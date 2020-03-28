Bakkal memur esnaf şoför ne yapsın?

Koronavirüsle mücadelede en önemli çağrı ‘Evde kal’. Pek çoğumuz bu çağrıya uydu, kendisini evde sosyal izolasyona aldı. Peki ya sokağa çıkmak zorunda olanlar? Bankacısı, doktoru, sağlık çalışanı, şoförü, bakkalı, tezgâhtarı ne gibi önlemler almalı? İşte uzmanların yanıtı...
AYAKKABILAR KAPI ÖNÜNE
GÖĞÜS sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, sokağa çıkmak zorunda kalan tüm meslek grupları için alınacak her önlemin virüsün yayılma hızını düşüreceğini söylüyor. Dr. Hürkal'ın meslek gruplarına göre önerileri ise şöyle:
KASİYER/BAKKAL: Başkaları ya da parayla temas ediyorlarsa, malzeme transferi yapıyorlarsa maske-eldiven kullanılmasında fayda var.
OFİS ÇALIŞANI-BANKACILAR: Para transferi yapmak zorunda olmayan, kendi masasında, bilgisayarında çalışanların eldiven takmasına gerek yok. Neden? ‘Nasıl olsa bana virüs bulaşmaz, eldivenim var’ deyip o eldivenle kalem, cep telefonu tutuyor. Saçını kaşıyor. Eldiven nedeniyle virüs daha çabuk yayılıyor ya da kişiyi enfekte olmaya açık hale getiriyor.
ŞOFÖRLER: Metro ve otobüslerdeki yoğunluğun azaltılması şart. Örneğin kota uygulaması yapılabilir. Şoförlere özel kabinler olmalı. El hijyeni önemli. Maske ya da eldivene gerek yok. Ayrıca 12 saatte bir tüm araçlar dezenfekte edilmeli.
TAKSİCİLER: Hastalık durumu varsa evden çıkmayın. Müşterinizi arka koltuğa oturtun. 1 metre kuralı uygulayın. Aracı temiz ve dezenfekte tutun. Para alışverişi yaparken eldiven kullanabilirsiniz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Maske, eldiven, gözlük, önlük şart! Eve geldiniz diyelim. Kıyafetlerin ayrı bir makinede (başka kimsenin kullanmayacağı) 60 derecede 2.5 saatlik programda yıkanmasını öneririm. Çamaşır bittikten sonra makine seyreltilmiş bir çamaşır suyuyla yeniden kısa devre çalıştırılmalı.
ORTAK KURALLAR: Evde de sosyal izolasyon uygulayın. Çok iç içe olmayın. Hasta ya da grip olanlar, aile büyükleriyle aynı odayı paylaşmasın. Banyoda pamuk havlu yerine kâğıt havlu kullanılabilir. Dışarıdan gelince ayakkabılar kapı önünde çıkarılacak. Ayakkabılığa alınmayacak. Ayakkabının altı çamaşır sulu bir spreyle temizlenecek. Kapı önünde 24 saat havalandırılacak. Aynı şey palto için de geçerli. Balkon gibi bir yerde, yoksa boş bir odada en az 12 saat havalandırılacak.
EVE GELİNCE DOĞRU BANYOYA
ACİL Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Zaruri 3 hal dışında evden çıkmayın” diyor. “Nedir o 3 zaruri hal?” Cander, “1-Vazgeçilemeyen iş. 2-Alışveriş (yeme-içme) 3-Acil bir hastalık. Bu haller dışında lütfen evde kalın” uyarısı yapıyor ve şöyle devam ediyor: “İşe gitmek zorundaysanız iş arkadaşınızla aranızdaki mesafeyi korumaya dikkat edin. Buna göre işveren çalıştığınız ortamı yeniden organize etmek ya da vardiya düzenine geçmek zorunda. Sabah işe giderken metro ve otobüslerde ya da serviste 1 metre hatta 1.5 metre aralıklarla yolcuların yerleştirilmesi uygun olur. Kimseye dokunma! Kimseye yaklaşma! İşe girişlerde ateşölçerlerle düzenli kontroller yapılması da önemli. Gün içinde eller sıklıkla yıkanacak. Yüzümüze değdirilmeyecek. Yemekhanelerde oturma düzenleri de önemli. Yan yana değil, ayrı oturun! Eve vardığınızda kıyafetlerle içeri dalmayın. Hemen banyoya! Kıyafetler makineye, siz mümkünse hemen duşa. Değilse eller-ayaklar bol sabunlu suyla yıkanacak.”
SİHİRLİ KAVRAM: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ!
İÇ hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı, bu süreçte bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralını şöyle sıralıyor:
- Ellerimizi sık sık yıkamak.
- Etleri iyice pişirmek.
- Sigara içmemek.
- Sağlıklı ve dengeli beslenmek.
- Düzenli egzersiz yapmak.
- İdeal kiloyu korumak.
- Alkol almamak ya da ölçülü olarak içmek.
- Yeterli ve kaliteli uyumak.
- Stresi en aza indirmek.
- Yeterince dinlenmek.
COVID-19’A KARŞI 5 GÜÇLÜ SAVAŞÇI
BESLENME ve diyet uzmanı Şengül Sangu Talak öneriyor:
- Antioksidan içeren besinler: Yabanmersini, nar, pancar, yeşil çay tüketin.
- C vitamini: Portakal, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp yiyin.
- A vitamini: Yumurta, süt ve süt ürünleri, havuç, kırmızı biber gibi besinlerden A vitamini alın.
- Çinko: Günlük beslenmenize kabak çekirdeği, tam tahıllar, yulaf ve çiğ badem ekleyin.
- Probiyotik ve prebiyotiklere yer açın: Kefir, peynirle yulaf, tam tahıllar, kuru baklagil tüketin.
Bakkal memur esnaf şoför ne yapsın?
Koronavirüsle mücadelede en önemli çağrı ‘Evde kal’. Pek çoğumuz bu çağrıya uydu, kendisini evde sosyal izolasyona aldı. Peki ya sokağa çıkmak zorunda olanlar? Bankacısı, doktoru, sağlık çalışanı, şoförü, bakkalı, tezgâhtarı ne gibi önlemler almalı? İşte uzmanların yanıtı...
AYAKKABILAR KAPI ÖNÜNE
GÖĞÜS sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, sokağa çıkmak zorunda kalan tüm meslek grupları için alınacak her önlemin virüsün yayılma hızını düşüreceğini söylüyor. Dr. Hürkal'ın meslek gruplarına göre önerileri ise şöyle:
KASİYER/BAKKAL: Başkaları ya da parayla temas ediyorlarsa, malzeme transferi yapıyorlarsa maske-eldiven kullanılmasında fayda var.
OFİS ÇALIŞANI-BANKACILAR: Para transferi yapmak zorunda olmayan, kendi masasında, bilgisayarında çalışanların eldiven takmasına gerek yok. Neden? ‘Nasıl olsa bana virüs bulaşmaz, eldivenim var’ deyip o eldivenle kalem, cep telefonu tutuyor. Saçını kaşıyor. Eldiven nedeniyle virüs daha çabuk yayılıyor ya da kişiyi enfekte olmaya açık hale getiriyor.
ŞOFÖRLER: Metro ve otobüslerdeki yoğunluğun azaltılması şart. Örneğin kota uygulaması yapılabilir. Şoförlere özel kabinler olmalı. El hijyeni önemli. Maske ya da eldivene gerek yok. Ayrıca 12 saatte bir tüm araçlar dezenfekte edilmeli.
TAKSİCİLER: Hastalık durumu varsa evden çıkmayın. Müşterinizi arka koltuğa oturtun. 1 metre kuralı uygulayın. Aracı temiz ve dezenfekte tutun. Para alışverişi yaparken eldiven kullanabilirsiniz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Maske, eldiven, gözlük, önlük şart! Eve geldiniz diyelim. Kıyafetlerin ayrı bir makinede (başka kimsenin kullanmayacağı) 60 derecede 2.5 saatlik programda yıkanmasını öneririm. Çamaşır bittikten sonra makine seyreltilmiş bir çamaşır suyuyla yeniden kısa devre çalıştırılmalı.
ORTAK KURALLAR: Evde de sosyal izolasyon uygulayın. Çok iç içe olmayın. Hasta ya da grip olanlar, aile büyükleriyle aynı odayı paylaşmasın. Banyoda pamuk havlu yerine kâğıt havlu kullanılabilir. Dışarıdan gelince ayakkabılar kapı önünde çıkarılacak. Ayakkabılığa alınmayacak. Ayakkabının altı çamaşır sulu bir spreyle temizlenecek. Kapı önünde 24 saat havalandırılacak. Aynı şey palto için de geçerli. Balkon gibi bir yerde, yoksa boş bir odada en az 12 saat havalandırılacak.
EVE GELİNCE DOĞRU BANYOYA
ACİL Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Zaruri 3 hal dışında evden çıkmayın” diyor. “Nedir o 3 zaruri hal?” Cander, “1-Vazgeçilemeyen iş. 2-Alışveriş (yeme-içme) 3-Acil bir hastalık. Bu haller dışında lütfen evde kalın” uyarısı yapıyor ve şöyle devam ediyor: “İşe gitmek zorundaysanız iş arkadaşınızla aranızdaki mesafeyi korumaya dikkat edin. Buna göre işveren çalıştığınız ortamı yeniden organize etmek ya da vardiya düzenine geçmek zorunda. Sabah işe giderken metro ve otobüslerde ya da serviste 1 metre hatta 1.5 metre aralıklarla yolcuların yerleştirilmesi uygun olur. Kimseye dokunma! Kimseye yaklaşma! İşe girişlerde ateşölçerlerle düzenli kontroller yapılması da önemli. Gün içinde eller sıklıkla yıkanacak. Yüzümüze değdirilmeyecek. Yemekhanelerde oturma düzenleri de önemli. Yan yana değil, ayrı oturun! Eve vardığınızda kıyafetlerle içeri dalmayın. Hemen banyoya! Kıyafetler makineye, siz mümkünse hemen duşa. Değilse eller-ayaklar bol sabunlu suyla yıkanacak.”
SİHİRLİ KAVRAM: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ!
İÇ hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı, bu süreçte bağışıklığı güçlendirmenin 10 kuralını şöyle sıralıyor:
COVID-19’A KARŞI 5 GÜÇLÜ SAVAŞÇI
BESLENME ve diyet uzmanı Şengül Sangu Talak öneriyor: