Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor

DURUM MART-NİSAN AYINDAN DAHA VAHİM
3-4 aylık bir aranın ardından koronavirüs kısıtlamaları bugün yeniden hayatımıza giriyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Çünkü durum nisan-mayıstan daha vahim” diyor. Bu tedbirlerin bize “Durum sandığınız gibi değil, bıçak kemiğe dayandı” mesajını vermeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Özlü, artık salgının vahametini kavramamız gerektiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Herkes kendi kafasına göre hareket edip, kısıtlamaları bir şekilde bypass ederse alınan tedbirlerin hiçbir etkisi olmaz. Daha vahimi, daha büyük bedeller ödemek zorunda kalabiliriz.” Ancak görüyorum ki ‘Bu kadarcık kısıtlama ne işe yarayacak?’ diyenler ve kısıtlamaların tam olarak içeriğini anlamayanlar çoğunlukta. O nedenle madde madde ben sordum, Prof. Dr. Özlü yasakların nedenlerini anlattı.
AİLE AKRABA VE ARKADAŞTAN BULAŞIYOR
Soru: Hafta içi çok çalışıyorum. Bir tek hafta sonum vardı. Onda da evde oturmak istemem. 20.00’den sonra, evde olmak koşuluyla kapı komşuma çaya, arkadaşıma maç-film izlemeye gidebilir miyim?
Cevap: Gidemezsiniz. Bizde âdettendir, ‘Evde yalnız oturma, çay demledim haydi gel’ denir. Komşuculuk, arkadaşlık önemlidir. Benim de en çok korktuğum durum bu maalesef. Aynı apartmanda, aynı sitede, aynı mahallede oturanlar ‘Nasıl olsa evdeyiz’ deyip sosyalleşirlerse saat 20.00’den sonra dışarı çıkma yasağının uygulanmasının hiçbir anlamı kalmaz. Zaten amaç, insanların kalabalıklaşmasını, toplaşmayı engellemek. Unutmayın ki bulaşın en yoğun olduğu yer aile ve ev içleridir. Bir araya geldiğiniz kişinin asemptomatik ya da pozitif olup olmadığını gözüne bakarak nasıl anlayacaksınız? Pozitif olduğunu saklayan ya da asemptomatik olduğu halde bunun farkında olmayan binlerce kişi aramızda. Siz o kişiye güvendiğiniz için ‘Bir şey yoktur yahu’ varsayımı ile kendinizi güvende sanabilirsiniz. Ama bu yalancı bir güven. ‘Ben de dahil çevremdeki herkes COVID pozitif olabilir’ diye düşünüp, buna göre hareket etmek zorundasınız.
8 MADDEDE KORONA KISITLAMALARI
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu
İŞE YARAYABİLİR
İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: “Ağız gargaralarının mekanik olarak fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Cardiff Üniversitesi’nin araştırmasında söz edilen maddenin ciddi bir ağız içi dezenfeksiyonu sağladığı kesin. Eğer yüzde 0.07 oranında setilpiridinyum klorür içeren bir gargara, günde 3 defa 30 saniye kullanılırsa, sadece ağız hijyeni değil, COVID-19’la mücadele açısından da işe yarayabileceğini öngörüyorum.”
GARGARAYA GETİRİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİ
GÖĞÜS hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: “Bilim dünyası sadece ilaç ve aşı peşinde. Elbette bu çalışmalar devam etmeli. Maske-mesafe-hijyen gibi tedbirlere sıkı sıkıya riayet edilmeli. Ancak yüzlerce yıllık geçmişi olan ve mikrobik, alerjik burun-boğaz hastalıklarında etkinliği çok iyi bilinen, tuzlu suyla burun yıkama ve gargaraların da yardımcı bir tedavi olarak uygulanmasında fayda var. Bu uygulamaların hiçbir riski yok! Maliyeti sıfır. Bilim dünyasının bir kesimindeki gargara yaygarasını anlamıyorum. Bana kalırsa gargaralar gargaraya getirilmeyecek kadar önemli.”
ENDÜSTRİNİN İLGİSİNİ ÇEKMİYOR
Virüsün vücuda ilk girdiği burun-boğaz-ağızda yerleşmesi ve buradaki virüsün azaltılmasına yönelik araştırmalar var ama sayıları çok az, çünkü bunlar endüstrinin ilgisini çekmiyor. Koronavirüsün su ve sabunla eriyip gittiği gerçeği dikkate alınmıyor. Tabii ki ağzı sabunlu su veya çamaşır suyu ile yıkayalım demiyorum ama bu gerçekten hareketle burun ve ağızda kullanılabilecek kimyasallar üzerinde çalışılmalı. Ağzı tuzlu su ile gargara yapmanın epitel hücrelerinin antiviral kapasitelerini artırması çok önemli bir çıkış noktası olabilir. Tavsiyem, günde birkaç kere, 1 su bardağı suya 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonatın eritilerek burnun yıkanması ve gargara yapılmasıdır.”
ORTADA BİLİMSEL HİÇBİR VERİ YOK
AŞI KARŞITLARINA ‘AŞI OLUN’ ISRARIMIZ YOK
GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, aşı karşıtlığının ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını belirterek “Komplo teorisyenleri ile ‘Aşı karşıtıyım’ diyerek propaganda yapanlara en büyük tavsiyem yarın öbür gün piyasaya çıkacak aşıyı olmamalarıdır. Bu konuda bilim insanı olarak inanın bir ısrarım olmaz. Zira aşı olanlarla olmayanlar arasındaki farkı görmemize olanak sağlayacakları için bilime katkı da sunmuş olurlar. Bir zihniyet de böylelikle yok olup gider” diyor. Prof. Dr. Şenol aşıların güvenli ve etkili olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: “Aşı karşıtları ile ‘Dünya düzdür’ diyenler arasında bir fark yok. İnsan zihninin tüm buluşlarına ve akla karşılar. Koronavirüs aşısının, ortada hiçbir belge, bulgu, çalışma olmadığı halde, ‘kısırlık’ ya da ‘Alzheimer’ yaptığı söylemine sığınan bu insanlar zaten virüsün kendisinin de komplo teorisinden ibaret olduğunu düşünüyorlar. Kendilerine acil şifa diliyorum. Zaten aşıların tam güvenli ve etkin olduğu ispat edilmeden piyasaya sürülmesi olası değil.”
AŞI KARŞITLIĞI TOPLUMA KARŞI İŞLENEN SUÇ
AMERİKAN ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısı denemeleri için gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşının zararlı olduğuna dair komplo teorilerini topluma yaymanın ‘suç kapsamına’ alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Sadece ‘Kısırlık yapıyor’ değil ‘Bize çip takıyorlar’, ‘Genetiğimizle oynuyorlar’, ‘Bizi Bill Gates’e bağlayacaklar’ gibi inanılmaz komplo teorileri var. Bu ülkenin genel sağlık gidişatı açısından sorunlu bir durum. Sanırım bilim insanları olarak bizler halka yeterli bilgiyi verememişiz.”
Aşı karşıtlığı ile koronavirüs aşısına karşı ‘tereddütte kalmak’ arasında fark olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, “Sosyal medya hesabımdan ‘Aşı geldiğinde olacak mısınız?’ diye sordum. 22 bin 184 kişi yanıtladı. Yüzde 57’si ‘Olmayacağım’ demiş. Bu çok ciddi bir oran. Ama sonradan fark ettim, sorduğum soru da hatalı. Çünkü binlerce kişiden ‘Biz hayır dedik ama aşı karşıtı değiliz! Aşı daha ortada yok, bilimsel verileri yok. Sonuçlar çıksın, ne olduğunu bir görelim, sonra karar verelim’ mesajları aldım ki ben bu endişeyi de haklı buluyorum” diyor.
ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI
MODERN çağın Nostradamus’u olarak tanınan astrolog-yazar Can Aydoğmuş, 2020 yılı başında kısa bir dönem hariç, bugüne kadar gezegenlerin hep ters hareket ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Gezegenlerin ters dönmesi hayatın, yaşamın yavaş akması, işlerin durması, ters gitmesi, sıkıntılar çıkması demek. Bu dönemde bir durduk, inceledik, düşündük, araştırdık. Yani öyle yapmak gerekirdi, çünkü gezegenler ters giderek bize ‘Şimdi harekete geçme değil, sorunları çözme zamanı’ dedi. O nedenle başladığımız her yeni iş yarım kaldı, sonuca varamadı. Şimdi bu yeni ay ile, gezegenler düz seyrine başlayacak. Yani artık harekete geçebilirsiniz. Olaylar şimdi daha hızlı gelişecek.”
18 KASIM ÖNEMLİ
“Yeni ay ile dolunay arasında eğer yeni bir işe başlarsanız o iş yükseliş içinde ilerler. 2020’nin en uğurlu günü de 18 Kasım’dır. Jüpiter kendi evinde olacak. Merkür gölgeden çıkacak. Gezegenler düz seyrine başlayıp, en iyi konuma ulaşacak. Çok nadir bir durum bu. O nedenle yeni bir başlangıç yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Örneğin daha önce hiç çalışmadığınız bir bankadan, 10 liralık bile olsa hesap açın. Hesabın asla boş kalmadığını göreceksiniz. Bu pozitif etki ocak ayının ortasına kadar devam edecek. Ancak parantez açalım. 30 Kasım ve 14 Aralık’ta tutulmalar var ki bu tutulmalar ABD, Çin ve Türkiye’yi çok etkileyecek. Azerbaycan’da şu an sular durulmuş gibi gözükse de bazı yeni gerginlikler de yaşanabilir.”
DOĞAL AFETLERE DİKKAT
Astrolog Aydoğmuş, Amerika’da sokak olaylarının, protestoların artacağını, Çin’in ekonomik ve sosyal anlamda gerileyeceğini ve yükselemeyeceğini söylüyor. Araya girip Türkiye için tahminini soruyorum. Aydoğmuş, “Doğal afetler, depremler gündemde olacak. Ekonomik ve siyasi anlamda sıkıntılar olabilir. Dış düşmanlar yeniden sahneye çıkabilir. Terör olayları gündeme gelebilir. Huzursuz bir dönem anlayacağınız. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yerde olun. Pek dışarı çıkmayın. Bol bol dua etmek, meditasyon yapmak iyi gelebilir” diyor.
TARİH TEKERRÜR EDER
VİRÜS SİGARA DUMANIYLA DAHA ÇOK YAYILIYOR
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye son 2 gündür duyduğum “Koronavirüsle sigaranın ne alakası var?” serzenişlerini soruyorum. Prof. Dr. Özlü, “O kadar çok alakası var ki” diyor, şöyle sıralıyor:
1) Sigara içen kişi maske takamaz. Maskesiz olduğu için de hem kendisi bulaş riski altında hem de etrafına bulaştırma riski taşıyor.
2) Gün içinde sıklıkla sigara içen kişi, sürekli ‘maske indir-tak’ yaptığı için genelde ‘maske uyumsuz’ olur. Maske ya sürekli çenesinin altındadır ya da hiç takmaz.
3) Sigara içen kişiler, dumanı pozitif bir kuvvetle dışarı doğru üfledikleri için virüs parçacıklarını daha uzak mesafeye ulaştırabilirler. Kişiler arasındaki fiziki mesafe sigara içilmeyen bir alanda 2 metre ise sigara içilen açık bir alanda en az 3-4 metre olmalı.
4) İşyerlerinde, hastane önlerinde, restoranlarda, mola saatlerinde birlikte sigara içme alışkanlığı var. 3-4 kişi ayaküstü bir araya geliveriyor. Maske-mesafe yok. Bu da risk demek.
5) Sigara içenlerin daha kolay bu virüsü kaptığını, kapanların daha zor iyileştiğini kanıtlayan araştırmalar var. Sigara akciğer dokusunu harap ediyor, damar hastalıklarına sebep oluyor. Dolayısıyla sigara içenler büyük risk altında.
GİZLİ ÇEKİM İSTİSNAİ DURUMLARDA SUÇ DEĞİL
AVUKAT Ayşegül Mermer, önceden hazırlıklı ve planlı şekilde ‘ses ve video kaydı’ alınmasının TCK kapsamında suç olduğunu söylüyor, “Ancak” diyerek bir parantez açıyor: “Ele aldığınız bu dava bir istisna. Kişinin ani gelişen bir durum karşısında, durumun ispatını sağlayabilmek amacıyla plansız, önceden kurulan bir düzenek olmaksızın ses, video kaydı alması suç olarak değerlendirilmemekte.” Ne demek bu? Sonuçta ortada bebek kamerası ile bir takip var. Mermer şöyle açıklıyor: “Diyelim ki eşiniz ya da iş arkadaşınız size sürekli hakaret ediyor, tehdit ediyor. Bunu video-ses kaydı olmadan ispatlayabilir misiniz? Hayır. Burada ses ve video kaydı bir gereklilik. Karşı tarafın bilgisi ve rızası olmaksızın elde edilen ses, video kaydı, fotoğraf normal şartlar da delil olamazken, Yargıtay bazı istisnai durumlarda diğer eşin bilgisi ve rızası alınmadan elde edilen kayıtları delil sayıyor.”
BİR DAHA KANITLAMA ŞANSI YOKSA
Nedir bu istisnai durumlar? Avukat Mermer, “Kişinin kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen bir durum karşısında haksız saldırıyı önlemek, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacı ile alınan görüntüler, karşı tarafın bilgisi/rızası dışında elde edilmiş olsa dahi, delil olarak kullanılabilir” diyor.
EŞCİNSEL BABA VELAYETİ ALABİLİR
Senaristlik yapan genç kadının ‘nitelikli cinsel taciz’ ve TCK’nın 233/3 maddesi gereği ‘anne-babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması’ suçları kapsamında eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden avukat Mermer, “Anne veya babanın alışkanlık haline gelmiş sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması ya da onur kırıcı tavır ve hareketleri sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokması halinde kişiler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilir” diyor. Hâkimin velayetin boşanan taraflardan hangisine bırakılacağını belirlerken sadece çocuğun menfaatini göz önüne alacağını belirten Mermer, şöyle devam ediyor: “Baba ya da annenin cinsel tercihinin farklı olması mahkemeyi ilgilendirmez. Çocuğun menfaati neyi gerektiriyorsa velayet o kişiye verilir.”
PSİKOSOSYAL GELİŞİM AÇISINDAN SIKINTILI
ERMENİSTAN tarafından 8 Mayıs 1992’de işgal edilen Şuşa 1752’de Karabağ hanı Penahali Han tarafından kuruldu. Şehir, çok sayıda tarihi anıta sahip olmasının yanı sıra seçkin bilim ve kültür insanlarının burada doğması dolayısıyla Azerbaycanlılar için haklı bir öneme sahip. Şuşa hem bölgeye hâkim coğrafi konumu, hem de Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ne giden yol üzerinde bulunmasından dolayı stratejik öneme de sahip.
ERMENİSTAN BU SAVAŞI KAYBETTİ
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Şuşa için “Dağlık Karabağ’ın kalbi” diyor ve kültürel, tarihi ve stratejik konumu dolayısıyla önemli olduğu kadar, işgalden kurtarılmasının Azerbaycan ordusu açısından psikolojik önem arz ettiğini söylüyor.
TERÖR ÖRGÜTLERİ YARDIMA KOŞABİLİR
Dr. Babüroğlu, “Azerbaycan ordusu, 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtardı. Şuşa’nın da alınmasıyla hemen kuzeydeki Hankendi’nin ele geçirilmesi kolaylaşmış oldu. Ermenistan-Karabağ ana lojistik hattı olan Laçin koridoru da açıldı. Dahası, Hankendi geri alındığında Karabağ tümüyle kuşatılmış olacak ki bu Ermenistan ordusunun geriye çekilmesi ve savaşı kaybettiği anlamına gelir” diyor.
Azerbaycan ordusunun, harekât alanında, kendi topraklarını kurtarmak için verdiği mücadelede üstünlüğünü ispatlamış olduğunu belirten Dr. Babüroğlu, askeri strateji açısından
KORONAVİRÜSTEN KORUMUYOR
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı ‘Aspirin koronavirüsten korumuyor’ diyerek söze giriyor. O halde Amerikalı bilim insanlarının çalışması ne anlama geliyor? Koronavirüs hastalarında damar içi cidarın bozulduğunu belirten Prof. Dr. Küçükardalı “Virüs kaynaklı ölümlerin önemli bir sebebi de vücuttaki tüm damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelmesi ve dolayısıyla kanın pıhtılaşmasıdır. Kan pıhtıları küçük damarları, ince kılcal damarları tıkayabilir. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemez. Kalp krizi, akciğer, solunum yetmezliği, beyinde felce varan durumlar oluşabilir. O nedenle biz tüm koronavirüs hastalarına, bu pıhtılaşma riskini ortaya koymak için, D- Dimer testi yapıyoruz. Bu testin sonucu yüksek çıkarsa pıhtılaşma riski fazla demektir. Eğer böyle bir risk varsa ve hasta gözümüzün önünde yani yatan hastaysa pıhtının oluşmasını ve dolayısıyla komplikasyonları engellemek için Heparin iğne (pıhtılaşmayı önlüyor) tedavisine başlıyoruz” diyor.
HER HASTAYA ASPİRİN VERİLMEZ
KİMİN NEYE İHTİYACI VARSA BELİRLEYİP DAĞITIYORUZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay yardımları koordine eden isim. Onlarca insan, arkadaşlarım, tanıdıklar 1 haftadır aynı soru ile arıyor, e-posta atıyorlar: ‘Nasıl yardım edebiliriz?’ Hem sorunun cevabını almak hem de yardımların nasıl organize edildiğini öğrenmek için Tugay’ı arıyorum: “İlk günden bu yana yardım topluyoruz. Bu yardımları da 2 ayrı noktada kabul ediyoruz. İlk nokta 884 çadırın bulunduğu Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı. Vatandaşların bireysel yardımlarını burada kabul ediyoruz. Gönüllülerimiz gelen her türlü yardımı; ‘Kim getirdi? Ne getirdi? Ne zaman ve kaç adet getirdi?’ hepsini kayıt altına alıyor ve içeriğine göre ayrıştırıyor. Mesela çocuk bezi mi gelmiş? Yaş gruplarına göre ayrılıyor. Görevli arkadaşlarımız depremzedelerle sürekli iletişim halinde. Düzenli olarak arayıp soruyor ve ihtiyaçları ne ise ulaştırıyoruz” diyor.
DEPREMZEDELER İÇİN 360 KONUT HAZIR
Yardımların günlük olarak da belirlendiğini anlatan Tugay “Mat, izolasyon malzemesi, uyku tulumu gibi malzemelerden ne eksik ise yeterli olmadığını düşündüğümüz kalemleri belediye kanallarından duyuruyoruz. Kurum ve kuruluşların büyük hacimli yardımlarını ise Kültür Park’ta kabul ediyoruz. Onları da orada depoluyoruz” diyor. Uzundere’de büyükşehir belediyesi ve TOKİ’ye ait toplam 360 konutun depremzedelerin kullanımına açılacağını da belirten Tugay şu an evlerin boya ve badanasının yapıldığını anlatarak, şöyle devam ediyor: “Evlerin beyaz eşyaları, mobilyaları eksik. Birçok firma yardıma hazır. Tamamlanır tamamlanmaz, ki pazartesiyi bulur, burada da yaşam başlayacak. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ve yardımlardan dolayı İzmir halkı mutlu ve minnettar.”
GÜVENLİK ARTTIRILDI
Yağmacılar ile başa çıkmanın bir yolu var mı? Tugay bu konuda da net bir tavır içinde olduklarını belirterek “İlk 2 gün maalesef çok sistematik olmamakla birlikte münferit olaylar yaşandı. Ancak sonrasında özellikle çadır alanlarında giriş-çıkışları kontrol altına aldık, güvenliği arttırdık. Çadırkentte yaşayan tüm misafirlerimizin de hangi yardımı, kaç adet aldığını kişisel bilgileri ile sisteme kaydettik ki kimse ihtiyacından fazla almasın, hak geçmesin.”
BİR TIK’LA YARDIM ETMEK MÜMKÜN
SİSTEMİN MEŞRUİYETİ SORGULANACAK
Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan başından beri kritik eyaletlerde bir sıkışma olmasının beklendiğini söylüyor. Seçim öncesi algıdan dolayı, Biden’ın kazanmak için kritik eyaletlere ihtiyacı olmadığının düşünüldüğünü belirten Prof. Dr. Erdoğan “Trump, Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri olan Teksas’ta kazandı. 3-4 eyalette de Biden ile arasında çok az fark var. Oysa seçim anketleri Biden lehine 10 puan farktan bahsediyordu. Dolayısıyla bu gerginlik yaratıyor” diyor. 2.5 milyon posta oyunun olduğu Pensilvanya’nın seçim sonuçlarına etki edecek en önemli eyalet olduğunu belirten Prof. Dr. Erdoğan “100 milyona yakın erken oy ve posta oyu var ki bu toplam oyun % 70’i. İnanılmaz bir rakam. Daha önce 45 milyonda kalıyordu” diyor.
TRUMP NEDEN İTİRAZ ETTİ
Posta oylarının en büyük destekçisi Biden. Çünkü Demokratlar arasında posta yolu ile oy kullanımı Cumhuriyetçilere göre çok yüksek. O nedenle de Trump seçimin başından beri durumu şiddetli bir dille eleştiriyor. Prof. Dr. Erdoğan’a ‘Peki bu oylar sayılmayacak mı?’ diye sordum. Şöyle yanıtlıyor: “Sayılacak. Bu öyle bir sistem ki oyların 3’te 2’si seçim günü değil uzaktan posta yoluyla kullanıldı. Bu başlı başına yeni bir şey zaten. Birçok kritik eyalette ise sayım devam ediyor. Pensilvanya’yı önemli kılan ne? ‘Seçimden 3 gün sonra da oy gelse biz bu oyları sayacağız’ diyorlar. Bu alışılagelen demokratik bir pratik değil. Kazanan şüphesiz çok az bir farkla ve tüm bu yeni pratikler sayesinde kazanacak. Haliyle kaybeden de bu sürecin meşruiyetini sorgulayacak. Kaybetmeye teşne olan Cumhuriyetçiler, Trump olduğu için de sorgulama şimdiden başladı, Yüksek Mahkeme’yi işaret etti.”
HAK MI SORUMLULUK MU
Tam da bu noktada ‘Oy vermek hak mıdır yoksa sorumluluk mu?’ tartışması devreye giriyor. Prof. Dr. Erdoğan ‘Hak ise istediğim her yerden oy kullanırım. Sorumluluk ise sandık başına giderim. Cumhuriyetçiler ‘Paşa paşa o sandığın başına gidecektiniz’ diyor. Yanı sıra, posta yoluyla gönderilen oyların güvenilirliğine dair de şüpheler var. ABD’de Yüksek Mahkeme’nin yeniden sayımlara müdahale yetkisi var. 2000 yılında bir benzeri yaşandı. Yüksek Mahkeme Florida’da oyların 1 ayı bulan tekrar sayımını durdurarak, Cumhuriyetçi aday George Bush başkan ilan edilmişti” diyor.
BIDEN 2 BÖLGE DAHA ALIRSA BAŞKAN OLUR
KORKMANIZ NORMAL AMA YALNIZ DEĞİLSİNİZ
TÜRK Psikologlar Derneği Genel Bşk. Yrd. Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer, “Bir kere ‘Korkulacak bir şey yok’ demek doğru değil. Çok büyük bir deprem yaşandı ve depremler korkulacak bir doğa olayıdır” diyerek söze giriyor. Böylesi büyük felaketlerin ardından travma yaşanmasının normal olduğunu belirten Doç. Dr. Dikmeer, sadece İzmir’de depreme yakalananlar değil, hepimizin deprem sonrası benzer travmayı yaşayabileceğine dikkat çekerek, şöyle örneklendiriyor: “Depremi yaşayanların yakınları, ülkenin öbür ucunda olup da olan biteni medyadan takip etmeye çalışanlar, arama kurtarma ekiplerinde çalışanlar ya da oraya gönüllü ya da görevli gidenler de travma yaşayabilir. Deprem anındaki görüntü ve seslerin sürekli akla gelmesi, yanınızdan geçen birinin rüzgârını hissetseniz deprem oluyor sanmak, sallanmadan bile sallanıyor hissi yaşamak, bazı kişilerde durumu inkâr edip içe kapanma hali, bazılarında da sürekli deprem ile alakalı konuşma ve anlatma ihtiyacı görülebilir. Kimi endişe korku, kimi de ‘Ben enkazdan çıktım ama o kaldı’ gibi kendisiyle alakası olmayan suçluluk duygusu yaşayabilir.”
BEDENSEL ŞİKÂYETLER GEÇİŞİ
Bu süreçte bedensel şikâyetler, uyku ve yeme düzeninin bozulması gibi şikâyetler olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Dikmeer, “Aşırı yorgunluk, hiçbir şey yapmama isteği yaşanabilir. Bu kişiden kişiye değişir. Ancak şunu bilin ki tüm bu hisleriniz normaldir. Bedenin ve ruhun anormal bir duruma verdiği normal tepkilerdir. Tüm bu tepkiler zaman içinde, güvenlik sağlandıktan ya da artçı şoklar geçtikten sonra, yani hayat normale dönmeye başladıktan sonra yavaş yavaş geçer. Eğer süreç uzar, 3- 4 haftayı bulursa o zaman dikkat! Profesyonel bir destek almakta fayda var” diyor.
NORMALLEŞME SÜRECİNİ UZATMAYIN
“Bu dönemde sosyal destek çok önemlidir. Arkadaşlarınızla hislerinizi açık açık konuşmak işe yarayabilir. Buraya bir de di not düşelim. Benim de İzmir’de akrabalarım, arkadaşlarım var. ‘Çadırda oturuyoruz’ diyorlar. Ama bir bakıyorum ki maske yok, sosyal mesafe sıfırlanmış. Sosyal destek elbette önemli ama depremden kaçarken koronavirüse yakalanmayalım. Lütfen dikkat! Bunun dışında önerim: Olabildiğince kısa sürede normal hayatınıza dönmeye çalışın. Tam da bu nedenle bu tarz afet bölgelerinde çocuklara oyun çadırı kurarız. Amaç, çocukları boş vakitlerinde oyalamak değil, çocuğun oyun grubu sayesinde günlük hayata çabuk dönmesini sağlamaktır. Biz yetişkinler için de işe gitmek, çocuklarımızla, sevdiklerimizle ilgilenmek ya da her ne yapıyorsak onu yapmak gerekir.”
EKRANA BİR SÜRE MOLA VERİN
35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği onlarcasının yaralandığı 6.9 büyüklüğündeki depreme İzmir’de yakalanmadım ancak canlı canlı şahit oldum. Deprem olmaya başladığında İzmirli arkadaşım Mine Özgüven ile telefondaydım. ‘Çok büyük bir deprem oluyor’ dedi ‘Öleceğiz, yardım edin’ diye çığlık atmaya başladı. Sonrası yok! İlk şokun ardından ilk uçak ile İzmir’e vardım. Yanlarında olmalıydım.
İLK DURAK EV
Yolda, depremin hemen ardından oluştuğu söylenen yoğun trafik yoktu, saat geç olmuştu. Ancak çevre illerden gelen yardım ekipleri şehre girdiği için trafik kontrollüydü. Hasarlı binalar boşaltılmış, bazı sokaklar trafiğe kapatılmıştı. İlk manzara korkunç olmasa da ne ile karşılaşacağını bilememenin verdiği endişe ile Hatay semtinde yaşayan ailemin evine vardım. Oturdukları evde birkaç çatlak tespit ettim ama sonradan öğrendiğim kadarıyla bunlar sadece sıva çatlağıydı. Tüm mahalle sokaktaydı. Hemen hemen herkesin dilinde ise aynı cümle: “Bugüne kadar böylesini hiç yaşamadık”. 6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği ihtimalleri üzerine yakınlardaki bir parkta sabahlama kararı alındı. Birileri çadır kurdu, birileri battaniye getirdi, birileri çay demledi. Elektrik kesikti ve neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar da gelmedi. Zor bir geceydi.
O AN ÖLECEĞİMİZİ SANDIM
El ayak çekilince Nur Üzümcü’ye ‘O an ne oldu?’ diye soruyorum. Depreme Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde muayene olurken yakalanan Üzümcü ‘Çok dipten bir gürültü geldi önce. Hafif hafif sallanmaya başladık sonra hiddetlendi ve bitmek bilmedi. 15 saniye diyorlar ama bence 40 saniyeden uzundu. Bugüne kadar İzmir’de çok deprem yaşadım ama böylesi hiç olmadı. Doktor bey ile masanın altına girdik. ‘Oğlum, Ege, evde tek başına’ deyip ağlamaya başladım. O an öleceğimi ve bir daha oğlumu göremeyeceğimi sandım. Deprem biter bitmez kendimizi dışarı attık. Etrafta ne bir taksi ne de araç vardı. Eve doğru saatlerce koştum. Korku, panik ve karmaşa hâkimdi” diyor.
BAYRAKLI VE BORNOVA YUMUŞAK ZEMİNLİ BÖLGE
Peki
CUMHURİYET HALKIN KENDİ İRADESİDİR
Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Cumhuriyet’in milleti uluslaştıran bir olgu ve ortak değer olduğunu belirterek, “Dolayısıyla milletin ortak eseri olan Cumhuriyet elbette ki ortak bir ruh ile kutlanacaktı, öyle de oldu. Siyasi parti, siyasi eğilim ayrımı gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları cumhuriyet etrafında kenetlendi ve bir kez daha Cumhuriyet’e sahip çıktı” diyor. İşgale karşı halkın ortak direnişiyle Millî Mücadele’nin başladığını hatırlatan Meydan, “Kuruluş itibari ile Cumhuriyet, halkın kendi iradesini kendi eline alması sürecinin bir uzantısıdır” diyerek şöyle devam ediyor: “Anadolu, İstanbul ve Trakya işgal edildiğinde Türk halkı ne yaptı? Silaha sarıldı, cemiyetler kurdu, kongreler düzenledi. Hak ve hukukunu aradı. Müdafaa-i Hukuk kavramı bu direnişe verilen isimdir ki bu halkın haklı direnişidir.”
“Halk, vatanı bağımsızlığa kavuşturmak için kendi iradesi ve kararıyla milli bir direniş başlatmıştır. Atatürk de bu direnişi örgütlemiş ve milletin kendi kaderini kendisinin eline aldığını görünce ‘milli irade’ formülü ile 4 yıl gibi bir zamanda Cumhuriyeti ilan etmiştir.
FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN ‘TEK ULUS’
Dolayısıyla, Cumhuriyet halkın kendi iradesiyle direnişe geçme güdüsünün sonucudur. O nedenle toplumun neredeyse tamamının bu ortak paydada buluşması Cumhuriyetimizin ruhundandır. 97. yıl itibariyle kıymeti her geçen gün daha fazla anlaşılmakta olan Cumhuriyet, bizleri ay-yıldızlı bayrağımız altında tüm farklılıklarımıza rağmen birleştirmiş, ulus yapmıştır. Cumhuriyet’in 2. yüzyılında gerçek demokrasi ile taçlandırılması ile bence Atatürk’ün de hayalini kurduğu yapıyı düşünceden uygulamaya geçirmiş olacağız.”
DOKUNULMASINI İSTEMEDİĞİMİZ MADDELER VAR
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, 5 partinin de yasa üzerinde uzlaşmış olmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yasayı çıkarmak için neyi bekliyorsunuz?” diye sormasına rağmen yasa ile alakalı taslak metnin hâlâ Meclis’e gönderilmemesini anlamlandıramıyor ve “Büyük ihtimalle taslak metin hazırlanan rapora uymuyor, yani üzerinde oynamalar yapılmış olabilir ki bu hayvan hakları savunucuları için sorunlu bir durum” diyor. Haliyle “Hangi maddeler üzerinde oynanmış olabilir?” diye sordum. Paçalı, sorunların taslak hazırlanırken de var olduğunu belirterek, şöyle özetliyor: “Birincisi ve en önemlisi 6. madde. Sokak hayvanlarının, rehabilite edildikten sonra, alındığı ortama geri bırakılması ile alakalı maddeye dokunulmaması yönünde taleplerimiz vardı. Ancak belediyelerin baskısı büyük. Bu nedenle yasa hazırlayıcıların çekinceleri var. Zira hayvanların ‘mal’ değil ‘can’ olarak kabul edilmesi belediyelerin birçok uygulamasını ‘suç’ kapsamına alıyor. Belediyelerin birçoğu için hayvan barınakları yapıp, hayvanları oraya sürmek daha kolay bir çözüm. Yasa bizim taleplerimiz doğrultusunda çıkarsa başkan da dahil, tüm belediye yetkilileri ve personeli cezalandırılabilecek.”
CEZA ALT SINIRI NE OLACAK?
“Bir diğer konu da canlı hayvan satışının internet üzerinden yapılmaması ve pet shop’lar. Özellikle de pet shop sahipleri, canlı hayvan satışından elde edilen gelirden vazgeçmek istemiyor. Ayrıca hayvanların mal değil can olarak kabul edilmesi beraberinde hapis cezaları da getirecek. Birincisi, hayvanlara cinsel istismar ve tecavüz vakalarında hapis cezası uygulanmasının ciddi sıkıntı olacağı düşüncesi var. ‘Para cezası yeterli’ deniliyor. İkinci olarak da cezanın alt sınırının ne olacağı yönünde tartışmalar var. 2 yıl deniliyor ancak mevcuttaki denetimli serbestlik ve infaz yasası hükümlerden dolayı alt limitin en az 3 yıl olmalı ki yatarı olması bakımından önemli.”
BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN
Hayvan hakları komisyonunun ciddi çalışmaları sonucu ortaya çok kapsamlı bir rapor çıktığını belirten
EKONOMİK ÇÖKÜŞE KILIF ARIYORLAR
SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı’ya göre Batı dünyasında İslamofobi meselesi aslında pek de yeni değil, sadece son dönemlerde artık daha görünür halde. Bayraklı, “Yeni yüzyılın ideolojisi Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıktır. Soğuk Savaş döneminde ideoloji nasıl ki komünizm ile mücadeleydi, bugün Müslüman karşıtlığıdır” diyor. Peki Batı dünyası neden ve niçin İslam karşıtlığından beslenme ihtiyacı içinde? Doç. Dr. Bayraklı komünizm çöktükten sonra Batı’nın kendisine yeni bir düşman yaratmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, şöyle devam ediyor: “Müslümanlar bu noktada kolay hedefti. Kendi içerisinde birlik olmayı başaramamış İslam dünyası, hem jeopolitik açıdan hem de Batı’nın içerisinde nüfuslarının hızla artmasından kaynaklı düşman olarak tanımlandı. Bu işin küresel politik bir yönü var. Esas dönüm noktası ise 11 Eylül saldırılarıdır.”
RADİKAL LAİKLİK ANLAYIŞI
İslamofobik tutum ve politikaların Batı’daki birçok ülkenin demokratik temellerine, toplumsal barışına ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına yönelik büyük bir tehlike haline geldiğini belirten Doç. Dr. Bayraklı, “Buna en iyi örnek Hollanda’dır. Avrupa’nın en liberal ve çokkültürlü topluluğu, bugün aşırı sağın en güçlü olduğu ülkelerden biri. Fransa’da da durum aynı. Radikal laik politikalarının altında tek kültürlülük ve asimilasyon anlayışı yatmakta. Macron’un bahsettiği ‘İslamcı ayrılıkçılık’ budur. Yoksa Fransa’nın toprağından bir parça koparıp, ayrı bir devlet kurmak isteyen İslamcı bir yapılanma yok. Son 70 yıldır eski sömürgelerinden aldığı göçler sonucu, Fransa, Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman azınlığını (toplam nüfusun yüzde 10’u) barındırmakta ve bu nüfusun belli bir kısmı toplumsal normlar ile uyum gösterememekte. Fransa’da anayasa devleti her ne kadar laik olarak tanımlasa da Batı dünyasının en sert ve radikal yorumuna sahipler. Devletin dine müdahale ettiği, İslam’ı devlet eliyle şekillendirmek, disipline etmek isteyen bir yaklaşım. Sorunun çıkış noktası bu” diyor.
HAYALİ BİR DÜŞMAN YARATTILAR
90’ların çoğulculuk, liberalizm, insan hakları, sivil toplumculuk gibi ana ideolojilerinin bugün teker teker çöktüğüne de değinen Doç. Dr. Bayraklı, Batı’da siyasetin sol da dahil aşırı sağ söylemler üzerinden yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle devam ediyor:
DİPLOMATİK TEAMÜLLERE AYKIRIİstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu kurumsal kimliğe sahip bir devletin büyükelçisinin Türkiye ile koordine etmeden, istihbarat alışverişi yapmadan, böyle bir uyarı yayınlamasının diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söylüyor ve “Üstüne üstlük bunu yapan NATO üyesi ve Türkiye’ye ‘Müttefik’ diyen bir ülke! Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin ABD makamları ile hiç görüşmeden böyle bir açıklama yaptığını varsayalım. Ne olur? ABD Dışişleri büyükelçimizi çağırır, bilgi talep eder, nota verir, açıklamayı geri çektirirdi herhalde. Diplomatik nezaket-olgunluk-teamüllerden uzak bu hareketi Türkiye’nin derhal, şiddetle kınaması gerekir. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı ancak bu yeterli değil. ABD Büyükelçisi çağırılmalı, bilgi talep edilmelidir. Zira, bir büyükelçi Türkiye’nin kendi topraklarından, dünyaya, ‘Türkiye’nin güvenli olmadığı’ mesajını vermiş, Türkiye’de yaşayan yerli-yabancı herkesi, gelen ya da gelebilecek olan turistleri bir telaşa sevk etmiştir. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir” diyor.
S-400’LERDEN KAYNAKLI OLABİLİR
ABD’nin olası terör açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin test edildiğini doğrulaması ve Pentagon’un bu denemeyi ‘En güçlü şekilde kınıyoruz’ açıklamasının hemen ardından geldiğini hatırlatan Dr. Babüroğlu ‘Tesadüf mü?’ diye soruyor ve şöyle devam ediyor: “ABD, bunun ağır yaptırımları olacağını dile getirmiş, bir anlamda Türkiye’yi tehdit etmişti. Paralelinde İstanbul’da olası bir terör saldırısı ihtimali konuşulmaya başlandı. Madem İstanbul için tehdit var neden diğer illerdeki konsoloslukların da faaliyetleri durduruldu? Bu konu bana göre tamamen S-400’ler ve bir tık ötesinde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş ve Türkiye’nin takındığı tutum ile alakalı. Diplomatik nezaketten uzak bu tavır ‘Türkiye’nin karşısındayım’ demektir.”
ALDATMANIN GENİ YOK KARAKTER MESELESİ
CİNSEL Sağlık Enstitüsü Derneği Genel Başkanı ve psikoterapist Dr. Cem Keçe’ye “1 kalpte 2 aşk olur mu?” diye soruyorum. Bilimsel yanıtı, “Elbette. Hatta fazlası bile olabilir. Çünkü bu insanın doğasında var” oluyor. Tam dehşete kapılmışken bu kez Dr. Keçe kendi sorup, kendi yanıtlıyor: “Olmalı mı? Hayır. Çünkü aldatan aldanır” deyiveriyor. Şu aldatmanın insanın doğasında olması meselesi. Biraz kafa kurcalayıcı... “Aldatmanın geni mi var?” Dr. Keçe şöyle özetliyor: “Aldatmanın genetik olduğunu düşünmüyorum. Birçok farklı nedeni olabilir. Bu kişinin çocukluğunda öğrendiği-modellediği bir davranış biçimi olabileceği gibi boşluk duygusu, farklılık arayışı, cinsel ya da duygusal tatminsizlik gibi sorunlardan da kaynaklanabilir. Bu bana göre biraz da karakter meselesi.”
YASAK İSTEK DOĞURUYOR
“Yasak, istek doğurur, tutku ve heyecan yaratır. Yasak olan her zaman cezbeder. Unutmayın ki insanoğlu cenneti elinin tersiyle itmiş ve ‘yasak’ elma için cennetten kovulmayı göze almış. İnsanın doğası ve ruhu böyle. Aldatma da böyle değil mi? Diğer kadınlar ya da erkekler yasak. Bu yasak da bilinçdışında bir yerlerde merak ve heyecan uyandırır ve ilk fırsatta bu yasağı delme isteği yaratır. Aldatma aslında bir kalıba da sığmaz. Kişi illaki şu nedenle aldatır diyemeyiz. Her aldatmanın kendine özgü koşulları var. Ancak kesin olan şu ki, hiçbir aldatma durup dururken olmaz, bir istek, bir ihtiyaç yöneltir insanı aldatmaya...”
AİLEDEN GELEN ÖĞRETİLER
Psikoterapist Dr. Cem Keçe, aldatma olgusunun çoğu zaman kişilerin ailelerinden gelen bir aktarım olduğunu belirterek “Eğer kişinin babası ya da annesi aldattıysa ya da yakın ailesinde böyle bir hikâye varsa o kişi de aldatabilir. Aldatanların ve aldatılanların ailelerinde sıklıkla bunu görüyoruz. Buna ‘geçmişin tekrarlanma zorlantısı’ diyoruz. Yine, araştırmalara göre bakıcı-anneanne, babaanne gibi birden fazla ve birbirinden farklı fiziksel ve duygusal farklılıklar taşıyan anne türevleriyle büyüyen erkek çocukları ruhsal gelişimlerinde gelgitler ve bağlanma sorunları yaşayabiliyor. Çocuğun bilinçdışına yerleşen iki kadın durumu ileriki yaşlarda kendini ilişki içerisinde tekrar edebilir. Çünkü şu an ve şimdi, geçmişin bir tekrarıdır; zaman, mekân, oyuncular değişse de roller hep aynıdır” diyor.
HER ALDATMA BOŞANMAYLA BİTMİYOR
SANILDIĞI GİBİ SÜRESİZ DEĞİL
AVUKAT Selin Nakıpoğlu nafaka konusunda asıl mağdurun erkekler değil, kadınlar olduğunu söylüyor. Peki nasıl? Boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu kadına 200-300 lira nafaka vermemek için baskı yapan ve hatta şiddet uygulayan erkekler olduğunu hatırlatan Nakıpoğlu, “Nafaka miktarları kadınları yoksulluktan kurtaracak ya da çocukların bakımını karşılayacak düzeyde değil. Nafaka ödemekle yükümlü erkeklerin çoğu gelirlerini asgari ücretten göstermek, kayıt dışı çalışmak ve malvarlıklarını başkasının üzerine yapmak gibi yöntemler ile nafaka miktarını düşürmekte. Nafakasını düzenli alamayan kadınların çoğu icra takibi yoluna gitmemekte, gidenlerin ise çoğunun erkeğin ikametgâh adresini değiştirip tebligatı almaması gibi nedenlerle eli boş kalmakta” diyor.
Birçok kadının “Yeter ki yakamdan düşsün” diyerek nafaka hakkından feragat etmek zorunda kaldığını da hatırlatan avukat Nakıpoğlu “Toplumsal cinsiyet ve cinsiyete dayalı işbölümünün bu kadar keskin hatlarla çizilmiş olduğu bizim gibi toplumlarda kadınların işgücüne katılım oranı düşük. Evlilik birliği içerisinde hiç çalışmamış, çocuklara bakmış, tüm emeğini eşinin ve çocuklarının hizmetine sunmuş kadınlara boşandıktan sonra ‘Ne yaparsan yap!’ deniliyor. 45 yaşına gelmiş, 3-4 çocuk bakmış ve hiç çalışmamış bir kadın iş bulabilir mi? Evliyken ‘Aman çalışmasın, evinin kadını olsun’ boşandıktan sonra ‘Gitsin çalışsın!’ Kadının yok sayıldığı onca yıl ne olacak?” diye soruyor.
MAGAZİN FİGÜRLERİ ÖRNEK DEĞİL
Ünlülerin ya da magazin figürlerinin yahut 2-3 zenginin eski eşlerinden aldığı nafakalardan yola çıkarak kadınların genelinin nafaka ile zenginleştiğini düşünmenin toplum gerçeğini yansıtmadığını söyleyen avukat Nakıpoğlu, “Türkiye’de yüksek nafaka oranı yüzde 1, geriye kalan yüzde 99’un 200 liralık nafakayı dahi alamadığını biliyoruz. Diyelim kadın çalışmak istedi, iş de buldu. Çocuğunu nereye bırakacak? Bakım emeğini kim üzerinden alacak?” diyor. Avukat Nakıpoğlu ‘Süresiz nafaka kaldırılsın’ şiarıyla yapılan tartışmaların anlamsızlığına Türk Medeni Kanunu’na atıfta bulunarak şu örneği veriyor: “176. maddede nafakanın kaldırılmasına ilişkin şartlar belli. Buna göre nafakasını ödeyemeyecek durumdaki kişi, dava açıp durumunu ispatlaması halinde bu yükümlülükten kurtulabilir. Ayrıca nafaka yükümlülüğü evlilik ve ölüm durumunda otomatik, nafaka alanın yoksulluktan kurtulması ve şartlarının iyileşmesi halinde ise dava ile ortadan kalkar.”
HÂKİME BIRAKILMASIN SÜRE SINIRI KONULSUN
CEZALAR SUÇLUYU KORUYOR MAĞDURU DEĞİL
AVUKAT Mahir Işıkay, aslında benim de öngördüğüm gibi toplumsal cinnet halinin her geçen gün artmakta olduğunu ve bunun adli makamlara da yansıdığını söylüyor. Bu öyle bir şiddet ki yaş, cinsiyet, memleket ayrımı yapmadığı gibi, topluma iyi örnek olması beklenen şarkıcılar, oyuncular kız arkadaşlarına ya da komşularına şiddet uygularken kameralara yakalanıveriyorlar. Peki ama neden? Avukat Işıkay “Siyasetin bile kutuplaştığı, kavgadan beslendiği bir dönemden geçiyoruz. Ayrıca kitap değil TV’den beslenen bir toplum olduk. Vurdulu kırdılı, mafyatik diziler hayli popüler. Özellikle de gençler bu karakterleri örnek alıyor, özeniyorlar” diyor.
YARGIYA GÜVEN DUYMUYORUZ
“Adalet karşısında boynu kıldan ince olmak” gibi önemli bir deyimimiz vardı. Hatırlatıyor ve soruyorum: “Yargıya güvenimiz tam mı?” Avukat Işıkay, “Pek sayılmaz” diyerek şöyle yanıtlıyor: “Yargının üzerine, hem doğru karar verme hem de adalete erişimin zorlu ve uzun süreçler içeriyor olmasından kaynaklı gölge düştü. ‘Mahkemeye gitsem ne olacak?’ deniyor. Daha vahimi, cezalar yetersiz kalıyor. Bugün 2-3 yıl ceza alan bile 1 gün hapis yatıp ertesi gün salıveriliyor. Dünyanın en iyi ve modern ceza kanunlarına sahibiz ancak uygulanışında sorun var. Yasalar mağdur değil, sanıktan yana. Sanık ya da hükümlü ceza aldığında ilk sorduğu ‘Yatarı ne?’ oluyor. ‘Nasıl olsa af çıkar. Nasıl olsa infaz kanunundan yararlanır, cezanın 3’te 2’sini yatarım’, ‘Pandemi var, izine çıkarım’ diye düşünülüyor ve kimse yapacağından geri kalmıyor. Mağdur ise çektiği, yaşadığı ile kalıyor.”
BİREYSEL SİLAHLANMA ARTIYOR
Son yıllarda meydana gelen cinayetlerin ve yaralamaların çoğunun pompalı tüfekle gerçekleştirildiğini belirten avukat Işıkay, “İnternetten tüfek almak çok kolay. Ruhsat zorunluluğu yok. Silah denilince sadece ateşli olanları düşünmeyin. Bıçak, odun, sopa taşımak da suç. Halil Sezai olayını hatırlayın. Mahkeme Sezai’nin elindeki odunu silah sayarak doğru bir karar verdi. Bir adamın burnunu tıkayıp ağzına suyu boşaltın; kullanıldığı yere göre bir bardak su bile silah olabilir. Kişi yaptığının yanına kâr kalmayacağını, sonucunun ağır olabileceğini bilmeli ki orantısız güç uygulamasın” diyor.
İHKAK-I HAK YASAKTIR
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Yüz yüze eğitimin kademeli açıldığı okullar salgın tedbirleri kapsamında bir kez daha kapandı ama bu kez bir farkla. Anaokulu ve kreşlerde yüz yüze eğitim pazartesiden itibaren devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu açıklamayı yaparken kullandığı ‘çalışan anneler’ ifadesi ise tepkiye neden oldu. Okulöncesi öğretmenlerin bir kısmı ‘Bakıcı değil öğretmeniz’ diye isyan ederken bir kısmı da ‘Anaokulları açık kalmalı’ diyerek veliler ile meslektaşlarını topa tuttu. İşte eğitimcilerin ‘bakıcı’ polemiği!
OKULÖNCESİ KURUMLAR AÇIK KALMALI
Özel Anaokulları Derneği’nin başkanı Murat Kuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı ‘Okulöncesi eğitime devam’ kararının öğretmenleri böldüğünü, teşekkür edenler kadar tepki gösterenlerin de olduğunu doğruluyor. Kuş “Aslında her ikisinin de ekonomik boyutu var. Özel anaokulu öğretmenleri, yaklaşık 35 bin öğretmen, maaşlarının kısa çalışma ödeneği olan kısmını alıyorlar ki bu da 1000-1300 liraya tekabül ediyor. Takdir edersiniz bir öğretmenin bu maaşla ailesini geçindirmesi çok zor. Birçok öğretmenimiz görevlerinin başında kalacakları için memnun ve istekli. Tepki ise daha çok MEB öğretmenlerinden. Onlar için ise maaş kesintisi söz konusu değil” diyor.
İŞİMİZİ DOĞRU YAPIYORUZ
16 Mart-1 Haziran arasında, kapalı kaldıkları 3 ay boyunca, 3 bine yakın kurumun kapandığını, binlerce öğretmenin işsiz kaldığını söyleyen Kuş “Anaokulları en son kapanıp ilk açılan yerlerdir” diyerek şöyle devam ediyor: “Yeniden eğitime başladığımızdan bugüne, belirli sayıda velimiz ve öğretmenimiz hasta oldu. Ancak çocuklar arasında vakaya neredeyse hiç rastlanmadı. Bu da işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor.”
SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE YAPSIN
‘Ortada bir tehlike varsa bunun tüm öğretmenleri kapsaması gerekmez mi?’ diye soruyorum. Kuş ‘Haklısınız ama’ diyerek şöyle yanıtlıyor: “Bugün doktorlar, sağlık çalışanları görev başında ve istifa etmek, izne çıkmak gibi hakları yok. Emniyet mensupları, askerler, gazeteciler... Görev başında yüz binlerce insan var. Anne-babanız 65 yaş ve üzeri olabilir ya da çocuğunuza bakacak akrabanız, eşiniz dostunuz olmayabilir. Bu insanlar kime emanet edecek çocuklarını? Apartman dairelerinde ya da sağda solda öğretmen adı altında hiç bilmedikleri birilerinin elini tutacaklar belki! Biz hem eğitimci hem de bakıcıyız. Kimsenin egosu tavan yapmasın! Çabamız kendimiz ve çocuklar için.”
BİR SORU BİR CEVAP
Soru: 7 yaş okula gidemiyor, uzaktan eğitim alacak. Oysa 6 yaşındaki okula gitmek zorunda. Kulağa biraz garip gelmiyor mu?
Cevap: 6 yaş grubu % 7-8 oranındadır ve birinci sınıfa hazırlık grubudur. Uzaktan eğitimi mümkün değildir. Bizim okulöncesi dediğimiz asıl grup 3-4-5 yaş aralığıdır. Kaldı ki ben bir eğitimci olarak mümkünse bir an önce tüm yaş grupları için yüz yüze eğitime geçilmesi taraftarıyım. Çocuklar neredeyse 1 yıldır okula gitmiyor, algıları tamamen geri gitmiş durumda. Kayıp büyük.
BAKICI DEĞİL EĞİTİMCİYİZ
Sosyal medya üzerinden iletişim kurduğum, kendisine Serap diye hitap edilmesini isteyen ve devlette çalışan 27 yaşındaki anaokulu öğretmeni “Öncelikle biz çalışmaktan kaçmıyoruz, özelde işsiz kalacak binlerce meslektaşımız olduğunun da farkındayız. Ancak ‘Salgın var, herkes çalışmak zorunda. Çocuklara bakacak kimse yok’ denilerek öğretmenden çok ‘bakıcı’ muamelesi yapılmasına üzgünüz. Kaldı ki okulöncesi eğitim ve kreşler arasında fark vardır. Eğer karar çalışan anneler düşünülerek alındıysa tam gün eğitim veren kreş ve gündüz bakımevleri bu ihtiyacı karşılardı. Anasınıflarında ise zaten sadece 3 saat ders verilebilecek. O nedenle de ‘Anasınıfları bakıcılık yeri değildir’ diyoruz.
EGOMUZ SIFIR
“Kimsenin bakıcılık mesleğini aşağıladığı yok, egomuz da sıfır. Bizler önce eğitimciyiz. Bugüne kadar birçok platformda erken çocukluk eğitiminin önemine dikkat çekmiş ve bu konuda tam da bir mesafe kaydetmişken ‘Ama bu çocuklara bakacak kimse yok’ yaklaşımını kabul etmek mümkün değil. Herkesin aynı derecede risk altında olduğunun farkındayız. Bunun çözümü riski büyütmek midir? 3-4-5 yaş grubu çocuklar arkadaşının maskesinin rengi daha güzel diye maske değiş tokuşu yapıyorken mesafe-hijyen nasıl sağlanacak? Anneye destek çocuğunu riske atarak mı olacak?” diye soruyor.
MESLEK SAYGINLIĞI İSTİYORUZ
Okulöncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz çocuğun dünyaya gözlerini açtığından ilkokula kadar geçirdiği sürenin, onun ileriki yaşamında önemli yere sahip olduğu, sosyal, duygusal gelişimi başta psiko-motor, bilişsel, dil ve özbakım gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğinin oluştuğu bir dönem olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Okulöncesi eğitim, öğrenci-öğretmen ve veliden oluşan bir platformdur. Yani aileden sonra çocuğun ikinci evi, okul ve öğretmendir. Bu meslek bir diploma ile yapabilecek bir iş değildir. Gönül işi, aşk işidir. Zira, çocuklara yeri geliyor anne, yeri geliyor baba şefkati ile yaklaşıyoruz. Hangi kademede böyle bir yaklaşıma ihtiyaç var? Hangi kademede çocuk terlediğinde üstü değiştiriliyor, tuvalete götürülüyor, yemek yemesine destek veriliyor? Öğretmen bir nevi çocuğun bakımından da sorumlu anne-baba gibi. Bu nedenlerle bakıcı gibi algılanıyoruz. Oysa okulöncesi öğretmen, aileden sonra, çocuğun geleceğini şekillendiren en büyük mimardır. Bu nedenle meslek saygınlığı istiyoruz” diyor. Okulöncesi eğitimin ‘uzaktan’ devam etmesinin mümkün olmadığını da belirten Yılmaz şöyle devam ediyor: “Öğretmenlerimizin ‘Neden biz?’ gibi tavrı yok! Çünkü bizler biliyoruz ki işimizin gereği bu. Burada kırıcı ve üzücü olan üsluptur. Öğretmenlerimiz diğer öğretmenlerimiz kadar değerlidir.”
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