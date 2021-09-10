Bilim insanları ayakta

Daha birkaç yıl öncesine kadar birçoğumuzun yatırım aracı ya altın ya da dövizdi. Bu işlerden biraz daha iyi anlayanlar borsaya yönelirdi. Şimdilerde ise durum farklı. Gözümüz kulağımız kripto paralarda! Piyasanın lideri ise şüphesiz Bitcoin. Ancak Latin Amerika ülkesi El Salvador’un Bitcoin’i ‘yasal para’ kabul etmesiyle 52 bin 900 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin’in dün bir anda yaklaşık yüzde 20’lik çöküş ile yatırımcıyı şoke etti. Binlerce dolar buhar oldu. Peki, olağandışı bu çöküşün nedeni ne? Daha da önemlisi piyasa toparlanır, yatırımcı yeniden kârâ geçebilir mi? Yıldızı parlayan kripto paralar hangisi? Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ile konuştum.

DÜŞÜŞÜN KAYNAĞI TWITTER’DA

HUOBİ Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü sadece Bitcoin değil, neredeyse her coinin yüzde 20’ye yakın düşüş yaşadığını belirterek, düşüşün nedenini Twitter’dan öğrendiğini söylüyor. Bilmeyenler için konuyu şöyle özetleyeyim; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yüksek faizli kripto ürün planları yapan, (plan stabilcoin sahiplerine tasarrufları üzerinden yüzde 4 faiz vaat ediyor) Coinbase borsasını uyarıyor. Uygulamayı başlatırlarsa Coinbase’e dava açılacağı duyuruluyor. Bunun üzerine Coinbase Borsası’nın CEO’su Brian Armstrong da oturup SEC’e karşı hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdiği uzun bir tweet atıyor. Sonrasını Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü anlatıyor:

SEC ELEŞTİRİSİ

“Düşüşün kaynağını Coinbase Borsası CEO’su Brian Armstrong’un tweetlerinden öğrendik. Borsa gecelik borç alıp verme işlemlerini gerçekleştirmek istiyor ancak SEC bunun dava konusu olabileceği yönünde sert bir karşılık veriyor. Armstrong ise karşılığında eleştirel bir tweet dizisi yayınlıyor. Diğer tarafta fon yönetim şirketi Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein yine salı günü yaptığı açıklamada bu sefer spot ETF’lerden önce vadeli ETF’lere izin verilmesinin hata olacağı uyarısında bulunuyor. Bunlar iki farklı konu fakat aynı gün bu eleştirilerin SEC’e yöneltilmesi piyasayı karıştırıyor. Tüm bunlar ardı ardına gelen sert satışları tetikleyerek, hacimsiz bir saatte derin satışlara neden oluyor.”

TWITTER NE KADAR ETKİLİ

Burada araya giriyorum. Elon Musk’ın daha önce attığı tweetlerle piyasayı nasıl manipüle ettiğini ve adı bile duyulmayan kripto paraları överek, fiyatını yükselttiğini hatırlatıyorum. Kripto para piyasasını bir tweet ile etkilemek bu kadar kolay mı? Süllü şöyle yanıtlıyor: “Katılmıyorum çünkü Elon Musk bir borsa CEO’su değil. Musk ya da piyasa tüyosu veren herhangi birini daha çok ‘influencer’ olarak kabul etmeli. Bu olayda ise CEO problemi özetliyor. O nedenle manipülasyon denilemez. Benzer bir durum hisselerde de oluyor. Biri bir toplantıdan fotoğraf paylaşıyor diyelim, hop! Hisseler bir an tavan. Buna benzer bir durum ancak burada övgü değil eleştiri var. Düşüşün bir kaynağı bu.”

ALTCOINLERİN HATIRINA TOPARLANIR