Biz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü olduk

Son bir haftada hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. ‘Kar geliyorum’ dedi ama kapanan yollar sebebiyle birçoğumuz için durum eziyete dönüştü. Son 3 gündür bizim sokakta, tıpkı sizlerinkinde de olduğu gibi hummalı bir çalışma var. Kimi elinde kürek, kapı önündeki karı temizliyor saatlerce, kimi arabasını... ‘Kar mikropları öldürüyormuş’ diyen, soluğu temiz havada antrenmanda ya da yürüyüşte alıyor. Oysa soğuk hava kalp krizi geçirme riskini arttırıyor. Özellikle de sigara içenler ile kronik bir hastalığı olanlar tehlike altında. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Polat Canpolat ile konuştum.

SOĞUK HAVADA KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, aslında her tür egzersizin kalp ve damar sağlığı için önemli ve gerekli olduğunu belirterek başlıyor söze. Tıpkı benim gibi, kendisinin de kar altında antrenman yapan gençleri, ara sokaklarda ellerinde kürekle ya arabasını ya da kapısı önündeki karı kaldırmaya çalışan özellikle de 60 yaş üstü emeklileri, kara saplanan arabasını tüm gücüyle ittirmeye çalışanları gördüğünü söylüyor ve diyor ki: “Bu aslında pek istemediğimiz bir durum. Şöyle ki; düzenli egzersiz kan basıncını düzenler, hipertansiyon riskini azaltır, insülini dengeler, diyabet riskini en aza indirir, damarlarda plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltır. Ancak haftalardır evde yatan, nadir sokağa çıkan, son yıllarda hiç antrenman ya da egzersiz yapmamış kişilerin, sıcak evden/arabadan bir hışım çıkarak, ‘Aman dur şu karı temizleyivereyim’ demesi ve kendini zorlaması kalbe fayda değil zarar getiriyor. Bilinçli egzersize evet ama 2-3 saatlik ağır ve yoğun tempolu işe hayır” diyor.

ÖDEM TUTUYOR

Peki, neden? Ne zararı var soğuğun? Şöyle cevaplıyor: “Kış aylarında yani soğuk havada kalp krizi geçirme riski yaz aylarına göre yüzde 20 fazladır. Bunun birçok nedeni var. Soğuk hava direkt kalp damarı üzerinde ‘vazokonstrüksiyon’ denilen büzücü bir etki yaratır. Yine soğuk havalarda kalp hızı ve kan basıncı artar ve terleme azalır, ki bu durum kalbin yükünü de arttırır. Dikkat edin kış aylarında pek çoğumuz ödemden şikâyet eder. Çünkü soğuk havada su-tuz tutulumu artar. Bu da ödem yapar ve kan basıncını yükseltir. Tansiyonu kontrol altında olanların dahi kan basıncı değerleri, soğuk havada yükselebilir ve işte bu ani çıkışlar kalp krizi riskini tetikleyebilir.”

SABAH ERKEN EGZERSİZ YAPMAYIN

Özellikle sabah erken saatlerde (Altı, yedi, sekiz ve dokuz gibi... Güneş iyice yüzünü göstermeden, ısıtmaya başlamadan) antrenman yapmanın, kalp krizi açısından daha riskli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canbolat, “Bizde bir inanış var. ‘Kar yağdı, mikroplar temizlendi. Erkenden çıkayım da antrenman yapayım, yürüyeyim. Temiz bir hava alayım’ diye... Ancak o saatlerde vücutta kortizon miktarı henüz düşük düzeyde oluyor, vücut ısınmamış oluyor. Kalp hızı yükselmemiş olduğu için de risk artıyor. Hele de soğuk havaya aniden çıkılmışsa... Kalp damarlarında spazm, göğüste sıkışma yaşanabiliyor.”

ISINMAK İÇİN İÇİLEN ALKOL DONDURUYOR