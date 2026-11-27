Haberin Devamı

İŞTE ALTININ ‘GÜVENLİ LİMAN’DAN UZAKLAŞMASININ 3 NEDENİ



Altın, yatırımını yastık altına atan “Ayşe teyze” için her zaman güvenli liman oldu. Fakat Ayşe teyze bu yıl aradığını bulamadı. Altının küresel ölçekte düşüş trendindeydi.

Bunun 3 nedeni olduğunu söylüyor Düzce Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Ayfer Gedikli:

1. İran savaşında petrolün hızla pahalanması altın fiyatını baskıladı:

“Savaş dönemlerinde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yönelir. Fakat 28 Şubat 2026’da çatışmalar başladıktan sonra Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla dünya piyasalarına ulaşan petrol azaldı. Savaşın başında 60 dolar civarı olan petrolün varili, 120 dolara kadar çıktı. Şimdilerde 90 dolar civarında. Ama petrol pahalanınca ABD’de akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri de arttı. Bunun da etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 3.6-3.8 aralığına yükseldi ve Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) yüzde 2’lik hedefinin neredeyse iki katına ulaştı.









Haberin Devamı

Başkan Williams dahil FED yetkilileri, enerji ile başlayan fiyat artışlarının diğer mal ve hizmetlere de yayılmasından endişeli. Zira bu enflasyonu düşürmeyi zorlaştırabilir. İşsizliğin düşük seyretmesi ve istihdamda belirgin bir zayıflama görülmemesi de FED’e faiz artırmak için alan açmış durumda. Aralıkta faiz artışı beklentisi güçlü. Ocakta da yeni bir artış ihtimali var. FED faiz artırırsa dolar güçlenebilir, ABD tahvillerinin getirisi yükselebilir. Bu durumda yatırımcıların bir bölümü altından tahvile yönelebilir ve altın üzerindeki baskı da sürebilir.”

2. Teknoloji şirketleri ve yapay zekâ hisselerindeki satışlar:

“Yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin endişeler, piyasa değerindeki dalgalanmalar ve farklı borsalardaki satışlar da teknoloji şirketlerinin hisselerinde baskı yarattı ve satışlara neden oldu. Yatırımcılar da nakitte kalmayı tercih etti.”

3. Trump’ın gümrük vergisi politikaları:

“Trump’ın, Yüksek Mahkemenin iptal ettiği gümrük vergilerinin yerine yeni vergiler getirme planı, dünya ekonomisinde büyüme ve enflasyona ilişkin kaygıları artırdı. Yeni vergilerin üretim maliyetleri ve tüketici fiyatlarına nasıl yansıyacağına dair belirsizlik ticareti baskılarken, merkez bankalarının faiz kararını öngörmeyi zorlaştırdı, piyasalardaki dalgalanma-

yı da artırdı.”

Haberin Devamı

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ

“Altının yönünü FED’in faiz kararları ve dünyadaki gelişmeler belirleyecek.

Eğer teknoloji hisselerindeki satışlar sürerse piyasaların nakit ihtiyacı artabilir. Bu da altın fiyatını aşağı çekebilir. Enflasyon beklentileri düşer, küresel piyasalarda risk algısı iyileşir ve FED faiz artışlarını yavaşlatırsa altın yeniden yükselebilir. Bu yüzden düşüşün devam edip etmeyeceğini tek bir etkene bakarak söylemek zor.

Nadir maden piyasasında ağırlığı olan Çin Merkez Bankası, dolar rezervlerini azaltırken altın birikimini düzenli olarak artırmakta. Ekim ayında rezervlerine yaklaşık 26 ton altın ekledi. Çinli aileler de gayrimenkul ve hisse senedinin yanı sıra, birikimlerini korumak için külçe altına ilgi gösteriyor. Yani Çin, gümüşten sonra altın piyasasında da orta ve uzun vadede etkili olabilir.”



PİYASA TAHMİNLERİ GÜNCELLEMEYEREK YANLIŞ YAPTI



Araştırma uzmanı Mustafa Kemal Eski’ye göre de piyasa, ABD’nin gümrük vergileriyle başlayan gerilimin altına talebi artıracağını ve FED’in sert faiz artışlarına gitmeyeceğini düşündü:

Haberin Devamı

“Ancak ABD tahvil faizleri hızla yükselince faiz getiren yatırımlar daha cazip hâle geldi ve altın geri planda kaldı. Piyasa koşulları çok hızlı değişti. Ama tahminler aynı hızda güncellenmedi. Bence yanlış burada yapıldı. Merkez Bankası’nın altın alımlarını durdurduğuna ilişkin haberleri de fiyatın dibe yaklaştığına dair bir işaret olarak görüyorum. Ons fiyatının 3 bin 500 ve gram altında da 5 bin 500-5 bin 700 lira civarı bence dip bölgesi... Alım iştahıyla fiyatın bir noktada yeniden dengelenebileceğini düşünüyorum” diyor.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Kısa vadede gözü 9 Aralık’taki FED toplantısında:

“Son açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi sonrası çeyrek puanlık bir faiz artışı bekliyorum, belki yarım puan da tartışılabilir. Altındaki baskının bir kısmı, piyasanın bu faiz artışı ihtimaline şimdiden tepki vermesinden kaynaklanıyor bence. Piyasa, faiz artışı ihtimaline tepki verdiyse, toplantıdan sonra açıklanan karara bakıp yeniden alıma geçebilir. Buradan gram altının bir anda 5 bin liradan 10 bin liraya gideceği sonucu çıkmaz elbette ama ons altın 4 bin doların üzerine çıkarsa gram altında kısa vadede 6.500 lirayı görmek zor olmayabilir” yorumunu yapıyor.

Haberin Devamı

Peki 2027 ne getirir altın için?

Eski, gram altının yılı 6 bin 500-6 bin 700 lira civarında kapatması hâlinde, 2027’de yaklaşık yüzde 30’luk artışla 8 bin 500 liranın görülebileceğini düşünüyor. “Ama” ile parantez açıyor:

8 BİN 500 LİRA UZAK BİR İHTİMAL DEĞİL

“ABD ile İran arasındaki savaşın büyümesi bu hesabı değiştirebilir elbette. 10 bin lira ve üzeri için başka koşullar gerekir. ABD’de enflasyonun yaklaşık yarı yarıya inmesi, FED’in faiz tarafında gevşemeye ve piyasaya yeniden para vermeye başlaması gerekir. Türkiye’de de Merkez Bankası’nın belirgin biçimde yeniden altın alımına geçmesi şart. Bu koşullar oluşursa gramda 10 bin liranın üzerini konuşabiliriz.

Haberin Devamı

Ama ben 2027’de 10 bin lira ve üzerini olası görmüyorum. 8 bin 500 lira derseniz, o bana uzak bir ihtimal gibi gelmiyor.”