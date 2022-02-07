Bir video ile işinden mi oldu

Siyasetçi-akademisyen Ufuk Uras’ın Nişantaşı’nda bir kafede çektiği fotoğraf gündem oldu. Kafenin işletmecisi her masaya, “Masa işgal süresi 30 dakika, asgari tüketim 30 TL’dir” uyarısı bırakmıştı. Uras’ın paylaşımını görür görmez aklıma Sinan Çetin’in Çiçek Abbas filmi geldi. Ne diyordu Çiçek Abbas: “Herkese benden çay. Şakir’e yok!” O hesap işte... 30 dakikadan fazla oturana, 30 liradan az harcayana da bu kafede çay kahve yok! Haliyle konu tartışmaya açıldı. ‘Müşteri değil, misafirimizsiniz’ diyenler kadar restoran adabı hatırlatması yapanlar, hatta artan maliyetlere işaret edenler de var...

MÜNASEBETSİZ BİR TAVIR

Önce o fotoğrafın ve tweet’in sahibi siyasetçi, akademisyen Ufuk Uras’ı aradım. ‘Vallahi ne bileyim ben, alışık değilim modern kafelere. Daha çok Sait Faik kahvehanelerine alışık olduğum için bu yazı bana münasebetsiz geldi sanki işgalciymişim gibi... O nedenle fotoğrafını çektim, böyle bir şey de ilk kez Nişantaşı’nda gördüm’ diyerek giriyor söze.

‘Bir benzerini Yeniköy’de ben yaşadım’ diyerek araya giriyorum. Geçtiğimiz aydı sanırım. İtalyan bir arkadaşımızı Boğaz’ı gezdirmeye çıkarmıştık. Doyamadı. ‘Şu ünlü ve tarihi mekânda kahve ısmarlayalım’ dedik. Kapıdaki görevli, ‘Şu an en yoğun saatlerimiz, kahve için oturamazsınız’ dedi. Bunlar yaşandığında saat 15.00’ti ve ‘En iyisi brunch alın’ denilerek kişi başı 500 liralık menüye yönlendirildik. İnsan bir garip oluyor haliyle. Uras, ‘Benimki de o hesap’ diyor, şöyle devam ediyor: “Kapitalizmin münasebetsizliklerine alışığız ama ‘Şu kadarlık sipariş vereceksin, şu kadar oturma hakkın’ var gibi bir durum fazlaca münasebetsiz. Ölçüyü kaçırmamak lazım sanki. Bu arada olay eleştiriden çıktı, sosyal medya lincine dönüştü. O nedenle tweet’i sildim.”

MÜŞTERİ DEĞİL, MİSAFİRİMİZSİNİZ

Cihangir’de kedileri ve entelektüelleri ile tarih yazan bir kafe olan Kaktüs’ün işletmecisi Tahir Bulca tartışmayı ilk kez benden duymuş, “Olur mu yahu öyle şey? Adam 2 saat oturmuş, ‘Kalk, başkası otursun’ mu diyeceğiz? Bir bardak çay da içse oturacak istediği kadar. ‘Niye çok oturuyorsun?’ diye sorma hakkımız yok. Bütçesi o kadar yetişmiştir, o kadar içmiştir. Olmaz öyle şey” diyor.