Aşıda pozitif ayrımcılık olabilir mi

‘Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu’ diyor ya Mazhar Alanson ‘Bodrum’ şarkısında. Az yeteneğim olsa ‘Aradığınız huzura şu an ulaşılamıyor. Lütfen bayram sonrası yeniden deneyiniz’ içerikli bir beste ile karşılık vermek isterdim kendisine. Zira, 181 bin 541 olan Bodrum nüfusu 1 milyona dayandı. Ne otellerde ne sahillerde ne de trafikte adım atacak yer yok! Bırakın kapalı mekânları, kaldırımda bile bir başkasının nefesi ensenizde! Hal böyleyken ‘Bodrum’da hayatta kalma rehberi!’ hazırladım.

REZERVASYONUNUZ YOKSA GELMEYİN



‘AY, bir daha gelmem, ne bu trafik’ diyen de orada, ‘Susuzluk var’ diyen de ‘Ne biçim hesap ödedik’ diyerek sosyal medyadan veryansın edip ertesi gün yine aynı mekâna giden de... ‘Herkes’ Bodrum’da. Belki de asıl sorulması gereken soru şu: Neden bu kadar popüler? Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu soruma “Bodrum’un bir adı var. Bu yıllardır böyle. Bunu bir cebine koy. Tabii bir de bu yıl İstanbul’un en iyi, en tanınmış mekânları da Bodrum’a indi. Gelen yerli turist ise Ankara, İstanbul, İzmir ağırlıklı. Bu mekânları biliyor, yabancılık çekmeyeceğini, rezervasyonda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor” yanıtını veriyor. Bir de uyarısı var: “Rezervasyon yaptırmadan, ‘Nasıl olsa yer bulurum’ düşüncesiyle sakın gelmeyin.”

Bayramda böyle bir kalabalık beklediklerini, hazırlıklarını da bu kalabalığa göre yaptıklarını belirten Karcılıoğlu pazartesi itibarıyla pansiyonlar, butik ve her şey dahil otellerde 1 haftalık yer bulmanın imkânsız olduğunu belirterek, “Bodrum’da bu kalabalıkta, hayatta kalmak gerçekten çok zor. Salgın ile boğuşan esnaf ve turizmci açısından şüphesiz bu ilgi harika ama endişem sonrası. Sanki salgın hiç yokmuş gibi davranıyor tatilci. Ne maske ne mesafe. Bu tatil bitecek, umarım ki insanlar eve Delta varyantı götürmez ve geride kalan bizler de zor bir kış geçirmeyiz. Suçu yabancı turiste atmayalım! Bodrum ve hatta Güney Ege’de 200-300 bin kadar, hayli az sayıda yabancı turist var” diyor.

‘KAZIKÇI’ DEĞİLİZ

Peki ya fiyatlar? Sosyal medyada elden ele dolaşan 26 bin liralık bir adisyon dudak uçuklatmıştı! Karcılıoğlu, Bodrum’da farklı sosyal statü ve ekonomik sınıftan herkesin rahatlıkla tatil yapabileceğini, her çeşit fiyat ve konaklama tercihinin birbirine yakın dağılım gösterdiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Mekânların kapısında, oturduğunuzda önünüze gelen menülerde fiyatlar yazıyor. Bakıp, inceleyin! Çok lüks ve pahalı mekânlar elbette var ve Bodrum çok ucuz bir yer de değil, doğru ama uygun yerler de mevcut. Şu bahsedilen hesaba baktım. Jet sosyeteyi ağırlayan bir mekân. En pahalı içkiler içilmiş, yemekler yenmiş. Keşke adisyona ‘6 kişi tüm gün yeme-içme bin lira, 6 kişi tüm gün etrafa hava atma 25 bin lira’ diye not düşselerdi. Hava atmak için sosyal medyaya yüklenen bu ve benzeri hesaplar yüzünden tatilci Bodrum esnafını affedersiniz, ‘kazıkçı’ sanıyor.”



