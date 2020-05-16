AVM’ler çarşı pazardan daha hijyenik

Salgınla sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 42 günün ardından dışarı çıktılar. Soluğu AVM’lerde alan gençler kapı önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İlk 3 günde AVM’leri 3.5 milyon kişi ziyaret ederken bu sayı uzmanlarda endişe yarattı. “AVM’ler güvenli mi” tartışmasında şimdi söz savunmanın...
BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARIYORLAR
JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, bazı uzmanların farkında ya da olmadan sarf ettiği sözlerle AVM’ler için ‘sağlıksız yerler’ AVM’ye gidenler içinse ‘bilinçsiz insanlar’ algısı oluşturduğunu söylüyor. Alkaş, “Tek sorun AVM’ler mi?” diye soruyor ve şöyle devam ediyor: “Uzun, modern kulelerdeki çalışma mekânlarının yeniden nasıl hizmet vereceği, ilk çalışma gününün prensipte ne olacağı hiç konuşulmuyor. İnsanların saatler harcadığı büyük marketlerin havalandırması, temiz hava içeri girip girmediği tartışma konusu dahi olmazken havalandırma sisteminden tutun da giriş-çıkış ve metrekareye düşecek insan sayısına kadar tüm önlemleri eksiksiz alan AVM’ler hakkında, uzman olsun olmasın, herkesin söyleyeceği bir söz var. Bir bardak suda birileri fırtına koparıyor.”
SORUMLULUK BİRAZ DA VATANDAŞTA
Alkaş en çok da “AVM’lerden virüs satın almayın” uyarılarına isyan ediyor: “Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde havalandırma sistemleri, mağazaların iç tasarımları, çalışanların eğitimi gibi konularda eksiğimiz yok. Çevre ve makine mühendisleriyle sürekli irtibat halindeyiz. Ama şu da bir gerçek, bilim insanlarının da kafası biraz karışık. Biri ‘Virüs havada asılı kalıyor’ diyor. Öteki ‘Kalmaz’ diyor. Bir öteki ‘Maske takın’ derken biri ‘Takmayın’ diyor. Hal böyleyken bizler maksimum düzeyde, ortak bir görüş ışığında, tüm önlemleri gayretle almaya çalışıyoruz. Burada sorumluluk biraz da vatandaşta. Ateş, öksürük varsa ya da halsizseniz lütfen sadece ‘merak gidermek için’ AVM’ye gelmeyin. Acil ihtiyaçların karşılanması için açığız. Kâr yapmak gibi bir derdimiz yok” diyor.
ALINMASI GEREKEN HER ÖNLEMİ ALIYORUZ
AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 420 AVM’den sadece 2-3’ünün önünde kuyruk oluştuğunu ve bunun da aslında işlerini doğru yaptıkları anlamına geldiğini söylüyor. Altaş “Girenlerin ateşini ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, kapı önünde sosyal mesafe kuralına uygun durmalarını sağlıyoruz. Her 10 metrekareye 1 kişi düşecek sayıda insanın içeri girmesine izin veriyoruz. Bu da kapı önünde yığılma oluşmuş gibi bir algı yaratıyor. İnanın bana alışveriş merkezleri aslında apartmanlardan, sokaklardan, pazaryerlerinden daha hijyenik ve kontrollü” diyor.
YÜZDE 100 TEMİZ HAVA KULLANIYORUZ
Prof. Dr. Altaş, havalandırma sistemi üzerinden başlayan tartışmasının ‘gereksiz’ olduğunu belirterek “İstanbul’daki AVM’lerde yüzde 100 dışarıdan alınan temiz havayla ortamın havalandırılması kesin kural haline geldi. İçerideki kirli hava dışarı atılıp, dışarıdaki temiz hava içeri alınıyor. Bu kurala hepimiz uyuyoruz, uyacağız. Öyle ki bizim havalandırma ve önlemlere uyulması yönündeki hassasiyetimiz inanın cadde dükkânlarından bile daha iyi. Niye? Oralarda bakanlığın ‘Kullanmayın’ dediği ayaktan üflemeli ve duvar klimaları var. Bunu dile getiren oldu mu? Hayır. Biz sosyal hayata, normalleşmeye katkımız olsun diye açıldık. Varlık nedenimiz olan kiraları da mayıs ayı için almama kararı aldık. Hâlâ nasıl ‘Rant peşindeler’ denir bizim için, inanın ben anlamıyorum. Ayrıca, 10 kişi 2 odalı evde yaşayan aileler var. Can sıkıntısıyla sokağa kaçan bu insanlar inanın AVM’lerde sokakta olduklarından daha güvenli ve steril bir ortamdalar” diyor.
DÜNYADAN MANZARALAR
Fransa: Hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 30 bin. Normalleşmeyle AVM ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
İsrail: Virüsten 300 kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv’deki mağazalar önünde uzayan kuyruk, orada da ciddi bir eleştiri konusu oldu.
Belçika: Salgın nedeniyle 9 bin kişi hayatını kaybetti. Sokaklar ve mağazalar ‘normalleşme’ ile yeniden kalabalıklaştı.
İngiltere: Yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetti. Özellikle gençler AVM önünde saatlerce sıra bekliyorlar.
SANKİ VİRÜS VUHAN’DAN DEĞİL AVM’DEN ÇIKTI
VM-DER Başkanı Tahir Çelik, 20 yıldan fazla AVM’lerin hayatımızda olduğunu ve kültürümüzün bir parçası haline geldiğini hatırlatıyor. Çelik “Niye bu kadar gündemde?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Uzmanlık alanı olsun olmasın herkesin AVM’ler hakkında söyleyecek bir sözü var. Öyle ki sanki bu virüs Vuhan’da değil de AVM’lerde bulundu. Sebebi, kaynağı AVM’lermiş gibi görülüyor. Oysaki perakende sektörü son 15 yılda eşi benzerine rastlanmayan bir büyümeye imza attı. Markaların dünya çapındaki bu başarısında AVM’lerin payı büyük. Tüm bunlar göz ardı edilerek AVM’ler şimdi siyasi bir çekişmenin ortasına oturtulmaya çalışılıyor. Biri diğerini vurmak için bizi kullanmasın.”
KUYRUK, İŞİMİZİ İYİ YAPTIĞIMIZI GÖSTERİR
Çelik şöyle devam ediyor: “Bu sektörden 2 milyona yakın kişi ekmek yemektedir ve milli ekonominin en büyük paydaşlarından biridir. ‘Kuyruklar oluşuyor’ deniliyor. Bakın bu çok normaldir. İçeri girmek isteyen mağaza çalışanları var. Ayrıca alınan tedbirler harfiyen uygulanıyor. Onun için kapı önünde, açık havada bekleyen insanlar olacak tabii ki. Maske dağıtmaz, ateş ölçmez, insanları sosyal mesafe kurallarına göre değil de serbestçe içeri alırsanız kapıda kuyruk da olmaz. Tüm bu teknik ayrıntılara dikkat etmeden eleştiriliyoruz. AVM’ler günah keçisi ilan edilmek isteniyor ama bu hepimize zarar.”
AVM’ler çarşı pazardan daha hijyenik
Salgınla sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 42 günün ardından dışarı çıktılar. Soluğu AVM’lerde alan gençler kapı önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İlk 3 günde AVM’leri 3.5 milyon kişi ziyaret ederken bu sayı uzmanlarda endişe yarattı. “AVM’ler güvenli mi” tartışmasında şimdi söz savunmanın...
BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARIYORLAR
JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, bazı uzmanların farkında ya da olmadan sarf ettiği sözlerle AVM’ler için ‘sağlıksız yerler’ AVM’ye gidenler içinse ‘bilinçsiz insanlar’ algısı oluşturduğunu söylüyor. Alkaş, “Tek sorun AVM’ler mi?” diye soruyor ve şöyle devam ediyor: “Uzun, modern kulelerdeki çalışma mekânlarının yeniden nasıl hizmet vereceği, ilk çalışma gününün prensipte ne olacağı hiç konuşulmuyor. İnsanların saatler harcadığı büyük marketlerin havalandırması, temiz hava içeri girip girmediği tartışma konusu dahi olmazken havalandırma sisteminden tutun da giriş-çıkış ve metrekareye düşecek insan sayısına kadar tüm önlemleri eksiksiz alan AVM’ler hakkında, uzman olsun olmasın, herkesin söyleyeceği bir söz var. Bir bardak suda birileri fırtına koparıyor.”
SORUMLULUK BİRAZ DA VATANDAŞTA
Alkaş en çok da “AVM’lerden virüs satın almayın” uyarılarına isyan ediyor: “Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde havalandırma sistemleri, mağazaların iç tasarımları, çalışanların eğitimi gibi konularda eksiğimiz yok. Çevre ve makine mühendisleriyle sürekli irtibat halindeyiz. Ama şu da bir gerçek, bilim insanlarının da kafası biraz karışık. Biri ‘Virüs havada asılı kalıyor’ diyor. Öteki ‘Kalmaz’ diyor. Bir öteki ‘Maske takın’ derken biri ‘Takmayın’ diyor. Hal böyleyken bizler maksimum düzeyde, ortak bir görüş ışığında, tüm önlemleri gayretle almaya çalışıyoruz. Burada sorumluluk biraz da vatandaşta. Ateş, öksürük varsa ya da halsizseniz lütfen sadece ‘merak gidermek için’ AVM’ye gelmeyin. Acil ihtiyaçların karşılanması için açığız. Kâr yapmak gibi bir derdimiz yok” diyor.
ALINMASI GEREKEN HER ÖNLEMİ ALIYORUZ
AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 420 AVM’den sadece 2-3’ünün önünde kuyruk oluştuğunu ve bunun da aslında işlerini doğru yaptıkları anlamına geldiğini söylüyor. Altaş “Girenlerin ateşini ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, kapı önünde sosyal mesafe kuralına uygun durmalarını sağlıyoruz. Her 10 metrekareye 1 kişi düşecek sayıda insanın içeri girmesine izin veriyoruz. Bu da kapı önünde yığılma oluşmuş gibi bir algı yaratıyor. İnanın bana alışveriş merkezleri aslında apartmanlardan, sokaklardan, pazaryerlerinden daha hijyenik ve kontrollü” diyor.
YÜZDE 100 TEMİZ HAVA KULLANIYORUZ
Prof. Dr. Altaş, havalandırma sistemi üzerinden başlayan tartışmasının ‘gereksiz’ olduğunu belirterek “İstanbul’daki AVM’lerde yüzde 100 dışarıdan alınan temiz havayla ortamın havalandırılması kesin kural haline geldi. İçerideki kirli hava dışarı atılıp, dışarıdaki temiz hava içeri alınıyor. Bu kurala hepimiz uyuyoruz, uyacağız. Öyle ki bizim havalandırma ve önlemlere uyulması yönündeki hassasiyetimiz inanın cadde dükkânlarından bile daha iyi. Niye? Oralarda bakanlığın ‘Kullanmayın’ dediği ayaktan üflemeli ve duvar klimaları var. Bunu dile getiren oldu mu? Hayır. Biz sosyal hayata, normalleşmeye katkımız olsun diye açıldık. Varlık nedenimiz olan kiraları da mayıs ayı için almama kararı aldık. Hâlâ nasıl ‘Rant peşindeler’ denir bizim için, inanın ben anlamıyorum. Ayrıca, 10 kişi 2 odalı evde yaşayan aileler var. Can sıkıntısıyla sokağa kaçan bu insanlar inanın AVM’lerde sokakta olduklarından daha güvenli ve steril bir ortamdalar” diyor.
DÜNYADAN MANZARALAR
Fransa: Hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 30 bin. Normalleşmeyle AVM ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
İsrail: Virüsten 300 kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv’deki mağazalar önünde uzayan kuyruk, orada da ciddi bir eleştiri konusu oldu.
Belçika: Salgın nedeniyle 9 bin kişi hayatını kaybetti. Sokaklar ve mağazalar ‘normalleşme’ ile yeniden kalabalıklaştı.
İngiltere: Yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetti. Özellikle gençler AVM önünde saatlerce sıra bekliyorlar.
SANKİ VİRÜS VUHAN’DAN DEĞİL AVM’DEN ÇIKTI
VM-DER Başkanı Tahir Çelik, 20 yıldan fazla AVM’lerin hayatımızda olduğunu ve kültürümüzün bir parçası haline geldiğini hatırlatıyor. Çelik “Niye bu kadar gündemde?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Uzmanlık alanı olsun olmasın herkesin AVM’ler hakkında söyleyecek bir sözü var. Öyle ki sanki bu virüs Vuhan’da değil de AVM’lerde bulundu. Sebebi, kaynağı AVM’lermiş gibi görülüyor. Oysaki perakende sektörü son 15 yılda eşi benzerine rastlanmayan bir büyümeye imza attı. Markaların dünya çapındaki bu başarısında AVM’lerin payı büyük. Tüm bunlar göz ardı edilerek AVM’ler şimdi siyasi bir çekişmenin ortasına oturtulmaya çalışılıyor. Biri diğerini vurmak için bizi kullanmasın.”
KUYRUK, İŞİMİZİ İYİ YAPTIĞIMIZI GÖSTERİR
Çelik şöyle devam ediyor: “Bu sektörden 2 milyona yakın kişi ekmek yemektedir ve milli ekonominin en büyük paydaşlarından biridir. ‘Kuyruklar oluşuyor’ deniliyor. Bakın bu çok normaldir. İçeri girmek isteyen mağaza çalışanları var. Ayrıca alınan tedbirler harfiyen uygulanıyor. Onun için kapı önünde, açık havada bekleyen insanlar olacak tabii ki. Maske dağıtmaz, ateş ölçmez, insanları sosyal mesafe kurallarına göre değil de serbestçe içeri alırsanız kapıda kuyruk da olmaz. Tüm bu teknik ayrıntılara dikkat etmeden eleştiriliyoruz. AVM’ler günah keçisi ilan edilmek isteniyor ama bu hepimize zarar.”