Ayşe hemşire cinayeti önlenemez miydi… Cansız bedeni yol kenarında valiz içinde bulundu

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İSTEDİĞİNİZ KADAR KANUN YAPIN UYGULANMADIKTAN SONRA ANLAMI YOK

“Kadınların başvurdukları kurum ya da kolluk kuvvetleri tarafından korunduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade ‘yük’ gibi görülüyor, baştan savılıyoruz” cevabını veriyor Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü Avukat Sema Yurtbilir. Müvekkillerinin başına gelenlerden örnekler vererek, şöyle detaylandırıyor bu söylediğini.

GÖREV İHMALLERİ YOĞUN

“Eşinden şiddet görmüş, ‘Bundan bir şey çıkmaz. Ceza dosyası açılmaz’, bir başkası ise ‘Bizi boşuna uğraştırma, zaten karşı tarafta senden şikâyetçi olur, iş uzar’ denilerek evlerine gönderildi. Mağdur kadınlar, kolluğa başvurduklarında genellikle caydırılmaya çalışılıyor. Başka bir örnek vereyim. Kadın daha karakolda, polis, eşini arıyor, ‘Karın burada’ diye bilgi veriyor. Adam teşekkür ediyor, polis ise başvuruyu işleme almayıp, ‘Hadi barışın’ diyerek yolluyor. Yani bu tarafları sulh etmek midir? Polisin görevi ‘uzlaştırmak’ mıdır? O polis o kadını ne kadar büyük bir riske attığının nasıl farkında olmaz? Maalesef bu ‘uzlaştırma’ meselesi hem kollukta hem kamu kurumlarında yeni ‘trend.’ Sebebi ise aileye bir kutsallık atfedilmesi ve politikaların da bu çerçeveye oturmuş olması. Dolayısıyla Arzu hemşire cinayeti de pek çok kadın cinayeti de gayet de önlenebilirdi. Ancak cinayetleri önlemeye yönelik söylemler ve politikalar üretmiyoruz. Yanı sıra İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilmiş olmak, nafaka/vasiyet uygulamalarının değişmesi, katillere verilen indirimlerle ‘cezasızlık’ algısının oluşması erkekleri cesaretlendirmekte, kamu ve kollukta da görev ihmallerine yol açmakta.”

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ZİHNİYET DEĞİŞMEDEN OLMAZ

- “Ayşe hemşirenin ikizi Esra, şikâyet için polisler tarafından bekletildiği, azarlandığı, ‘yalancı’ muamelesi gördüğünü anlatmış. Yetmemiş gibi kızın ifadesi erkek dayanışması ile karşı tarafla da paylaşılmış. Bahsettiğim kolluk ve kamudaki gevşeme bu işte. Oysa 6284 sayılı yasaya göre anında müdahale edilmeliydi. Bir kez daha gördük ki kadınlar şiddet karşısında yapayalnız. Hayatından endişe ettiğim bir müvekkil için 2 haftadır elektronik kelepçe bekliyoruz. İstediğiniz kadar kanun yapın, uygulanmadıktan sonra bir anlamı yok! Zihniyet değişmeden olmaz bu iş.”

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SADECE KATİLLER DEĞİL GÖREVİNİ İHMAL EDENLER DE CEZA ALMALI

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü, Avukat Selin Nakıpoğlu, Ayşe’nin öldürülmeden önce katil zanlısı tarafından tehdit ve şiddete maruz kaldığı, kız kardeşi Esra’nın ise polisten yardım istediği ama hiçbir önlem alınmadığına vurgu yaparak, diyor ki: “Üstelik katil zanlısı, Esra’ya ‘Senin ifadelerini satır satır okuyorum, kardeşini bulamayacaksın’ da demiş, tehditler savurmuş. Bu ne cüret? Bu ne yasa tanımazlık? Eski polis olduğu için ifadelere böylesine kolay ulaşabilmesi akıl alır durum değil. Bu, organize şekilde, suçluyu kayırmaktır. Yahu, biz kime güveneceğiz? Bunda parmağı olan tüm polis memurları acilen açığa alınmalı, yargılanmalıdır. ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz’ derken tam da bunu kastediyoruz. Erkek şiddeti ile mücadelenin devlet politikası olarak görülmemesi, bunun sonucunda da kolluk kuvvetlerinin görevlerini ihmali sonucu bir kadın daha canından oldu.”

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ÖVEZOVA DOSYASI YENİDEN AÇILSIN

Avukat Nakıpoğlu, katil zanlısı Cemil Koç’un eski kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2 yıl önce Diyarbakır’da oturduğu apartmanın 6. katından düştüğü, Koç’un bu olayla ilgili sorgulandığı, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını da söylüyor ve “Övezova’nın ölümü intihar mı yoksa şüpheli ölüm olarak mı kapatıldı? Ayşe’nin ölümünün ardından bu dosya yeniden açılır mı? Sonuçta farklı suçlardan sabıkaları olan, cezaevinde olması gerekirken sadece polislikten ihraçla yetinilen bir katil zanlısı var ortada” yorumunu yapıyor.

KADIN KARŞITI SÖYLEMLER CESARETLENDİRİYOR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gönüllü avukatlarından Esin İzel Uysal, “Poliste yardım aranmış. Ama devletin güven duyulan kapıları, gencecik iki kadının yüzüne kapanmış. Maalesef bu, daha önce çok kez hem kadına yönelik şiddet hem de kadın cinayetleri vakalarında, gördüğümüz bir durum. Bunu sadece bir polisin beceriksizliği ya da basiretsizliğine bağlamak yanlış olur” diyor ve ekliyor: “6284 sayılı Kadını Koruma Kanunu, yeterince ileri aslında; kadına yeni kimlik verilmesi, adresinin, işinin değiştirilmesi, şiddet uygulayıcısının silahına el konulması gibi geniş tedbirler var. Ancak uygulayıcısı yok. Zira söylemler ve politikalar kadın cinayetlerini durdurmak, bu eşitsizliği yok etmek ya da kadını güçlendirmek üstüne değil aileye odaklı. ‘6284’ün zararlı maddeleri var. Kadınlar bunu kullanıyor, erkekler hep mağdur oluyor’ gibi söylemler sıkça dile getirilirse, o polisler de yasayı uygulamadılar diye başlarının derde girmeyeceğini bilerek, Esra’yı ve diğer kadınları da geri çevirir pekâlâ. Dolayısıyla Ayşe’nin ölümünde ihmali olan; polisi, amiri, hatta politikacısı... Herkes cezasını çekmeli, irade kadınları koruyup, geliştirecek şekilde konulmalı.”

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