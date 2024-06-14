Bayramda yola çıkacaklar dikkat... Telefon ve sıcak yol güvenliğini riske ediyor

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Şimdi bu bayram yine 9 günlük tatil kapıda. Bir farkla! Bu kez tüm yurdu etkisi altına alan aşırı sıcaklarla da boğuşuyoruz.

Dolayısıyla evde, serinde otururken dahi sağlımızı zora sokan sıcak hava, yolda, çoluk çocuk, eşyalar yüklenmiş bir araba ile daha büyük sıkıntılara sebep olabilir. Yanı sıra cep telefonu ile oynamak, yüksek ses müzik, bakımı yapılmayan araç ile yola çıkmak, araç penceresinden yola çöp atmak…

“Ben yapmam” deseniz de yapan çok ve her biri kazaya adeta birer davetiye. İşte size güvenli seyahat için uzmanlarından pratik tavsiyeler.

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TRAFİKTE KÜÇÜK HATA YOKTUR

Trafikte Ortak Akıl Derneği (TRAP) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Trafikte küçük hata yoktur. Sana göre küçük hata başkasının hayatına mal olabilir. Sollamanın yasak olduğu yerden sollanmaz. ‘Gideceğim yer hemen şuracık’ denmez, ‘Bir an dalmışım’ gibi bir savunma olamaz. Bu ve benzeri ‘ama’ ile başlayan her savunma sizin, sevdiklerinizin veyahut başkalarının hakkını gasp etmek ya da canına kastetmekle sonuçlanabilir. Net mi?” diye sorarak giriyor lafa. Vallahi bence gayet net. Ancak veriler ısrarla aynı yanlışları yaptığımızı açıkça gösteriyor.

SÜRÜCÜ KUSURUNDA HIZ İLK SIRADA

Geçen 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen 6 bin 530 kazanın yüzde 37.3’ü aşırı hız, yüzde 15.1’i kavşak- geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11.6’sı şerit izleme- değiştirme kurallarının gözetilmemesi, yüzde 9.4’ü arkadan çarpma, yüzde 7.9’u dönüş kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşandı. Prof. Dr. Ilıcalı diyor ki: “Sürücü kusurunda ‘hız’ ilk sırada. Şehir içinde araba kullanmakla otoyol ya da bölünmüş yollarda kullanmak aynı şey değil! Otobüs, tır, kamyon gibi ağır tonajlı araçlar da yollarda olacak. Ekstra dikkatli olmalıyız. Yine istatistiklere göre trafik kazaları genellikle varılacak yere 100 km kala gibi yakın bir mesafede oluyor. Son düzlükte ayağını gazdan kimse çekmiyor. Ya 1-2 saat geç git ama sapasağlam git!”

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AŞIRI SICAK DİKKAT DAĞITIR

“Ayrıca aşırı sıcakların aniden bastırdığı bugünlerde dinlenmeden, uykusuz şekilde kesinlikle trafiğe çıkılmamalı. Güneşin tepede olmadığı sabah erken ya da akşamüzeri saatlerde yola çıkmayı tavsiye ederim. Bir de muhakkak yolda mola verilmeli. Bol su içilmeli, araç içi konforlu olmalı. Sıcak ve nemle birleşen yorgunluk insanın reflekslerini yavaşlatıp, algısını düşüreceği gibi arabayı da yorar. Dolayısıyla yola çıkmadan ve yol esnasında da araç bakımı ihmal edilmemeli.”

CEP TELEFONU İLE EVDE OYNARSINIZ

“Dikkatini çabuk toplayabilen ve uzun süre aynı noktada tutan bir millet değiliz. Yolda canınız sıkılıyor olabilir, bu demek değil ki al telefonu eline oyna, sosyal medyada gez! Yoldayken yola bakacaksın! Cep telefonu ile varınca, evde oynarsınız. Bir önemli konu da ‘çöpler.’ Camdan yola atılan ya da mola yerinde bırakılan her çöp başka araçların güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Biraz medeniyet lütfen! Çöpünü araçta biriktirip, çöp kutusuna atmak zor değil.”

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BAYRAMDA GÜVENLİ BİR YOLCULUK İÇİN 7 PRATİK TAVSİYE

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş, güvenli yolculuk için yapılması gerekenleri 7 maddede sıraladı:

1-ARAÇ BAKIMINI YAPTIRMADAN YOLA ÇIKMAYIN: Motor bakımı, havalandırma, klima sistemleri çalışır durumda olsun. Lastiklerin havasıyla bilinçsizce oynamayın. Akü, yağ, su, lastik kontrolü yaptırın. Yedek lastiğiniz muhakkak olsun.

2-KENDİ BAKIMINIZI DA İHMAL ETMEYİN: Uykusuz, yorgun halde yola çıkmayın. Yola çıkmadan bir gece öncesi alkol ya da uyku getiren ilaçlar almayın. Sıkmayacak, terletmeyecek kıyafetler tercih edin. Yağlı, sindirimi ağır yiyeceklerden kaçının.

3-ARACA BİNER BİNMEZ KLİMAYI AÇMAYIN: Camları kapalı biçimde, uzun süre güneşte kalan bir arabanın klimaları hemen açılırsa, motorda biriken zehirli gazlar klima ile ortama yayılır, bu da birçok hastalığa sebebiyet verir. Klimayı ilk açtığınızda camlar açık olsun, zehirli gaz dışarı çıksın. Ayrıca yol süresince camları açıp, ortamı havalandırmak uykuyu da kaçıracaktır.

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4-YOL HİPNOZUNA DİKKAT: Gözleriniz bir noktaya takılır ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa, aracı güvenli bir yerde durdurup dinlenin veya mümkünse şoför değiştirin.

5-İKİ SAATTE BİR MOLA VERİN: Mola vermek sizi sevdiklerinize sandığınızdan daha çok yakınlaştırır. Bu, dikkatinizi daha da artıracaktır.

6-HIZ VE GÜVENLİK KURALLARINA UYUN: Hız limitlerine uyun, takip mesafenizi koruyun, emniyet kemeri takın. Araç içinde dikkat dağıtacak, görüşü kapatacak eşyalar olmasın. Hepsini, olası bir savrulmaya karşı, sabitleyin. Çocukları öne oturtmayın, kucağa almayın.

7-ÖFKENİZİ KONTROL EDİN, ACELE ETMEYİN: ‘Ben, herkesten üstünüm’ havası var çoğumuzda. Yorgunluk, uyku ve karanlığın en çok bastığı saatler aceleciliğin en üst noktaya ulaştığı saatler. Tüm bunlar beraberinde hatalı sollama, makas atma gibi hataları da getiriyor. Duygu ve öfke kontrolü de çok önemli. Başka sürücülerin hatalarına takılıp kalmayın. Nefes alın, sakin kalın, sevdiklerinizi düşünün.