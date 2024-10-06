AJet, Şarm ve Hurgada’ya uçuş başlattı... Hedef medeniyetler arası turizm köprüsü kurmak

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11 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi’nin önce Kahire, Eylül’de de Ankara buluşması ile kopan ilişkiler normalleşme sürecine girdi. Mısır-Türkiye arasında turizm de dahil olmak üzere 12 alanda anlaşma imzalandı. Normalleşme, meyvelerini vermeye de başladı. Türkiye’nin yeni havayolları şirketi AJet, ağustos başında Mısır’ın başkenti Kahire’ye başlattığı seferlerini Kızıldeniz kıyısındaki gözde tatil merkezleri Şarm El Şeyh ve Hurgada destinasyonu ile genişletti. Hedef, medeniyetler arası turizm köprüsü kurmak.

TURİZMCİNİN YENİ GÖZDESİ KIZILDENİZ

“Nasıl yeni? Anadolu Jet değil mi bu?” diye soranlar için anlatayım; 2008’de Anadolu’nun ulaşım ihtiyacını karşılamak adına kurulan Anadolu Jet, 31 Mart 2024 itibarıyla, global standartlarda- düşük maliyetli hava yolu şirketi olarak faaliyetlerine devam etmek amacıyla farklı bir yönetim ve AJet ismi ile yüzde 100 THY iştiraki olarak yeniden yapılandırıldı.

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Genel Müdürlük, Sabiha Gökçen Havalimanı olarak belirlendi. Böylelikle Sabiha Gökçen, Türkiye’nin 2 dev düşük maliyetli taşıyıcısına ev sahipliği yapar hale geldi.





SU TAGLI KARŞILAMA

Bu kapsamda AJet, 32 ülke ile başladığı yurtdışı uçuş ağını bu ay başlayan; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’a uzanan, 8 yeni dış hat ile 54’e çıkardı. Toplamda 12 milyon olan yolcu sayısı içinse yıl sonu hedefi 16 milyon olarak belirlendi. Ağustos ayı başında Mısır’ın başkenti Kahire’ye ilk uçuşunu gerçekleştiren şirket, 1 Ekim’de de Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki gözde tatil merkezleri Şarm El Şeyh ve Hurgada hatlarında ilk kez uçtu. 181 yolcu ile Şarm’a gerçekleştirilen o ilk uçuştaydım. Uçağımız, bir havacılık geleneği olarak Şarm’a indiğinde su tagı ile karşılandı. Hedef; “Türk turistin yanı sıra aktarmalı seferler ile dünyanın farklı noktalarından binlerce yolcuyu haftanın 5 günü, Şarm ve Hurgada’ya taşımak.” AJet, bu ay içinde Suudi Arabistan’ın Ed Dammam, Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinin yanı sıra Bosna-Hersek’in üçüncü büyük şehri Tuzla’ya da direkt seferler başlatacak.

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YENİ NESİL UÇAKLAR YOLDA

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, operasyon ağını Doğu ve Batıda en uç sınırlara ulaştırarak medeniyetler arasında bir köprü olma misyonuyla büyümeye devam edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki yıl filomuza yeni nesil uçaklar gelecek. Bu uçaklar hem sürdürülebilirlik hem de yakıt tasarrufu açısından önemli. Yolcularımıza daha konforlu bir seyahat sunmayı hedefliyoruz” diyor.

RÖTAR İLE ANILMAK İSTEMİYORUZ

Konforlu seyahat demişken geçtiğimiz Haziran ve Temmuz’da özellikle sosyal medyada rötar ve bazı aksaklıklarla çok konuşulmuştu. Diyor ki: “Euro 2024 sebebi ile yaşanan yoğunluk dolayısıyla sadece biz değil tüm havayolları şirketleri o dönem benzer sıkıntılar yaşadı. Ki biz o dönem henüz 3 aylık bir şirkettik. Eleştirilere her zaman açığız ancak o dönem yaşanan sorunları ivedilikle çözdük, artık yeni uçaklarımız da devrede. Rötar ile anılmak istemiyoruz ve bizden kaynaklı olmayan benzer sıkıntılar olmaması için de tüm tedbirleri alıyor, hizmet kalitemizi artırmak adına çok çalışıyoruz.”

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TÜRK TURİST SAYISI 140 BİN OLDU

Şarm El-Şeyh ya da kısaca Şarm, Sina Yarımadası’nın hemen ucunda, Kızıldeniz bölgesinde. Avrupa ülkelerine Kahire’den daha yakın ve denizaltı zenginlikleriyle yıldızı hızla yükselen tatil bölgelerinden. Deniz suyu sıcaklığı yıl boyu en az 20 derece. Dünyanın en renkli mercan resifleri de burada... Tüm bu güzellikleri görebilmek için profesyonel dalgıç olmanıza da gerek yok. Bu doğal akvaryumu benim yaptığım gibi alt kısmı cam ile kaplı yarı deniz altı ile ya da şnorkelle yüzerek keşfedebilirsiniz. Şarm aslında 1967’de Mısır-İsrail savaşı sırasında, İsrail tarafından askeri amaçla kuruluyor. 1980’de ise bir antlaşmayla Mısır’a veriliyor. 2011’e kadar da Mısırlı siyasetçilerin dünya zenginleri ve siyasi dostlarını ağırladığı bir turizm kenti olarak kullanılıyor. Darbe sonrası ise dünya turizmine açılıyor.

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MISIRLIYA YASAK TURİSTE SERBEST

Bu arada Mısırlıların tatil ya da bir başka sebeple bu şehirde konaklamasına izin verilmiyor! Mısırlı iseniz Şarm’a sadece çalışmak ya da iş bulmak için gelebilir ve ancak özel bir kartla şehre girebilirsiniz. Mısır’ın, “deniz- kum- güneş” tatili sunan diğer tatil beldelerine göre daha ucuz olması Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı ve İtalyan, son yıllarda ise Türk turistin ilgisini buraya yöneltmiş. Bu artan ilgi ise Türk işletmecileri bölgeye çekmiş durumda. CoralTravelGroup bölgenin önde gelen tur operatörlerinden biri olurken, Rixos Otelleri ise Şarm ve Hurgada’da 7 bin oda kapasiteli 11 oteli işletiyor. Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, 2025 sonuna kadar 5 otel daha hizmete sokarak oda kapasitesini 10 bine çıkarmayı planladıklarını belirterek, “Avrupa’nın vize konusunda çıkardığı zorluk, Türk turisti 25 dolar ödeyerek, kapıda kolay vize alınabilen bu bölgelere yönlendirdi. 2023’te Türk turist sayısı 3 kat artarak, 140 bin oldu. Mısır- Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile bu yıl bu rakamın 250 bini bulmasını bekliyoruz” yorumunu yapıyor.