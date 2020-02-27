Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fulya Soybaş>Av turizmi olur mu
"Fulya Soybaş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fulya Soybaş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

fsoybas@hurriyet.com.tr

Av turizmi olur mu

27 Şubat 2020

Amerikalı çift avlanmak için Amerika’dan Adıyaman’a geldi, 2 dağkeçisi katletti. Heybetli cüssesi ve 130 santimetrelik boynuz uzunluğu ile göz kamaştıran 11 yaşındaki hayvanın ölüsü önünde bir de poz verdiler. Av cinayet mi yoksa spor mu? Av turizmi olur mu? Avcılar ve hayvan hakları savunucuları konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ‘av turizmi’ kapsamında belirlenen avlak sahalarında 8 yaş ve üzeri bazı hayvanların avlanmasına müsaade ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan elde edilen gelirlerin yüzde 60’ının avlak alanının bulunduğu köylere aktarıldığını ve cami, taziye evi, Kuran kursu gibi ihtiyaçlarda kullandığını söyledi.

AV SPOR DEĞİL CİNAYET

Haykurder Başkanı Erman
Paçalı, adında ‘Doğa Koruma’ geçen bir idarenin ‘ihale’ eliyle böyle bir katliama göz yummasına tepkili. Paçalı “Avcılık spor değildir. Spor kelime anlamı olarak belirli kural ve tekniklere uyularak yapılan ve bedensel gelişime katkı sağlayan bir eğlencedir. Bir canlının katledildiği ortamda eğlenceden bahsedilemez. Romantik olsun diye ‘av sporu’ deyince işin rengi değişmiyor. Bunun karşılığı katliamdır” diyor. Paçalı, devletin kaçak avcılığa 30 bin liradan başlayan cezalar uyguladığına dikkat çekiyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor: “Asli görevi doğa korumak olan ekipler, para için ‘avcı’ peşinde geziyor, onlara ekipman sağlıyor. Bir dağkeçisini 50- 60 bin lira karşılığında öldürebilirsiniz. Ancak bunu ‘kaçak’ yolla yaparsanız devlet size cezalar keser.”

Av turizmi olur mu
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. da Antalya’ya ava gelmişti.

GELİR KAPISI OLMAMALI

HAYKONFED Genel Sekreteri
Timur Ugan, Bakanlığın kasasına ‘av turizmi’ ile her yıl yaklaşık 1-2 milyon lira para girdiğini söylüyor. “En çok Amerikalılar ve Almanlar gelir. Büyük paralar harcar. Oysaki Türkiye’nin av turizminden gelecek böyle bir paraya ihtiyacı yok” diyen Ugan nesli tükenmekte olan bu hayvanların en seçkin, en güzel, en sağlıklı ve en gösterişlilerinin turizm adı altında katledilmesine öfkeli. “Üreteceğinize bitme noktasına gelen yaban hayatını, 3 kuruşa sanki Türkiye’nin ihtiyacı varmış gibi, peşkeş çekerek kötü bir imaj yaratıyorsunuz” diyor. Ugan’a göre yerli avcılar da ayrı bir sorun: “Türkiye’de 250 bin kayıtlı avcı, 2 milyona yakın kayıtsız av tüfeği var. Senede sadece bir kez herhangi bir canlıya bu silahlarla ateş edildiğini düşünün! Kaçak avcılıkla zaten başa çıkılamıyorken bir de yabancı avcılara kapı açmak akıllıca mı?” diyor.

DERHAL YASAKLANMALI

Sabancı Vakfı HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin: “2018 yılında, 331 yabankeçisi, 2 bin 35 yabandomuzu, 23 çengelboynuzlu dağkeçisi, 99 karaca, 47 kızıl geyik, 5 Anadolu yabankoyunu, 6 ceylan olmak üzere toplam 2 bin 546 hayvan ‘av turizmi’ kapsamında öldürüldü.”

Tarım Orman Bakanlığı’nın, başvurularına rağmen 2019 verilerini henüz açıklamadığını söyleyen Biltekin “Türkiye’de yaban hayatı avcılık ve ekolojik yıkım getiren projeler yüzünden tehdit altında. Avcılığın yasaklanması talebimiz av turizminin ve avcılığın ülke ekonomisine katkısı olduğu bahane edilerek dikkate alınmıyor. Bir canlıyı yaşam alanında, zevk için öldürmek ve sergilemek ne koşulda olursa olsun etik olarak kabul edilemez” diyor.

Av turizmi olur muAmerikalı turist öldürdüğü yaban keçisinin önünde poz verdi.

ATA SPORU

Keçiören Avcılar Derneği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sargın anlatıyor: “Avcılık atalarımızdan gelen savaş sanatıdır, spordur. Avcılık için devlete borcunuz ve sabıkanız olmayacak. Sertifikanız olacak. Verginizi ödeyeceksiniz. Diğerlerine ‘kaçakçı’ ya da ‘bohçacı’ denir. Bizim adımızı kötüye çıkaran da yasal olmayan avcılardır. Eline her tüfek alanı avcı zannediyorlar. Hata buradan doğuyor. Avcılığın kendine has raconu vardır. Belirli dönemlerde avlanılmaz. Geyik, dağkeçisi gibi büyük avlarda dişi vurulmaz. En yaşlı erkek avlanır. Bu popülasyonun devamı için şarttır.”

O ZAMAN BALIK DA AVLAMAYIN

Sarıyer Avcılık Kulübü’nden bir yetkili anlatıyor: “Kendini bilmeyenler ‘katliam’ yapar, biz değil. Ayrıca, insanlar balık da avlıyor. İnek kesip yiyor. O zaman sıkıntı duyulmuyor. Yasal sınırlar içinde 2 keklik, 1 tavşan, 1 keçi vurduk diye biz katil mi oluyoruz? İnsanın doğasında avlanma var.”

X
Fulya Soybaş Fulya SoybaşTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Her kulüp yöneticisinin bakması gereken bir kareErtuğrul ÖZKÖKHer kulüp yöneticisinin bakması gereken bir kare27.02.2020
Sinoplular sorana ‘Mutsuzuz’ demeliKanat ATKAYASinoplular sorana ‘Mutsuzuz’ demeli27.02.2020
Tek çözüm; Genel KurulTahir KUMTek çözüm; Genel Kurul!27.02.2020
Alice devam etmeliCengiz SEMERCİOĞLUAlice devam etmeli27.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.