüdür. Israrlı takip hiç yaşanmamış hatta taraflardan birisinin haberi dahi olmadığı olaylar üzerinden gerçekleşebileceği gibi yaşanan/hikâyesi olan bir ilişki üzerinden de gerçekleşebilir, ki hafife alınan ‘saplantılı’ (eski eş, nişanlı, sevgili gibi) kişilerin eylemleri taciz, tehdit, yaralama hatta ölümle sonuçlanan olaylara kadar varabilmekte. O nedenle ısrarlı takibin münferit bir suç olarak düzenlenmesi şart! 5. yargı paketi düzenlendiği zamanlarda bu konuşulmuştu ancak bir ilerleme sağlanmadı.”
DİJİTAL ŞİDDETE DİKKAT
“Israrlı takibe maruz kalanların birçoğu dijital şiddete de maruz kalıyor. ‘Siber-takip’ pek çok ülkede suç ancak Türkiye’de bunun da karşılığı yok. Bazı kolluk kuvvetleri ve savcılar şikâyeti ciddiye alırken, büyük çoğunluğu da bu şiddet türünden haberdar değil. Oysa siber yolla ya da fiziki olarak, ‘ısrarlı takip’ suçtur, buna maruz kalanlar (araştırmaya göre) yüzde 90 oranında kadınlardır. Ve günün sonunda bu şiddeti yapan değil, buna maruz kalanlar hep hayatını kısıtlamak zorunda kalıyor. Mesela evini ya da gittiği mekânı değiştiriyor, sosyal medyasını komple kapatıyor. Neden suça maruz kalan kendini kısıtlamak zorunda? Git, suçu yapanı engelle! ‘Hayran olduğu için yaptı’ gibi mazeretler ise faillere cesaret vermekte.”
ISRARLI TAKİP SİSTEMATİK ŞİDDETTİR
BİLMEYENLERE KISA BİR ÖZET
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece erken ile tanıştığında evliydi. Uzun süren çekişmeli olayların ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrıldı, 8 ay önce de Ece Erken ile evlendi. Cinayetin ardından yapılan yorumlar ise baş sağlığından öte bu durum özelindeydi.
İYİLİĞİ BESLERSEN İYİ KÖTÜLÜĞÜ BESLERSEN KÖTÜSÜN
Uzman psikolog ve sosyolog Serap Duygulu, Ece Erken’i katıldığı programlar sebebiyle tanıdığını belirterek giriyor lafa ve diyor ki: “Şoktayım! Gece ben de şöyle bir bakayım dedim neler yazılmış diye... İnanamadım yorumlara.” Cinayetin ardından yazılıp çizilenler benim kadar onu da rahatsız etmiş. Peki ama insan bir ölümün ardından böylesi acımasız yorumları neden yapar? Duygulu şöyle anlatıyor: “Birincisi, ‘TT’ olan (Trending Topic- çok konuşulan konu) bir etiketin altına görüş yazarak, kendini önemli ve değerli hissetmeye çalışan, ‘Benim de bu konuda bir görüşüm var’, ya da ‘Hazır konuşuluyor, benim de adım görünsün bari’ diyen sığ bir kesim var. İkincisi, biz toplum olarak takım tutar gibi parti tutar, bir inanca sığınır, bazı ünlüleri kahraman ya da düşman ilan ederiz. Sonra da yaptıkları her hareketi -doğru/yanlış fark etmez- kişinin ne yaşadığı ne hissettiğini bilmeden, hem de üzerimize hiç vazife olmayan bir şekilde fütursuzca yargılama hakkı buluruz kendimizde.”
TOPLUMSAL AHLAK ANLAYIŞI
Bunu yaparak kötü olmuyor muyuz o zaman? Duygulu, iyilik ve kötülüğün doğuştan getirdiğimiz özellikler olduğunu söylüyor, şöyle örnekliyor: “Yale Üniversitesi Bebek Biliş Merkezi’nde, Psikolog Wynn ve ekibi henüz yaşını bile doldurmamış minik bebeklerin ahlaki gelişimleri üzerine bir araştırma yapıyor. Sonuçlar inanılmaz. Yetişkinler nasıl kendilerinden farklı olan insanlara karşı ön yargılıysa bebekler de aynı davranıyor. Ve hatta kendilerinden farklı tercihte bulunanlara kötü davranılmasına göz yumuyorlar. Bu da gösteriyor ki bizler dünyayı farklı insan gruplarına ayırmaya, bizim gibi olmayan, düşünmeyen insanlara zarar verenleri sevmeye, bizim gibi olmayanları, yani ‘diğerlerini’, cezalandırmaya meyilliyiz. Biliminsanları durumu ‘Evrensel Ahlak Özü’ ile doğmak olarak tanımlıyor. Hepimiz aslında bu öze sahibiz. Ancak hangi yönümüzü geliştirirsek o yönümüz karakterimiz olur. İyi olmayı tercih edersek iyi, kötü olmayı tercih edersek kötü! Yorumlara bağlayacak olursak da evet, bazı insanlar safi kötüdür! Kötülük ve kıskançlıktan beslenip bunları yazıyorlar. Diğerlerine gelince! Toplumların bazı değer yargıları vardır. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz!’ deniyor mesela. Yani insanlar bireysel olduğu kadar yaşadıkları toplumun değerlerini de yansıtıyorlar. Bu örnekte de olduğu gibi Ece’yi toplumsal ahlak kriterleri ile cezalandırma peşindeler. Ancak bu saik ile yapanlar bir insanın ölümüne sevindiklerinin, o kişiyi seven başka insanlar (ailesi, eski eşi, çocukları gibi) için de kötülük ettiklerinin, empati yapmaktan nasıl yoksun olduklarının farkında değiller!”
SOĞUK HAVADA KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, aslında her tür egzersizin kalp ve damar sağlığı için önemli ve gerekli olduğunu belirterek başlıyor söze. Tıpkı benim gibi, kendisinin de kar altında antrenman yapan gençleri, ara sokaklarda ellerinde kürekle ya arabasını ya da kapısı önündeki karı kaldırmaya çalışan özellikle de 60 yaş üstü emeklileri, kara saplanan arabasını tüm gücüyle ittirmeye çalışanları gördüğünü söylüyor ve diyor ki: “Bu aslında pek istemediğimiz bir durum. Şöyle ki; düzenli egzersiz kan basıncını düzenler, hipertansiyon riskini azaltır, insülini dengeler, diyabet riskini en aza indirir, damarlarda plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltır. Ancak haftalardır evde yatan, nadir sokağa çıkan, son yıllarda hiç antrenman ya da egzersiz yapmamış kişilerin, sıcak evden/arabadan bir hışım çıkarak, ‘Aman dur şu karı temizleyivereyim’ demesi ve kendini zorlaması kalbe fayda değil zarar getiriyor. Bilinçli egzersize evet ama 2-3 saatlik ağır ve yoğun tempolu işe hayır” diyor.
ÖDEM TUTUYOR
Peki, neden? Ne zararı var soğuğun? Şöyle cevaplıyor: “Kış aylarında yani soğuk havada kalp krizi geçirme riski yaz aylarına göre yüzde 20 fazladır. Bunun birçok nedeni var. Soğuk hava direkt kalp damarı üzerinde ‘vazokonstrüksiyon’ denilen büzücü bir etki yaratır. Yine soğuk havalarda kalp hızı ve kan basıncı artar ve terleme azalır, ki bu durum kalbin yükünü de arttırır. Dikkat edin kış aylarında pek çoğumuz ödemden şikâyet eder. Çünkü soğuk havada su-tuz tutulumu artar. Bu da ödem yapar ve kan basıncını yükseltir. Tansiyonu kontrol altında olanların dahi kan basıncı değerleri, soğuk havada yükselebilir ve işte bu ani çıkışlar kalp krizi riskini tetikleyebilir.”
SABAH ERKEN EGZERSİZ YAPMAYIN
Özellikle sabah erken saatlerde (Altı, yedi, sekiz ve dokuz gibi... Güneş iyice yüzünü göstermeden, ısıtmaya başlamadan) antrenman yapmanın, kalp krizi açısından daha riskli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canbolat, “Bizde bir inanış var. ‘Kar yağdı, mikroplar temizlendi. Erkenden çıkayım da antrenman yapayım, yürüyeyim. Temiz bir hava alayım’ diye... Ancak o saatlerde vücutta kortizon miktarı henüz düşük düzeyde oluyor, vücut ısınmamış oluyor. Kalp hızı yükselmemiş olduğu için de risk artıyor. Hele de soğuk havaya aniden çıkılmışsa... Kalp damarlarında spazm, göğüste sıkışma yaşanabiliyor.”
ISINMAK İÇİN İÇİLEN ALKOL DONDURUYOR
ARKADAŞ ÇEVRESİ BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ
NÖROLOG, Dr. Sevda Sarıkaya Washington’da yaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarını okumaktan keyif aldığım hocalardan biri. Şöyle bir yazı paylaştı: “Beyinde ‘sosyal beyin’ denilen ve diğer insanlarla iletişimde bulunduğumuz zamanlarda aktifleşen bir ağ var. Bu ağın kuvvetli olduğu kişiler, genellikle birbirini tanımayan insanlardan oluşan birçok arkadaş grubu ile ayrı ayrı iletişimde olan kişiler. Daha da ilginci, sosyal iletişim ağını etkin kullanan bu kişilerle sıkça iletişimde bulunmak, arkadaşlık etmek sizin de yetilerinizi geliştiriyor. Buna dalga etkisi deniliyor. Bir suya taş attığınızda birbirini tetikleyen dalgalar gibi, iletişimde bulundukça beynimizin sosyal iletişim ağı da gelişiyor. Arkadaşlık ettiklerimiz beynimizi şekillendiriyor.” Bu da demek oluyor ki kimlerle arkadaşlık yaptığınız beyin gelişiminiz açısından önemli. Bu da beni bizimkilerin dikkat çektiği noktaya, “Arkadaş önemli”ye götürüyor.
NE KADAR FARKLI İNSAN O KADAR GELİŞMİŞ BİR BEYİN
Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, insan beyninin ilk 30 yıl muazzam bir gelişme kapasitesi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Beynin gelişimi için muhakkak ki en verimli zamanlar bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleridir ancak sanılmasın ki yaş geçtikçe beyinin gelişmesi durur. Yavaşlar ama asla durmaz. 85-90 yaşındaki bir kişinin beyni, ilk başlardaki kadar olmasa da gelişmeye devam eder. Şunu da söylemek mümkün: Beyin, ne kadar verirsen o kadar gelişir!”
SOSYAL İLETİŞİM ÖNEMLİ
Peki, beynimizin gelişimini nasıl sağlayacağız? Şöyle yanıtlıyor: “Sadece kitap okuyarak ya da belgesel izleyerek beyin gelişimi sağlanmaz. Bu gelişimin önemli anahtarlarından biri sosyalleşmektir. Sosyal ağlarınızın genişliği ve kalitesi, ki burada annenin kulaklarını çınlatalım, seçtiğin arkadaşların neyi, ne kadar bildiği-kalitesi müthiş önemli, ruh sağlığınız kadar beyin sağlığınız açısından da önemli. Hangi yaşta olursa olsun yeni insanlarla tanışmak, arkadaş olmak beyin gelişimi için müthiş faydalı. Bazen insanlar, ‘Benim grubum bana yeter’, ‘Yeni arkadaşa ihtiyacım yok!’ diyerek aynı bakış açısına sahip, birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir grup içinde kalmayı tercih eder. Oysa arkadaş çevresini birbirini tanımayan ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan seçenlerin problem çözme, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yetileri daha yüksek oluyor.”
ZİHNİ KÖRELTMEYİN
Pandemide gösterdikleri üstün performanstan dolayı, ‘Gözünüz aydın! Ek ödeme almışsınız’ dedim. ‘Ne ödemesi?’ dedi ve ekledi: “Ödeme 8 ayrı şarta bağlı. Kriterleri yerine getiremeyen alamıyor. Kaldı ki sana bu bilgiyi verdiğim için bile 50 puan ceza alabilirim.” Ben de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer’in kapısını çaldım. Ne oluyor? Aile hekimleri ne istiyor? Sordum. 7 soruda anlattı.
PUAN UYGULAMASI ADİL DEĞİL
1) Gündemde sürekli aile hekimleri var. Neler oluyor? Aslında fitili ateşleyen 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ydi. Bu yönetmeliğe 2 nedenden karşıyız. Bir; yönetmelik diyor ki, ‘Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erer.’ Bu ne demek? Hekim ya da ailesinden herhangi biri hasta olamaz, yakını vefat edemez. Elini vicdanına koy ve söyle ‘Biz insan değil miyiz?’ Bir puanlama sistemi kurdular. Mesela, işe geç kaldın 10, işe ikinci kez geç kaldın 20 puan ceza. Seninle konuşmamızsa 50 puan ceza. Basında veya sosyal medyada bilgi vermenin cezası 50 puan, ki en ağır suç olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bunun için.
E, GİTSİN. NE OLUR?
2)İşimden olabilirim. Herhangi bir sebeple 150 ya da 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alman halinde il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona gidiyorsun ve yeniden sözleşme imzalayıp imzalayamayacağına karar veriliyor. Eğer ceza puanın 200 ise komisyona gitmeden doğrudan sözleşmen feshediliyor. Anlayacağın sağlık il müdürleri hem hâkim hem savcı hem de yönetici konumunda. Eskiden böyle değildi. İl sağlık müdürlüğü ceza verirse valiliğe itiraz ederdik. Ama şimdi tüm yetki il sağlıkta. Hukuki olmadığı gibi keyfi uygulamalara da açık bir durum.
HASTANIN SORUMLULUĞU BİZDE
3) İkinci neden ne?
‘Yayla mı? Kelle paça mı?’ diye sorsanız 40 yaş üstü bir kadın olarak, kolajen kaynağı olarak gösterilen kelle paçadan yana tercihimi koyarım. Peki mutfağın sihirbazları, bu işin ustaları ne düşünüyor? Türkiye denilince ilk hangi çorba akla geliyor?
Yayla (solda) ve kelle paça
BEYAZ YAKALININ TERCİHİ KELLE PAÇA
Kendi restoranını açan şefler kuşağının başarılı temsilcilerinden Didem Şenol, beyaz yakalıların sıklıkla uğradığı Maslak Orijin İş Merkezi içindeki Gram lokantasında kelle paçanın çok sorulduğunu ve sattığını belirterek, “Kelle paça için ‘gece yarısı’ çorbası gibi bir algı var ama değil! Tam tersi. Paça öğle, akşam saatlerinde de hayli tüketiliyor. Koku nedeniyle evde yapmayı tercih etmeyenler de sıklıkla sipariş veriyor. Bizim lokantada paça çorbası sabittir, diğer çorbalar hep değişir” diyerek kelle paça çorbasına karşı önyargının yıkıldığının altını çiziyor.
Peki Türkiye’den CNN listesine girmek üzere hangi çorbayı önerirdi? Şef Şenol, “Tarhana’ derdim, diyerek şöyle örneklendiriyor: “Dünyada benzeri yok. Bize özgü. Biz tadına çok alışığız ama tadı onlara keskin gelebilir. Boza da öyledir ya biraz. Şef Didem ne sever dersen de? Erişteli yeşil mercimek severim. Çocukluğumu hatırlatır bana hep.”
SOFİSTİKE DEĞİL
METEOROLOJİYi VE UZMANLARI DİNLEYİN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, daha önce Balıkesir, Düzce’de de benzer felaketler yaşandığı, 2 gün boyunca insanların kapalı yolda esaret yaşadıklarını hatırlatarak, “Yani düşünün öyle bir kar yağıyor ki iş makineleri açıyor, hemen peşine bir daha yağıyor... Açılan yer hemen kapanıyor. Burada önemli olan kapalı yolun açılması değil yolun kapanmamasını sağlamak. Kar yağdıktan sonra yolu açmak zor olur, var olan yolu da perişan edersiniz. O nedenle kar yağmadan solüsyon ya da tuz atmak lazım. Kar yağdıktan sonra tüm bu faaliyetleri yapmanın bir faydası olmaz. Yetkililer bu konuda gerekli önlemleri, ‘kar uyarısı’ yapıldıktan sonra acil olarak almalı” diyor.
KAR LASTİĞİ UYARISI
Şehir içinde pek sorun olmayabileceğini ancak şehir dışına çıkacakların uyarıları özellikle dinlemesi gerektiğini belirten Tek, şöyle devam ediyor: “Yurdun doğusuna hep ‘çok’ kar yağar ama batı ve güney bölgeler, ki Gaziantep de batı sayılır alışık değil böyle kara. Sıklıkla yağmadığı için de ‘Gelip, geçer! Nasıl olsa açarlar yolu’ gibi düşünülüyor ama gerçeklik öyle olmuyor. O uyarılar boşuna yapılmıyor. Dinlemek şart. Ayrıca kar lastiği çok önemli. Yaz lastikleri karlı yolu tutmaz. E, kış lastiği yok, zincir yok! Hem kişisel hem de kurumsal tedbirler alınmalı ki böyle manzaralar yaşanmasın.”
TÜRKİYE DONACAK
Tek, ‘Hafta sonuna dikkat’ diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu cumartesi- pazar yoğun bir kar yağışı var. İstanbul’da kar cuma akşam saatleri başlayacak. Rüzgâr ise güney yönden esecek yani lodos var. Dolayısıyla sıcaklıklar artacak. Bugün kadar soğuk olmayacak ama kar yoğun olacak. Hatta sadece İstanbul değil, poler dediğimiz bu sistem, komple ülkemizin üzerine iniyor. Özellikle hafta sonu yola çıkacak olanlar planlamasını buna göre yapsın ve hatta mecbur değillerse yola çıkmasınlar. Buzlanma ve don tehlikesi var. Pazartesi günü ise kar yurdun iç kesimleri ve doğuya kayıyor. Ay sonuna kadar da soğuklar devam edecek, sıcak geçişler yok maalesef.”
KAR KAPIYA DAYANDI
DÜNYAYA ENTEGREYİZ
İlk söz eğlence dünyasının canlı tanığı, ‘Gazinocular Kralı’nın oğlu Sacit Aslan’ın. ‘Sahne adabı nedir?’ diye soruyorum. Yanıtı şöyle: “Gazinoların olduğu dönemde de dekolte vardı. Bu kadar abartı değildi ama vardı. Çok net söyleyeyim ki beni de zaman zaman rahatsız eden, bir gazinoya, alkollü ortama uymayan dekolte kıyafetler olurdu. O tarihlerde bu durum kadınların gazinodan ayağının çekilmesine neden oldu. Şimdi buraya kocaman bir ‘ama’ koyalım. Bu dediklerim 35-40 sene önceydi. O zaman ile bu zaman bir mi? ‘Burası Türkiye’ diyor bazı arkadaşlar. Bu bağnaz bir söylem. Burası Türkiye’dir doğru. Ama bu Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir memlekettir. Madonna, Beyonce gibi ünlüler sahneye bundan bile açık kostüm ile çıkıyor. Eğer sen gündelik yaşamında, Batı’nın iyi-kötü tüm kavram ve alışkanlıklarını alıp uyguluyorsan ve de dünyaya entegre bir ülkede yaşadığını söylüyorsan o zaman bu popçuların sahnede giydiği ‘kostüm’ mü sorun? 3-5 kişi yadırgamış olabilir ama bin kişi alkışlıyor ki bu insanların konserleri hınca hınç dolu. Dolayısıyla boş yere konuşmaya gerek yok.”
BU KADAR DA OLMAZ
SEREN Serengil: Gülşen’i yakın bir zamana kadar destekliyordum, herkes istediği gibi giyinebilir. Ama bu son kıyafet... Gerçekten de don ve sutyen ile çıktı karşımıza. Çıktığı yer, evet bir gece kulübü ama yemekli bir yer. İnsanlar karı-koca gelmişler. Seyirciye doğru eğilip kalçasını sallaması falan... Bence durum amacını aştı. Seksapellik ve dekolteye tamam ama bu fazla. Striptiz kulüplerindeki kadınlar gibi... Bu kadar da olmaz.
‘BEACH PARTİ’DE OLSA GİYİLİR
Demet Akalın: Ben Gülşen olsam inan tırnağımın ucunu göstermem. Çünkü inanılmaz yetenekli ve başarılı bir kadın. Ki makyajsız bile çok güzel. Ayrı bir havası var. Biri kalkmış, ‘Sahnede onu giyme’ demiş. E, yani! Ben hayatta aldırmazdım, kim ne demiş. Tırnağımın ucunu göstermem inat uğruna. Sahneye çıktığın yer ‘beach party’ olsa o zaman giyilir, hepimiz giyiyoruz mayo.
Gerçekten de çok üzücü ancak sosyal medyanın da etkisi ile özellikle de her şeyin organiğini, doğalını arayan şehirli kadınların üzerinde sanki ‘Normal, evde, doğum koçu ya da ebe ile doğurmak’ gibi görünmeyen bir baskı var. Uzmanlar uyarıyor! Birincisi, ‘doğum koçu’ doktor değildir. İkincisi, ‘evde doğum’ steril ve sağlıklı değildir. Üçüncüyü de ben araştırdım. 84 saatte, uzaktan eğitimle 2-3 haftada, 699 liraya bile doğum koçu sertifikası alabilirsiniz.
VER PARAYI AL SERTİFİKAYI
BİRÇOK üniversite ve akademi 2-3 haftalık online eğitimin ardından ‘doğum koçluğu’ sertifikası veriyor. Fiyatı 699 ile 10 bin lira arasında. Bazı üniversiteler açıklama kısmında doğum koçluğunun tıbbi-psikoterapötik bir yaklaşım olmadığını açıkça belirtmiş. Ancak açıklama bile yapmayıp, ‘Ver parayı, al sertifikayı’ mantığı ile iş yapan akademiler de var. Yani ‘etik’ bu işi yapanın vicdanına kalmış.
TREND OLDU DİYE KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz, sosyal medyada fenomenler ve ünlülerin yaptığı paylaşımlar ile doğum koçluğunun ‘trendler’ arasında girdiğini söylüyor. Haklı. Özellikle de biz şehirli kadınların her şeyin ‘en sağlıklısı’, ‘en organiği’, ‘en normali’ni arayışımız biraz fazlaca takıntı haline gelmiş olacak ki arkadaşlarım ile doğum öncesi aramızda, ‘Şu ünlü suda doğum yapmış’, ‘Şu fenomen Doula tutmuş’ gibi sohbetler yapardık. Dr. Korkmaz, kavramları karıştırmamak gerektiğini belirterek, “Doğum koçu; doğum esnasında annenin elini tutan, saçını okşayan, moral/motivasyonu sağlayan, masaj yapan, nefes alışverişini düzenleyen kişidir. Doktor değildir. Yeri annenin yanıdır, alta geçemez. Ne yasal ne de vicdani olarak doğum yaptırmaya yetkisi yoktur” diyor.
Kendisine de ‘trend’ olması sebebiyle ‘Evde doğum yaptırır mısınız?’ soruları geldiğini söyleyen Dr. Korkmaz, “Doğumun yapılacağı en doğru yer hastanedir. Bu iş evde olmaz! Ev o hijyene sahip değil. Hadi diyelim her şey yolunda gitti. Ya doğum sonrası, kordon sarkması - dolanması, perine ya da rahimde yırtılma, kanama, enfeksiyon gibi bir komplikasyon olursa! Acil ameliyat gerekebilir, serum, kan lazım olabilir. Ki Ankara’da yaşanan acı olayda örneğini gördük. Bebek ters, makat doğum. Makat doğum hastanede bile tecrübeli bir doktor tarafından, ultrason muayenesi ile yapılabilir. Bırakın ebeyi, doğum koçunu!” hatırlatması yapıyor.
HERKESİN FORMATI FARKLI
EN BÜYÜK RİTÜEL İYİLİK YAPMAKTIR
Astrolog, Can Aydoğmuş’a astrolojide ‘Dilek tutma, toprağa gömme, ateşe atma, çaput bağlama gibi ritüeller var mı?’ diye sordum. Astrolojide Jiesta, Fomalhaut, Sirius gibi bazı yıldızların olduğu ve bu yıldızların döneminde özellikle yaratım çalışmaları, meditasyon yapmanın, dilemenin hayli etkili olabileceğini söylüyor.
‘Dileyin’ derken ne kastettiğini de şöyle açıklıyor: “İnsanın düşünce gücü hayatındaki tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, yanlışı düzeltmekte ciddi anlamda etkilidir. Bunu yapmak için de düşünce ile bilinçaltının paralel olması gerekir. Dilemekten kastım, ‘Göm! Suya at! Üzerinden atla!’ gibi değil de bazı dönemler de bazı bilimsel teknikleri uygulamak daha etkili olabilir. Ben daha çok, ‘Hayal panosu hazırlayın, isteklerinizi yazın’ ya da ‘İmajinasyon yapın’ diyorum. Bu yöntemler yıllardır çeşitli psikoterapiler için kullanılıyor. Kocaman bir ev mi istiyorsun? Kocaman bir evin içinde hayal et kendini. Kişi bu sistemli imajinasyon çalışmaları sayesinde hedeflerine yönelik davranış geliştirir ve uygun seçimler yaparak hedefine yönelik sistemli bir ilerleme içerisinde olur.”
ŞİFA İSTEYEN ŞİFA DAĞITSIN
“Astrolojide en büyük ritüel ‘iyilik’ yapmaktır. Örnekleyeyim. Venüs, kadını temsil eder. Biri size ‘Venüs’ünüz kötü’ diyorsa şifalanmak için kız çocuklarına, kadınlara iyilik yapmalısınız. Ki 19 Aralık’ta Oğlak burcunda başlayıp 29 Ocak’ta bitecek bir Venüs retrosu var. Ne demek bu? Şu an herkesin kadınlar ve kız çocuklarına iyilik yapması lazım. 14 Ocak’ta başlayıp 4 Şubat’a kadar devam edecek bir Merkür retrosu da içindeyiz. İletişime ait her şey; konuşma kabiliyetimiz, kendimizi ifade ediş tarzımız, yazıp çizmemiz, entelektüelliğimiz, Merkür’le ilişkili. Merkür geri gittiğine göre bu alanlarda sıkıntılar yaşanabilir. Nasıl şifalanacak? Maddi zorluk çeken, okuyamayan, kitap alamayan, eğitim materyallerine ulaşamayan çocuklara, gençlere bağışlar yapacağız. Yoksa istediğin kadar enerji çalış, kâğıtları yak, dilekleri suya at... Siz başkalarına ne kadar yardım ettiniz? Asıl önemli olan bu.”
BİR SORU, BİR CEVAPTÜNELİN SONUNA YAKLAŞTIK
PCR TESTLERİNİ DOĞRU VE VERİMLİ KULLANMAK ÖNEMLİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, 5 soruda cevapladı.
Alınan kararlar doğru mu?
“Bir kararın doğruluğunu şartlara göre değerlendirmek lazım. Tüm dünyada test ile belirlenen vaka sayısı günlük 3 milyon. Türkiye’de ise 77 binlerin üzerinde, ki bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı. Şükür ki aşı sayesinde, virüsün ağır hastalığa dönüşmesinin yavaş olduğu bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında PCR testinin neye mal olduğu, ne kadar yapılabilir olduğunu doğru değerlendirmek gerek. PCR maliyeti yüksek bir testtir. Uygulayacak yetişmiş personel, ekipman ve özellikleri geniş KİT’ler gerekir. Vaka sayılarının böylesi hızla arttığı bir dönemde, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir. O nedenle eldeki PCR testlerini daha doğru yerlere yönlendirmek zorundasınız.”
Bugüne kadar uygulandı ama...
PCR testi ne demek?
Gel önce bunu anlatayım. Kişinin burun, boğaz ya da balgamından örnek alıp o örnek içindeki aktif ya da inaktif, halk tabiri ile ölü ya da canlı virüsü çıkarırsınız. Ne bakıyoruz virüste? SARS-CoV-2’ye ait nükleik asit, yani
Karakoldan sadece 10 adım ötede, hakkında onlarca kez şikâyetçi olduğu eski nişanlısı tarafından katledildi. İnsan ister istemez kendine şu soruyu soruyor: Bir kadın avukatın dahi kendini koruyamadığı bir ortamda biz nasıl korunacağız? Kadın cinayetleri nasıl duracak?
ABLAM ‘MELEK GİBİYDİ’
DİLARA Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız ile konuştum. Ablasının, katili Oktay Dönmez’den agresif yapılı biri olduğunu görünce ayrılmak isteğini belirterek, “Ama ablamın peşini bırakmadı. Tehdit ediyordu. Hakkında uzaklaştırma kararı var. Yaşadığı sitenin güvenliğine de haber verdik, ‘İçeri almayın!’ diye. Aklım almıyor! Buna rağmen o katil çilingir ile eve giriyor. Bu nasıl olur? Ablamı silahla rehin alıyor. ‘Açım’ demiş, kandırmış. Müdahale etmeleri kolay olur diye, karakolun yanındaki bir restorana götürmüş onu. Ama yetişemedik. Melek gibi bir insandı. Ablamı koruyamadık” dedi.
KOLLUK KUVVETLERİNE EĞİTİM ŞART
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve Baro Başkan Yardımcısı, avukat Nazan Moroğlu, meslektaşının katledilmesinin devletin kadınları koruyamadığının göstergesi olduğunu söylüyor ve “Yaşamından endişe duyduğunu bildirmesine, koruma kararı aldırmasına, polise haber verilmesine rağmen öldürülen bir kadın! Yaşananlar elbette o restorana giden polis memurlarının suçu değil! Ancak yıllardır, kolluk kuvvetlerinin bu tarz olaylarda nasıl davranılması gerektiği ile alakalı eğitim alması gerektiğini söylüyoruz. O polisler üniformalı değil sivil kıyafetli olsaydı, hemen 10 adım ötesindeki karakol ile zamanında iletişim kurulabilseydi Dilara belki şimdi yaşıyordu” diyerek her olayın niteliğine uygun davranmak gerektiği hatırlatmasını yapıyor.
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Peki, kadın cinayetleri nasıl duracak?
HER İKİ TARAFI DA RAHATLATACAK POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR
Koç Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Murat Somer, Türkiye’nin göçmenler konusunda bugüne kadar birçok fedakârlık yaptığını ancak Türkiye ve Suriye vatandaşlarını karşı karşıya getiren bu tarz olaylarda asıl sorumluluğun yine devlete ait olduğunu söylüyor ve “Toplumsal barışı sağlamak, buna uygun iklimi yaratmak devletin, dolayısıyla iktidarın sorumluluğudur. Türkiye, şu an tüm dünyada da olduğu gibi önemli bir göç sorunu ile karşı karşıya. Elbette bunun yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel sorunlar var. Bu iklimi teskin edecek, toplumu rahatlatacak atmosfer yaratmak iktidarın ve akabinde siyasetçilerin işidir. Göçmenleri düşmanlaştırmayan, insan hakları ve hukuk ile uyumlu fakat toplumdaki meşru rahatsızlıkları da yok saymayan, uzun vadeli bir çözüm olmadığı sürece bu tarz olaylar maalesef yaşanır, ki dünyanın her yerinde de bu böyledir” diyor. İşin bir de toplumsal boyutu olduğuna değinen Prof. Dr. Somer, sivil toplum örgütlerini de durumun insani boyutunu unutmadan ama ortada bir sorun olduğunu bilerek, kutuplaşmayı yumuşatmak adına çağrı yapmaya davet ediyor.
RADİKAL SÖYLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ
Peki, Suriyeliler geri dönsün diye ek tedbir ve kararlar alacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti politikasını Suriyelileri göndermek üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı siyasetçilerin ‘radikal’ söylemleri Türk-Suriyeli çatışmasında ne kadar etkili? Prof. Dr. Somer, “Makul, gerçekçi ve bilimsel çözümler ortaya konulmadığı sürece, üzücü ama bu tür radikal; toplumun korku, kaygı ve duygularını istismar eden siyasal söylemler ve eylemler ortaya çıkacaktır. Bu söylemler sorunun çözümüne hizmet etmediği gibi, insanların duygularını istismar etmekten öteye de geçmiyor. Bunu engellemenin bir yolu var mı? Var. Acil, sorunun uluslararası boyutu da hesaba katılarak başta Suriye’ye yönelik olmak üzere dış ülkelerle risk ve maliyet paylaşımına yönelik, işleyen, barış odaklı, yeni politikalar üretilmeli. Hasmane söylemlerden kaçınılmalı. Sosyolojik ve ekonomik anlamda sonuç yaratacak politikalar üretebilir, bunu da toplumu ikna edecek şekilde anlatabilirsek sorun çözülür” önerisinde bulunuyor.
ÜZERİNE GİDİLMEZSE KONTROL EDİLEMEZ BİR HALE DÖNÜŞÜR
Mülteci Hakları Savunucusu Hukukçu Abdulhalim Yılmaz, Esenyurt’taki saldırının bir benzerinin daha önce İkitelli’de, Bağcılar’da ve Ankara, İzmir gibi başka şehirlerde de yaşandığını, yani münferit bir olay olmadığını söylüyor. Mültecilere yönelik saldırıların cezasız kaldığını ve bu nedenle durumun daha da vahim hale geldiğini belirten Yılmaz, “Suriyeliler yerinden, yurdundan edilmiş, hayatlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınmış insanlar. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken kendilerini daha büyük bir mağduriyet içinde buldular. Ne yazık ki kamuoyunda saldırılanlar suçlu, saldıranlar vatansevermiş gibi bir algı yaratmaya çalışanlar var” diyor.
CEZASIZ KALMAMALI
TEK TİP BESLENME HASTALIKLARI TETİKLİYOR
BİYOLOG, diyetisyen Burçak Çubukçu, genellikle ergenlik dönemi ile 20 yaş grubundaki genç kadınların fenomenlere ya da büyüklerine benzeme, onlar gibi ‘güzel’ olma kaygısı ile şok diyetlere kalkıştığını söylüyor. Şok diyetlerle kilo vermenin kolay olduğunun ancak sağlıktan gittiğinin altını çizen Çubukçu, “Tehlike sanıldığından büyük çünkü kiloyu yağdan değil su ve kastan kaybediyorsunuz. O an tartıda kilo veriyorsunuz ama diyeti bırakıp normal beslenmeye geçtiğiniz an vücut sanki kıtlıktan çıkmış gibi strese giriyor ve hemen yeniden kilo almaya başlıyor. Bu da metabolizmayı mahvediyor. Ver- al, ver- al... Bu bir kısır döngü. Bir hastam var, tek tip beslenmeden kaynaklı kansızlık sorunu yaşıyor, saçları dökülüyor. Regl döngüsünün bozulması, böbrek hasarları, B12 eksikliğinden kaynaklı hafıza kayıpları, stres, agresiflik, odaklanma bozuklukları da cabası. Ruhsal olarak da kişi kendini sevmeyen birine dönüşüveriyor” diyor.
ANOREKSİYA’YA DİKKAT
Normalde bir kişinin günlük 1000-1500 kalori alması gerektiğine değinen Çubukçu, tek tip diyetlerin vücudun alması gerektiği vitamin ve mineralleri yok ettiğini de belirterek, örneklendiriyor: “Zayıf olan ‘mutlak sağlıklıdır’ diye bir şey yok. Kişi ancak uzman eşliğinde, kendine özgü beslenme programına uyarak daha sağlıklı olabilir. Mesela, bir kişinin normalde alması gereken C vitamini 70 gramdır. Sigara içiyorsa bu miktar 120 grama kadar çıkabilir. Yani beslenme kişiye özgüdür. Çok yaşadığımız bir başka sorun da anoreksiya. Çok sayıda genç, kilo almamak için, yemek sonrası kendini kusturuyor, ki bunun sonu ölüm olabilir.”
NORVEÇ FİLTREYİ YASAKLADI
NORVEÇ’te beden algısı sorunlarını tetiklediği, ‘idealize insan’ algısı oluşturulduğu için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları rötuşlu, filtreli, oynanmış ya da bir başka şekilde manipüle edilmiş görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlemiş sayılacaklar. Yeni yasa gençler arasındaki dış görünüş baskısını azaltmayı hedefliyor.
Bu kadarına pes! Astrolojik kürtaj
Tüm hayatımı yıldızlar ve gezegenlerin konumu üzerinden şekillendirmiyor olsam da astrolojiye meraklıyım. Bana göre astroloji, en yalın anlatımı ile bir ‘olasılıklar ilimi’. Oxford Sözlüğü astroloji için, “Göksel cisimlerin hareketi ile göreceli pozisyonları ve bunların insan hayatı üzerindeki ‘varsayılan’ etkilerinin incelemesi” diyor. Sosyal medyada gezinirken gördüğüm bir tweet ise astroloji konusunda bana ilk kez ‘Bu kadar da olmaz!’ dedirtti. Astrolog Barış Özkırış tweet’inde hamile bir kadının çocuğu oğlak burcu olmasın diye kürtaj yaptırdığını yazıyordu. Çocuğu istemediği burçta doğacak diye kürtaj olmak! Ne kadar gerçek ve ahlaki? Sordum.
İŞTE O TWEET
ASTROLOG Barış Özkırış, “Doktor dostum hamile bir kadının çocuğu oğlak burcu olmasın diye kürtaj yaptırmak istediğini bildirdi. Yapmayın arkadaşlar! Astroloji bu değil! Felsefe gibi, insanı ve hayatı anlamak için kullanın. Mutlak hükme varmak, önyargı için kullanmayın. Bilgiyi zehre çevirmeyin” uyarısı ile sosyal medyayı salladı. Tweet’i binlerce etkileşim aldı. Özkırış’ın yazdığı bu iddia aslında uzun süredir sosyal medyada dolanıyor.
O nedenle ‘Olay gerçek mi değil mi, gerçek ise ne düşünüyor?’ diye öğrenmek için kendisini aradım ama o hem yazdıklarını sildi hem de telefonlara çıkmadı. Peki, bu durum gerçek olabilir mi? Astrologların bu tarz taleplere yaklaşımı nedir? Ünlü astrologlara sordum.
ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN YAPMIŞ
Profesyonel Astroloji Derneği Başkanı-Astrolog Dinçer Güner’i arıyorum. Kürtaja karar vermek kendi içinde zaten zor ve sıkıntılı bir süreçken bir de bunu astroloji uğruna yapmak ne kadar gerçekçi ve mantıklı? Bugüne kadar danışanları ile arasında böyle bir diyalog yaşandı mı? Güner diyor ki: “Bence bu tweet kurgu. Etkileşim amaçlı yazılmış. 12 yıldır danışmanlık veriyorum, böyle bir durumla karşılaşmadım. Anneler-anne adayları genelde ‘Çocuğum sağlıklı olacak mı, geleceği nasıl olacak, mutlu olacak mı?’ diye sorar. Bunun yaşandığına inanmıyorum. Etkileşim almak için spekülasyon yapmış.”
MÜKEMMEL AN YOKTUR
Anne adaylarının daha çok hangi saat ya da hangi gün doğum yapmanın uğurlu ve kısmetli olacağına dair sorular sorduğunu da belirten Güner, “Ben kadere inanırım. O nedenle tam bir saat vermekten kaçınırım ama bazen ‘Şu 3-5 gün gökyüzünde olumlu açılar var’ derim ama asla karışmam” diyor ve önemli bir saptamada bulunuyor: “En mükemmel zamanlamayı, en muhteşem günü, en harika anı da seçsen astrolojide zorlanmayı temsil eden Satürn, mücadeleyi temsil eden Mars gezegenleri var. Yani doğum haritan ne kadar mükemmel olursa olsun bu hayatta hepimizin zorlandığı, mücadele ettiği alanlar olacaktır. İnsan böyle olgunlaşır. Mükemmel ‘an’ diye bir şey yoktur. Ne yapsan ne etsen de istediğin kurguyu yaratamazsın. Bizim dernek olarak da durduğumuz nokta burası. Astrolojinin etik ilkeleri var ve buna bağlı kalınmasını çok önemsiyorum.”
MÜKEMMEL HARİTA DİYE BİR ŞEY YOK
Astrolog Kristin Demirci, sağlık konusunda spesifik tarih belirtmeyi etik bulmadığını belirterek, “Astrolog kendi hayatı için istediğini yapabilir ancak başkası adına böyle bir konuda görüş bildiremez. İnsanlar bu durumdan ciddi zarar görebilir. Kaldı ki mükemmel harita, mükemmel an diye bir şey de yoktur! İnsanlar kulaktan dolma bilgi ile gereksiz kaygıya kapılabiliyorlar bazen ancak her bebek doğum anını-ilk nefes alacağı anı kendi seçer. O nedenle doğum saati ya da ameliyat gibi spesifik bilgiler vermiyorum. Etik bulmuyorum. Danışanlarım böyle sorular yönelttiğinde ise doktorlarına güvenmelerini tavsiye ediyorum. İlla bir yorum yapılacak ise dönemsel değerlendirmeler yapmak daha faydalı. Yani doğum anı değil de hamile kalmanın güzel olabileceği dönemlere bakılabilir ama bilinmeli ki bu yorum da kişiye özeldir. Genelleme yapılamaz. Mesela kişi bir çocuğun sorumluluğunu almaya hazır mı? Buna da bakılabilir. Çünkü eşlerin kendi hayatlarında aşamadığı, iyileştiremediği her mevzu çocuğun haritasına yansır. Bunlara enerji harcanmalı, bu tip etik olmayan mevzulara değil” diyerek uyarıyor.
SEÇİMLERİN KADERİNDİR
ASTROLOG Aygül Aydın da astrolojiye ilgi duyanların daha çok doğum saati ya da günü danıştıklarını belirterek bugüne ka-darki meslek hayatında böylesi bir kürtaj durumu ile karşılaşmadığını söylüyor. Aydın, “Gün sormak başka, çocuk aldırmak başka... Allah’ın takdir ettiğine engel olmak! Astroloji ile alakası yok bunun. Astroloji bu değil. Unutulmamalı ki olması gereken olur. Her insanın bir kaderi vardır ve her şeyin tarihi de zaten önceden bellidir. İnsanın bir külli bir de cüzi iradesi vardır. Allah size seçimler verir. Bir çocuk veriyor diyelim. Doğurup doğurmamak? O senin iraden” diyor.
BEN BAŞKA O BAŞKA
Aydın, geçtiğimiz yıl kendisi ile aynı gün ve aynı saatte doğan bir kadın ile tanışmış. ‘Buradan bakınca birebir aynı kaderi ya-şıyor olmamız lazım gelmez mi?’ diye soruyor, şöyle devam ediyor: “Ama değil! Aynı dönemlerde benzer sıkıntı ve mutlulukları yaşamışız ama bu durumlar karşısında onun seçimleri ile benimkiler bambaşka olduğu için hayat onu başka beni de bambaşka bir noktaya getirmiş. Yani astroloji -karar verme noktasında- yol gösterici olabilir ancak kaderiniz seçimlerinizin toplamıdır.”
MERCAN YAY BURCU
1 Aralık’ta kızı Mercan’ı kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci bir röportajında burç sorusuna, “Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç” diyerek gayet esprili bir şekilde yaklaşmıştı. Özpirinçci’nin kızı Yay burcu oldu.
BOŞANMA DAVASI
BUGÜNLERDE eşi futbolcu Özer Hurmacı’nın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile gündemde olan Mihriban Hurmacı 5 ay önce eşine, ‘Doğum haritasına baktım, beni aldatıyor’ diyerek boşanma davası açmıştı. Çift daha sonra barışmıştı.