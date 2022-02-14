Birini sevmenin ilk şartı kendini sevmek

Bu ara gündem Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim, elektrik faturaları ve baklava üzerinden şekilleniyor. ‘Baklava ne alaka?’ demeyin çünkü bu bir haftada yazdığım ikinci baklava yazısı. İlki, bir TV programında eşi ile problem yaşadığını anlatan seyirciye, ‘Eşinize İhlas suresi okunmuş baklava yedirin’ tavsiyesi üzerineydi. Bugünkü tartışma ise İspanyolların da dediği gibi bir ‘El-Clasico.’ Baklava Türklerin mi yoksa Yunanlıların mı? Yunan gazetesi Greek City Times ‘Geleneksel Yunan Baklavası’ manşeti atınca bizim baklavacılar ayaklandı. Arşivin tozlu rafları açıldı.

BAKLAVA EN İYİ YAPANINDIR, O DA BİZİZ

Baklava denilince akla gelen ilk isimlerden birini, İstanbul Karaköylü Nadir Güllü’yü arıyorum. Ata mesleğini babasının açtığı dükkânda 60 yıldır sürdüren Güllü’nün Türkiye’de değil ama Atina’da iki şubesi vardı ve haftanın dört günü uçaklarla Atina’ya taşınan baklavalar kapış kapış satılırdı. Güllü, nam-ı diğer ‘Mr. Baklava’ diyor ki:

“Baklava 600 yıl evvel Osmanlı’da Topkapı Sarayı’nda doğdu. Saray mutfağıdır. O zaman Osmanlı’nın sınırları Mısır’dan Avusturya’ya kadardı. Türk-Yunan diye bir tabir yoktu. Hepsi Osmanlı idi. Osmanlı sarayındaki ustalar (Selahattin, Müseddes, Samadhi ustalar) incecik yufkalar açar, harika tatlılar yapardı. O dönem padişah fethettiği yerlere vali atar, valiler de gittikleri yerlere Osmanlı mutfağından aşçılar götürürdü. Buradan Şam’a, Halep’e giden aşçılar Şam fıstığı tatlısını çok güzel yapmışlardı ki baklava da onlardan biridir. Bu ustalar orada öğrendiklerini Gaziantep’e getirmiş, kendilerine uyarlamışlardır ve bugün bizim bildiğimiz ‘baklava’ doğmuştur.”

SİYASİ OYUN

Baklavacılığın zor bir meslek olduğunu, sabır ve güç gerektirdiğini belirten Güllü zaman içinde yeni neslin baklavacılıktan uzaklaştığını söyleyerek, “Emek, güç, dikkat, sabır gerektiren bir el işçiliğidir. Zaman içerisinde bu işi layıkıyla yapan kalmadı. Yunanistan’da mesela el açma yufka ile yapan yok. Makineden çıkarıyorlar yufkayı, basıyorlar şerbeti... Araplar da çok pişiriyor, kupkuru yapıyor. Biz ne yaptık? Dünyanın neresine gidersen git baklava denince akla gelen Türk baklavasını yarattık. Demem o ki kim daha güzel yapıyor, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyorsa baklava onundur. Biz en iyisini yaptığımıza göre baklava bizimdir. O nedenle boşuna ‘bizim’ demesinler. Baklavayı siyasi oyunlara alet etmesinler” diyor.

İŞ AHLAKI ÖNEMLİ