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Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

fsoybas@hurriyet.com.tr

AVM heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu

12 Mayıs 2020

21 Mart’tan bu yana kapalı olan 436 AVM’den bazıları alınan yeni önlemlerle açıldı. Ancak daha açılış saati bile gelmeden kapı önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Aylardır maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uzmanlar, bu manzara karşısında tedirgin. Böylesi bir izdihama ne yol açtı? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte yanıtları...

AVM heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu

İŞTE YENİ AVM KURALLARI

1) İçeride 3 saatten fazla kalınamayacak. 10 metrekareye 1 müşteri düşecek.
2) Maskesiz müşteri içeri alınmayacak. İçeri girmeden ateş ölçümü yapılacak.
3) Mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak.
4) Mağaza girişlerinde ve AVM’de el antiseptiği bulundurulacak.
5) Yürüyen merdiven ve asansörler dezenfekte edilecek.
6) Sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.
7) Bebek arabası kiralanamayacak. Kabinlerin kullanımı 10 dakikayı geçmeyecek.

AVM heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu

ALIŞVERİŞİNİZİ TAMAMLAYIP ÇIKIN

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: “Artık ‘yeni normal’ var. Ve bu yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene dikkat etmek. Aşı bulununcaya kadar bu 4’ü önemli. AVM’ye elbette ki gidilecek ama gezmeye değil, ihtiyaçlar için. Gömlek mi alacaksınız? Nokta atışı yapacaksınız. Alıp çıkacaksınız. Anlıyorum, insanlar evde çok sıkıldı ama bu da hayati bir mesele. Ben şahsen, hele ki gezmeye asla gitmem.”

AVM heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu

ESKİSİ GİBİ ZAMAN GEÇİREMEYİZ

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: “Şahsen ben çok zorunda kalmadıkça AVM’ye gitmem. Gitmem gerekiyorsa da gerekli tedbirler ne ise alıp öyle giderim. İşimi halleder halletmez de oradan ayrılırım. Sorumluluk artık vatandaşta. Artık eski yok. Kontrollü yeni sosyal hayat var. AVM’ler açıldı ama bu eskisi gibi orada ailece, topluca zaman geçireceğiz demek değil.”

AVM heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu

AVM KÜLTÜRÜ DİYE BİR GERÇEK VAR

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan AVM önünde bekleyen kalabalığı görünce hayli şaşırmış. Narlı, “Ancak” diyerek parantez açıyor: “Türkiye’de AVM’ler ailelerin yemek yediği, beraber bir gün geçirdikleri, arkadaşların buluştuğu güvenli, sosyal alanlardır. Öyle ki Anadolu’nun bazı kentlerinde kadınların çarşıya çıkmasına eşi/aile fertleri tarafından sıcak bakılmazken AVM’ye gitmesine izin verilir. Buradan hareketle AVM’ler sadece alışveriş yapılan yerler değil ‘güvenli’ sosyalleşme alanlarıdır” diyor. Narlı “Özledim” diyerek AVM’ye gelinmesinin altında ‘toplu histeri’ halinin yattığını ve insanların uzun süre evde kalmanın getirdiği psikolojiyle beklenmedik hareketler sergilediğini söylüyor.

AVM heyecanı sosyal mesafeyi unutturdu

YA İNANMIYORLAR YA DA BIKTILAR

Psikolog Ozanser Uğurlu: “Bu izdiham halini 3 aşamada değerlendirmek lazım. Birincisi, belki de sandığımız gibi değil. İnsanların gerçekten ihtiyacı var ve alışveriş için oradalar. İkincisi, AVM’lerin hayatımızdaki kültürel yeri ve önemini kabul etmek gerekir. Buralar sosyalleştiğimiz yeni alanlar. Gündelik hayatta böylesi önemli bir yer kapladığı için de merak ve özlemle ‘Bir bakayım’ denilmiş olunabilir. Üçüncüsü ise en sıkıntılısı. İnsanlar pervasızca hareket edebildiklerine göre ya bilim insanlarının söylediklerine inanmıyorlar ya da travma sonrası stres bozukluğu yaşayan hastalarda olduğu gibi inkâr ve isyan aşamasındalar. Bu da onun bir yansıması.”

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