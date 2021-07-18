Bodrum tatil cenneti mi yoksa cehennem mi

Dünyanın en büyük ilaç ve kozmetik şirketlerinden Johnson&Johnson, içinde kanserojen madde tespit edilen bazı güneş kremlerini toplatıyor. Karar şok etkisi yarattı! Zira, yüzbinlerce kişi hele de bu sıcak yaz günlerinde güneşin tadını dolu dizgin çıkarmaya çalışıyor. Plaj çantasının olmazsa olmazı da güneş kremleri! Birincisi; evinizde sayacağım güneş kremlerinden varsa hemen çöpe atın. İkincisi; hangi güneş kremi zararsız? Güneşin zararlı etkilerinden korunmanın başka yolu yok mu? Onu da uzmanlarla konuştum.

HEM GÜNEŞE HEM KREMLERE DİKKAT

DR. CEM Hamidi güneşin altında, elde bir kitap, dalgaları dinlemenin şüphesiz her insanın ruhunu dinlendirdiğini hele de pandemi ile eve kapanan birçok insana bu ritüelin terapi gibi geldiğini söylüyor. Ancak dikkat! Ruhumu dinlendireyim derken kanser olmayın. Dr. Hamidi ‘Azı karar çoğu zarar’ diyor, şöyle devam ediyor: “Güneşe fazlaca maruz kalmak yaşlandırıyor, kırışıklıklara, lekelere neden oluyor. Daha önemlisi kansere yol açıyor. Melanom, cilde renk veren melanin pigmentini üreten hücrelerdeki bozukluk sonucu ortaya çıkan cilt kanserinin en ciddi türüdür. Güneşten veya solaryumdan gelen UV ışınlarına maruz kalmak bu riski artırır. Ayrıca, uzun süre ve tekrarlayan güneş ışığına maruz kalındığında özellikle yüz, el üzeri gibi güneşe açık alanlarda kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler cildin yaşlı görünmesine neden olur ve uzun vadeli cilt problemlerine yol açabilir.”

HANGİ KREMİ SEÇMELİ

“EN önemli noktalardan biri kremin içeriği. İçerisindeki etken maddelerine, maddelerin ne işe yaradığına, ürünün ‘cruelty free’ ya da ‘organic’ olup olmadığına mutlaka bakın. Ürünün sadece UVB değil, UVA koruması olması da hayli önemli. Piyasadaki güneş kremlerinde SPF ibaresi görürsünüz, bu UVB’ye karşı koruduğunu gösterir ki bu ürün genellikle derinin üst tabakasını korur. PPD (Persistent Pigment Darkening) ise UVA’ya karşı koruyuculuğu gösterir. İyi bir güneş koruyucu her ikisine karşı da etkin olmalı. Özellikle leke sorunu olan kişiler UVA, UVB korumasına ek, fiziksel filtreli geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih etmeli. 2 çeşit güneş kremi var. Bir; kimyasallar (sürer sürmez emilenler.) Hücrelere geçebiliyorlar. Fizikseller (sürünce yoğurt gibi, deride tabaka oluşturanlar) ise ultraviyole ışınlarını yansıtarak, ışınların deriden geçmesini engelliyor. SPF 30 etkili bir güneş kremi yüzde 97 koruma sağlar. SBF değerinin yüksek olması daha iyi koruduğu anlamına gelmez. Güneş kremleri özellikle yaz aylarında 2 saatte bir yenilenmelidir.

PİYASADAN TOPLATILDI

PİYASAYA sürülen bazı ürünlerde, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda, “benzen” maddesine rastlandığı ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içine nasıl girdiğinin araştırıldığı açıklandı. Benzen sürekli maruz kalındığında kansere yol açan kimyasal bir madde ve hayli tehlikeli! Aveeno Protect Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense, UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

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