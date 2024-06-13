Ambulans magandalarına caydırıcı ceza verilmeli

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KEYFİMİZDEN SİREN ÇALMIYORUZ



“Bu gördükleriniz sadece medyaya yansıyanlar. Buzdağının görünen yüzü. Durum aslında daha vahim” diye giriyor söze. Bir dokun bin ah işit dedikleri bu olsa gerek. Sinan Nural hayatını acil tıbbi hizmetlere adamış bir isim, Paramedik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Bilmeyenler için “genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralıya ilk müdahaleyi yapan, hastane öncesi acil bakım veren sağlık personeli”ne paramedik deniyor.

Ayrıca bilinenin aksine ambulansta şoför yok. Yani ambulansı sürenin asıl mesleği şoförlük değil! Ambulansta sürücülük görevini acil tıp teknisyeni ya da paramedik yürütüyor. Ve ambulanstaki herkes; genellikle 3 kişi de sağlık personelidir. Buraya kadar tamamsak devamını Nural anlatsın:









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ANİDEN BİR GÖREV ÇIKABİLİR

“Yoldayız, gidiyoruz. Merkezden bir anons geldi. Açtık sireni, çıktık yola... Hemen peşimize takıldılar. Biri kesti yolumuzu, açtı camı: ‘Şimdi sakin sakin gidiyordun da ne oldu böyle bir anda siren açıp, trafiği birbirine katıyorsun’ diyor. Laf anlatsan vakaya geç kalacaksın, anlatmasan takibe devam edecek. Şu son Kadıköy’de yaşanılan olayda meslektaşlar bir nevi ‘şanslı.’ Arkada gösterebilecekleri hasta varmış. Aniden vakaya çağrıldığınızda hele de ambulans boş ise vay halinize! İçinde hasta olmasa da bir ambulansın görevinin acil olduğunu, aniden çevrilip bir vakaya yönlendirilebileceğini anlatamadık bir türlü. Büyük bir saygısızlık, eğitimsizlik... Ambulans sanki ahkam kesilecek araç.”

O HASTA SİZ YA DA YAKININIZ OLABİLİR

“Saniyelik gecikme bir hayata mal olabilir. Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgide, adrenali yüksek bir iş yapıyoruz. Olay yerine ne kadar önce varırsak hastanın o kadar çok şansı var. Kendinizi o hasta ya da hasta yakını yerine koyun! Allah korusun ama ambulans geç kaldığı için doğabilecek sonuçları bir düşünün. Burada hata sadece insanımızda da değil aslında insanlarımıza o ambulansın önünü kesebilecek, saldırabilecek cesareti veren yasalarımızda da... Acilen değişmeli.

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Mesela bir ambulansın geçiş üstünlüğü öteki sürücülerin izin verdiği kadardır. Oysa kırmızı ışıkta geçmekten, emniyet şeridini kullanmaya kadar kanun değişir, ambulansların yolu açılır ve bize yol vermeyenler ile saldıranlara da Avrupa’da olduğu

gibi ehliyete el koyma ya da yüklü para cezaları kesilirse belki sorunlarımız bir nebze azalır.”



İÇİMİZDEKİ KÖTÜ ÖRNEKLER TEMİZLENMELİ

4 yıl önce Milliyet’ten Gökhan Kam ve Cihat Aslan, 1.5 saatte gidilebilen Şişli- Ümraniye arasını “İş insanıyız, toplantıya yetişmemiz lazım” diyerek, kiraladıkları özel bir ambulans ile 40 dakikada gitmiş ve 700 lira ödemişlerdi. Bir nevi “özel taksi” hizmeti veren özel ambulans şirketine ise haber sonrası ceza yağmıştı. Bu ve benzeri örnekleri hatırlatıyorum Nural’a. Diyor ki: “Toplumsal algının bu yönde olmasının bir sebebi de aramızdaki bu çürük yumurtalar maalesef. Mesleğimizin onuruna yakışmayan bu ve benzeri hareketler yapan firmalara sadece kapama yetmez, bu işe karışanlara da kişi bazında en ağır cezalar verilmeli, ki bir daha bu işlere kalkışamasınlar. Aramızdaki bu kötüleri toplum ve devlet el ele ayıklamalıyız. Ama şunu da unutmayın. Kötü örnek örnek değildir! Sistemi sadece kötü örneklerle yargılayamayız. İşini bizler gibi ahlakı ile yapmaya çalışan insanlar da var.”



TUTUKLANDI

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İstanbul Kadıköy’de, sirenleri açık bir şekilde hasta nakli yapan ambulansın önünü motosikletle keserek, içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen iki kişiden Mustafa Tahtacı (27) tutuklandı. Emirhan Baydaroğlu ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tahtacı ifadesinde, ambulansı durdurmadığını iddia ederek “Beni durduran kendisidir. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Boşluğuma geldi, ‘aç bak’ dedim. Pişmanım. Keşke demeseydim. Aracın önünü kesmedim” dedi. Aziz ÖZEN/İSTANBUL

